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  4. Суперлига 2023-2024

Швейцария: Суперлига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Санкт-Галлен
0:0
Первый тайм: 43'
Люцерн
0'
30' Желтая карточка
Luca Jaquez
33' Желтая карточка
Кинтилья Хорди

Ход матча

30'
 
Luca Jaquez
33'
Кинтилья Хорди
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 2 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Санкт-Галлен
Ничья
Люцерн
1.95
4.20
4.20
Все Коэффициенты
1
Ати-Зиги
Лоуренс
46
Дзанотти
Маттиа
20
Фалльци
Альберт
15
Abdoulay
Diaby3
33
Шмидт
Исаак
8
Кинтилья
Хорди
23
Фазлии
Бетим
16
Гёртлер
Лукас
37
Christian
Witzig
11
Фон
Моос
Юлиан
9
Жеббель
Виллем
1
Pascal
Loretz
4
Luca
Jaquez
5
Симани
Денис
30
Бека
Исмаил
33
Leny
Meyer
20
Дорн
Пиус
18
Белоко
Стефан
22
Ульрих
Дарио
16
Кадак
Якуб
10
Спадануда
Кевин
27
Lars
Villiger
Санкт-Галлен
4-2-2-2
Люцерн
4-2-3-1

История личных встреч

Санкт-Галлен
Люцерн

26 матчей

65.4%
34.6%
17 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.5%
42.3%
16 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
34.6%
18 побед 9 ничьих 0 побед

34 матча

20.6%
79.4%
0 побед 7 ничьих 27 побед

Первый тайм

29.4%
70.6%
0 побед 10 ничьих 23 победы

Второй тайм

26.5%
73.5%
0 побед 9 ничьих 24 победы

60 матчей

28.3%
26.7%
45%
17 побед 16 ничьих 27 побед

Первый тайм

26.7%
35%
38.3%
16 побед 21 ничья 23 победы

Второй тайм

30%
30%
40%
18 побед 18 ничьих 24 победы

История матчей

С
1:1
С
2:2
С
3:3
С
4:1
С
3:2
С
3:2
С
2:0
С
2:2
К
1:3
С
0:0
С
4:2
С
2:1
С
2:2
С
4:1
С
1:0
С
1:4
С
0:2
С
1:2
С
3:0
С
2:1
С
0:1
С
2:3
С
3:1
С
3:0
С
0:2
С
2:0
С
1:1
С
3:0
С
3:0
С
1:4
С
0:1
С
1:0
К
2:3
С
0:1
С
6:2
С
0:0
С
0:0
С
1:2
С
2:1
С
1:0
С
1:1
С
3:1
С
4:1
С
2:0
С
4:0
С
1:1
С
1:1
С
0:4
С
1:1
С
1:2
С
4:0
ТМС
1:1
С
3:1
С
2:3
К
1:4
С
1:1
С
3:1
С
1:0
С
2:1
С
1:1

Голы

Всего голов

48
35

Голов в среднем за матч

1.6
1.17

Среднее время на гол

56
77

Всего голов

61
43

Голов в среднем за матч

2.03
1.43

Среднее время на гол

44
62

Всего голов

109
78

Голов в среднем за матч

1.82
1.3

Тотал матчей

2.5
57
Больше 95%
Меньше 5%
3
50
Больше 83%
Меньше 17%
10
36
Больше 60%
Меньше 40%
24
25
Больше 42%
Меньше 58%
35
14
Больше 23%
Меньше 77%
46
3
Больше 5%
Меньше 95%
57
1
Больше 2%
Меньше 98%
59
1
Больше 2%
Меньше 98%
59

Среднее время на гол

49
69

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гёртлер Лукас 1 0.33
Жеббель Виллем 1 0.33
Кинтилья Хорди 0 0
Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lars Villiger 2 0.67
Майер Макс 0 0
Яшари Ардон 0 0

Карточки

Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кинтилья Хорди 2 0
Карлен Грегори 1 0
Аколо Чадрак 1 0
Ван дер Венне Рихард 1 0
Фалльци Альберт 1 0
Abdoulay Diaby3 1 0
Patrick Sutter 1 0
Дзанотти Маттиа 1 0
Nikolaj Moeller 1 0
Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дорн Пиус 1 0
Teddy Okou 1 0
Белоко Стефан 1 0
Кадак Якуб 1 0
Бека Исмаил 1 0

Результаты матчей

Санкт-Галлен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Люцерн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Санкт-Галлен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Люцерн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
2
Санкт-Галлен
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Люцерн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Галлен
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Майнц - Санкт-Галлен 4:1 Лугано - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Валенсия 1:3 Санкт-Галлен - Базель 2:1
Санкт-Галлен - Вильярреал 6:1 ЛАСК - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Аустрия Лустенау 1:2 Дорнбирн - Санкт-Галлен 0:4 Санкт-Галлен - Шаффхаузен 2:1 Санкт-Галлен - Сьон 4:0 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 2:2 Люцерн - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Базель 6:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 0:2 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Лугано 1:2 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:3 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Цюрих 2:2
Люцерн
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Люцерн - Юргорден 1:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 2:1 Юргорден - Люцерн 1:2 Винтертур - Люцерн 0:0
Люцерн - Эксельсиор 3:1 Люцерн - Шаффхаузен 3:0 Альтах - Люцерн 0:2 Люцерн - Арау 2:1 Люцерн - Серветт 0:1 Сьон - Люцерн 1:2 Люцерн - Санкт-Галлен 1:1 Грасcхоппер - Люцерн 2:0 Люцерн - Лугано 2:2 Янг Бойз - Люцерн 5:1 Люцерн - Винтертур 3:1 Базель - Люцерн 0:2 Люцерн - Цюрих 4:1 Винтертур - Люцерн 1:2 Люцерн - Сьон 1:2 Люцерн - Беллинцона 5:0

Результаты матчей

Санкт-Галлен
Люцерн

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Санкт-Галлен
Люцерн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 3 2 1 0 7 - 2 7
2.
Янг Бойз
 3 2 1 0 9 - 5 7
3.
Лугано
 3 2 0 1 4 - 3 6
4.
Серветт
 3 1 2 0 6 - 4 5
5.
Люцерн
 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
6.
Санкт-Галлен
 0:0 3 1 1 1 2 - 2 4
7.
Грасcхоппер
 3:1 3 1 1 1 5 - 5 4
8.
Ивердон
 3 1 1 1 4 - 5 4
9.
Базель
 1:3 3 1 0 2 7 - 7 3
10.
Лозанна-Спорт
 3 0 1 2 3 - 5 1
11.
Стад Лозанна-Уши
 3 0 1 2 2 - 6 1
12.
Винтертур
 3 0 1 2 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Янг Бойз
 2 2 0 0 7 - 3 6
3.
Санкт-Галлен
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Базель
 1:3 1 1 0 0 5 - 2 3
5.
Люцерн
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Лугано
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Грасcхоппер
 3:1 2 1 0 1 4 - 4 3
8.
Винтертур
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Ивердон
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Серветт
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Лозанна-Спорт
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Стад Лозанна-Уши
 2 0 1 1 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 2 1 1 0 4 - 2 4
2.
Лугано
 2 1 0 1 3 - 3 3
3.
Ивердон
 2 1 0 1 2 - 3 3
4.
Люцерн
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
5.
Грасcхоппер
 3:1 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Янг Бойз
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Цюрих
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Стад Лозанна-Уши
 1 0 0 1 1 - 2 0
9.
Лозанна-Спорт
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Санкт-Галлен
 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Базель
 1:3 2 0 0 2 2 - 5 0
12.
Винтертур
 2 0 0 2 4 - 10 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 3 (1)
Базель Фрай Фабиан 3
Янг Бойз Иттен Седрик 2 (1)
Янг Бойз Монтейро Джоэл 2
Цюрих Окита Жонатан 2
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Кинтилья Хорди 3
Винтертур Сидлер Сильван 3
Янг Бойз Али Мохамед 3
Стад Лозанна-Уши Махмуд Элиес 1 1
Базель Барри Тьерно 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 33'
    Кинтилья Хорди получил желтую карточку от судьи
  • 30'
    Luca Jaquez получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Санкт-Галлен
Ничья
Люцерн
1.95
4.20
4.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Санкт-Галлен 0:0 Люцерн онлайн

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