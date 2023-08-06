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Австрия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Блау-Вайсс Линц
3:3
Конец матча
Хартберг
0'
3' Желтая карточка
Диаките Усман
1:0
4' Пенальти
Кох Тобиас
1:1
30' Гол
Энтруп Максимилиан
1:2
35' Гол
Ланг Кристоф
41' Желтая карточка
Штраусс Фабио
1:2
45' Не забитый пенальти
Провиденс Рубен
62' Желтая карточка
Marco Krainz
71' Желтая карточка
Маранда Мануэль
1:3
75' Гол
Прокоп Доминик
2:3
85' Гол
Ronivaldo II
3:3
86' Гол
Голлес Джулиан
90' Желтая карточка
Прокоп Доминик
90' Желтая карточка
Simon Pirkl
90'+9
1
Nicolas
Schmid
15
Маранда
Мануэль
2
Штраусс
Фабио
5
Митрович
Данило
22
Fabian
Windhager
4
Marco
Krainz
6
Кох
Тобиас
8
Simon
Pirkl
10
Paul
Mensah
9
Ronivaldo
II
11
Хофер
Рафаэль
1
Заллингер
Рафаэль
28
Хайль
Юрген
14
Компош
Пауль
5
Ibane
Bowat
20
Manuel
Pfeifer
32
Диаките
Усман
70
Провиденс
Рубен
26
Ланг
Кристоф
23
Кайнц
Тобиас
27
Прокоп
Доминик
11
Энтруп
Максимилиан
Блау-Вайсс Линц
3-4-3
Хартберг
4-1-4-1

История личных встреч

Блау-Вайсс Линц
Хартберг

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

120%
20%
6 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

12 матчей

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

8.3%
50%
41.7%
1 победа 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

К
2:3
ТМК
4:2
ЭЛ
2:2
ЭЛ
1:3
ЭЛ
2:0
ЭЛ
1:1
РЛЦ
3:1
РЛЦ
3:2
ЭЛ
2:4
ЭЛ
1:1
ЭЛ
1:1
ЭЛ
2:1

Голы

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

1.67
1.83

Среднее время на гол

54
49

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

2.33
1.67

Среднее время на гол

38
54

Всего голов

24
21

Голов в среднем за матч

2
1.75

Тотал матчей

2.5
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

45
51

Бомбардиры внутри турнира

Блау-Вайсс Линц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ronivaldo II 1 0.5
Голлес Джулиан 1 0.5
Simon Pirkl 1 0.5
Кох Тобиас 1 (1) 0.5
Фейертаг Штефан 0 0
Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энтруп Максимилиан 2 1
Прокоп Доминик 1 0.5
Диаките Усман 1 0.5
Ланг Кристоф 1 0.5
Manuel Pfeifer 0 0
Компош Пауль 0 0
Christoph Urdl 0 0

Карточки

Блау-Вайсс Линц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штраусс Фабио 2 0
Хаудум Штефан 1 0
Michael Brandner 1 0
Simon Pirkl 1 0
Marco Krainz 1 0
Маранда Мануэль 1 0
Митрович Данило 1 0
Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прокоп Доминик 2 0
Диаките Усман 2 0
Mamadou Sangare 0 1
Кайнц Тобиас 1 0
Хайль Юрген 1 0

Результаты матчей

Блау-Вайсс Линц
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Хартберг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
3
Блау-Вайсс Линц
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Хартберг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
Блау-Вайсс Линц
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Хартберг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

3
5

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 2:1 СВ Валлерн - Блау-Вайсс Линц 1:5 Блау-Вайсс Линц - ПСВ 1:2 Блау-Вайсс Линц - Диошдьёр 2:0
Амштеттен - Блау-Вайсс Линц 1:1 Фёрст Вена - Блау-Вайсс Линц 2:0 Галлнойкирхен - Блау-Вайсс Линц 0:6 Блау-Вайсс Линц - Штурм-2 2:1 Рапид-2 Вена - Блау-Вайсс Линц 0:1 Блау-Вайсс Линц - Хорн 0:1 Санкт-Пёльтен - Блау-Вайсс Линц 0:2 Блау-Вайсс Линц - Флоридсдорфер 1:1 Гразер - Блау-Вайсс Линц 0:3 Блау-Вайсс Линц - Дорнбирн 1:0 Лиферинг - Блау-Вайсс Линц 2:2 Блау-Вайсс Линц - Адмира 3:1 Аустрия Вена-2 - Блау-Вайсс Линц 2:1 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 1:2 Блау-Вайсс Линц - Амштеттен 2:1 СВ Лафниц - Блау-Вайсс Линц 1:1
Хартберг
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Хартберг - Аустрия Лустенау 2:2 Фаворитнер - Хартберг 2:3 Хартберг - Блэкберн 1:4 Хартберг - Полесье 2:3
Леобен - Хартберг 0:0 Хартберг - Нюрнберг 2:2 Хартберг - Гразер 0:0 Гляйсдорф 09 - Хартберг 1:1 Аустрия Лустенау - Хартберг 5:1 Хартберг - Рид 2:0 Хартберг - Вольфсбергер 0:2 Альтах - Хартберг 0:1 Хартберг - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Хартберг 1:1 Вольфсбергер - Хартберг 2:2 Хартберг - Альтах 2:2 Рид - Хартберг 1:3 Хартберг - Аустрия Лустенау 0:1 Хартберг - Штурм-2 3:0 Хартберг - ЛАСК 2:2

Результаты матчей

Блау-Вайсс Линц
Хартберг

Точный счет

3:3
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
3:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Блау-Вайсс Линц
Хартберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Штурм
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Рапид Вена
 2 1 1 0 5 - 1 4
4.
Аустрия Клагенфурт
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Вольфсбергер
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Аустрия Вена
 2 1 0 1 2 - 3 3
7.
Хартберг
 2 0 2 0 5 - 5 2
8.
Блау-Вайсс Линц
 2 0 1 1 4 - 5 1
9.
ЛАСК
 2 0 1 1 1 - 3 1
10.
Аустрия Лустенау
 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
Сваровски Тироль
 2 0 0 2 1 - 6 0
12.
Альтах
 2 0 0 2 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рапид Вена
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Ред Булл Зальцбург
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Штурм
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Вольфсбергер
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
ЛАСК
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Блау-Вайсс Линц
 1 0 1 0 3 - 3 1
7.
Хартберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Аустрия Клагенфурт
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Альтах
 1 0 0 1 0 - 2 0
10.
Сваровски Тироль
 1 0 0 1 1 - 3 0
11.
Аустрия Лустенау
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Аустрия Вена
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Аустрия Вена
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Аустрия Клагенфурт
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Ред Булл Зальцбург
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Аустрия Лустенау
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Хартберг
 1 0 1 0 3 - 3 1
7.
Рапид Вена
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Вольфсбергер
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Блау-Вайсс Линц
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
ЛАСК
 1 0 0 1 0 - 2 0
11.
Сваровски Тироль
 1 0 0 1 0 - 3 0
12.
Альтах
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Хартберг Энтруп Максимилиан 2 (1)
Рапид Вена Кюн Николас 2 (1)
Аустрия Клагенфурт Andy Irving 2 (1)
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 2 (1)
Аустрия Вена Грубер Андреас 2
Весь список

Топ нарушителей
ЛАСК Стойкович Филип 2
Хартберг Прокоп Доминик 2
Блау-Вайсс Линц Штраусс Фабио 2
Штурм Китеишвили Отар 2
Хартберг Диаките Усман 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 94'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 93'
    Simon Pirkl получил желтую карточку от судьи
  • 90'
    Прокоп Доминик получил желтую карточку от судьи
  • 86'
    Ronivaldo сделал результативную передачу.
  • 86'
    Г О О О О Л - Голлес Джулиан бьет в цель!
  • 85'
    Фейертаг Штефан сделал результативную передачу.
  • 85'
    Г О О О О Л - Ronivaldo бьет в цель!
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