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Швейцария: Суперлига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Зрители: 7176
Лозанна-Спорт
1:2
Конец матча
Ивердон
0'
25' Желтая карточка
Nehemie Lucuena
1:0
29' Гол
Саншеш Алвин
1:1
45' Гол
Ташар Варол
86' Желтая карточка
Шпигель Рафаэль
1:2
90' Гол
Evans Maurin
90'+5

Ход матча

25'
 
Nehemie Lucuena
29'
Саншеш Алвин
(Бернед Антуан)
1:0
45'
1:1
Ташар Варол
71'
 
Корнесс Доминик
Hugo Fargues
71'
 
Evans Maurin
Brian Beyer
71'
 
Родригес Мауро
Ташар Варол
73'
Лабо Бригтон
Саншеш Алвин
 
80'
Роше Джейми
Сене Кали
 
86'
Шпигель Рафаэль
 
89'
 
Клепач Михаель
Гуэ Самюэль
89'
 
Азеведо Рикардо
Оморуйи Кевин
90'
1:2
Evans Maurin

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 7
  • 7 Удары в створ 4
  • 11 Угловые 7
  • 0 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 399 Количество передач 320
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
1
Кастелла
Томас
34
Raoul
Giger
6
Дюссенн
Ноэ
4
Anel
Husic
3
Archie
Brown
10
Кустодио
Оливье
24
Бернед
Антуан
80
Саншеш
Алвин
11
Бальде
Алиу
9
Сене
Кали
19
Илие
Рареш
22
Мартин
Кевин
32
Сотье
Антони
4
Дель
Фабро
Дарио
5
Сеспедес
Борис
6
William
Le
Pogam
45
Гуэ
Самюэль
8
Hugo
Fargues
18
Nehemie
Lucuena
27
Ташар
Варол
11
Оморуйи
Кевин
68
Brian
Beyer
Лозанна-Спорт
4-3-3
Ивердон
4-3-3

История личных встреч

Лозанна-Спорт
Ивердон

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

15 матчей

40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

ТМК
2:1
ЧЛ
1:0
ЧЛ
2:0
ЧЛ
4:0
ЧЛ
3:2
К
1:0
ЧЛ
0:0
ЧЛ
3:0
ЧЛ
0:0
ТМС
2:1
ЧЛ
1:1
ТМС
1:1
ЧЛ
3:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
2:0

Голы

Всего голов

15
4

Голов в среднем за матч

2.14
0.5

Среднее время на гол

42
180

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

1.5
0.57

Среднее время на гол

60
157

Всего голов

27
8

Голов в среднем за матч

1.8
0.53

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

50
168

Бомбардиры внутри турнира

Лозанна-Спорт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бальде Алиу 1 0.33
Саншеш Алвин 1 0.33
Илие Рареш 1 0.33
Дюссенн Ноэ 0 0
Бернед Антуан 0 0
Сене Кали 0 0
Ивердон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ташар Варол 2 0.67
Evans Maurin 2 0.67
Brian Beyer 0 0
Johan Kury 0 0

Карточки

Лозанна-Спорт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюссенн Ноэ 2 0
Шпигель Рафаэль 1 0
Anel Husic 1 0
Ивердон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nehemie Lucuena 2 0
Тижани Мохамед 1 0
Ташар Варол 1 0

Результаты матчей

Лозанна-Спорт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Ивердон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

2
0
Лозанна-Спорт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ивердон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
Лозанна-Спорт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Ивердон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Лозанна-Спорт
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 2:1 Лозанна-Спорт - Ницца 3:1 Лозанна-Спорт - Нёвшатель Ксамакс 1:1
Лозанна-Спорт - Стад де Ньон 1:2 Лозанна-Спорт - Сьон 3:1 Ивердон - Лозанна-Спорт 2:1 Арау - Лозанна-Спорт 2:2 Лозанна-Спорт - Виль 2:0 Тун - Лозанна-Спорт 3:3 Лозанна-Спорт - Нёвшатель Ксамакс 2:1 Ивердон - Лозанна-Спорт 1:0 Лозанна-Спорт - Шаффхаузен 1:1 Вадуц - Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт - Стад Лозанна-Уши 2:1 Беллинцона - Лозанна-Спорт 1:0 Лозанна-Спорт - Ивердон 2:0 Лозанна-Спорт - Тун 1:3 Шаффхаузен - Лозанна-Спорт 1:2 Лозанна-Спорт - Вадуц 0:0
Ивердон
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ивердон - Янг Бойз 2:2 Цюрих - Ивердон 2:0 Ивердон - Анси 1:4 Биль Бьенн - Ивердон 1:2
Тун - Ивердон 3:2 Сьон - Ивердон 3:1 Ивердон - Брайтенрайн 1:1 Янг Бойз - Ивердон 1:0 Ивердон - Лозанна-Спорт 2:1 Виль - Ивердон 0:2 Ивердон - Арау 1:1 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 4:1 Ивердон - Тун 1:0 Ивердон - Лозанна-Спорт 1:0 Вадуц - Ивердон 0:0 Ивердон - Беллинцона 1:2 Шаффхаузен - Ивердон 3:4 Ивердон - Нёвшатель Ксамакс 2:0 Лозанна-Спорт - Ивердон 2:0 Ивердон - Шаффхаузен 2:0

Результаты матчей

Лозанна-Спорт
Ивердон

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Лозанна-Спорт
Ивердон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 3 2 1 0 7 - 2 7
2.
Янг Бойз
 3 2 1 0 9 - 5 7
3.
Лугано
 3 2 0 1 4 - 3 6
4.
Серветт
 3 1 2 0 6 - 4 5
5.
Люцерн
 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
6.
Санкт-Галлен
 0:0 3 1 1 1 2 - 2 4
7.
Грасcхоппер
 2:1 3 1 1 1 4 - 5 4
8.
Ивердон
 3 1 1 1 4 - 5 4
9.
Базель
 1:2 3 1 0 2 7 - 6 3
10.
Лозанна-Спорт
 3 0 1 2 3 - 5 1
11.
Стад Лозанна-Уши
 3 0 1 2 2 - 6 1
12.
Винтертур
 3 0 1 2 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Янг Бойз
 2 2 0 0 7 - 3 6
3.
Санкт-Галлен
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Базель
 1:2 1 1 0 0 5 - 2 3
5.
Люцерн
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Лугано
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Грасcхоппер
 2:1 2 1 0 1 3 - 4 3
8.
Винтертур
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Ивердон
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Серветт
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Лозанна-Спорт
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Стад Лозанна-Уши
 2 0 1 1 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 2 1 1 0 4 - 2 4
2.
Лугано
 2 1 0 1 3 - 3 3
3.
Ивердон
 2 1 0 1 2 - 3 3
4.
Люцерн
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
5.
Грасcхоппер
 2:1 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Янг Бойз
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Цюрих
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Стад Лозанна-Уши
 1 0 0 1 1 - 2 0
9.
Лозанна-Спорт
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Санкт-Галлен
 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Базель
 1:2 2 0 0 2 2 - 4 0
12.
Винтертур
 2 0 0 2 4 - 10 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 3 (1)
Базель Фрай Фабиан 3
Янг Бойз Иттен Седрик 2 (1)
Янг Бойз Монтейро Джоэл 2
Цюрих Окита Жонатан 2
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Кинтилья Хорди 3
Винтертур Сидлер Сильван 3
Янг Бойз Али Мохамед 3
Стад Лозанна-Уши Махмуд Элиес 1 1
Базель Барри Тьерно 1 1
Весь список
  • 71'
    Ташар Варол уходит с поля. Родригес Мауро выходит вместо него
  • 71'
    Brian Beyer уходит с поля. Evans Maurin выходит вместо него
  • 71'
    Hugo Fargues уходит с поля. Dominic Corness выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Г О О О О Л - Ташар Варол бьет в цель!
  • 29'
    Бернед Антуан сделал результативную передачу.
  • 29'
    Г О О О О Л - Саншеш Алвин бьет в цель!
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    • 25'
      Nehemie Lusuena получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Лозанна-Спорт 1:2 Ивердон онлайн

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