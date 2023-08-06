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  4. .Чемпионшип 2023-2024

Англия: .Чемпионшип
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Лидс
1:2
Второй тайм: 80'
Кардифф Сити
0'
0:1
23' Гол
Боулер Джош
0:2
39' Гол
Угбо Ике
1:2
49' Гол
Купер Лиам
70' Желтая карточка
Мейте Яку

Ход матча

23'
0:1
Боулер Джош
(Угбо Ике)
31'
 
Адамс Эбу
Роллс Джо
39'
0:2
Угбо Ике
46'
Байрам Сэм
Фур-Хьельде Лео
 
49'
Купер Лиам
(Саммервилл Крисенсио)
1:2
53'
Крессвел Чарли
Купер Лиам
 
65'
 
Мейте Яку
Ахерн-Грант Карлан
70'
 
Мейте Яку
78'
 
Риномохота Эндрю
Ремзи Аарон
78'
 
Этете Кион
Угбо Ике
78'
 
Ромео Мэлон
Нг Перри

Статистика матча

  • 17 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 10 Угловые 0
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 67 Владение мячом, % 33
Прогнозы 124
Лидс 85.5% (106)
X 10.5% (13)
Кардифф Сити 4% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лидс
Ничья
Кардифф Сити
6.50
5.05
8.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мелье
Иллан
2
Эйлинг
Люк
33
Фур-Хьельде
Лео
21
Стрёйк
Паскаль
6
Купер
Лиам
4
Ампаду
Этан
22
Грэй
Арчи
23
Синистерра
Луис
10
Саммервилл
Крисенсио
20
Джеймс
Дэниэл
29
Ньонто
Вильфред
21
Олнвик
Джейк
38
Нг
Перри
5
Макгиннес
Марк
4
Гутас
Димитрис
14
Боулер
Джош
6
Винтл
Райан
8
Роллс
Джо
11
О'Дуда
Каллум
10
Ремзи
Аарон
12
Угбо
Ике
16
Ахерн-Грант
Карлан
Лидс
4-2-3-1
Кардифф Сити
3-4-3

История личных встреч

Лидс
Кардифф Сити

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 8 побед

18 матчей

22.2%
22.2%
55.6%
4 победы 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

16.7%
38.9%
44.4%
3 победы 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
22.2%
44.5%
6 побед 4 ничьи 8 побед

История матчей

К
5:2
К
2:2
Ч
2:0
Ч
3:3
Ч
1:4
Ч
3:1
Ч
0:2
Ч
0:2
Ч
0:2
Ч
1:0
Ч
1:2
Ч
3:1
Ч
0:1
Ч
2:1
Ч
1:1
Ч
1:1
Ч
2:1
Ч
0:4

Голы

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1.33
1.22

Среднее время на гол

67
73

Всего голов

15
19

Голов в среднем за матч

1.67
2.11

Среднее время на гол

54
42

Всего голов

27
30

Голов в среднем за матч

1.5
1.67

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

60
54

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Купер Лиам 1 1
Саммервилл Крисенсио 0 0
Кардифф Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Угбо Ике 1 1
Боулер Джош 1 1

Карточки

Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кардифф Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мейте Яку 1 0

Результаты последних матчей

Лидс
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Хартс - Лидс 0:1 Ноттингем Форест - Лидс 0:2 Лидс - Монако 0:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:0
Лидс - Тоттенхэм 1:4 Вест Хэм - Лидс 3:1 Лидс - Ньюкасл 2:2 Манчестер Сити - Лидс 2:1 Борнмут - Лидс 4:1 Лидс - Лестер 1:1 Фулхэм - Лидс 2:1 Лидс - Ливерпуль 1:6 Лидс - Кристал Пэлас 1:5 Лидс - Ноттингем Форест 2:1 Арсенал - Лидс 4:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:4 Лидс - Брайтон 2:2 Челси - Лидс 1:0 Фулхэм - Лидс 2:0 Лидс - Саутгемптон 1:0
Кардифф Сити
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Уиком - Кардифф Сити 0:0 Порту - Кардифф Сити 4:0 Брага - Кардифф Сити 1:0 Кардифф Сити - Бристоль Роверс 1:0
Кардифф Сити - Кембридж Юнайтед 1:1 Кардифф Сити - ТНС 3:1 Кардифф Сити - Пенибонт 2:0 Бёрнли - Кардифф Сити 3:0 Кардифф Сити - Хаддерсфилд Таун 1:2 Ротерхэм - Кардифф Сити 1:2 Кардифф Сити - Сток Сити 1:1 Уотфорд - Кардифф Сити 1:3 Шеффилд Юнайтед - Кардифф Сити 4:1 Кардифф Сити - Сандерленд 0:1 Блэкпул - Кардифф Сити 1:3 Кардифф Сити - Суонси 2:3 Кардифф Сити - Вест Бромвич 1:1 Престон Норт Энд - Кардифф Сити 2:0 Кардифф Сити - Бристоль Сити 2:0 Норвич - Кардифф Сити 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уотфорд
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Сток Сити
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Плимут
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Кардифф Сити
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Лестер
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Миллуолл
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Норвич
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Блэкберн
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Саутгемптон
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Бирмингем
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Суонси
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Престон Норт Энд
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Бристоль Сити
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Ипсвич
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Сандерленд
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Лидс
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Ковентри
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Вест Бромвич
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Халл Сити
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Мидлсбро
 1 0 0 1 0 - 1 0
21.
Шеффилд Уэнсдей
 1 0 0 1 1 - 2 0
22.
Хаддерсфилд Таун
 1 0 0 1 1 - 3 0
23.
Ротерхэм
 1 0 0 1 1 - 4 0
24.
КПР
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уотфорд
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Сток Сити
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Плимут
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Лестер
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Норвич
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Блэкберн
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Суонси
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Бристоль Сити
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Сандерленд
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ипсвич
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Вест Бромвич
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Престон Норт Энд
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Халл Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Бирмингем
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Саутгемптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Миллуолл
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Хаддерсфилд Таун
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Кардифф Сити
 2:1 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Ротерхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Ковентри
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
КПР
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Лидс
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
23.
Мидлсбро
 1 0 0 1 0 - 1 0
24.
Шеффилд Уэнсдей
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кардифф Сити
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Миллуолл
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Саутгемптон
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Бирмингем
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Престон Норт Энд
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Бристоль Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Плимут
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Лестер
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Норвич
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Блэкберн
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Суонси
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сток Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Уотфорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Сандерленд
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Лидс
 1:2 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Мидлсбро
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Шеффилд Уэнсдей
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Ипсвич
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Ковентри
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Вест Бромвич
 1 0 0 1 1 - 2 0
21.
Халл Сити
 1 0 0 1 1 - 2 0
22.
Хаддерсфилд Таун
 1 0 0 1 1 - 3 0
23.
Ротерхэм
 1 0 0 1 1 - 4 0
24.
КПР
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в Премьер-Лигу
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Сток Сити Видигал Андре 2
Лестер Дьюсбери-Холл Кирнан 2
Кардифф Сити Угбо Ике 1 (1)
Уотфорд Луза Имран 1 (1)
Плимут Уиттакер Морган 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ротерхэм Кафу Карлуш 1 1
Мидлсбро Хаусон Джонатан 1
Ротерхэм Моррисон Шон 1
Норвич Даффи Шейн 1
Вест Бромвич Йокушлу Окай 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Угловой
    80'
    Саммервилл от углового флага навесил на Байрама, который головой пробил выше ворот.
  • Замена
    79'
    Замена в составе "Кардифф Сити": вместо Ике Угбо на поле вышел Кион Этете.
  • Замена
    78'
    Замена в составе "Кардифф Сити": вместо Перри Нг на поле вышел Мэлон Ромео.
  • Замена
    77'
    Замена в составе "Кардифф Сити": вместо Аарона Ремзи на поле вышел Эндрю Риномохота.
  • Опасный момент
    76'
    Саммервилл справа ворвался в штрафную площадь и с четырнадцати метров низом пробил рядом с дальней штангой.
  • 76'
    Ньонто слева не смог проскочить в штрафную площадь между двумя соперниками.
  • 74'
    Ньонто по центру выдал пас в штрафную площадь на Синистерру, у которого мяч сумел выбить О'Дуда.
  • Угловой
    73'
    Саммервилл от углового флага навесил в центр штрафной площади. Мяч отскочил к Байраму, чей удар ногой получился неточным.
  • 72'
    Саммервилл слева со штрафного навесил к дальней штанге, где Кресвелл оказался не готов к приёму мяча после рикошета от соперника.
  • Желтая карточка
    71'
    Мейте на фланге сбил Байрама и получил жёлтую карточку.
  • Офсайд
    70'
    Эйлинг справа прострелил к дальней штанге, где Джеймс отправил мяч в ворота. Вот только арбитры усмотрели офсайд у Эйлинга и гол не засчитали.
  • Угловой
    69'
    Саммервилл от углового флага навесил на Кресвелла, удары которого головой и ногой соперники заблокировали.
  • Опасный момент
    68'
    Джеймс слева с пятнадцати метров низом пробил в дальний угол. Олнвик в прыжке сумел отвести угрозу от ворот.
  • Замена
    67'
    Замена в составе "Кардифф Сити": вместо Карлана Архерн-Гранта на поле вышел Яку Мейте.
  • 66'
    Удар Ампаду с двадцати шести метров соперники заблокировали.
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    • 64'
      Прострел Ньонто справа к воротам получился в руки Олнвику.
    • 63'
      Ньонто справа прорвался к воротам, но его пас в центр на Джеймса соперники перехватили.
    • 62'
      Прострел Ньонто слева к воротам заблокировали защитники "Кардифф Сити".
    • 61'
      Гутас на фланге в подкате выбил мяч у Синистерры.
    • Офсайд
      60'
      Эйлинг справа забежал в офсайд.
    • Офсайд
      58'
      Байрам слева оказался в офсайде.
    • 57'
      Угбо откликнулся на длинный заброс вперёд и справа с линии штрафной площади не попал в ближнюю "девятку".
    • Травма, повреждение
      56'
      Купера на носилках унесли со стадиона. Пожелаем защитнику "Лидса" скорейшего выздоровления и возвращения на поле.
    • Угловой
      55'
      Угловой удар исполнили хозяева. После серии рикошетов мяч прилетел к Эйлингу, у которого удар не получился.
    • Замена
      54'
      Замена в составе "Лидса": вместо Лиама Купера на поле вышел Чарли Крессвел.
    • Опасный момент
      53'
      Джеймс слева вывел к воротам Ньонто. Вильфред прошёл трёх соперников и пробил в дальний угол. Мяч от руки Олнвика опустился сверху на сетку ворот.
    • 52'
      "Кардифф Сити" получил численное преимущество, но гости не торопятся перемещать мяч на чужую половину поля.
    • Травма, повреждение
      51'
      Купер в эпизоде с голом неудачно приземлился и повредил колено. Медики пытаются привести в порядок защитника "Лидса".
    • Описание гола
      49'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:2!!!
      КУПЕР!!! Саммервилл от углового флага навесил на Купера, который головой отправил мяч в сетку.
    • 48'
      Саммервилл на чужой половине поля ударил сзади по ногам Нг.
    • Замена
      47'
      В перерыве в составе "Лидса" произошла замена: вместо Лео Фур-Хьельде на поле вышел Сэм Байрам.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм в Лидсе!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв! "Лидс" - "Кардифф Сити" - 0:2.
    • Офсайд
      45'
      Эйлинг справа забежал в офсайд.
    • Угловой
      45'
      Синистерра от углового флага навесил к воротам, откуда гости мяч вынесли.
    • 45'
      Забросы Стрёйка и Эйлинга вперёд по правому флангу соперники перехватили.
    • 45'
      "Лидс" комбинирует у центрального круга с неспешным продвижением вперёд.
    • Дополнительное время
      45'
      5 минут добавил Смит в первом тайме.
    • Офсайд
      44'
      Ньонто справа забрался в офсайд.
    • Угловой
      43'
      Грэй от углового флага навесил на Купера. Лиам сделал скидку на Стрёйка, который головой пробил точно в Олнвика.
    • 42'
      Джеймс с Синистеррой слева не смогли прорваться в штрафную площадь гостей.
    • 41'
      "Лидс" в очередной раз забрал мяч и неспешно отправился на чужую половину поля.
    • Описание гола
      39'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      0:2!!!
      УГБО!!! Боулер справа прорвался в штрафную площадь и откатил мяч на Ремзи. Удар Аарона получился с рикошетом. Футбольный снаряд отскочил к дальней штанге, где на опережение сыграл Угбо.
    • Офсайд
      39'
      Ампаду оказался в офсайде.
    • Угловой
      38'
      Подача Грэя от углового флага получилась слабой. Гости выбили мяч от штрафной площади.
    • Опасный момент
      38'
      Синистерра покатил мяч на Саммервилла, который с двадцати метров пробил в правый угол. Олнвик в прыжке отбил мяч.
    • Угловой
      37'
      Подача Грэя от углового флага последовала к воротам, где на выходе кулаками сыграл Олнвик.
    • Судья
      36'
      Потасовка перед воротами "Кардифф Сити". Арбитр провёл беседу с Гутасом и Купером.
    • Угловой
      35'
      Грэй от углового флага прострелил к ближней штанге. Мяч гостями снова выбит за пределы поля.
    • 34'
      "Лидс" прижимает соперника к штрафной площади, но при этом удары по воротам следуют только издали.
    • 32'
      Джеймс слева сместился к центру и с двадцати метров пробил выше ворот.
    • Замена
      31'
      Замена в составе "Кардифф Сити": вместо Джо Роллса на поле вышел Эбу Адамс.
    • 30'
      Синистерра у углового флага не смог обыграть двух соперников и заработал только аут.
    • 29'
      Боулер справа прорвался к воротам, но далеко отпустил от себя мяч и позволил сыграть на выходе Мелье.
    • Травма, повреждение
      27'
      Роллс и Ньонто неудачно столкнулись у штрафной площади гостей. Потребовался выход медиков на поле.
    • 26'
      Саммервилл со штрафного пробил в стенку.
    • Фол, нарушение
      25'
      Винтл перед штрафной площадью сбил Синистерру. Двадцать метров до ворот.
    • Описание гола
      23'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      0:1!!!
      БОУЛЕР!!! После прострела О'Дуды слева Боулер с двенадцати метров пробил по воротам. Ампаду заблокировал удар, но Угбо сразу вернул мяч Джошу, второй удар которого достиг цели.
    • 21'
      Ньонто справа вывел к воротам Саммервилла, удар которого заблокировал Макгиннес.
    • Опасный момент
      19'
      После скидки Эйлинга Ньонто справа из пределов штрафной площади пробил рядом с дальней штангой.
    • 18'
      Два удара Грэя справа из-за пределов штрафной площади соперники заблокировали.
    • 17'
      Ньонто справа прорвался к воротам и прострелил в центр, где успешно сыграли защитники "Кардифф Сити".
    • 16'
      Саммервилл пас справа на ход Ньонто сделал слишком сильно. Мяч без борьбы достался Олнвику.
    • 14'
      "Лидс" расположился на чужой половине поля. Обостряющие передачи вперёд никто делать не торопится.
    • 13'
      Ахерн-Грант слева навесил к дальней штанге, где Боулеру не позволил вверху сыграть Стрёйк.
    • 12'
      Ремзи по центру подошёл к чужой штрафной площади, но момента для удара по воротам так и не подобрал.
    • Фол, нарушение
      10'
      Фур-Хьельде у чужой штрафной площади попал по ногам Ремзи.
    • 9'
      Джеймс слева подошёл к штрафной площади, а пас к центру сделал точно в ноги сопернику.
    • 8'
      "Лидс" постепенно налаживает комбинационную игру в центре поля. У хозяев мяч стал держаться получше.
    • 6'
      В первые минуты встречи много борьбы в центре поля. Команды не позволяют соперникам быстро переходить в атаку.
    • Офсайд
      5'
      Ахерн-Грант на левом фланге оказался в офсайде.
    • Фол, нарушение
      4'
      Фур-Хьельде отметился фолом на чужой половине поля.
    • Фол, нарушение
      3'
      Сапммерсилл в центре поля придержал руками Роллса.
    • 2'
      "Лидс" играет в белой форме, "Кардифф Сити" - в синей.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Элланд Роуд"!
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча первого тура Английского чемпионшипа, в котором сыграют «Лидс» и «Кардифф Сити». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 36.3% пользователей.
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    Прогнозы 124
    Лидс 85.5% (106)
    X 10.5% (13)
    Кардифф Сити 4% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лидс
    Ничья
    Кардифф Сити
    6.50
    5.05
    8.20
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч Лидс 1:2 Кардифф Сити онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лидс 1:2 Кардифф Сити

    Исход игры
    Лидс
    85.5% (106)
    Ничья
    10.5% (13)
    Кардифф Сити
    4% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.15% (58)
    Меньше
    50.85% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    55.08% (65)
    Нет
    44.92% (53)
    Популярный счёт
    2:1 Лидс
    36.3% (45)
    1:0 Лидс
    24.2% (30)
    2:0 Лидс
    16.1% (20)
    1:1 Ничья
    6.5% (8)
    3:1 Лидс
    4.8% (6)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
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    Кардифф Сити
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