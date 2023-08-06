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  4. Бундеслига 2023-2024

Австрия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Блау-Вайсс Линц
1:0
Первый тайм: 13'
Хартберг
0'
3' Желтая карточка
Диаките Усман
1:0
4' Пенальти
Кох Тобиас

Ход матча

3'
 
Диаките Усман
4'
Кох Тобиас
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Блау-Вайсс Линц
Ничья
Хартберг
2.65
4.70
6.50
Все Коэффициенты
1
Nicolas
Schmid
15
Маранда
Мануэль
2
Штраусс
Фабио
5
Митрович
Данило
22
Fabian
Windhager
4
Marco
Krainz
6
Кох
Тобиас
8
Simon
Pirkl
10
Paul
Mensah
9
Ronivaldo
II
11
Хофер
Рафаэль
1
Заллингер
Рафаэль
28
Хайль
Юрген
14
Компош
Пауль
5
Ibane
Bowat
20
Manuel
Pfeifer
32
Диаките
Усман
70
Провиденс
Рубен
26
Ланг
Кристоф
23
Кайнц
Тобиас
27
Прокоп
Доминик
11
Энтруп
Максимилиан
Блау-Вайсс Линц
3-4-3
Хартберг
4-1-4-1

История личных встреч

Блау-Вайсс Линц
Хартберг

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

120%
20%
6 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

12 матчей

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

8.3%
50%
41.7%
1 победа 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

К
2:3
ТМК
4:2
ЭЛ
2:2
ЭЛ
1:3
ЭЛ
2:0
ЭЛ
1:1
РЛЦ
3:1
РЛЦ
3:2
ЭЛ
2:4
ЭЛ
1:1
ЭЛ
1:1
ЭЛ
2:1

Голы

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

1.67
1.83

Среднее время на гол

54
49

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

2.33
1.67

Среднее время на гол

38
54

Всего голов

24
21

Голов в среднем за матч

2
1.75

Тотал матчей

2.5
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

45
51

Бомбардиры внутри турнира

Блау-Вайсс Линц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Simon Pirkl 1 1
Голлес Джулиан 0 0
Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энтруп Максимилиан 1 1
Диаките Усман 1 1
Manuel Pfeifer 0 0
Компош Пауль 0 0

Карточки

Блау-Вайсс Линц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаудум Штефан 1 0
Michael Brandner 1 0
Штраусс Фабио 1 0
Митрович Данило 1 0
Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mamadou Sangare 0 1
Кайнц Тобиас 1 0
Прокоп Доминик 1 0
Хайль Юрген 1 0
Диаките Усман 1 0

Результаты матчей

Блау-Вайсс Линц
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Хартберг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
Блау-Вайсс Линц
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Хартберг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 2:1 СВ Валлерн - Блау-Вайсс Линц 1:5 Блау-Вайсс Линц - ПСВ 1:2 Блау-Вайсс Линц - Диошдьёр 2:0
Амштеттен - Блау-Вайсс Линц 1:1 Фёрст Вена - Блау-Вайсс Линц 2:0 Галлнойкирхен - Блау-Вайсс Линц 0:6 Блау-Вайсс Линц - Штурм-2 2:1 Рапид-2 Вена - Блау-Вайсс Линц 0:1 Блау-Вайсс Линц - Хорн 0:1 Санкт-Пёльтен - Блау-Вайсс Линц 0:2 Блау-Вайсс Линц - Флоридсдорфер 1:1 Гразер - Блау-Вайсс Линц 0:3 Блау-Вайсс Линц - Дорнбирн 1:0 Лиферинг - Блау-Вайсс Линц 2:2 Блау-Вайсс Линц - Адмира 3:1 Аустрия Вена-2 - Блау-Вайсс Линц 2:1 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 1:2 Блау-Вайсс Линц - Амштеттен 2:1 СВ Лафниц - Блау-Вайсс Линц 1:1
Хартберг
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Хартберг - Аустрия Лустенау 2:2 Фаворитнер - Хартберг 2:3 Хартберг - Блэкберн 1:4 Хартберг - Полесье 2:3
Леобен - Хартберг 0:0 Хартберг - Нюрнберг 2:2 Хартберг - Гразер 0:0 Гляйсдорф 09 - Хартберг 1:1 Аустрия Лустенау - Хартберг 5:1 Хартберг - Рид 2:0 Хартберг - Вольфсбергер 0:2 Альтах - Хартберг 0:1 Хартберг - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Хартберг 1:1 Вольфсбергер - Хартберг 2:2 Хартберг - Альтах 2:2 Рид - Хартберг 1:3 Хартберг - Аустрия Лустенау 0:1 Хартберг - Штурм-2 3:0 Хартберг - ЛАСК 2:2

Результаты матчей

Блау-Вайсс Линц
Хартберг

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Блау-Вайсс Линц
Хартберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Рапид Вена
 2 1 1 0 5 - 1 4
3.
Ред Булл Зальцбург
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
Аустрия Клагенфурт
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Вольфсбергер
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Блау-Вайсс Линц
 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Аустрия Лустенау
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Хартберг
 0:1 2 0 1 1 2 - 3 1
9.
ЛАСК
 2 0 1 1 1 - 3 1
10.
Сваровски Тироль
 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Аустрия Вена
 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
12.
Альтах
 2 0 0 2 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рапид Вена
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Штурм
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Блау-Вайсс Линц
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Вольфсбергер
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
ЛАСК
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Хартберг
 0:1 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Аустрия Лустенау
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Ред Булл Зальцбург
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Аустрия Клагенфурт
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Альтах
 1 0 0 1 0 - 2 0
11.
Сваровски Тироль
 0:0 1 0 0 1 1 - 3 0
12.
Аустрия Вена
 0:0 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Аустрия Клагенфурт
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Ред Булл Зальцбург
 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Аустрия Вена
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Сваровски Тироль
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Аустрия Лустенау
 0:0 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Рапид Вена
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Вольфсбергер
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Хартберг
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Блау-Вайсс Линц
 1:0 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
ЛАСК
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Альтах
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Рапид Вена Кюн Николас 2 (1)
Аустрия Клагенфурт Andy Irving 2 (1)
Вольфсбергер Балло Тьерно 2
Штурм Влодарчик Шимон 2
Аустрия Лустенау Lukas Fridrikas 2
Весь список

Топ нарушителей
ЛАСК Стойкович Филип 2
Штурм Китеишвили Отар 2
Аустрия Вена Мартинс Марвин 1
Хартберг Mamadou Sangare 1
Аустрия Лустенау Оливейра Андерсон 1
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Блау-Вайсс Линц
Ничья
Хартберг
2.65
4.70
6.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Блау-Вайсс Линц 1:0 Хартберг онлайн

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