Тур: 3. Стадион: АФГ Арена. Зрители: 17734
2:1
Конец матча
0'
30' Желтая карточкаLuca Jaquez
33' Желтая карточкаКинтилья Хорди
0:1
50' ГолКадак Якуб
1:1
68' ГолChristian Witzig
2:1
74' ГолФалльци Альберт
2:1
77' Не забитый пенальтиАколо Чадрак
85' Желтая карточкаШуберт Фабиан
86' Желтая карточкаАдеми Кемаль
90' Желтая карточкаМайер Макс
90'+6
Ход матча
30'
33'
50'
0:1
61'
68'
74'
2:1
77'
2:1
85'
86'
90'
Статистика матча
-
16 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 2
-
10 Угловые 2
-
3 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
421 Количество передач 296
-
59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
33
Шмидт
Исаак
23
Фазлии
Бетим
30
Бека
Исмаил
33
Leny
Meyer
20
Дорн
Пиус
22
Ульрих
Дарио
16
Кадак
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Шмидт ИсаакЗащитник
- Полузащитник
-
23 Фазлии БетимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Аколо ЧадракПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Бека ИсмаилЗащитник
-
33 Leny MeyerЗащитник
-
20 Дорн ПиусПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Ульрих ДариоПолузащитник
-
16 Кадак ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
- Защитник
-
46 Бурч МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
69 Шадер СофьянНападающий
-
99 Адеми КемальНападающий
-
-
11 Teddy Okou
-
Главный тренер: Фрик Марио
История личных встреч
Санкт-Галлен
Люцерн
26 матчей
65.4%
34.6%
17 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.5%
42.3%
16 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
34.6%
18 побед 9 ничьих 0 побед
34 матча
20.6%
79.4%
0 побед 7 ничьих 27 побед
Первый тайм
29.4%
70.6%
0 побед 10 ничьих 23 победы
Второй тайм
26.5%
73.5%
0 побед 9 ничьих 24 победы
60 матчей
28.3%
26.7%
45%
17 побед 16 ничьих 27 побед
Первый тайм
26.7%
35%
38.3%
16 побед 21 ничья 23 победы
Второй тайм
30%
30%
40%
18 побед 18 ничьих 24 победы
История матчей
Голы
Всего голов
48
35
Голов в среднем за матч
1.6
1.17
Среднее время на гол
56
77
Всего голов
61
43
Голов в среднем за матч
2.03
1.43
Среднее время на гол
44
62
Всего голов
109
78
Голов в среднем за матч
1.82
1.3
Тотал матчей
2.5
57
Больше 95%
Меньше 5%
3
50
Больше 83%
Меньше 17%
10
36
Больше 60%
Меньше 40%
24
25
Больше 42%
Меньше 58%
35
14
Больше 23%
Меньше 77%
46
3
Больше 5%
Меньше 95%
57
1
Больше 2%
Меньше 98%
59
1
Больше 2%
Меньше 98%
59
Среднее время на гол
49
69
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гёртлер Лукас
|1
|0.33
|Фалльци Альберт
|1
|0.33
|Жеббель Виллем
|1
|0.33
|Christian Witzig
|1
|0.33
|Кинтилья Хорди
|0
|0
|Шуберт Фабиан
|0
|0
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lars Villiger
|2
|0.67
|Кадак Якуб
|1
|0.33
|Майер Макс
|0
|0
|Яшари Ардон
|0
|0
Карточки
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кинтилья Хорди
|3
|0
|Карлен Грегори
|1
|0
|Аколо Чадрак
|1
|0
|Шуберт Фабиан
|1
|0
|Ван дер Венне Рихард
|1
|0
|Фалльци Альберт
|1
|0
|Abdoulay Diaby3
|1
|0
|Patrick Sutter
|1
|0
|Дзанотти Маттиа
|1
|0
|Nikolaj Moeller
|1
|0
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Майер Макс
|1
|0
|Дорн Пиус
|1
|0
|Адеми Кемаль
|1
|0
|Teddy Okou
|1
|0
|Белоко Стефан
|1
|0
|Кадак Якуб
|1
|0
|Бека Исмаил
|1
|0
|Luca Jaquez
|1
|0
Результаты матчей
Санкт-Галлен
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Люцерн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
1
Санкт-Галлен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Люцерн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
2
Санкт-Галлен
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Люцерн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
3
Голы по времени матча
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Галлен
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Майнц - Санкт-Галлен 4:1 Лугано - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Валенсия 1:3 Санкт-Галлен - Базель 2:1
Санкт-Галлен - Вильярреал 6:1 ЛАСК - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Аустрия Лустенау 1:2 Дорнбирн - Санкт-Галлен 0:4 Санкт-Галлен - Шаффхаузен 2:1 Санкт-Галлен - Сьон 4:0 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 2:2 Люцерн - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Базель 6:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 0:2 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Лугано 1:2 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:3 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Цюрих 2:2
Люцерн
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Люцерн - Юргорден 1:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 2:1 Юргорден - Люцерн 1:2 Винтертур - Люцерн 0:0
Люцерн - Эксельсиор 3:1 Люцерн - Шаффхаузен 3:0 Альтах - Люцерн 0:2 Люцерн - Арау 2:1 Люцерн - Серветт 0:1 Сьон - Люцерн 1:2 Люцерн - Санкт-Галлен 1:1 Грасcхоппер - Люцерн 2:0 Люцерн - Лугано 2:2 Янг Бойз - Люцерн 5:1 Люцерн - Винтертур 3:1 Базель - Люцерн 0:2 Люцерн - Цюрих 4:1 Винтертур - Люцерн 1:2 Люцерн - Сьон 1:2 Люцерн - Беллинцона 5:0
Результаты матчей
Санкт-Галлен
Люцерн
Точный счет
2:1
2 раза 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
2:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
2:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Санкт-Галлен
Люцерн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|3 (1)
|Базель
|Фрай Фабиан
|3
|Грасcхоппер
|Giotto Morandi
|2 (1)
|Люцерн
|Lars Villiger
|2 (1)
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|2 (1)
|Санкт-Галлен
|Кинтилья Хорди
|3
|Винтертур
|Сидлер Сильван
|3
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|3
|Стад Лозанна-Уши
|Махмуд Элиес
|1 1
|Базель
|Барри Тьерно
|1 1