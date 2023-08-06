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  4. Бундеслига 2023-2024

Австрия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Аустрия Лустенау
0:2
Конец матча
Аустрия Вена
0'
15' Желтая карточка
Хускович Муарем
0:1
28' Гол
Грубер Андреас
42' Желтая карточка
Галвао Лукас
0:1
43' Не забитый пенальти
Lukas Fridrikas
55' Желтая карточка
Ранфтль Райнхольд
68' Желтая карточка
Грубер Андреас
0:2
72' Гол
Грубер Андреас
0:2
85' Не забитый пенальти
Джукич Александар
90'+6
27
Domenik
Schierl
5
Leo
Matzler
31
Маак
Маттиас
6
Dario
Grujic
28
Оливейра
Андерсон
23
Pius
Grabher
70
Stefano
Surdanovic
11
Диалло
Байла
10
Lukas
Fridrikas
18
Anthony
Schmid
22
Диаби
Ядали
1
Фрюхтль
Кристиан
46
Хандль
Йоханнес
24
Tin
Plavotic
3
Галвао
Лукас
26
Ранфтль
Райнхольд
30
Фишер
Манфред
23
Браунёдер
Маттиас
11
Польстер
Мануэль
17
Грубер
Андреас
9
Хускович
Муарем
36
Фитц
Доминик
Аустрия Лустенау
3-4-3
Аустрия Вена
3-4-3

История личных встреч

Аустрия Лустенау
Аустрия Вена

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

БE
5:0
БE
1:1
Б
1:0
Б
2:2
OC
1:2
К
0:4

Голы

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

2.33
1

Среднее время на гол

38
90

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.67
1.5

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

54
60

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Лустенау
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lukas Fridrikas 2 (1) 1
Dario Grujic 0 0
Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грубер Андреас 2 1
Ранфтль Райнхольд 0 0
Ayi Silva Kangani 0 0

Карточки

Аустрия Лустенау
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оливейра Андерсон 1 0
Маак Маттиас 1 0
Daniel Tiefenbach 1 0
Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинс Марвин 0 1
Грубер Андреас 1 0
Ранфтль Райнхольд 1 0
Галвао Лукас 1 0
Джукич Александар 1 0
Хускович Муарем 1 0

Результаты матчей

Аустрия Лустенау
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аустрия Вена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Аустрия Лустенау
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аустрия Вена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

2
0
Аустрия Лустенау
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Аустрия Вена
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

2
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Лустенау
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Хартберг - Аустрия Лустенау 2:2 СПГ Силз/Метц - Аустрия Лустенау 0:8 Аустрия Лустенау - Хольштайн Киль 1:6 Аустрия Лустенау - Дорнбирнер 5:0
Аустрия Лустенау - Санкт-Паули 1:7 Санкт-Галлен - Аустрия Лустенау 1:2 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 5:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:2 Аустрия Лустенау - Хартберг 5:1 Альтах - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:4 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 2:2 Аустрия Лустенау - Рид 2:2 Рид - Аустрия Лустенау 4:4 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 1:3 Аустрия Лустенау - Альтах 1:0 Хартберг - Аустрия Лустенау 0:1
Аустрия Вена
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Борац Баня-Лука - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Штурм 0:3 Аустрия Вена - Борац Баня-Лука 1:0 Шпитталь - Аустрия Вена 0:7
Аустрия Вена - Арис Салоники 1:1 Аустрия Вена - Галатасарай 1:1 Аустрия Вена - Хорн 5:1 Аустрия Вена - Флоридсдорфер 2:0 Шремс - Аустрия Вена 1:5 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 5:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:1 ЛАСК - Аустрия Вена 3:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Рапид Вена 3:1 Аустрия Вена - Штурм-2 1:2 Штурм-2 - Аустрия Вена 3:2 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:2 Рапид Вена - Аустрия Вена 3:3 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:3

Результаты матчей

Аустрия Лустенау
Аустрия Вена

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Аустрия Лустенау
Аустрия Вена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Штурм
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Рапид Вена
 2 1 1 0 5 - 1 4
4.
Аустрия Клагенфурт
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Вольфсбергер
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Аустрия Вена
 2 1 0 1 2 - 3 3
7.
Хартберг
 2 0 2 0 5 - 5 2
8.
Блау-Вайсс Линц
 2 0 1 1 4 - 5 1
9.
ЛАСК
 2 0 1 1 1 - 3 1
10.
Аустрия Лустенау
 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
Сваровски Тироль
 2 0 0 2 1 - 6 0
12.
Альтах
 2 0 0 2 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рапид Вена
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Ред Булл Зальцбург
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Штурм
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Вольфсбергер
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
ЛАСК
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Блау-Вайсс Линц
 1 0 1 0 3 - 3 1
7.
Хартберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Аустрия Клагенфурт
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Альтах
 1 0 0 1 0 - 2 0
10.
Сваровски Тироль
 1 0 0 1 1 - 3 0
11.
Аустрия Лустенау
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Аустрия Вена
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Аустрия Вена
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Аустрия Клагенфурт
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Ред Булл Зальцбург
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Аустрия Лустенау
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Хартберг
 1 0 1 0 3 - 3 1
7.
Рапид Вена
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Вольфсбергер
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Блау-Вайсс Линц
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
ЛАСК
 1 0 0 1 0 - 2 0
11.
Сваровски Тироль
 1 0 0 1 0 - 3 0
12.
Альтах
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Хартберг Энтруп Максимилиан 2 (1)
Рапид Вена Кюн Николас 2 (1)
Аустрия Клагенфурт Andy Irving 2 (1)
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 2 (1)
Аустрия Вена Грубер Андреас 2
Весь список

Топ нарушителей
ЛАСК Стойкович Филип 2
Хартберг Прокоп Доминик 2
Блау-Вайсс Линц Штраусс Фабио 2
Штурм Китеишвили Отар 2
Хартберг Диаките Усман 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 55'
      Ранфтль Райнхольд получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Lukas Fridrikas пробил пенальти, но не смог забить!
    • 42'
      Галвао Лукас получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Ранфтль Райнхольд сделал результативную передачу.
    • 28'
      Г О О О О Л - Грубер Андреас бьет в цель!
    • 15'
      Хускович Муарем получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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