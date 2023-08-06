Тур: 1. Стадион: Элланд Роуд.
1:2
Второй тайм: 80'
0'
0:1
23' ГолБоулер Джош
0:2
39' ГолУгбо Ике
1:2
49' ГолКупер Лиам
70' Желтая карточкаМейте Яку
Ход матча
23'
0:1
39'
0:2
49'
70'
78'
78'
Статистика матча
-
17 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 2
-
10 Угловые 0
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
67 Владение мячом, % 33
Прогноз на матч от Liveresult
22
Грэй
Арчи
21
Олнвик
Джейк
38
Нг
Перри
14
Боулер
Джош
10
Ремзи
Аарон
12
Угбо
Ике
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Грэй АрчиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Дарлоу КарлВратарь
- Защитник
-
25 Байрам СэмЗащитник
- Полузащитник
-
26 Бейт ЛьюисПолузащитник
-
18 Гиаби ДаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Гелхардт ДжоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фарке Даниэль
- Основной состав
-
21 Олнвик ДжейкВратарь
-
38 Нг ПерриЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Боулер ДжошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ремзи АаронНападающий
-
12 Угбо ИкеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Лутра РоанВратарь
- Защитник
-
26 Симпсон ДжекЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Адамс ЭбуПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Мейте ЯкуПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Булут Эрол
История личных встреч
Лидс
Кардифф Сити
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 8 побед
18 матчей
22.2%
22.2%
55.6%
4 победы 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
16.7%
38.9%
44.4%
3 победы 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
33.3%
22.2%
44.5%
6 побед 4 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
1.33
1.22
Среднее время на гол
67
73
Всего голов
15
19
Голов в среднем за матч
1.67
2.11
Среднее время на гол
54
42
Всего голов
27
30
Голов в среднем за матч
1.5
1.67
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
60
54
Бомбардиры внутри турнира
Лидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Купер Лиам
|1
|1
|Саммервилл Крисенсио
|0
|0
Кардифф Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Угбо Ике
|1
|1
|Боулер Джош
|1
|1
Карточки
Лидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Кардифф Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мейте Яку
|1
|0
Результаты последних матчей
Лидс
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Хартс - Лидс 0:1 Ноттингем Форест - Лидс 0:2 Лидс - Монако 0:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:0
Лидс - Тоттенхэм 1:4 Вест Хэм - Лидс 3:1 Лидс - Ньюкасл 2:2 Манчестер Сити - Лидс 2:1 Борнмут - Лидс 4:1 Лидс - Лестер 1:1 Фулхэм - Лидс 2:1 Лидс - Ливерпуль 1:6 Лидс - Кристал Пэлас 1:5 Лидс - Ноттингем Форест 2:1 Арсенал - Лидс 4:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:4 Лидс - Брайтон 2:2 Челси - Лидс 1:0 Фулхэм - Лидс 2:0 Лидс - Саутгемптон 1:0
Кардифф Сити
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Уиком - Кардифф Сити 0:0 Порту - Кардифф Сити 4:0 Брага - Кардифф Сити 1:0 Кардифф Сити - Бристоль Роверс 1:0
Кардифф Сити - Кембридж Юнайтед 1:1 Кардифф Сити - ТНС 3:1 Кардифф Сити - Пенибонт 2:0 Бёрнли - Кардифф Сити 3:0 Кардифф Сити - Хаддерсфилд Таун 1:2 Ротерхэм - Кардифф Сити 1:2 Кардифф Сити - Сток Сити 1:1 Уотфорд - Кардифф Сити 1:3 Шеффилд Юнайтед - Кардифф Сити 4:1 Кардифф Сити - Сандерленд 0:1 Блэкпул - Кардифф Сити 1:3 Кардифф Сити - Суонси 2:3 Кардифф Сити - Вест Бромвич 1:1 Престон Норт Энд - Кардифф Сити 2:0 Кардифф Сити - Бристоль Сити 2:0 Норвич - Кардифф Сити 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|21.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|22.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|23.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|24.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|2:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|23.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|24.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|1:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|21.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|22.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|23.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|24.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
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|Сток Сити
|Видигал Андре
|2
|Лестер
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|2
|Кардифф Сити
|Угбо Ике
|1 (1)
|Уотфорд
|Луза Имран
|1 (1)
|Плимут
|Уиттакер Морган
|1 (1)
|Ротерхэм
|Кафу Карлуш
|1 1
|Мидлсбро
|Хаусон Джонатан
|1
|Ротерхэм
|Моррисон Шон
|1
|Норвич
|Даффи Шейн
|1
|Вест Бромвич
|Йокушлу Окай
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лидс 1:2 Кардифф Сити
Исход игры
Лидс
85.5% (106)
Ничья
10.5% (13)
Кардифф Сити
4% (5)
Тотал 2.5
Больше
49.15% (58)
Меньше
50.85% (60)
Обе команды забьют
Да
55.08% (65)
Нет
44.92% (53)
Популярный счёт
2:1 Лидс
36.3% (45)
1:0 Лидс
24.2% (30)
2:0 Лидс
16.1% (20)
1:1 Ничья
6.5% (8)
3:1 Лидс
4.8% (6)
2:2 Ничья
2.4% (3)
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