Тур: 3. Стадион: Летцигрунд. Зрители: 7914
3:1
Конец матча
0'
1:0
7' ГолФеррейра Филипе
2:0
16' ГолGiotto Morandi
2:1
18' ГолКомас Арнау
3:1
37' ГолДадашов Ренат
90'+5
Ход матча
7'
16'
2:0
18'
2:1
37'
3:1
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 12
-
4 Удары в створ 7
-
8 Угловые 10
-
3 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
298 Количество передач 469
-
39 Владение мячом, % 61
Прогноз на матч от Liveresult
15
Секо
Аюму
20
Фрай
Фабиан
30
Каде
Антон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Секо АюмуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Какури ДионПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
53 Tim Meyer
-
55 Damian Nigg
-
57 Elvir Zukaj
-
Главный тренер: Bruno Berner
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Каде АнтонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сальви МиркоВратарь
-
24 Джига НассерЗащитник
-
22 Лопес СерхиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шульц Тимо
История личных встреч
Грасcхоппер
Базель
20 матчей
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
60%
12 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
65%
40%
13 побед 8 ничьих 0 побед
39 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 9 ничьих 30 побед
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 9 ничьих 26 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 13 ничьих 25 побед
59 матчей
22%
27.1%
50.9%
13 побед 16 ничьих 30 побед
Первый тайм
20.3%
35.6%
44.1%
12 побед 21 ничья 26 побед
Второй тайм
22%
35.6%
42.4%
13 побед 21 ничья 25 побед
История матчей
Голы
Всего голов
39
32
Голов в среднем за матч
1.39
1.03
Среднее время на гол
64
87
Всего голов
61
51
Голов в среднем за матч
1.97
1.82
Среднее время на гол
45
49
Всего голов
100
83
Голов в среднем за матч
1.69
1.41
Тотал матчей
2.5
55
Больше 93%
Меньше 7%
4
46
Больше 78%
Меньше 22%
13
33
Больше 56%
Меньше 44%
26
27
Больше 46%
Меньше 54%
32
11
Больше 19%
Меньше 81%
48
6
Больше 10%
Меньше 90%
53
2
Больше 3%
Меньше 97%
57
2
Больше 3%
Меньше 97%
57
1
Больше 2%
Меньше 98%
58
Среднее время на гол
53
63
Бомбардиры внутри турнира
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Giotto Morandi
|2
|0.67
|Феррейра Филипе
|1
|0.33
|Нденге Тсии-Виллиам
|1
|0.33
|Дадашов Ренат
|1
|0.33
|Корбяну Теодор
|0
|0
|Абраши Амир
|0
|0
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрай Фабиан
|3 (1)
|1
|Ндой Дан
|1
|0.33
|Ван Бремен Финн
|1
|0.33
|Огюстен Жан-Кевин
|1
|0.33
|Комас Арнау
|1
|0.33
|Лопес Серхио
|0
|0
|Шмидт Доминик II
|0
|0
Карточки
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абраши Амир
|1
|0
|Секо Аюму
|1
|0
|Francis Momoh
|1
|0
|Кристерс Тоберс
|1
|0
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барри Тьерно
|1
|1
|Шмидт Доминик II
|1
|0
|Миллар Лиам
|1
|0
Результаты матчей
Грасcхоппер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Базель
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
2
Грасcхоппер
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Базель
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
5
Грасcхоппер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Базель
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
7
Голы по времени матча
Забито
4
2
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
1
50%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
2
50%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
2
40%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
5
7
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
14%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
20%
2
29%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
2
40%
1
14%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Грасcхоппер
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Грасcхоппер - Рапперсвиль-Йона 3:0 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Серветт 1:3 Фрайбург - Грасcхоппер 6:1
Лозанна Уши - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1 Грасcхоппер - Вадуц 4:3 Базель - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 2:2 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Люцерн 2:0 Грасcхоппер - Серветт 2:3 Лугано - Грасcхоппер 5:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 4:1 Винтертур - Грасcхоппер 1:2 Грасcхоппер - Сьон 1:3 Янг Бойз - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Сьон - Грасcхоппер 1:2 Грасcхоппер - Винтертур 2:1
Базель
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Тобол - Базель 1:2 Базель - Винтертур 5:2 Базель - Тобол 1:3 Санкт-Галлен - Базель 2:1
Олд Бойз - Базель 0:3 Базель - Бенфика 1:3 Вадуц - Базель 1:2 Базель - ЦСКА София 0:1 Базель - Грасcхоппер 3:1 Серветт - Базель 3:3 Базель - Лугано 1:1 Базель - Фиорентина 1:3 Санкт-Галлен - Базель 6:1 Фиорентина - Базель 1:2 Базель - Цюрих 0:2 Винтертур - Базель 1:4 Сьон - Базель 1:2 Базель - Люцерн 0:2 Ницца - Базель 1:2 Базель - Янг Бойз 1:1
Результаты матчей
Грасcхоппер
Базель
Точный счет
1:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
5:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
5
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
5
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Грасcхоппер
Базель
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
12
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|3 (1)
|Базель
|Фрай Фабиан
|3
|Грасcхоппер
|Giotto Morandi
|2 (1)
|Люцерн
|Lars Villiger
|2 (1)
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|2 (1)
|Санкт-Галлен
|Кинтилья Хорди
|3
|Винтертур
|Сидлер Сильван
|3
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|3
|Стад Лозанна-Уши
|Махмуд Элиес
|1 1
|Базель
|Барри Тьерно
|1 1