Тур: 2. Стадион: Аргосштадион Ахтер де Казерне.
Ход матча
35'
55'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
23
Фулон
Дам
16
Схоофс
Роб
19
Мрабти
Керим
11
Сторм
Никола
33
Руф
Дави
24
Кумс
Свен
11
Кейперс
Уго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Фулон ДамЗащитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мрабти КеримПолузащитник
-
11 Сторм НиколаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
-
27 Бейтс ДэвидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Маледе ЙонасНападающий
-
-
Главный тренер: Стивен Дефур
- Основной состав
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Кейперс УгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Агбор БрайянПолузащитник
- Нападающий
-
20 Орбан ГифтНападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
История личных встреч
Мехелен
Гент
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
70%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед
24 матча
25%
29.2%
45.8%
6 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
6 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
25%
33.3%
41.7%
6 побед 8 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.27
0.85
Среднее время на гол
70
106
Всего голов
24
13
Голов в среднем за матч
1.85
1.18
Среднее время на гол
48
76
Всего голов
38
24
Голов в среднем за матч
1.58
1
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
56
90
Бомбардиры внутри турнира
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Схоофс Роб
|1
|0.5
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейперс Уго
|1
|0.5
|Орбан Гифт
|1
|0.5
|Торунарига Джордан
|0
|0
|Хон Хён-Сок
|0
|0
Карточки
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нгой Жульен
|1
|0
|Фулон Дам
|1
|0
|Rafik Belghali
|1
|0
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
Результаты матчей
Мехелен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гент
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
2
Мехелен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гент
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
2
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Мехелен
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Брюгге - Мехелен 1:1 Антверпен - Мехелен 1:1 Мехелен - Маккаби Нетания 3:2 Васланд-Беверен - Мехелен 0:3
Бум - Мехелен 0:3 Темпо Оверийсе - Мехелен 0:5 Мехелен - Антверпен 0:2 Андерлехт - Мехелен 2:3 Мехелен - Гент 1:1 АХ Лёвен - Мехелен 4:1 Мехелен - Брюгге 0:3 Мехелен - Ломмель 0:4 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 1:0 Антверпен - Мехелен 5:0 Мехелен - Зульте-Варегем 1:0 Серен Юнайтед - Мехелен 0:2 Мехелен - Генк 2:2 Эйпен - Мехелен 2:1 Мехелен - Шарлеруа 2:2
Гент
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Жилина - Гент 2:5 Гент - Кортрейк 3:2 Гент - Жилина 5:1 Гент - Зульте-Варегем 4:2
Волендам - Гент 1:2 Локомотив Загреб - Гент 2:1 Зеувс Эльфтал - Гент 1:6 Мерелбеке - Гент 1:9 Гент - Стандард 3:1 Вестерло - Гент 1:3 Гент - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Гент 0:4 Стандард - Гент 1:2 Гент - Вестерло 3:1 Гент - Остенде 1:2 Вест Хэм - Гент 4:1 Мехелен - Гент 1:1 Гент - Вест Хэм 1:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Серен Юнайтед - Гент 0:5
Результаты матчей
Мехелен
Гент
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Мехелен
Гент
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|10.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Эйпен
|Yentil van Genechten
|2
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эккерт Айенса Деннис
|2
|РВДМ 47
|Бирон Микаэль
|2
|Унион Сент-Жиллуаз
|Пуэртас Кэмерон
|1 (1)
|АХ Лёвен
|Nathaniel Opoku
|1 (1)
|Стандард
|Баликвиша Вильям
|1 1
|Брюгге
|Кюйпер Максим
|1 1
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|2
|Эйпен
|Нуруден Абдул Манаф
|2
|Спортинг Шарлеруа
|Nikola Stulic
|1