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  4. Первый дивизион А 2023-2024

Бельгия: Первый дивизион А
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Андерлехт
1:0
Второй тайм: 50'
Антверпен
0'
38' Желтая карточка
Баликвиша Мишель-Анже
1:0
45' Пенальти
Дольберг Каспер

Ход матча

38'
 
Баликвиша Мишель-Анже
45'
Дольберг Каспер
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Андерлехт
Ничья
Антверпен
3.05
3.80
7.40
Все Коэффициенты
1
Дюпе
Максим
54
Сарделла
Киллиан
56
Дебаст
Зено
14
Вертонген
Ян
5
Н'Диайе
Мусса
17
Леони
Тео
21
Диавара
Амаду
29
Струйкенс
Марио
36
Дрейер
Андерс
12
Дольберг
Каспер
7
Амузу
Френсис
1
Бутез
Жан
2
Де
Лат
Ричи
23
Алдервейрельд
Тоби
33
Zeno
Van
Den
Bosch
34
Батай
Йелле
48
Arthur
Vermeeren
17
Ондрейка
Якоб
8
Юсуф
Альхассан
11
Муйя
Арбнор
18
Янссен
Винсент
10
Баликвиша
Мишель-Анже
Андерлехт
4-3-3
Антверпен
4-3-3

История личных встреч

Андерлехт
Антверпен

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
70%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед

18 матчей

38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

22.2%
77.8%
4 победы 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

ПДА
0:0
ПДА
0:0
ПОЗЧТ
2:1
ПОЗЧТ
0:4
ПДА
2:1
ПДА
2:0
ПОЗЧТ
1:0
ПОЗЧТ
2:2
ПДА
1:4
ПДА
1:0
ПДА
0:0
ПДА
1:2
ПОЗЧТ
1:1
ПОЗЧТ
1:2
ПДА
0:1
ПДА
1:1
ПДА
2:1
ПДА
0:0

Голы

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.33
1.11

Среднее время на гол

67
81

Всего голов

5
10

Голов в среднем за матч

0.56
1.11

Среднее время на гол

162
81

Всего голов

17
20

Голов в среднем за матч

0.94
1.11

Тотал матчей

2.5
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

95
81

Бомбардиры внутри турнира

Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дольберг Каспер 1 (1) 0.5
Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вертонген Ян 1 0
Сарделла Киллиан 1 0
Леони Тео 1 0
Brian Riemer 1 0
Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баликвиша Мишель-Анже 1 0

Результаты матчей

Андерлехт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Антверпен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
0
Андерлехт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Антверпен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Андерлехт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:0 Андерлехт - Аякс 3:0 Андерлехт - Спарта Прага 0:6 Андерлехт - Локомотив Загреб 3:1
Андерлехт - ФКСБ 5:2 Уденаарде - Андерлехт 0:5 Андерлехт - Мехелен 2:3 АЗ Алкмаар - Андерлехт 2:0 Генк - Андерлехт 5:2 Андерлехт - АЗ Алкмаар 2:0 Андерлехт - Вестерло 0:0 Эйпен - Андерлехт 0:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:2 Вильярреал - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Андерлехт - Вильярреал 1:1 Гент - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Стандард 2:2 Андерлехт - Лудогорец 2:1 Кортрейк - Андерлехт 2:2
Антверпен
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Антверпен - Серкль Брюгге 1:0 Антверпен - Мехелен 1:1 Антверпен - Герта 1:0 Антверпен - АЕК 0:3
Антверпен - Льерс Кемпензонен 1:1 Генк - Антверпен 2:2 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Брюгге - Антверпен 2:0 Антверпен - Брюгге 3:2 Антверпен - Генк 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:2 Мехелен - Антверпен 0:2 Сент-Трейден - Антверпен 0:1 Антверпен - Кортрейк 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 2:1 Зульте-Варегем - Антверпен 0:2 Антверпен - Шарлеруа 0:1 Серен Юнайтед - Антверпен 0:2 Антверпен - Мехелен 5:0 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:0

Результаты матчей

Андерлехт
Антверпен

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Андерлехт
Антверпен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Эйпен
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Гент
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Сент-Трейден
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Генк
 2 1 0 1 4 - 1 3
6.
Серкль Брюгге
 2 1 0 1 2 - 1 3
7.
Антверпен
 0:1 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Андерлехт
 1:0 2 1 0 1 1 - 2 3
9.
РВДМ 47
 2 1 0 1 2 - 5 3
10.
Вестерло
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Мехелен
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
АХ Лёвен
 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Спортинг Шарлеруа
 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Кортрейк
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Стандард
 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серкль Брюгге
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Андерлехт
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Антверпен
 0:1 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Сент-Трейден
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Гент
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Спортинг Шарлеруа
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Эйпен
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Кортрейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Мехелен
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Вестерло
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Стандард
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
АХ Лёвен
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Генк
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
РВДМ 47
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
РВДМ 47
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Эйпен
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Унион Сент-Жиллуаз
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
АХ Лёвен
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Мехелен
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Вестерло
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Сент-Трейден
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Стандард
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Кортрейк
 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Серкль Брюгге
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Антверпен
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Спортинг Шарлеруа
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Андерлехт
 1:0 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эйпен Yentil van Genechten 2
Унион Сент-Жиллуаз Эккерт Айенса Деннис 2
РВДМ 47 Бирон Микаэль 2
Унион Сент-Жиллуаз Пуэртас Кэмерон 1 (1)
АХ Лёвен Nathaniel Opoku 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Стандард Баликвиша Вильям 1 1
Брюгге Кюйпер Максим 1 1
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 2
Эйпен Нуруден Абдул Манаф 2
Спортинг Шарлеруа Nikola Stulic 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Андерлехт
Ничья
Антверпен
3.05
3.80
7.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Андерлехт 1:0 Антверпен онлайн

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