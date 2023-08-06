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  4. Суперлига 2023-2024

Швейцария: Суперлига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Грасcхоппер
3:1
Первый тайм: 43'
Базель
0'
1:0
7' Гол
Феррейра Филипе
2:0
16' Гол
Giotto Morandi
2:1
18' Гол
Комас Арнау
3:1
37' Гол
Дадашов Ренат

Ход матча

7'
Феррейра Филипе
(Корбяну Теодор)
1:0
16'
Giotto Morandi
(Абраши Амир)
2:0
18'
2:1
Комас Арнау
(Шмидт Доминик II)
37'
Дадашов Ренат
(Giotto Morandi)
3:1

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Грасcхоппер
Ничья
Базель
2.75
8.00
2.55
Все Коэффициенты
71
Хаммель
Джастин
2
Абелс
Дирк
4
Кристерс
Тоберс
15
Секо
Аюму
24
Кемптер
Михаэль
8
Giotto
Morandi
6
Абраши
Амир
7
Нденге
Тсии-Виллиам
19
Корбяну
Теодор
27
Дадашов
Ренат
77
Феррейра
Филипе
1
Хитц
Mapвин
5
Ланг
Михаэль
4
Комас
Арнау
25
Ван
Бремен
Финн
33
Калафьори
Рикардо
23
Бургер
Ваутер
20
Фрай
Фабиан
31
Шмидт
Доминик
II
30
Каде
Антон
9
Барри
Тьерно
7
Миллар
Лиам
Грасcхоппер
4-3-3
Базель
4-3-3

История личных встреч

Грасcхоппер
Базель

20 матчей

65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
60%
12 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

65%
40%
13 побед 8 ничьих 0 побед

39 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 9 ничьих 30 побед

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 9 ничьих 26 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 13 ничьих 25 побед

59 матчей

22%
27.1%
50.9%
13 побед 16 ничьих 30 побед

Первый тайм

20.3%
35.6%
44.1%
12 побед 21 ничья 26 побед

Второй тайм

22%
35.6%
42.4%
13 побед 21 ничья 25 побед

История матчей

С
3:1
С
1:0
К
3:5
С
1:0
С
5:1
С
1:1
С
2:4
С
2:2
С
0:2
ТМК
1:0
ТМК
1:2
С
0:0
С
0:4
С
1:3
С
4:2
С
1:0
С
0:2
С
0:0
С
3:2
С
1:3
С
1:0
С
0:2
С
3:1
С
0:1
С
0:4
С
2:3
С
2:3
С
2:1
С
2:4
С
2:0
С
3:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
1:0
КШ
1:1
С
0:0
С
4:0
С
2:2
С
6:3
С
4:1
С
2:2
С
2:2
С
1:2
С
2:1
С
2:2
С
4:0
С
1:2
С
3:1
С
3:1
С
4:1
С
0:0
С
1:1
С
1:0
С
1:1
С
2:1
К
0:1
С
2:0

Голы

Всего голов

39
32

Голов в среднем за матч

1.39
1.03

Среднее время на гол

64
87

Всего голов

61
51

Голов в среднем за матч

1.97
1.82

Среднее время на гол

45
49

Всего голов

100
83

Голов в среднем за матч

1.69
1.41

Тотал матчей

2.5
55
Больше 93%
Меньше 7%
4
46
Больше 78%
Меньше 22%
13
33
Больше 56%
Меньше 44%
26
27
Больше 46%
Меньше 54%
32
11
Больше 19%
Меньше 81%
48
6
Больше 10%
Меньше 90%
53
2
Больше 3%
Меньше 97%
57
2
Больше 3%
Меньше 97%
57
1
Больше 2%
Меньше 98%
58

Среднее время на гол

53
63

Бомбардиры внутри турнира

Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Giotto Morandi 2 0.67
Феррейра Филипе 1 0.33
Нденге Тсии-Виллиам 1 0.33
Корбяну Теодор 0 0
Абраши Амир 0 0
Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрай Фабиан 3 (1) 1
Ндой Дан 1 0.33
Ван Бремен Финн 1 0.33
Огюстен Жан-Кевин 1 0.33
Комас Арнау 1 0.33
Лопес Серхио 0 0
Шмидт Доминик II 0 0

Карточки

Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абраши Амир 1 0
Секо Аюму 1 0
Francis Momoh 1 0
Кристерс Тоберс 1 0
Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барри Тьерно 1 1
Шмидт Доминик II 1 0
Миллар Лиам 1 0

Результаты матчей

Грасcхоппер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Базель
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Грасcхоппер
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Базель
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
5
Грасcхоппер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Базель
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
6

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
2
40%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
2
33%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Грасcхоппер
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Грасcхоппер - Рапперсвиль-Йона 3:0 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Серветт 1:3 Фрайбург - Грасcхоппер 6:1
Лозанна Уши - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1 Грасcхоппер - Вадуц 4:3 Базель - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 2:2 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Люцерн 2:0 Грасcхоппер - Серветт 2:3 Лугано - Грасcхоппер 5:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 4:1 Винтертур - Грасcхоппер 1:2 Грасcхоппер - Сьон 1:3 Янг Бойз - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Сьон - Грасcхоппер 1:2 Грасcхоппер - Винтертур 2:1
Базель
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Тобол - Базель 1:2 Базель - Винтертур 5:2 Базель - Тобол 1:3 Санкт-Галлен - Базель 2:1
Олд Бойз - Базель 0:3 Базель - Бенфика 1:3 Вадуц - Базель 1:2 Базель - ЦСКА София 0:1 Базель - Грасcхоппер 3:1 Серветт - Базель 3:3 Базель - Лугано 1:1 Базель - Фиорентина 1:3 Санкт-Галлен - Базель 6:1 Фиорентина - Базель 1:2 Базель - Цюрих 0:2 Винтертур - Базель 1:4 Сьон - Базель 1:2 Базель - Люцерн 0:2 Ницца - Базель 1:2 Базель - Янг Бойз 1:1

Результаты матчей

Грасcхоппер
Базель

Точный счет

1:3
1 раз 100%
5:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
5
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Грасcхоппер
Базель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 3 2 1 0 7 - 2 7
2.
Янг Бойз
 3 2 1 0 9 - 5 7
3.
Лугано
 3 2 0 1 4 - 3 6
4.
Серветт
 3 1 2 0 6 - 4 5
5.
Люцерн
 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
6.
Санкт-Галлен
 0:0 3 1 1 1 2 - 2 4
7.
Грасcхоппер
 3:1 3 1 1 1 5 - 5 4
8.
Ивердон
 3 1 1 1 4 - 5 4
9.
Базель
 1:3 3 1 0 2 7 - 7 3
10.
Лозанна-Спорт
 3 0 1 2 3 - 5 1
11.
Стад Лозанна-Уши
 3 0 1 2 2 - 6 1
12.
Винтертур
 3 0 1 2 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Янг Бойз
 2 2 0 0 7 - 3 6
3.
Санкт-Галлен
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Базель
 1:3 1 1 0 0 5 - 2 3
5.
Люцерн
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Лугано
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Грасcхоппер
 3:1 2 1 0 1 4 - 4 3
8.
Винтертур
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Ивердон
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Серветт
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Лозанна-Спорт
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Стад Лозанна-Уши
 2 0 1 1 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 2 1 1 0 4 - 2 4
2.
Лугано
 2 1 0 1 3 - 3 3
3.
Ивердон
 2 1 0 1 2 - 3 3
4.
Люцерн
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
5.
Грасcхоппер
 3:1 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Янг Бойз
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Цюрих
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Стад Лозанна-Уши
 1 0 0 1 1 - 2 0
9.
Лозанна-Спорт
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Санкт-Галлен
 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Базель
 1:3 2 0 0 2 2 - 5 0
12.
Винтертур
 2 0 0 2 4 - 10 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 3 (1)
Базель Фрай Фабиан 3
Янг Бойз Иттен Седрик 2 (1)
Янг Бойз Монтейро Джоэл 2
Цюрих Окита Жонатан 2
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Кинтилья Хорди 3
Винтертур Сидлер Сильван 3
Янг Бойз Али Мохамед 3
Стад Лозанна-Уши Махмуд Элиес 1 1
Базель Барри Тьерно 1 1
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Грасcхоппер
Ничья
Базель
2.75
8.00
2.55
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