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Швейцария: Суперлига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Зрители: 7914
Грасcхоппер
3:1
Конец матча
Базель
0'
1:0
7' Гол
Феррейра Филипе
2:0
16' Гол
Giotto Morandi
2:1
18' Гол
Комас Арнау
3:1
37' Гол
Дадашов Ренат
90'+5

Ход матча

7'
Феррейра Филипе
(Корбяну Теодор)
1:0
16'
Giotto Morandi
(Абраши Амир)
2:0
18'
2:1
Комас Арнау
(Шмидт Доминик II)
37'
Дадашов Ренат
(Giotto Morandi)
3:1
46'
 
Зе Арлет Жуниор
Каде Антон
46'
 
Огюстен Жан-Кевин
Ван Бремен Финн
56'
 
Лопес Серхио
Ланг Михаэль
56'
 
Джига Нассер
Комас Арнау
57'
Tim Meyer
Giotto Morandi
 
68'
Francis Momoh
Феррейра Филипе
 
68'
Брэдли Финк
Дадашов Ренат
 
73'
 
Эссиам Эммануэль
Калафьори Рикардо

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 12
  • 4 Удары в створ 7
  • 8 Угловые 10
  • 3 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 298 Количество передач 469
  • 39 Владение мячом, % 61
Прогноз на матч от Liveresult
71
Хаммель
Джастин
2
Абелс
Дирк
4
Кристерс
Тоберс
15
Секо
Аюму
24
Кемптер
Михаэль
8
Giotto
Morandi
6
Абраши
Амир
7
Нденге
Тсии-Виллиам
19
Корбяну
Теодор
27
Дадашов
Ренат
77
Феррейра
Филипе
1
Хитц
Mapвин
5
Ланг
Михаэль
4
Комас
Арнау
25
Ван
Бремен
Финн
33
Калафьори
Рикардо
23
Бургер
Ваутер
20
Фрай
Фабиан
31
Шмидт
Доминик
II
30
Каде
Антон
9
Барри
Тьерно
7
Миллар
Лиам
Грасcхоппер
4-3-3
Базель
4-3-3

История личных встреч

Грасcхоппер
Базель

20 матчей

65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
60%
12 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

65%
40%
13 побед 8 ничьих 0 побед

39 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 9 ничьих 30 побед

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 9 ничьих 26 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 13 ничьих 25 побед

59 матчей

22%
27.1%
50.9%
13 побед 16 ничьих 30 побед

Первый тайм

20.3%
35.6%
44.1%
12 побед 21 ничья 26 побед

Второй тайм

22%
35.6%
42.4%
13 побед 21 ничья 25 побед

История матчей

С
3:1
С
1:0
К
3:5
С
1:0
С
5:1
С
1:1
С
2:4
С
2:2
С
0:2
ТМК
1:0
ТМК
1:2
С
0:0
С
0:4
С
1:3
С
4:2
С
1:0
С
0:2
С
0:0
С
3:2
С
1:3
С
1:0
С
0:2
С
3:1
С
0:1
С
0:4
С
2:3
С
2:3
С
2:1
С
2:4
С
2:0
С
3:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
1:0
КШ
1:1
С
0:0
С
4:0
С
2:2
С
6:3
С
4:1
С
2:2
С
2:2
С
1:2
С
2:1
С
2:2
С
4:0
С
1:2
С
3:1
С
3:1
С
4:1
С
0:0
С
1:1
С
1:0
С
1:1
С
2:1
К
0:1
С
2:0

Голы

Всего голов

39
32

Голов в среднем за матч

1.39
1.03

Среднее время на гол

64
87

Всего голов

61
51

Голов в среднем за матч

1.97
1.82

Среднее время на гол

45
49

Всего голов

100
83

Голов в среднем за матч

1.69
1.41

Тотал матчей

2.5
55
Больше 93%
Меньше 7%
4
46
Больше 78%
Меньше 22%
13
33
Больше 56%
Меньше 44%
26
27
Больше 46%
Меньше 54%
32
11
Больше 19%
Меньше 81%
48
6
Больше 10%
Меньше 90%
53
2
Больше 3%
Меньше 97%
57
2
Больше 3%
Меньше 97%
57
1
Больше 2%
Меньше 98%
58

Среднее время на гол

53
63

Бомбардиры внутри турнира

Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Giotto Morandi 2 0.67
Феррейра Филипе 1 0.33
Нденге Тсии-Виллиам 1 0.33
Дадашов Ренат 1 0.33
Корбяну Теодор 0 0
Абраши Амир 0 0
Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрай Фабиан 3 (1) 1
Ндой Дан 1 0.33
Ван Бремен Финн 1 0.33
Огюстен Жан-Кевин 1 0.33
Комас Арнау 1 0.33
Лопес Серхио 0 0
Шмидт Доминик II 0 0

Карточки

Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абраши Амир 1 0
Секо Аюму 1 0
Francis Momoh 1 0
Кристерс Тоберс 1 0
Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барри Тьерно 1 1
Шмидт Доминик II 1 0
Миллар Лиам 1 0

Результаты матчей

Грасcхоппер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Базель
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
2
Грасcхоппер
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Базель
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
5
Грасcхоппер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Базель
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
7

Голы по времени матча

Забито

4
2
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
1
50%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
2
50%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
2
40%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

5
7
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
14%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
20%
2
29%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
2
40%
1
14%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Грасcхоппер
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Грасcхоппер - Рапперсвиль-Йона 3:0 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Серветт 1:3 Фрайбург - Грасcхоппер 6:1
Лозанна Уши - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1 Грасcхоппер - Вадуц 4:3 Базель - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 2:2 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Люцерн 2:0 Грасcхоппер - Серветт 2:3 Лугано - Грасcхоппер 5:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 4:1 Винтертур - Грасcхоппер 1:2 Грасcхоппер - Сьон 1:3 Янг Бойз - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Сьон - Грасcхоппер 1:2 Грасcхоппер - Винтертур 2:1
Базель
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Тобол - Базель 1:2 Базель - Винтертур 5:2 Базель - Тобол 1:3 Санкт-Галлен - Базель 2:1
Олд Бойз - Базель 0:3 Базель - Бенфика 1:3 Вадуц - Базель 1:2 Базель - ЦСКА София 0:1 Базель - Грасcхоппер 3:1 Серветт - Базель 3:3 Базель - Лугано 1:1 Базель - Фиорентина 1:3 Санкт-Галлен - Базель 6:1 Фиорентина - Базель 1:2 Базель - Цюрих 0:2 Винтертур - Базель 1:4 Сьон - Базель 1:2 Базель - Люцерн 0:2 Ницца - Базель 1:2 Базель - Янг Бойз 1:1

Результаты матчей

Грасcхоппер
Базель

Точный счет

1:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
5:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
5
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
5
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Грасcхоппер
Базель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 3 2 1 0 7 - 2 7
2.
Янг Бойз
 3 2 1 0 9 - 5 7
3.
Санкт-Галлен
 3 2 0 1 4 - 3 6
4.
Лугано
 3 2 0 1 4 - 3 6
5.
Серветт
 3 1 2 0 6 - 4 5
6.
Люцерн
 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
Грасcхоппер
 3 1 1 1 5 - 5 4
8.
Ивердон
 3 1 1 1 4 - 5 4
9.
Базель
 3 1 0 2 7 - 7 3
10.
Лозанна-Спорт
 3 0 1 2 3 - 5 1
11.
Стад Лозанна-Уши
 3 0 1 2 2 - 6 1
12.
Винтертур
 3 0 1 2 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Янг Бойз
 2 2 0 0 7 - 3 6
3.
Санкт-Галлен
 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Базель
 1 1 0 0 5 - 2 3
5.
Люцерн
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Лугано
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Грасcхоппер
 2 1 0 1 4 - 4 3
8.
Винтертур
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Ивердон
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Серветт
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Лозанна-Спорт
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Стад Лозанна-Уши
 2 0 1 1 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 2 1 1 0 4 - 2 4
2.
Лугано
 2 1 0 1 3 - 3 3
3.
Ивердон
 2 1 0 1 2 - 3 3
4.
Грасcхоппер
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Янг Бойз
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Цюрих
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Люцерн
 2 0 1 1 1 - 2 1
8.
Стад Лозанна-Уши
 1 0 0 1 1 - 2 0
9.
Лозанна-Спорт
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Базель
 2 0 0 2 2 - 5 0
12.
Винтертур
 2 0 0 2 4 - 10 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 3 (1)
Базель Фрай Фабиан 3
Грасcхоппер Giotto Morandi 2 (1)
Люцерн Lars Villiger 2 (1)
Янг Бойз Иттен Седрик 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Кинтилья Хорди 3
Винтертур Сидлер Сильван 3
Янг Бойз Али Мохамед 3
Стад Лозанна-Уши Махмуд Элиес 1 1
Базель Барри Тьерно 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    Giotto Morandi сделал результативную передачу.
  • 37'
    Г О О О О Л - Дадашов Ренат бьет в цель!
  • 18'
    Шмидт Доминик II сделал результативную передачу.
  • 18'
    Г О О О О Л - Комас Арнау бьет в цель!
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