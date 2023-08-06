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  4. Первый дивизион А 2023-2024

Бельгия: Первый дивизион А
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Мехелен
0:1
Конец матча
Гент
0'
35' Желтая карточка
Rafik Belghali
0:1
54' Гол в свои ворота
Лавале Димитри
65' Желтая карточка
Кейперс Уго
66' Желтая карточка
Юльсагер Эндрю
85' Желтая карточка
Фортуна Нуриу
90' Желтая карточка
Хайреманс Джеффри
0:1
90' Не забитый пенальти
Схоофс Роб
90'+6
1
Куке
Гетан
17
Rafik
Belghali
30
Ванлерберге
Йорди
14
Лавале
Димитри
23
Фулон
Дам
34
Ngal
Ayel
Mukau
16
Схоофс
Роб
9
Нгой
Жульен
19
Мрабти
Керим
11
Сторм
Никола
20
Лаубербах
Лион
33
Руф
Дави
4
Ватанабэ
Цуёси
23
Торунарига
Джордан
25
Фортуна
Нуриу
18
Самуаз
Матисс
13
Де
Сар
Жюльен
24
Кумс
Свен
19
Фофанан
Малик
17
Юльсагер
Эндрю
11
Кейперс
Уго
7
Хон
Хён-Сок
Мехелен
4-2-3-1
Гент
3-4-3

История личных встреч

Мехелен
Гент

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
70%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед

24 матча

25%
29.2%
45.8%
6 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
6 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

25%
33.3%
41.7%
6 побед 8 ничьих 10 побед

История матчей

ПДА
1:1
ПДА
3:0
ПОЗПВЛЕ
1:2
ПОЗПВЛЕ
1:0
ПДА
4:3
ПДА
2:0
ПОЗПВЛЕ
1:2
ПОЗПВЛЕ
2:2
ПДА
1:1
ПДА
1:0
ПДА
0:3
ПДА
3:0
К
1:2
ПДА
2:2
ПДА
1:1
ЛП
3:0
ЛП
2:0
ЛП
2:0
К
1:0
ЛП
2:2
ЛЖ
0:0
ЛЖ
3:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
0:2

Голы

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.27
0.85

Среднее время на гол

70
106

Всего голов

24
13

Голов в среднем за матч

1.85
1.18

Среднее время на гол

48
76

Всего голов

38
24

Голов в среднем за матч

1.58
1

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

56
90

Бомбардиры внутри турнира

Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Схоофс Роб 1 0.5
Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейперс Уго 1 0.5
Орбан Гифт 1 0.5
Торунарига Джордан 0 0
Хон Хён-Сок 0 0

Карточки

Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайреманс Джеффри 1 0
Нгой Жульен 1 0
Фулон Дам 1 0
Rafik Belghali 1 0
Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юльсагер Эндрю 1 0
Фортуна Нуриу 1 0
Кейперс Уго 1 0
Кастро-Монтес Алессио 1 0

Результаты матчей

Мехелен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Гент
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Мехелен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гент
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
2
Мехелен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Гент
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

2
2

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Мехелен
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Брюгге - Мехелен 1:1 Антверпен - Мехелен 1:1 Мехелен - Маккаби Нетания 3:2 Васланд-Беверен - Мехелен 0:3
Рюпель Бом - Мехелен 0:3 Темпо Оверийсе - Мехелен 0:5 Мехелен - Антверпен 0:2 Андерлехт - Мехелен 2:3 Мехелен - Гент 1:1 АХ Лёвен - Мехелен 4:1 Мехелен - Брюгге 0:3 Мехелен - Ломмель 0:4 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 1:0 Антверпен - Мехелен 5:0 Мехелен - Зульте-Варегем 1:0 Серен Юнайтед - Мехелен 0:2 Мехелен - Генк 2:2 Эйпен - Мехелен 2:1 Мехелен - Шарлеруа 2:2
Гент
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Жилина - Гент 2:5 Гент - Кортрейк 3:2 Гент - Жилина 5:1 Гент - Зульте-Варегем 4:2
Волендам - Гент 1:2 Локомотив Загреб - Гент 2:1 Зеувс Эльфтал - Гент 1:6 Мерелбеке - Гент 1:9 Гент - Стандард 3:1 Вестерло - Гент 1:3 Гент - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Гент 0:4 Стандард - Гент 1:2 Гент - Вестерло 3:1 Гент - Остенде 1:2 Вест Хэм - Гент 4:1 Мехелен - Гент 1:1 Гент - Вест Хэм 1:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Серен Юнайтед - Гент 0:5

Результаты матчей

Мехелен
Гент

Точный счет

0:1
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Мехелен
Гент

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Гент
 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Эйпен
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Брюгге
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Сент-Трейден
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Генк
 2 1 0 1 4 - 1 3
7.
Серкль Брюгге
 2 1 0 1 2 - 1 3
8.
Антверпен
 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Андерлехт
 2 1 0 1 1 - 2 3
10.
РВДМ 47
 2 1 0 1 2 - 5 3
11.
Вестерло
 0:1 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
АХ Лёвен
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Кортрейк
 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Мехелен
 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Спортинг Шарлеруа
 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
Стандард
 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серкль Брюгге
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Андерлехт
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Антверпен
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Сент-Трейден
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Гент
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Спортинг Шарлеруа
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Кортрейк
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Брюгге
 1:0 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Эйпен
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Стандард
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Мехелен
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
АХ Лёвен
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Вестерло
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Генк
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
РВДМ 47
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
РВДМ 47
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Брюгге
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Эйпен
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Гент
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Унион Сент-Жиллуаз
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Мехелен
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
АХ Лёвен
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Вестерло
 0:1 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Сент-Трейден
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Стандард
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Кортрейк
 0:0 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Антверпен
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Серкль Брюгге
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Андерлехт
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Спортинг Шарлеруа
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эйпен Yentil van Genechten 2
Унион Сент-Жиллуаз Эккерт Айенса Деннис 2
Брюгге Родригеш Тьяго 2
РВДМ 47 Бирон Микаэль 2
Унион Сент-Жиллуаз Пуэртас Кэмерон 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Стандард Баликвиша Вильям 1 1
Брюгге Кюйпер Максим 1 1
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 2
Эйпен Нуруден Абдул Манаф 2
Спортинг Шарлеруа Nikola Stulic 1
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Rafik Belghali получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Мехелен 0:1 Гент онлайн

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