Тур: 2. Стадион: Planet Pure Stadium.
0:2
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаХускович Муарем
0:1
28' ГолГрубер Андреас
42' Желтая карточкаГалвао Лукас
0:1
43' Не забитый пенальтиLukas Fridrikas
55' Желтая карточкаРанфтль Райнхольд
68' Желтая карточкаГрубер Андреас
0:2
72' ГолГрубер Андреас
0:2
85' Не забитый пенальтиДжукич Александар
90'+6
Ход матча
15'
28'
42'
43'
0:1
68'
72'
85'
Прогноз на матч от Liveresult
31
Маак
Маттиас
23
Pius
Grabher
11
Диалло
Байла
22
Диаби
Ядали
24
Tin
Plavotic
36
Фитц
Доминик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Маак МаттиасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Pius GrabherПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Диалло БайлаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Диаби ЯдалиНападающий
- Запасные игроки
-
21 Хелак АммарВратарь
- Защитник
-
-
15 Namory Cisse
-
17 Raul Marte
-
-
-
Главный тренер: Markus Mader
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Tin PlavoticЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
36 Фитц ДоминикНападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Гуэнуш ХакимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Виммер Михаэль
История личных встреч
Аустрия Лустенау
Аустрия Вена
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
6 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
2.33
1
Среднее время на гол
38
90
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1.67
1.5
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
54
60
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Лустенау
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lukas Fridrikas
|2 (1)
|1
|Dario Grujic
|0
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грубер Андреас
|2
|1
|Ранфтль Райнхольд
|0
|0
|Ayi Silva Kangani
|0
|0
Карточки
Аустрия Лустенау
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оливейра Андерсон
|1
|0
|Маак Маттиас
|1
|0
|Daniel Tiefenbach
|1
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинс Марвин
|0
|1
|Грубер Андреас
|1
|0
|Ранфтль Райнхольд
|1
|0
|Галвао Лукас
|1
|0
|Джукич Александар
|1
|0
|Хускович Муарем
|1
|0
Результаты матчей
Аустрия Лустенау
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аустрия Вена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Аустрия Лустенау
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аустрия Вена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
2
0
Аустрия Лустенау
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Аустрия Вена
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
2
0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Лустенау
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Хартберг - Аустрия Лустенау 2:2 СПГ Силз/Метц - Аустрия Лустенау 0:8 Аустрия Лустенау - Хольштайн Киль 1:6 Аустрия Лустенау - Дорнбирнер 5:0
Аустрия Лустенау - Санкт-Паули 1:7 Санкт-Галлен - Аустрия Лустенау 1:2 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 5:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:2 Аустрия Лустенау - Хартберг 5:1 Альтах - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:4 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 2:2 Аустрия Лустенау - Рид 2:2 Рид - Аустрия Лустенау 4:4 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 1:3 Аустрия Лустенау - Альтах 1:0 Хартберг - Аустрия Лустенау 0:1
Аустрия Вена
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Борац Баня-Лука - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Штурм 0:3 Аустрия Вена - Борац Баня-Лука 1:0 Шпитталь - Аустрия Вена 0:7
Аустрия Вена - Арис Салоники 1:1 Аустрия Вена - Галатасарай 1:1 Аустрия Вена - Хорн 5:1 Аустрия Вена - Флоридсдорфер 2:0 Шремс - Аустрия Вена 1:5 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 5:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:1 ЛАСК - Аустрия Вена 3:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Рапид Вена 3:1 Аустрия Вена - Штурм-2 1:2 Штурм-2 - Аустрия Вена 3:2 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:2 Рапид Вена - Аустрия Вена 3:3 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:3
Результаты матчей
Аустрия Лустенау
Аустрия Вена
Точный счет
0:2
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Аустрия Лустенау
Аустрия Вена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|2 (1)
|Рапид Вена
|Кюн Николас
|2 (1)
|Аустрия Клагенфурт
|Andy Irving
|2 (1)
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|2 (1)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|2
|ЛАСК
|Стойкович Филип
|2
|Хартберг
|Прокоп Доминик
|2
|Блау-Вайсс Линц
|Штраусс Фабио
|2
|Штурм
|Китеишвили Отар
|2
|Хартберг
|Диаките Усман
|2