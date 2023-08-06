Замена в составе "Лестера": вместо Джейми Варди на поле вышел Келечи Ихеначо.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! ДЬЮСБЕРИ-ХОЛЛ!!! Прат справа навесил на Дьюсбери-Холла, который головой переправил мяч в дальний угол ворот.

Мавидиди слева пронёсся вперёд и выдал пас в центр на Ихеначо. Келечи был в окружении соперников и мяч сохранить не смог.

Дьюсбери-Холл с двадцати метров пробил немного выше перекладины.

Мавидиди слева сделал пас в штрафную площадь на Ихеначо, у которого мяч аккуратно выбил Макфадзин.

После навеса справа Мавидиди головой пробил рядом с правой штангой.

Дьюсбери-Холл от углового флага навесил к ближней штанге. Хамер выбил мяч от ворот.

Дойл у центрального круга толкнул в спину убегавшего в отрыв Экклза и получил жёлтую карточку.

Хамер со штрафного метров с сорока решил пробить по воротам. Мяч полетел намного выше цели.

Замена в составе "Ковентри": вместо Джоша Экклза на поле вышел Милан Ван Эвейк.

Замена в составе "Ковентри": вместо Густаво Хамера на поле вышел Лайам Келли.

Замена в составе "Ковентри": вместо Эллиса Симмса на поле вышел Хаджи Райт.

Палмер от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда мяч выбил Вестергор.

Палмер на правом фланге оказался в офсайде.

"Лестер" подержал мяч в центре поля. Впереди у хозяев осмысленной игры не получается.

Рикарду у чужой штрафной площади врезался в Макфадзина.

Шиф у угла штрафной площади толкнул в спину Дьюсбери-Холла.

Дьсбекри-Холл слева со штрафного навесил к дальней штанге, где Вестергор в падении ногой пробил в сетку ворот с внешней стороны.

Замена в составе "Лестера": вместо Уилфреда Ндили на поле вышел Деннис Прат.

Палмер слева вывел один на один с голкипером Годдена, который не смог переиграть Хермансена.

Хамер от углового флага закрутил мяч к воротам, где хозяева сыграли на отбой.

Удар Рикарду с двадцати двух метров заблокировал Дасилва.

Макатир справа навес к дальней штанге исполнил слишком высоко.

Годден получил пас на ход, сместился влево, вошёл в штрафную площадь и низом пробил рядом с дальней штангой.

Второй тайм в Лестере!

Симмс по центру убежал один на один с голкипером и с двадцати метров пробил правее ворот.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! МАКФАДЗИН!!! Хамер от углового флага навесил к ближней штанге, где Макфадзин головой переправил мяч в сетку.

Заброс Фаса по правому флангу вперёд не получился удачным. Мяч оказался за боковой линией поля.

Шиф не позволил Дойлу слева доставить мяч к воротам.

Рикарду с двадцати трёх метров низом решил пробить по воротам, но на пути мяча оказалась нога Латибодьера.

Вестергор на фланге руками остановил рывок Годдена и получил жёлтую карточку.

Хамер справа со штрафного навесил к воротам, где Макфадзин головой, а Годден ногой не попали по мячу.

Симмс справа подошёл к штрафной площади и с восемнадцати метров низом пробил в ближний угол. Хермансен сложился и забрал мяч в руки.

Годден справа прострелил на Экклза, чей удар с семи метров пришёлся точно в Хермансена.

Хамер от углового флага навесил к воротам, где Хермансен забрал мяч в руки.

Первый тайм

— Перерыв! "Лестер" - "Ковентри" - 0:0.

45' Рикарду справа вывел к воротам Макатира, чей удар с двенадцати метров в ближний верхний угол Уилсон отразил.

45' Хамер от углового флага навесил к дальней штанге, Последовала скидка в центр, которая не завершилась ударом по воротам.

45' 1 минуту добавил Бонд в первом тайме.

45' Хамер от углового флага низом покатил мяч в штрафную площадь. Удары Симмса и Палмера соперники заблокировали.

44' Палмер обыгрался с партнёром и с пятнадцати метров пробил по воротам. Мяч попал в Уинкса и полетел рядом с правой штангой.

42' Дойл на чужой половине поля сыграл на перехвате, но его рывок слева к штрафной площади соперники прервали.

41' Начало тайма проходило в равной борьбе, затем "Лестер" начал понемногу доминировать на поле. Гости при этом часто отвечают скоростными опасными контратаками.

40' Симмс слева подошёл к штрафной площади, где его удар с линии заблокировал Фас.

38' Мавидили слева забежал в офсайд.

37' Дьюсбери-Холл справа со штрафного пробил в стенку, состоявшую из партнёров. Не успели ребята увернуться от мяча.

36' Шиф у угла штрафной площади сбил Макатира.

35' Томас справа в штрафной площади сыграл на подборе, но его удар с лёта с двенадцати метров получился выше ворот.

34' Навес Макатира справа в штрафную площадь соперники перехватили.

33' Уинкс в центральном круге сбил Палмера.

32' Следующая подача Дьюсбери-Холла от углового флага нашла голову Ндиди, который пробил выше ворот.

31' Рикарду от углового флага навесил к дальней штанге, где где удар Дойла в упор отразил Уилсон.

30' Удар Дьюсбери-Холла слева с восемнадцати метров получился выше ворот.

29' Рикарду не смог сделать точный пас направо в штрафную площадь на ход Ндиди.

28' Палмер с двадцати двух метров пробил в сантиметрах над перекладиной.

27' Симмс слева в штрафной площади получил мяч, но его пас в центр на Годдена получился неточным.

26' Удар Дьюсбери-Холла с двадцати трёх метров соперники заблокировали.

24' Ндиди справа справа сделал заброс верхом к дальней штанге, но на перехвате снова уверенно сыграл Уилсон, чуть выдвинувшийся вперёд.

23' Дьюсбери-Холл попытался слева вывести к воротам Мавидиди, но вовремя на перехват выскочил Уилсон и прижал мяч перчатками к газону.

22' Дойл слева отправил вперёд Дьюсбери-Холла, чей прострел в центр штрафной площади получился за \

спину партнёрам.

20' Заброс Вестергора вперёд по левому флангу на Мавидиди перехватил Томас.

19' Палмер по центру пас на ход Симмсу сделал слишком сильно.

18' Дойл слева сделал пас в штрафную площадь на Мавидиди, у которого мяч сумел выбить Томас.

17' Фас не позволил Симмсу слева на скорости прорваться в штрафную площадь. Защитники "Лестера" выиграл забег у соперника.

16' Рикарду сыграл на подборе и с лёта с двадцати трёх метров пробил по воротам. Мяч полетел по центру и достался Уилсону.

14' Следующий угловой удар заработал Ндиди. Дьюсбери-Холл навесил к дальней штанге, где Вестергору головой прицельно пробить по воротам соперники не позволили.

13' Подача Дьюсбери-Холла справа со штрафного перехвачена соперниками. И этот "стандарт" хозяев не доведён даже до удара в сторону ворот.

12' Дасилва на фланге прихватил руками Макатира.

11' Мавидиди заработал угловой удар, а исполнил его Дьюсбери-Холл. Подача Кирнана получилась слишком высокой, и мяч вылетел из штрафной площади.

10' Хамер исполнил первый угловой удар в матче. Навес Густаво последовал к дальней штанге, где партнёры не добрались до мяча.

9' "Ковентри" расположился на чужой половине поля. Попытка Палмера слева доставить мяч к воротам соперниками заблокирована.

8' Дьюсбери-Холл подошёл к штрафной площади и с двадцати трёх метров пробил по центру ворот. Уилсон забрал мяч в руки.

6' Хермансен выскочил за пределы штрафной площади и сыграл на опережение, не позволив добраться до мяча Годдену.

5' Подача Мавидиди слева не дошла до партнёра, подключившегося справа к атаке.

4' "Лестер" ответил быстрой контратакой. Варди не смог сделать точный пас налево на ход Дьюсбери-Холлу.

3' У Палмера слева не прошёл заброс в штрафную площадь.

2' "Лестер" играет в синей форме, "Ковентри" - в полосатых бело-голубых футболках и голубых трусах.