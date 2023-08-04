Тур: 1. Стадион: Кинг Пауэр.
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Лестер
Ковентри
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
8 матчей
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.75
0.75
Среднее время на гол
51
120
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.38
0.75
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
65
120
Результаты последних матчей
Лестер
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Ливерпуль - Лестер 4:0 Лестер - АХ Лёвен 4:2 Нортгемптон - Лестер 0:1 Лестер - Вест Хэм 2:1
Ньюкасл - Лестер 0:0 Лестер - Ливерпуль 0:3 Фулхэм - Лестер 5:3 Лестер - Эвертон 2:2 Лидс - Лестер 1:1 Лестер - Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Сити - Лестер 3:1 Лестер - Борнмут 0:1 Лестер - Астон Вилла 1:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:1 Брентфорд - Лестер 1:1 Лестер - Челси 1:3 Саутгемптон - Лестер 1:0 Лестер - Блэкберн 1:2 Лестер - Арсенал 0:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0
Ковентри
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Эксетер Сити - Ковентри 1:2 Милтон-Кейнс Донс - Ковентри 1:5 Шрусбери Таун - Ковентри 1:1 Форест Грин - Ковентри 0:4
Ковентри - Лутон Таун 1:1 Мидлсбро - Ковентри 0:1 Ковентри - Мидлсбро 0:0 Мидлсбро - Ковентри 1:1 Ковентри - Бирмингем 2:0 Ковентри - Рединг 2:1 Блэкберн - Ковентри 1:1 КПР - Ковентри 0:3 Ковентри - Уотфорд 2:2 Суонси - Ковентри 0:0 Ковентри - Сток Сити 0:4 Блэкпул - Ковентри 1:4 Уиган - Ковентри 1:1 Ковентри - Халл Сити 1:1 Хаддерсфилд Таун - Ковентри 0:4 Престон Норт Энд - Ковентри 0:0
|Команда
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- — Вылет в Первую лигу
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лестер - Ковентри
Исход игры
Лестер
92% (46)
Ничья
8% (4)
Ковентри
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
45.83% (22)
Меньше
54.17% (26)
Обе команды забьют
Да
50% (24)
Нет
50% (24)
Популярный счёт
2:1 Лестер
36% (18)
2:0 Лестер
30% (15)
1:0 Лестер
14% (7)
1:1 Ничья
6% (3)
3:1 Лестер
4% (2)
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