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  4. Бундеслига 2023-2024

Австрия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Ред Булл Зальцбург
3:0
Конец матча
Сваровски Тироль
0'
35' Желтая карточка
Эртльталер Юлиус
36' Желтая карточка
Шульц Кофи
42' Желтая карточка
Dominik Stumberger
1:0
57' Гол
Конате Карим
85' Желтая карточка
Джаунегг Дэвид
2:0
87' Гол
Конате Карим
3:0
90' Гол
Nene Dorgeles
90'+6
24
Шлагер
Александер
70
Дедич
Амар
22
Соле
Умар
31
Павлович
Страхинья
3
Терзич
Алекса
32
Форсон
Аманква
27
Гурна-Дуат
Люка
14
Кьергаард
Мауриц
18
Бидструп
Мадс
19
Конате
Карим
23
Шимич
Роко
40
Стейскал
Адам
14
Alexander
Ranacher
3
Гугганиг
Давид
26
Dominik
Stumberger
44
Шульц
Кофи
7
Кронбергер
Лука
4
Мюллер
Валентино
77
Эртльталер
Юлиус
98
Огринец
Санди
11
Букса
Александр
9
Прелец
Ник
Ред Булл Зальцбург
4-3-1-2
Сваровски Тироль
4-3-1-2

История личных встреч

Ред Булл Зальцбург
Сваровски Тироль

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

13 матчей

69.2%
7.7%
23.1%
9 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

76.9%
23.1%
10 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

Б
1:3
Б
2:0
Б
5:0
Б
1:3
Б
4:0
Б
3:2
Б
2:4
ТМК
1:3
Б
5:0
ТМК
1:1
Б
5:1
Б
1:5
ТМК
1:2

Голы

Всего голов

24
17

Голов в среднем за матч

3
3.4

Среднее время на гол

30
26

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.6
0.88

Среднее время на гол

56
102

Всего голов

32
24

Голов в среднем за матч

2.46
1.85

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10

Среднее время на гол

36
48

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Карим 2 1
Павлович Страхинья 1 0.5
Nene Dorgeles 1 0.5
Ратков Петар 1 0.5
Кьергаард Мауриц 0 0
Соле Умар 0 0
Дедич Амар 0 0
Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кронбергер Лука 1 0.5

Карточки

Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павлович Страхинья 1 0
Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шульц Кофи 1 0
Dominik Stumberger 1 0
Эртльталер Юлиус 1 0
Кронбергер Лука 1 0
Джаунегг Дэвид 1 0

Результаты матчей

Ред Булл Зальцбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сваровски Тироль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Ред Булл Зальцбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сваровски Тироль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

2
0
Ред Булл Зальцбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сваровски Тироль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

2
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
100%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Альтах - Ред Булл Зальцбург 0:2 Ардаггер - Ред Булл Зальцбург 0:6 Ред Булл Зальцбург - Словацко 0:3 Ред Булл Зальцбург - Гамбург 4:1
Ред Булл Зальцбург - Нордшелланн 0:2 Ред Булл Зальцбург - Легия 0:2 Ред Булл Зальцбург - Ференцварош 2:1 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 3:2 Ред Булл Зальцбург - Штурм-2 2:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:1 Штурм-2 - Ред Булл Зальцбург 0:2 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 0:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:3 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 1:2 Ред Булл Зальцбург - Альтах 1:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:2
Сваровски Тироль
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 1:3 Бад Шаллербах - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Альтах 1:1 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:0
Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:4 Сваровски Тироль - Рид 1:1 Хартберг - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Хартберг 1:1 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2 Рид - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 4:0 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Штурм-2 0:2 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:3 Альтах - Сваровски Тироль 0:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 1:2 Сваровски Тироль - Рид 2:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:0

Результаты матчей

Ред Булл Зальцбург
Сваровски Тироль

Точный счет

3:0
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Ред Булл Зальцбург
Сваровски Тироль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Штурм
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Рапид Вена
 2 1 1 0 5 - 1 4
4.
Аустрия Клагенфурт
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Вольфсбергер
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Аустрия Вена
 2 1 0 1 2 - 3 3
7.
Хартберг
 2 0 2 0 5 - 5 2
8.
Блау-Вайсс Линц
 2 0 1 1 4 - 5 1
9.
ЛАСК
 2 0 1 1 1 - 3 1
10.
Аустрия Лустенау
 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
Сваровски Тироль
 2 0 0 2 1 - 6 0
12.
Альтах
 2 0 0 2 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рапид Вена
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Ред Булл Зальцбург
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Штурм
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Вольфсбергер
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
ЛАСК
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Блау-Вайсс Линц
 1 0 1 0 3 - 3 1
7.
Хартберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Аустрия Клагенфурт
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Альтах
 1 0 0 1 0 - 2 0
10.
Сваровски Тироль
 1 0 0 1 1 - 3 0
11.
Аустрия Лустенау
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Аустрия Вена
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Аустрия Вена
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Аустрия Клагенфурт
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Ред Булл Зальцбург
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Аустрия Лустенау
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Хартберг
 1 0 1 0 3 - 3 1
7.
Рапид Вена
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Вольфсбергер
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Блау-Вайсс Линц
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
ЛАСК
 1 0 0 1 0 - 2 0
11.
Сваровски Тироль
 1 0 0 1 0 - 3 0
12.
Альтах
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Хартберг Энтруп Максимилиан 2 (1)
Рапид Вена Кюн Николас 2 (1)
Аустрия Клагенфурт Andy Irving 2 (1)
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 2 (1)
Аустрия Вена Грубер Андреас 2
Весь список

Топ нарушителей
ЛАСК Стойкович Филип 2
Хартберг Прокоп Доминик 2
Блау-Вайсс Линц Штраусс Фабио 2
Штурм Китеишвили Отар 2
Хартберг Диаките Усман 2
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Dominik Stumberger получил желтую карточку от судьи
    • 36'
      Шульц Кофи получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Эртльталер Юлиус получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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