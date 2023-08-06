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  4. .Чемпионшип 2023-2024

Англия: .Чемпионшип
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Лестер
1:1
Второй тайм: 84'
Ковентри
0'
0:1
47' Гол
Макфадзин Кайл
52' Желтая карточка
Вестергор Янник
68' Желтая карточка
Дойл Каллум
1:1
77' Гол
Дьюсбери-Холл Кирнан

Ход матча

47'
0:1
Макфадзин Кайл
(Хамер Густаво)
52'
Вестергор Янник
 
62'
Прат Деннис
Ндиди Уилфред
 
68'
Дойл Каллум
 
71'
 
Ван Эвейк Милан
Экклз Джош
71'
 
Келли Лайам
Хамер Густаво
71'
 
Райт Хаджи
Симмс Эллис
76'
Ихеаначо Келечи
Варди Джейми
 
77'
Дьюсбери-Холл Кирнан
(Прат Деннис)
1:1

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 13
  • 6 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 7
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 65 Владение мячом, % 35
Прогнозы 128
Лестер 91.4% (117)
X 5.5% (7)
Ковентри 3.1% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лестер
Ничья
Ковентри
9.42
4.30
6.90
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Хермансен
Мадс
21
Рикарду
Перейра
II
3
Фас
Ваут
23
Вестергор
Янник
5
Дойл
Каллум
25
Ндиди
Уилфред
8
Уинкс
Гарри
22
Дьюсбери-Холл
Кирнан
35
Макатир
Кейси
9
Варди
Джейми
10
Мавидиди
Стефи
13
Уилсон
Бен
4
Томас
Бобби
5
Макфадзин
Кайл
22
Латибодьер
Жоэль
28
Экклз
Джош
38
Хамер
Густаво
14
Шиф
Бен
3
Дасилва
Джей
24
Годден
Мэтт
9
Симмс
Эллис
45
Палмер
Кейси
Лестер
4-3-3
Ковентри
3-4-3

История личных встреч

Лестер
Ковентри

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

8 матчей

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

Ч
2:0
Ч
0:1
Ч
1:1
Ч
1:1
Ч
2:2
Ч
1:1
Ч
2:0
Ч
2:0

Голы

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.75
0.75

Среднее время на гол

51
120

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.38
0.75

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

65
120

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьюсбери-Холл Кирнан 1 1
Ковентри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макфадзин Кайл 1 1
Хамер Густаво 0 0

Карточки

Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вестергор Янник 1 0
Дойл Каллум 1 0
Ковентри
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты последних матчей

Лестер
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Ливерпуль - Лестер 4:0 Лестер - АХ Лёвен 4:2 Нортгемптон - Лестер 0:1 Лестер - Вест Хэм 2:1
Ньюкасл - Лестер 0:0 Лестер - Ливерпуль 0:3 Фулхэм - Лестер 5:3 Лестер - Эвертон 2:2 Лидс - Лестер 1:1 Лестер - Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Сити - Лестер 3:1 Лестер - Борнмут 0:1 Лестер - Астон Вилла 1:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:1 Брентфорд - Лестер 1:1 Лестер - Челси 1:3 Саутгемптон - Лестер 1:0 Лестер - Блэкберн 1:2 Лестер - Арсенал 0:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0
Ковентри
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Эксетер Сити - Ковентри 1:2 Милтон-Кейнс Донс - Ковентри 1:5 Шрусбери Таун - Ковентри 1:1 Форест Грин - Ковентри 0:4
Ковентри - Лутон Таун 1:1 Мидлсбро - Ковентри 0:1 Ковентри - Мидлсбро 0:0 Мидлсбро - Ковентри 1:1 Ковентри - Бирмингем 2:0 Ковентри - Рединг 2:1 Блэкберн - Ковентри 1:1 КПР - Ковентри 0:3 Ковентри - Уотфорд 2:2 Суонси - Ковентри 0:0 Ковентри - Сток Сити 0:4 Блэкпул - Ковентри 1:4 Уиган - Ковентри 1:1 Ковентри - Халл Сити 1:1 Хаддерсфилд Таун - Ковентри 0:4 Престон Норт Энд - Ковентри 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уотфорд
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Сток Сити
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Плимут
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Миллуолл
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Норвич
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Блэкберн
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Саутгемптон
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Лестер
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Ковентри
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Бирмингем
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Суонси
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Престон Норт Энд
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Бристоль Сити
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Ипсвич
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Лидс
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Кардифф Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Сандерленд
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Вест Бромвич
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Халл Сити
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Мидлсбро
 1 0 0 1 0 - 1 0
21.
Шеффилд Уэнсдей
 1 0 0 1 1 - 2 0
22.
Хаддерсфилд Таун
 1 0 0 1 1 - 3 0
23.
Ротерхэм
 1 0 0 1 1 - 4 0
24.
КПР
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уотфорд
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Сток Сити
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Плимут
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Норвич
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Блэкберн
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Лестер
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Суонси
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Бристоль Сити
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Кардифф Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Лидс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ипсвич
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Вест Бромвич
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Престон Норт Энд
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Халл Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Бирмингем
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ковентри
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Саутгемптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Хаддерсфилд Таун
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Миллуолл
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Ротерхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Сандерленд
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
КПР
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Мидлсбро
 1 0 0 1 0 - 1 0
24.
Шеффилд Уэнсдей
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миллуолл
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Саутгемптон
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Ковентри
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Бирмингем
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Престон Норт Энд
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Бристоль Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Плимут
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Норвич
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Блэкберн
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Лестер
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Суонси
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сток Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Уотфорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Лидс
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Кардифф Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Сандерленд
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Мидлсбро
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Шеффилд Уэнсдей
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Ипсвич
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Вест Бромвич
 1 0 0 1 1 - 2 0
21.
Халл Сити
 1 0 0 1 1 - 2 0
22.
Хаддерсфилд Таун
 1 0 0 1 1 - 3 0
23.
Ротерхэм
 1 0 0 1 1 - 4 0
24.
КПР
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в Премьер-Лигу
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Сток Сити Видигал Андре 2
Уотфорд Луза Имран 1 (1)
Плимут Уиттакер Морган 1 (1)
Вест Бромвич Филлипс Мэтт 1
Ротерхэм Пелтьер Ли 1
Весь список

Топ нарушителей
Ротерхэм Кафу Карлуш 1 1
Мидлсбро Хаусон Джонатан 1
Ротерхэм Моррисон Шон 1
Норвич Даффи Шейн 1
Вест Бромвич Йокушлу Окай 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Опасный момент
    84'
    После навеса справа Мавидиди головой пробил рядом с правой штангой.
  • 82'
    Подача Ван Эвейка справа получилась точно в руки Хермансену.
  • 81'
    Мавидиди слева сделал пас в штрафную площадь на Ихеначо, у которого мяч аккуратно выбил Макфадзин.
  • 80'
    Дьюсбери-Холл с двадцати метров пробил немного выше перекладины.
  • 79'
    Мавидиди слева пронёсся вперёд и выдал пас в центр на Ихеначо. Келечи был в окружении соперников и мяч сохранить не смог.
  • Описание гола
    77'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:1!!!
    ДЬЮСБЕРИ-ХОЛЛ!!! Прат справа навесил на Дьюсбери-Холла, который головой переправил мяч в дальний угол ворот.
  • Замена
    76'
    Замена в составе "Лестера": вместо Джейми Варди на поле вышел Келечи Ихеначо.
  • Офсайд
    76'
    Палмер на правом фланге оказался в офсайде.
  • Угловой
    75'
    Палмер от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда мяч выбил Вестергор.
  • Замена
    74'
    Замена в составе "Ковентри": вместо Эллиса Симмса на поле вышел Хаджи Райт.
  • Замена
    74'
    Замена в составе "Ковентри": вместо Густаво Хамера на поле вышел Лайам Келли.
  • Замена
    74'
    Замена в составе "Ковентри": вместо Джоша Экклза на поле вышел Милан Ван Эвейк.
  • 73'
    Хамер со штрафного метров с сорока решил пробить по воротам. Мяч полетел намного выше цели.
  • Желтая карточка
    72'
    Дойл у центрального круга толкнул в спину убегавшего в отрыв Экклза и получил жёлтую карточку.
  • Угловой
    71'
    Дьюсбери-Холл от углового флага навесил к ближней штанге. Хамер выбил мяч от ворот.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 70'
      Годден получил пас на ход, сместился влево, вошёл в штрафную площадь и низом пробил рядом с дальней штангой.
    • 69'
      Макатир справа навес к дальней штанге исполнил слишком высоко.
    • 68'
      Удар Рикарду с двадцати двух метров заблокировал Дасилва.
    • Угловой
      67'
      Хамер от углового флага закрутил мяч к воротам, где хозяева сыграли на отбой.
    • Опасный момент
      66'
      Палмер слева вывел один на один с голкипером Годдена, который не смог переиграть Хермансена.
    • Замена
      65'
      Замена в составе "Лестера": вместо Уилфреда Ндили на поле вышел Деннис Прат.
    • Опасный момент
      64'
      Дьсбекри-Холл слева со штрафного навесил к дальней штанге, где Вестергор в падении ногой пробил в сетку ворот с внешней стороны.
    • Фол, нарушение
      63'
      Шиф у угла штрафной площади толкнул в спину Дьюсбери-Холла.
    • Фол, нарушение
      62'
      Рикарду у чужой штрафной площади врезался в Макфадзина.
    • 60'
      "Лестер" подержал мяч в центре поля. Впереди у хозяев осмысленной игры не получается.
    • Угловой
      59'
      Хамер от углового флага навесил к воротам, где Хермансен забрал мяч в руки.
    • Опасный момент
      58'
      Годден справа прострелил на Экклза, чей удар с семи метров пришёлся точно в Хермансена.
    • 57'
      Симмс справа подошёл к штрафной площади и с восемнадцати метров низом пробил в ближний угол. Хермансен сложился и забрал мяч в руки.
    • 56'
      Фас справа прострелил в штрафную площадь. Попытка Ндиди остановить мяч завершилась неудачей.
    • 55'
      Хамер справа со штрафного навесил к воротам, где Макфадзин головой, а Годден ногой не попали по мячу.
    • Желтая карточка
      54'
      Вестергор на фланге руками остановил рывок Годдена и получил жёлтую карточку.
    • 53'
      Рикарду с двадцати трёх метров низом решил пробить по воротам, но на пути мяча оказалась нога Латибодьера.
    • 52'
      Шиф не позволил Дойлу слева доставить мяч к воротам.
    • 50'
      Экклз справа отправил вперёд Годдена, чей прострел к воротам заблокировал Вестергор.
    • 49'
      Заброс Фаса по правому флангу вперёд не получился удачным. Мяч оказался за боковой линией поля.
    • Описание гола
      47'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      0:1!!!
      МАКФАДЗИН!!! Хамер от углового флага навесил к ближней штанге, где Макфадзин головой переправил мяч в сетку.
    • Опасный момент
      47'
      Симмс по центру убежал один на один с голкипером и с двадцати метров пробил правее ворот.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм в Лестере!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв! "Лестер" - "Ковентри" - 0:0.
    • Опасный момент
      45'
      Рикарду справа вывел к воротам Макатира, чей удар с двенадцати метров в ближний верхний угол Уилсон отразил.
    • Угловой
      45'
      Хамер от углового флага навесил к дальней штанге, Последовала скидка в центр, которая не завершилась ударом по воротам.
    • Дополнительное время
      45'
      1 минуту добавил Бонд в первом тайме.
    • Угловой
      45'
      Хамер от углового флага низом покатил мяч в штрафную площадь. Удары Симмса и Палмера соперники заблокировали.
    • 44'
      Палмер обыгрался с партнёром и с пятнадцати метров пробил по воротам. Мяч попал в Уинкса и полетел рядом с правой штангой.
    • 42'
      Дойл на чужой половине поля сыграл на перехвате, но его рывок слева к штрафной площади соперники прервали.
    • 41'
      Начало тайма проходило в равной борьбе, затем "Лестер" начал понемногу доминировать на поле. Гости при этом часто отвечают скоростными опасными контратаками.
    • 40'
      Симмс слева подошёл к штрафной площади, где его удар с линии заблокировал Фас.
    • Офсайд
      38'
      Мавидили слева забежал в офсайд.
    • 37'
      Дьюсбери-Холл справа со штрафного пробил в стенку, состоявшую из партнёров. Не успели ребята увернуться от мяча.
    • Фол, нарушение
      36'
      Шиф у угла штрафной площади сбил Макатира.
    • 35'
      Томас справа в штрафной площади сыграл на подборе, но его удар с лёта с двенадцати метров получился выше ворот.
    • 34'
      Навес Макатира справа в штрафную площадь соперники перехватили.
    • Фол, нарушение
      33'
      Уинкс в центральном круге сбил Палмера.
    • Угловой
      32'
      Следующая подача Дьюсбери-Холла от углового флага нашла голову Ндиди, который пробил выше ворот.
    • Угловой
      31'
      Рикарду от углового флага навесил к дальней штанге, где где удар Дойла в упор отразил Уилсон.
    • 30'
      Удар Дьюсбери-Холла слева с восемнадцати метров получился выше ворот.
    • 29'
      Рикарду не смог сделать точный пас направо в штрафную площадь на ход Ндиди.
    • Опасный момент
      28'
      Палмер с двадцати двух метров пробил в сантиметрах над перекладиной.
    • 27'
      Симмс слева в штрафной площади получил мяч, но его пас в центр на Годдена получился неточным.
    • 26'
      Удар Дьюсбери-Холла с двадцати трёх метров соперники заблокировали.
    • 24'
      Ндиди справа справа сделал заброс верхом к дальней штанге, но на перехвате снова уверенно сыграл Уилсон, чуть выдвинувшийся вперёд.
    • 23'
      Дьюсбери-Холл попытался слева вывести к воротам Мавидиди, но вовремя на перехват выскочил Уилсон и прижал мяч перчатками к газону.
    • 22'
      Дойл слева отправил вперёд Дьюсбери-Холла, чей прострел в центр штрафной площади получился за \
      спину партнёрам.
    • 20'
      Заброс Вестергора вперёд по левому флангу на Мавидиди перехватил Томас.
    • 19'
      Палмер по центру пас на ход Симмсу сделал слишком сильно.
    • 18'
      Дойл слева сделал пас в штрафную площадь на Мавидиди, у которого мяч сумел выбить Томас.
    • 17'
      Фас не позволил Симмсу слева на скорости прорваться в штрафную площадь. Защитники "Лестера" выиграл забег у соперника.
    • 16'
      Рикарду сыграл на подборе и с лёта с двадцати трёх метров пробил по воротам. Мяч полетел по центру и достался Уилсону.
    • Угловой
      14'
      Следующий угловой удар заработал Ндиди. Дьюсбери-Холл навесил к дальней штанге, где Вестергору головой прицельно пробить по воротам соперники не позволили.
    • 13'
      Подача Дьюсбери-Холла справа со штрафного перехвачена соперниками. И этот "стандарт" хозяев не доведён даже до удара в сторону ворот.
    • Фол, нарушение
      12'
      Дасилва на фланге прихватил руками Макатира.
    • Угловой
      11'
      Мавидиди заработал угловой удар, а исполнил его Дьюсбери-Холл. Подача Кирнана получилась слишком высокой, и мяч вылетел из штрафной площади.
    • Угловой
      10'
      Хамер исполнил первый угловой удар в матче. Навес Густаво последовал к дальней штанге, где партнёры не добрались до мяча.
    • 9'
      "Ковентри" расположился на чужой половине поля. Попытка Палмера слева доставить мяч к воротам соперниками заблокирована.
    • 8'
      Дьюсбери-Холл подошёл к штрафной площади и с двадцати трёх метров пробил по центру ворот. Уилсон забрал мяч в руки.
    • 6'
      Хермансен выскочил за пределы штрафной площади и сыграл на опережение, не позволив добраться до мяча Годдену.
    • 5'
      Подача Мавидиди слева не дошла до партнёра, подключившегося справа к атаке.
    • 4'
      "Лестер" ответил быстрой контратакой. Варди не смог сделать точный пас налево на ход Дьюсбери-Холлу.
    • 3'
      У Палмера слева не прошёл заброс в штрафную площадь.
    • 2'
      "Лестер" играет в синей форме, "Ковентри" - в полосатых бело-голубых футболках и голубых трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Кинг Пауэр"!
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча первого тура Английского чемпионшипа, в котором сыграют «Лестенр» и «Ковентри». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • 71 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогнозы 128
    Лестер 91.4% (117)
    X 5.5% (7)
    Ковентри 3.1% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лестер
    Ничья
    Ковентри
    9.42
    4.30
    6.90
    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лестер 1:1 Ковентри

    Исход игры
    Лестер
    91.4% (117)
    Ничья
    5.5% (7)
    Ковентри
    3.1% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.17% (71)
    Меньше
    40.83% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    60% (72)
    Нет
    40% (48)
    Популярный счёт
    2:1 Лестер
    44.5% (57)
    2:0 Лестер
    23.4% (30)
    1:0 Лестер
    10.2% (13)
    3:1 Лестер
    4.7% (6)
    1:1 Ничья
    3.1% (4)
    3:2 Лестер
    1.6% (2)
    3:0 Лестер
    1.6% (2)
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