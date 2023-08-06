Тур: 3. Стадион: Летцигрунд.
3:1
Первый тайм: 43'
0'
1:0
7' ГолФеррейра Филипе
2:0
16' ГолGiotto Morandi
2:1
18' ГолКомас Арнау
3:1
37' ГолДадашов Ренат
Ход матча
7'
16'
2:0
18'
2:1
37'
3:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 5
-
3 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
15
Секо
Аюму
20
Фрай
Фабиан
30
Каде
Антон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Секо АюмуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Какури ДионПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
53 Tim Meyer
-
55 Damian Nigg
-
57 Elvir Zukaj
-
Главный тренер: Bruno Berner
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Каде АнтонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сальви МиркоВратарь
-
24 Джига НассерЗащитник
-
22 Лопес СерхиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шульц Тимо
История личных встреч
Грасcхоппер
Базель
20 матчей
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
60%
12 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
65%
40%
13 побед 8 ничьих 0 побед
39 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 9 ничьих 30 побед
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 9 ничьих 26 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 13 ничьих 25 побед
59 матчей
22%
27.1%
50.9%
13 побед 16 ничьих 30 побед
Первый тайм
20.3%
35.6%
44.1%
12 побед 21 ничья 26 побед
Второй тайм
22%
35.6%
42.4%
13 побед 21 ничья 25 побед
История матчей
Голы
Всего голов
39
32
Голов в среднем за матч
1.39
1.03
Среднее время на гол
64
87
Всего голов
61
51
Голов в среднем за матч
1.97
1.82
Среднее время на гол
45
49
Всего голов
100
83
Голов в среднем за матч
1.69
1.41
Тотал матчей
2.5
55
Больше 93%
Меньше 7%
4
46
Больше 78%
Меньше 22%
13
33
Больше 56%
Меньше 44%
26
27
Больше 46%
Меньше 54%
32
11
Больше 19%
Меньше 81%
48
6
Больше 10%
Меньше 90%
53
2
Больше 3%
Меньше 97%
57
2
Больше 3%
Меньше 97%
57
1
Больше 2%
Меньше 98%
58
Среднее время на гол
53
63
Бомбардиры внутри турнира
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Giotto Morandi
|2
|0.67
|Феррейра Филипе
|1
|0.33
|Нденге Тсии-Виллиам
|1
|0.33
|Корбяну Теодор
|0
|0
|Абраши Амир
|0
|0
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрай Фабиан
|3 (1)
|1
|Ндой Дан
|1
|0.33
|Ван Бремен Финн
|1
|0.33
|Огюстен Жан-Кевин
|1
|0.33
|Комас Арнау
|1
|0.33
|Лопес Серхио
|0
|0
|Шмидт Доминик II
|0
|0
Карточки
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абраши Амир
|1
|0
|Секо Аюму
|1
|0
|Francis Momoh
|1
|0
|Кристерс Тоберс
|1
|0
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барри Тьерно
|1
|1
|Шмидт Доминик II
|1
|0
|Миллар Лиам
|1
|0
Результаты матчей
Грасcхоппер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Базель
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
Грасcхоппер
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Базель
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
5
Грасcхоппер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Базель
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
6
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
2
40%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
2
33%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Грасcхоппер
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Грасcхоппер - Рапперсвиль-Йона 3:0 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Серветт 1:3 Фрайбург - Грасcхоппер 6:1
Лозанна Уши - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1 Грасcхоппер - Вадуц 4:3 Базель - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 2:2 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Люцерн 2:0 Грасcхоппер - Серветт 2:3 Лугано - Грасcхоппер 5:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 4:1 Винтертур - Грасcхоппер 1:2 Грасcхоппер - Сьон 1:3 Янг Бойз - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Сьон - Грасcхоппер 1:2 Грасcхоппер - Винтертур 2:1
Базель
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Тобол - Базель 1:2 Базель - Винтертур 5:2 Базель - Тобол 1:3 Санкт-Галлен - Базель 2:1
Олд Бойз - Базель 0:3 Базель - Бенфика 1:3 Вадуц - Базель 1:2 Базель - ЦСКА София 0:1 Базель - Грасcхоппер 3:1 Серветт - Базель 3:3 Базель - Лугано 1:1 Базель - Фиорентина 1:3 Санкт-Галлен - Базель 6:1 Фиорентина - Базель 1:2 Базель - Цюрих 0:2 Винтертур - Базель 1:4 Сьон - Базель 1:2 Базель - Люцерн 0:2 Ницца - Базель 1:2 Базель - Янг Бойз 1:1
Результаты матчей
Грасcхоппер
Базель
Точный счет
1:3
1 раз 100%
5:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
5
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Грасcхоппер
Базель
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|9 - 5
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|4.
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|5.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|6.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|7.
|3:1
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|9.
|1:3
|3
|1
|0
|2
|7 - 7
|3
|10.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|11.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|12.
|3
|0
|1
|2
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|3.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|1:3
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|5.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|3:1
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|8.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|2.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|4.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|5.
|3:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|9.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|1:3
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|4 - 10
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|3 (1)
|Базель
|Фрай Фабиан
|3
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|2 (1)
|Янг Бойз
|Монтейро Джоэл
|2
|Цюрих
|Окита Жонатан
|2
|Санкт-Галлен
|Кинтилья Хорди
|3
|Винтертур
|Сидлер Сильван
|3
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|3
|Стад Лозанна-Уши
|Махмуд Элиес
|1 1
|Базель
|Барри Тьерно
|1 1