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  4. Суперлига 2023-2024

Швейцария: Суперлига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Лозанна-Спорт
0:0
Первый тайм: 21'
Ивердон
0'

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лозанна-Спорт
Ничья
Ивердон
1.58
4.50
5.30
Все Коэффициенты
1
Кастелла
Томас
34
Raoul
Giger
6
Дюссенн
Ноэ
4
Anel
Husic
3
Archie
Brown
10
Кустодио
Оливье
24
Бернед
Антуан
80
Саншеш
Алвин
11
Бальде
Алиу
9
Сене
Кали
19
Илие
Рареш
22
Мартин
Кевин
32
Сотье
Антони
4
Дель
Фабро
Дарио
5
Сеспедес
Борис
6
William
Le
Pogam
45
Гуэ
Самюэль
8
Hugo
Fargues
18
Nehemie
Lucuena
27
Ташар
Варол
11
Оморуйи
Кевин
68
Brian
Beyer
Лозанна-Спорт
4-3-3
Ивердон
4-3-3

История личных встреч

Лозанна-Спорт
Ивердон

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

15 матчей

40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

ТМК
2:1
ЧЛ
1:0
ЧЛ
2:0
ЧЛ
4:0
ЧЛ
3:2
К
1:0
ЧЛ
0:0
ЧЛ
3:0
ЧЛ
0:0
ТМС
2:1
ЧЛ
1:1
ТМС
1:1
ЧЛ
3:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
2:0

Голы

Всего голов

15
4

Голов в среднем за матч

2.14
0.5

Среднее время на гол

42
180

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

1.5
0.57

Среднее время на гол

60
157

Всего голов

27
8

Голов в среднем за матч

1.8
0.53

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

50
168

Бомбардиры внутри турнира

Лозанна-Спорт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бальде Алиу 1 0.33
Илие Рареш 1 0.33
Дюссенн Ноэ 0 0
Сене Кали 0 0
Ивердон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ташар Варол 1 0.33
Evans Maurin 1 0.33
Brian Beyer 0 0
Johan Kury 0 0

Карточки

Лозанна-Спорт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюссенн Ноэ 2 0
Anel Husic 1 0
Ивердон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тижани Мохамед 1 0
Ташар Варол 1 0
Nehemie Lucuena 1 0

Результаты матчей

Лозанна-Спорт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ивердон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Лозанна-Спорт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ивердон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
Лозанна-Спорт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ивердон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
2

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Лозанна-Спорт
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 2:1 Лозанна-Спорт - Ницца 3:1 Лозанна-Спорт - Нёвшатель Ксамакс 1:1
Лозанна-Спорт - Стад де Ньон 1:2 Лозанна-Спорт - Сьон 3:1 Ивердон - Лозанна-Спорт 2:1 Арау - Лозанна-Спорт 2:2 Лозанна-Спорт - Виль 2:0 Тун - Лозанна-Спорт 3:3 Лозанна-Спорт - Нёвшатель Ксамакс 2:1 Ивердон - Лозанна-Спорт 1:0 Лозанна-Спорт - Шаффхаузен 1:1 Вадуц - Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт - Стад Лозанна-Уши 2:1 Беллинцона - Лозанна-Спорт 1:0 Лозанна-Спорт - Ивердон 2:0 Лозанна-Спорт - Тун 1:3 Шаффхаузен - Лозанна-Спорт 1:2 Лозанна-Спорт - Вадуц 0:0
Ивердон
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ивердон - Янг Бойз 2:2 Цюрих - Ивердон 2:0 Ивердон - Анси 1:4 Биль Бьенн - Ивердон 1:2
Тун - Ивердон 3:2 Сьон - Ивердон 3:1 Ивердон - Брайтенрайн 1:1 Янг Бойз - Ивердон 1:0 Ивердон - Лозанна-Спорт 2:1 Виль - Ивердон 0:2 Ивердон - Арау 1:1 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 4:1 Ивердон - Тун 1:0 Ивердон - Лозанна-Спорт 1:0 Вадуц - Ивердон 0:0 Ивердон - Беллинцона 1:2 Шаффхаузен - Ивердон 3:4 Ивердон - Нёвшатель Ксамакс 2:0 Лозанна-Спорт - Ивердон 2:0 Ивердон - Шаффхаузен 2:0

Результаты матчей

Лозанна-Спорт
Ивердон

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Лозанна-Спорт
Ивердон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 3 2 1 0 7 - 2 7
2.
Янг Бойз
 3 2 1 0 9 - 5 7
3.
Лугано
 3 2 0 1 4 - 3 6
4.
Серветт
 3 1 2 0 6 - 4 5
5.
Люцерн
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Базель
 2 1 0 1 6 - 4 3
7.
Санкт-Галлен
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Лозанна-Спорт
 0:0 3 0 2 1 2 - 3 2
9.
Ивердон
 0:0 3 0 2 1 2 - 4 2
10.
Грасcхоппер
 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
Стад Лозанна-Уши
 3 0 1 2 2 - 6 1
12.
Винтертур
 3 0 1 2 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Янг Бойз
 2 2 0 0 7 - 3 6
3.
Базель
 1 1 0 0 5 - 2 3
4.
Санкт-Галлен
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Люцерн
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Лугано
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Лозанна-Спорт
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Винтертур
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Серветт
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Ивердон
 0:0 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Стад Лозанна-Уши
 2 0 1 1 1 - 4 1
12.
Грасcхоппер
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 2 1 1 0 4 - 2 4
2.
Лугано
 2 1 0 1 3 - 3 3
3.
Грасcхоппер
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Люцерн
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Янг Бойз
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Цюрих
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Ивердон
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
8.
Стад Лозанна-Уши
 1 0 0 1 1 - 2 0
9.
Лозанна-Спорт
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Базель
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Винтертур
 2 0 0 2 4 - 10 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 3 (1)
Базель Фрай Фабиан 3
Янг Бойз Иттен Седрик 2 (1)
Янг Бойз Монтейро Джоэл 2
Цюрих Окита Жонатан 2
Весь список

Топ нарушителей
Винтертур Сидлер Сильван 3
Янг Бойз Али Мохамед 3
Стад Лозанна-Уши Махмуд Элиес 1 1
Базель Барри Тьерно 1 1
Лозанна-Спорт Дюссенн Ноэ 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 25'
    Nehemie Lusuena получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лозанна-Спорт
Ничья
Ивердон
1.58
4.50
5.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лозанна-Спорт 0:0 Ивердон онлайн

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