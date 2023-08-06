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  4. Первый дивизион А 2023-2024

Бельгия: Первый дивизион А
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Андерлехт
1:0
Конец матча
Антверпен
0'
38' Желтая карточка
Баликвиша Мишель-Анже
1:0
45' Пенальти
Дольберг Каспер
90' Желтая карточка
Патрис Луи
90'+8
1
Дюпе
Максим
54
Сарделла
Киллиан
56
Дебаст
Зено
14
Вертонген
Ян
5
Н'Диайе
Мусса
17
Леони
Тео
21
Диавара
Амаду
29
Струйкенс
Марио
36
Дрейер
Андерс
12
Дольберг
Каспер
7
Амузу
Френсис
1
Бутез
Жан
2
Де
Лат
Ричи
23
Алдервейрельд
Тоби
33
Zeno
Van
Den
Bosch
34
Батай
Йелле
48
Arthur
Vermeeren
17
Ондрейка
Якоб
8
Юсуф
Альхассан
11
Муйя
Арбнор
18
Янссен
Винсент
10
Баликвиша
Мишель-Анже
Андерлехт
4-3-3
Антверпен
4-3-3

История личных встреч

Андерлехт
Антверпен

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
70%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед

18 матчей

38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

22.2%
77.8%
4 победы 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

ПДА
0:0
ПДА
0:0
ПОЗЧТ
2:1
ПОЗЧТ
0:4
ПДА
2:1
ПДА
2:0
ПОЗЧТ
1:0
ПОЗЧТ
2:2
ПДА
1:4
ПДА
1:0
ПДА
0:0
ПДА
1:2
ПОЗЧТ
1:1
ПОЗЧТ
1:2
ПДА
0:1
ПДА
1:1
ПДА
2:1
ПДА
0:0

Голы

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.33
1.11

Среднее время на гол

67
81

Всего голов

5
10

Голов в среднем за матч

0.56
1.11

Среднее время на гол

162
81

Всего голов

17
20

Голов в среднем за матч

0.94
1.11

Тотал матчей

2.5
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

95
81

Бомбардиры внутри турнира

Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дольберг Каспер 1 (1) 0.5
Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вертонген Ян 1 0
Сарделла Киллиан 1 0
Патрис Луи 1 0
Леони Тео 1 0
Brian Riemer 1 0
Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баликвиша Мишель-Анже 1 0

Результаты матчей

Андерлехт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Антверпен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Андерлехт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Антверпен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
0
Андерлехт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Антверпен
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Андерлехт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:0 Андерлехт - Аякс 3:0 Андерлехт - Спарта Прага 0:6 Андерлехт - Локомотив Загреб 3:1
Андерлехт - ФКСБ 5:2 Уденаарде - Андерлехт 0:5 Андерлехт - Мехелен 2:3 АЗ Алкмаар - Андерлехт 2:0 Генк - Андерлехт 5:2 Андерлехт - АЗ Алкмаар 2:0 Андерлехт - Вестерло 0:0 Эйпен - Андерлехт 0:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:2 Вильярреал - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Андерлехт - Вильярреал 1:1 Гент - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Стандард 2:2 Андерлехт - Лудогорец 2:1 Кортрейк - Андерлехт 2:2
Антверпен
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Антверпен - Серкль Брюгге 1:0 Антверпен - Мехелен 1:1 Антверпен - Герта 1:0 Антверпен - АЕК 0:3
Антверпен - Льерс Кемпензонен 1:1 Генк - Антверпен 2:2 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Брюгге - Антверпен 2:0 Антверпен - Брюгге 3:2 Антверпен - Генк 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:2 Мехелен - Антверпен 0:2 Сент-Трейден - Антверпен 0:1 Антверпен - Кортрейк 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 2:1 Зульте-Варегем - Антверпен 0:2 Антверпен - Шарлеруа 0:1 Серен Юнайтед - Антверпен 0:2 Антверпен - Мехелен 5:0 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:0

Результаты матчей

Андерлехт
Антверпен

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Андерлехт
Антверпен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Эйпен
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Гент
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Сент-Трейден
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Генк
 2 1 0 1 4 - 1 3
6.
Серкль Брюгге
 2 1 0 1 2 - 1 3
7.
Антверпен
 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Андерлехт
 2 1 0 1 1 - 2 3
9.
РВДМ 47
 2 1 0 1 2 - 5 3
10.
Мехелен
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Вестерло
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
АХ Лёвен
 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Спортинг Шарлеруа
 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Кортрейк
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Стандард
 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серкль Брюгге
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Андерлехт
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Антверпен
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Сент-Трейден
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Гент
 0:0 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Спортинг Шарлеруа
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Мехелен
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Эйпен
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Кортрейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Вестерло
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Стандард
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
АХ Лёвен
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Генк
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
РВДМ 47
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
РВДМ 47
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Эйпен
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Унион Сент-Жиллуаз
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
АХ Лёвен
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Вестерло
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Мехелен
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Гент
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сент-Трейден
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Стандард
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Кортрейк
 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Серкль Брюгге
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Антверпен
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Спортинг Шарлеруа
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Андерлехт
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эйпен Yentil van Genechten 2
Унион Сент-Жиллуаз Эккерт Айенса Деннис 2
РВДМ 47 Бирон Микаэль 2
Унион Сент-Жиллуаз Пуэртас Кэмерон 1 (1)
АХ Лёвен Nathaniel Opoku 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Стандард Баликвиша Вильям 1 1
Брюгге Кюйпер Максим 1 1
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 2
Эйпен Нуруден Абдул Манаф 2
Спортинг Шарлеруа Nikola Stulic 1
Весь список
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