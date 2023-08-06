Тур: 3. Стадион: Stade de la Tuiliere. Зрители: 7176
1:2
Конец матча
0'
25' Желтая карточкаNehemie Lucuena
1:0
29' ГолСаншеш Алвин
1:1
45' ГолТашар Варол
86' Желтая карточкаШпигель Рафаэль
1:2
90' ГолEvans Maurin
90'+5
Ход матча
25'
29'
1:0
45'
1:1
80'
86'
90'
1:2
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 7
-
7 Удары в створ 4
-
11 Угловые 7
-
0 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
399 Количество передач 320
-
56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
34
Raoul
Giger
80
Саншеш
Алвин
11
Бальде
Алиу
19
Илие
Рареш
22
Мартин
Кевин
32
Сотье
Антони
45
Гуэ
Самюэль
27
Ташар
Варол
68
Brian
Beyer
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Raoul GigerЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Саншеш АлвинПолузащитник
-
11 Бальде АлиуНападающий
- Нападающий
-
19 Илие РарешНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Каблан КрисЗащитник
- Полузащитник
-
99 Койл ТрейПолузащитник
- Полузащитник
-
96 Лабо БригтонНападающий
-
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
- Основной состав
-
22 Мартин КевинВратарь
-
32 Сотье АнтониЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Гуэ СамюэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ташар ВаролНападающий
- Нападающий
-
68 Brian BeyerНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Mirco Mazzeo
-
70 Evans Maurin
-
14 Johan Kury
-
-
91 Lirik Vishi
-
Главный тренер: Marco Schaellibaum
История личных встреч
Лозанна-Спорт
Ивердон
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
15 матчей
40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
4
Голов в среднем за матч
2.14
0.5
Среднее время на гол
42
180
Всего голов
12
4
Голов в среднем за матч
1.5
0.57
Среднее время на гол
60
157
Всего голов
27
8
Голов в среднем за матч
1.8
0.53
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
50
168
Бомбардиры внутри турнира
Лозанна-Спорт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бальде Алиу
|1
|0.33
|Саншеш Алвин
|1
|0.33
|Илие Рареш
|1
|0.33
|Дюссенн Ноэ
|0
|0
|Бернед Антуан
|0
|0
|Сене Кали
|0
|0
Ивердон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ташар Варол
|2
|0.67
|Evans Maurin
|2
|0.67
|Brian Beyer
|0
|0
|Johan Kury
|0
|0
Карточки
Лозанна-Спорт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дюссенн Ноэ
|2
|0
|Шпигель Рафаэль
|1
|0
|Anel Husic
|1
|0
Ивердон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nehemie Lucuena
|2
|0
|Тижани Мохамед
|1
|0
|Ташар Варол
|1
|0
Результаты матчей
Лозанна-Спорт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Ивердон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
2
0
Лозанна-Спорт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ивердон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
2
Лозанна-Спорт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Ивердон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
2
2
Голы по времени матча
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Лозанна-Спорт
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 2:1 Лозанна-Спорт - Ницца 3:1 Лозанна-Спорт - Нёвшатель Ксамакс 1:1
Лозанна-Спорт - Стад де Ньон 1:2 Лозанна-Спорт - Сьон 3:1 Ивердон - Лозанна-Спорт 2:1 Арау - Лозанна-Спорт 2:2 Лозанна-Спорт - Виль 2:0 Тун - Лозанна-Спорт 3:3 Лозанна-Спорт - Нёвшатель Ксамакс 2:1 Ивердон - Лозанна-Спорт 1:0 Лозанна-Спорт - Шаффхаузен 1:1 Вадуц - Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт - Стад Лозанна-Уши 2:1 Беллинцона - Лозанна-Спорт 1:0 Лозанна-Спорт - Ивердон 2:0 Лозанна-Спорт - Тун 1:3 Шаффхаузен - Лозанна-Спорт 1:2 Лозанна-Спорт - Вадуц 0:0
Ивердон
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ивердон - Янг Бойз 2:2 Цюрих - Ивердон 2:0 Ивердон - Анси 1:4 Биль Бьенн - Ивердон 1:2
Тун - Ивердон 3:2 Сьон - Ивердон 3:1 Ивердон - Брайтенрайн 1:1 Янг Бойз - Ивердон 1:0 Ивердон - Лозанна-Спорт 2:1 Виль - Ивердон 0:2 Ивердон - Арау 1:1 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 4:1 Ивердон - Тун 1:0 Ивердон - Лозанна-Спорт 1:0 Вадуц - Ивердон 0:0 Ивердон - Беллинцона 1:2 Шаффхаузен - Ивердон 3:4 Ивердон - Нёвшатель Ксамакс 2:0 Лозанна-Спорт - Ивердон 2:0 Ивердон - Шаффхаузен 2:0
Результаты матчей
Лозанна-Спорт
Ивердон
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Лозанна-Спорт
Ивердон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|9 - 5
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|4.
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|5.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|6.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|7.
|2:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|9.
|1:2
|3
|1
|0
|2
|7 - 6
|3
|10.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|11.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|12.
|3
|0
|1
|2
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|3.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|1:2
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|5.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|2:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|8.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|2.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|4.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|5.
|2:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|9.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|1:2
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|4 - 10
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|3 (1)
|Базель
|Фрай Фабиан
|3
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|2 (1)
|Янг Бойз
|Монтейро Джоэл
|2
|Цюрих
|Окита Жонатан
|2
|Санкт-Галлен
|Кинтилья Хорди
|3
|Винтертур
|Сидлер Сильван
|3
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|3
|Стад Лозанна-Уши
|Махмуд Элиес
|1 1
|Базель
|Барри Тьерно
|1 1