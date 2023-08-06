Тур: 3. Стадион: АФГ Арена.
0:0
Первый тайм: 43'
Ход матча
30'
33'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
3 Угловые 0
-
2 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
33
Шмидт
Исаак
23
Фазлии
Бетим
30
Бека
Исмаил
33
Leny
Meyer
20
Дорн
Пиус
22
Ульрих
Дарио
16
Кадак
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Шмидт ИсаакЗащитник
- Полузащитник
-
23 Фазлии БетимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Аколо ЧадракПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Бека ИсмаилЗащитник
-
33 Leny MeyerЗащитник
-
20 Дорн ПиусПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Ульрих ДариоПолузащитник
-
16 Кадак ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
- Защитник
-
46 Бурч МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
69 Шадер СофьянНападающий
-
99 Адеми КемальНападающий
-
-
11 Teddy Okou
-
Главный тренер: Фрик Марио
История личных встреч
Санкт-Галлен
Люцерн
26 матчей
65.4%
34.6%
17 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.5%
42.3%
16 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
34.6%
18 побед 9 ничьих 0 побед
34 матча
20.6%
79.4%
0 побед 7 ничьих 27 побед
Первый тайм
29.4%
70.6%
0 побед 10 ничьих 23 победы
Второй тайм
26.5%
73.5%
0 побед 9 ничьих 24 победы
60 матчей
28.3%
26.7%
45%
17 побед 16 ничьих 27 побед
Первый тайм
26.7%
35%
38.3%
16 побед 21 ничья 23 победы
Второй тайм
30%
30%
40%
18 побед 18 ничьих 24 победы
История матчей
Голы
Всего голов
48
35
Голов в среднем за матч
1.6
1.17
Среднее время на гол
56
77
Всего голов
61
43
Голов в среднем за матч
2.03
1.43
Среднее время на гол
44
62
Всего голов
109
78
Голов в среднем за матч
1.82
1.3
Тотал матчей
2.5
57
Больше 95%
Меньше 5%
3
50
Больше 83%
Меньше 17%
10
36
Больше 60%
Меньше 40%
24
25
Больше 42%
Меньше 58%
35
14
Больше 23%
Меньше 77%
46
3
Больше 5%
Меньше 95%
57
1
Больше 2%
Меньше 98%
59
1
Больше 2%
Меньше 98%
59
Среднее время на гол
49
69
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гёртлер Лукас
|1
|0.33
|Жеббель Виллем
|1
|0.33
|Кинтилья Хорди
|0
|0
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lars Villiger
|2
|0.67
|Майер Макс
|0
|0
|Яшари Ардон
|0
|0
Карточки
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кинтилья Хорди
|2
|0
|Карлен Грегори
|1
|0
|Аколо Чадрак
|1
|0
|Ван дер Венне Рихард
|1
|0
|Фалльци Альберт
|1
|0
|Abdoulay Diaby3
|1
|0
|Patrick Sutter
|1
|0
|Дзанотти Маттиа
|1
|0
|Nikolaj Moeller
|1
|0
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дорн Пиус
|1
|0
|Teddy Okou
|1
|0
|Белоко Стефан
|1
|0
|Кадак Якуб
|1
|0
|Бека Исмаил
|1
|0
Результаты матчей
Санкт-Галлен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Люцерн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
0
Санкт-Галлен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Люцерн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
2
Санкт-Галлен
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Люцерн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
2
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Галлен
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Майнц - Санкт-Галлен 4:1 Лугано - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Валенсия 1:3 Санкт-Галлен - Базель 2:1
Санкт-Галлен - Вильярреал 6:1 ЛАСК - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Аустрия Лустенау 1:2 Дорнбирн - Санкт-Галлен 0:4 Санкт-Галлен - Шаффхаузен 2:1 Санкт-Галлен - Сьон 4:0 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 2:2 Люцерн - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Базель 6:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 0:2 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Лугано 1:2 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:3 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Цюрих 2:2
Люцерн
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Люцерн - Юргорден 1:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 2:1 Юргорден - Люцерн 1:2 Винтертур - Люцерн 0:0
Люцерн - Эксельсиор 3:1 Люцерн - Шаффхаузен 3:0 Альтах - Люцерн 0:2 Люцерн - Арау 2:1 Люцерн - Серветт 0:1 Сьон - Люцерн 1:2 Люцерн - Санкт-Галлен 1:1 Грасcхоппер - Люцерн 2:0 Люцерн - Лугано 2:2 Янг Бойз - Люцерн 5:1 Люцерн - Винтертур 3:1 Базель - Люцерн 0:2 Люцерн - Цюрих 4:1 Винтертур - Люцерн 1:2 Люцерн - Сьон 1:2 Люцерн - Беллинцона 5:0
Результаты матчей
Санкт-Галлен
Люцерн
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Санкт-Галлен
Люцерн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|9 - 5
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|4.
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|5.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|6.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|7.
|3:1
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|9.
|1:3
|3
|1
|0
|2
|7 - 7
|3
|10.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|11.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|12.
|3
|0
|1
|2
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|3.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|1:3
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|5.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|3:1
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|8.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|2.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|4.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|5.
|3:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|9.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|1:3
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|4 - 10
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|3 (1)
|Базель
|Фрай Фабиан
|3
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|2 (1)
|Янг Бойз
|Монтейро Джоэл
|2
|Цюрих
|Окита Жонатан
|2
|Санкт-Галлен
|Кинтилья Хорди
|3
|Винтертур
|Сидлер Сильван
|3
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|3
|Стад Лозанна-Уши
|Махмуд Элиес
|1 1
|Базель
|Барри Тьерно
|1 1