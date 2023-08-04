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  4. .Чемпионшип 2023-2024

Англия: .Чемпионшип
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Лестер
 
Позже
Ковентри

История личных встреч

Лестер
Ковентри

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

8 матчей

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

Ч
2:0
Ч
0:1
Ч
1:1
Ч
1:1
Ч
2:2
Ч
1:1
Ч
2:0
Ч
2:0

Голы

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.75
0.75

Среднее время на гол

51
120

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.38
0.75

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

65
120

Результаты последних матчей

Лестер
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Ливерпуль - Лестер 4:0 Лестер - АХ Лёвен 4:2 Нортгемптон - Лестер 0:1 Лестер - Вест Хэм 2:1
Ньюкасл - Лестер 0:0 Лестер - Ливерпуль 0:3 Фулхэм - Лестер 5:3 Лестер - Эвертон 2:2 Лидс - Лестер 1:1 Лестер - Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Сити - Лестер 3:1 Лестер - Борнмут 0:1 Лестер - Астон Вилла 1:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:1 Брентфорд - Лестер 1:1 Лестер - Челси 1:3 Саутгемптон - Лестер 1:0 Лестер - Блэкберн 1:2 Лестер - Арсенал 0:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0
Ковентри
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Эксетер Сити - Ковентри 1:2 Милтон-Кейнс Донс - Ковентри 1:5 Шрусбери Таун - Ковентри 1:1 Форест Грин - Ковентри 0:4
Ковентри - Лутон Таун 1:1 Мидлсбро - Ковентри 0:1 Ковентри - Мидлсбро 0:0 Мидлсбро - Ковентри 1:1 Ковентри - Бирмингем 2:0 Ковентри - Рединг 2:1 Блэкберн - Ковентри 1:1 КПР - Ковентри 0:3 Ковентри - Уотфорд 2:2 Суонси - Ковентри 0:0 Ковентри - Сток Сити 0:4 Блэкпул - Ковентри 1:4 Уиган - Ковентри 1:1 Ковентри - Халл Сити 1:1 Хаддерсфилд Таун - Ковентри 0:4 Престон Норт Энд - Ковентри 0:0
Команда И В Н П Г О
1.
Саутгемптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Кардифф Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Лидс
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Лестер
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Ковентри
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Бирмингем
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Норвич
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Халл Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Вест Бромвич
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Блэкберн
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Суонси
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сандерленд
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Плимут
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Престон Норт Энд
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Бристоль Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
КПР
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Уотфорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Миллуолл
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Мидлсбро
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Сток Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Ротерхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Шеффилд Уэнсдей
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Хаддерсфилд Таун
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Ипсвич
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Ипсвич
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Лидс
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Лестер
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ковентри
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Бирмингем
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Норвич
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Халл Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Вест Бромвич
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Блэкберн
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Суонси
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сандерленд
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Кардифф Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Плимут
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Бристоль Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
КПР
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Уотфорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Миллуолл
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Мидлсбро
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Сток Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Ротерхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Шеффилд Уэнсдей
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Хаддерсфилд Таун
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Престон Норт Энд
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Саутгемптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Ипсвич
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Лидс
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Лестер
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ковентри
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Бирмингем
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Норвич
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Халл Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Вест Бромвич
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Блэкберн
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Суонси
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сандерленд
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Кардифф Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Плимут
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Бристоль Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
КПР
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Уотфорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Миллуолл
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Мидлсбро
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Сток Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Ротерхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Шеффилд Уэнсдей
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Хаддерсфилд Таун
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Престон Норт Энд
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Саутгемптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в Премьер-Лигу
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет в Первую лигу
  • Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - Ковентри от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 августа 2023, осталось 2 дня 6 часов 39 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Лестер 91.8% (45)
    X 8.2% (4)
    Ковентри 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лестер
    Ничья
    Ковентри
    1.57
    4.30
    6.40
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лестер - Ковентри

    Исход игры
    Лестер
    92% (46)
    Ничья
    8% (4)
    Ковентри
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.83% (22)
    Меньше
    54.17% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (24)
    Нет
    50% (24)
    Популярный счёт
    2:1 Лестер
    36% (18)
    2:0 Лестер
    30% (15)
    1:0 Лестер
    14% (7)
    1:1 Ничья
    6% (3)
    3:1 Лестер
    4% (2)
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