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  4. Суперлига 2023-2024

Швейцария: Суперлига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Зрители: 17734
Санкт-Галлен
2:1
Конец матча
Люцерн
0'
30' Желтая карточка
Luca Jaquez
33' Желтая карточка
Кинтилья Хорди
0:1
50' Гол
Кадак Якуб
1:1
68' Гол
Christian Witzig
2:1
74' Гол
Фалльци Альберт
2:1
77' Не забитый пенальти
Аколо Чадрак
85' Желтая карточка
Шуберт Фабиан
86' Желтая карточка
Адеми Кемаль
90' Желтая карточка
Майер Макс
90'+6

Ход матча

30'
 
Luca Jaquez
33'
Кинтилья Хорди
 
50'
0:1
Кадак Якуб
(Lars Villiger)
61'
 
Майер Макс
Кадак Якуб
62'
 
Яшари Ардон
Спадануда Кевин
62'
 
Фрыдек Мартин
Leny Meyer
62'
Аколо Чадрак
Жеббель Виллем
 
62'
Шуберт Фабиан
Фазлии Бетим
 
66'
 
Адеми Кемаль
Lars Villiger
68'
Christian Witzig
(Кинтилья Хорди)
1:1
74'
Фалльци Альберт
(Шуберт Фабиан)
2:1
76'
 
Teddy Okou
Luca Jaquez
77'
Аколо Чадрак
2:1
78'
Стеванович Михайло
Фон Моос Юлиан
 
85'
Шуберт Фабиан
 
86'
 
Адеми Кемаль
90'
Ван дер Венне Рихард
Christian Witzig
 
90'
 
Майер Макс

Статистика матча

  • 16 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 2
  • 10 Угловые 2
  • 3 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 18
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 421 Количество передач 296
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
1
Ати-Зиги
Лоуренс
46
Дзанотти
Маттиа
20
Фалльци
Альберт
15
Abdoulay
Diaby3
33
Шмидт
Исаак
8
Кинтилья
Хорди
23
Фазлии
Бетим
16
Гёртлер
Лукас
37
Christian
Witzig
11
Фон
Моос
Юлиан
9
Жеббель
Виллем
1
Pascal
Loretz
4
Luca
Jaquez
5
Симани
Денис
30
Бека
Исмаил
33
Leny
Meyer
20
Дорн
Пиус
18
Белоко
Стефан
22
Ульрих
Дарио
16
Кадак
Якуб
10
Спадануда
Кевин
27
Lars
Villiger
Санкт-Галлен
4-2-2-2
Люцерн
4-2-3-1

История личных встреч

Санкт-Галлен
Люцерн

26 матчей

65.4%
34.6%
17 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.5%
42.3%
16 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
34.6%
18 побед 9 ничьих 0 побед

34 матча

20.6%
79.4%
0 побед 7 ничьих 27 побед

Первый тайм

29.4%
70.6%
0 побед 10 ничьих 23 победы

Второй тайм

26.5%
73.5%
0 побед 9 ничьих 24 победы

60 матчей

28.3%
26.7%
45%
17 побед 16 ничьих 27 побед

Первый тайм

26.7%
35%
38.3%
16 побед 21 ничья 23 победы

Второй тайм

30%
30%
40%
18 побед 18 ничьих 24 победы

История матчей

С
1:1
С
2:2
С
3:3
С
4:1
С
3:2
С
3:2
С
2:0
С
2:2
К
1:3
С
0:0
С
4:2
С
2:1
С
2:2
С
4:1
С
1:0
С
1:4
С
0:2
С
1:2
С
3:0
С
2:1
С
0:1
С
2:3
С
3:1
С
3:0
С
0:2
С
2:0
С
1:1
С
3:0
С
3:0
С
1:4
С
0:1
С
1:0
К
2:3
С
0:1
С
6:2
С
0:0
С
0:0
С
1:2
С
2:1
С
1:0
С
1:1
С
3:1
С
4:1
С
2:0
С
4:0
С
1:1
С
1:1
С
0:4
С
1:1
С
1:2
С
4:0
ТМС
1:1
С
3:1
С
2:3
К
1:4
С
1:1
С
3:1
С
1:0
С
2:1
С
1:1

Голы

Всего голов

48
35

Голов в среднем за матч

1.6
1.17

Среднее время на гол

56
77

Всего голов

61
43

Голов в среднем за матч

2.03
1.43

Среднее время на гол

44
62

Всего голов

109
78

Голов в среднем за матч

1.82
1.3

Тотал матчей

2.5
57
Больше 95%
Меньше 5%
3
50
Больше 83%
Меньше 17%
10
36
Больше 60%
Меньше 40%
24
25
Больше 42%
Меньше 58%
35
14
Больше 23%
Меньше 77%
46
3
Больше 5%
Меньше 95%
57
1
Больше 2%
Меньше 98%
59
1
Больше 2%
Меньше 98%
59

Среднее время на гол

49
69

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гёртлер Лукас 1 0.33
Фалльци Альберт 1 0.33
Жеббель Виллем 1 0.33
Christian Witzig 1 0.33
Кинтилья Хорди 0 0
Шуберт Фабиан 0 0
Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lars Villiger 2 0.67
Кадак Якуб 1 0.33
Майер Макс 0 0
Яшари Ардон 0 0

Карточки

Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кинтилья Хорди 3 0
Карлен Грегори 1 0
Аколо Чадрак 1 0
Шуберт Фабиан 1 0
Ван дер Венне Рихард 1 0
Фалльци Альберт 1 0
Abdoulay Diaby3 1 0
Patrick Sutter 1 0
Дзанотти Маттиа 1 0
Nikolaj Moeller 1 0
Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Майер Макс 1 0
Дорн Пиус 1 0
Адеми Кемаль 1 0
Teddy Okou 1 0
Белоко Стефан 1 0
Кадак Якуб 1 0
Бека Исмаил 1 0
Luca Jaquez 1 0

Результаты матчей

Санкт-Галлен
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Люцерн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
1
Санкт-Галлен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Люцерн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
2
Санкт-Галлен
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Люцерн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
3

Голы по времени матча

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Галлен
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Майнц - Санкт-Галлен 4:1 Лугано - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Валенсия 1:3 Санкт-Галлен - Базель 2:1
Санкт-Галлен - Вильярреал 6:1 ЛАСК - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Аустрия Лустенау 1:2 Дорнбирн - Санкт-Галлен 0:4 Санкт-Галлен - Шаффхаузен 2:1 Санкт-Галлен - Сьон 4:0 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 2:2 Люцерн - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Базель 6:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 0:2 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Лугано 1:2 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:3 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Цюрих 2:2
Люцерн
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Люцерн - Юргорден 1:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 2:1 Юргорден - Люцерн 1:2 Винтертур - Люцерн 0:0
Люцерн - Эксельсиор 3:1 Люцерн - Шаффхаузен 3:0 Альтах - Люцерн 0:2 Люцерн - Арау 2:1 Люцерн - Серветт 0:1 Сьон - Люцерн 1:2 Люцерн - Санкт-Галлен 1:1 Грасcхоппер - Люцерн 2:0 Люцерн - Лугано 2:2 Янг Бойз - Люцерн 5:1 Люцерн - Винтертур 3:1 Базель - Люцерн 0:2 Люцерн - Цюрих 4:1 Винтертур - Люцерн 1:2 Люцерн - Сьон 1:2 Люцерн - Беллинцона 5:0

Результаты матчей

Санкт-Галлен
Люцерн

Точный счет

2:1
2 раза 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

2:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
2:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Санкт-Галлен
Люцерн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 3 2 1 0 7 - 2 7
2.
Янг Бойз
 3 2 1 0 9 - 5 7
3.
Санкт-Галлен
 3 2 0 1 4 - 3 6
4.
Лугано
 3 2 0 1 4 - 3 6
5.
Серветт
 3 1 2 0 6 - 4 5
6.
Люцерн
 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
Грасcхоппер
 3 1 1 1 5 - 5 4
8.
Ивердон
 3 1 1 1 4 - 5 4
9.
Базель
 3 1 0 2 7 - 7 3
10.
Лозанна-Спорт
 3 0 1 2 3 - 5 1
11.
Стад Лозанна-Уши
 3 0 1 2 2 - 6 1
12.
Винтертур
 3 0 1 2 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Янг Бойз
 2 2 0 0 7 - 3 6
3.
Санкт-Галлен
 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Базель
 1 1 0 0 5 - 2 3
5.
Люцерн
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Лугано
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Грасcхоппер
 2 1 0 1 4 - 4 3
8.
Винтертур
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Ивердон
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Серветт
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Лозанна-Спорт
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Стад Лозанна-Уши
 2 0 1 1 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 2 1 1 0 4 - 2 4
2.
Лугано
 2 1 0 1 3 - 3 3
3.
Ивердон
 2 1 0 1 2 - 3 3
4.
Грасcхоппер
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Янг Бойз
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Цюрих
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Люцерн
 2 0 1 1 1 - 2 1
8.
Стад Лозанна-Уши
 1 0 0 1 1 - 2 0
9.
Лозанна-Спорт
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Базель
 2 0 0 2 2 - 5 0
12.
Винтертур
 2 0 0 2 4 - 10 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 3 (1)
Базель Фрай Фабиан 3
Грасcхоппер Giotto Morandi 2 (1)
Люцерн Lars Villiger 2 (1)
Янг Бойз Иттен Седрик 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Кинтилья Хорди 3
Винтертур Сидлер Сильван 3
Янг Бойз Али Мохамед 3
Стад Лозанна-Уши Махмуд Элиес 1 1
Базель Барри Тьерно 1 1
Весь список
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    • Первый тайм
    • 45'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 33'
      Кинтилья Хорди получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Luca Jaquez получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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