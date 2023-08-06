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  4. Экстракласса 2023-2024

Польша: Экстракласса
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Damian Kos
Заглембе Любин
1:1
Конец матча
Лех
0'
1:0
41' Гол
Курминовски Давид
45' Желтая карточка
Пьенько Томаш
45' Желтая карточка
Bartlomiej Kludka
48' Желтая карточка
Исхак Микаэль
50' Красная карточка
Муравски Радослав
51' Желтая карточка
Милич Антонио
55' Желтая карточка
Беднарек Филип
60' Желтая карточка
Дабровски Дамьян
67' Желтая карточка
Ходына Кацпер
1:1
76' Гол
Блажич Миха
90'+8
22
Szymon
Weirauch
27
Bartlomiej
Kludka
2
Копац
Бартош
5
Лавничак
Алекс
13
Mateusz
Grzybek
8
Дабровски
Дамьян
6
Маковский
Томаш
7
Ходына
Кацпер
21
Пьенько
Томаш
39
Бохар
Дамьян
90
Курминовски
Давид
35
Беднарек
Филип
23
Блажич
Миха
16
Милич
Антонио
5
Андерссон
Элиас
2
Перейра
Жоэл
III
22
Муравски
Радослав
7
Соуза
Афонсу
10
Мархвиньски
Филип
21
Хотич
Дино
9
Исхак
Микаэль
11
Вельде
Кристоффер
Заглембе Любин
4-2-3-1
Лех
3-4-3

История личных встреч

Заглембе Любин
Лех

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед

33 матча

30.3%
30.3%
39.4%
10 побед 10 ничьих 13 побед

Первый тайм

21.2%
48.5%
30.3%
7 побед 16 ничьих 10 побед

Второй тайм

24.2%
42.4%
33.4%
8 побед 14 ничьих 11 побед

История матчей

Э
1:2
Э
1:1
Э
2:1
Э
2:3
Э
0:0
Э
2:1
Э
3:3
Э
1:2
ЭГА
1:1
Э
1:2
Э
2:1
Э
0:1
Э
0:0
Э
1:1
Э
0:3
Э
0:2
ЭГА
3:0
Э
2:0
К
1:0
К
0:1
Э
2:1
Э
1:1
Э
0:0
Э
3:1
ТМС
2:0
Э
3:2
Э
1:1
Э
1:0
Э
0:1
Э
2:0
Э
0:1
OE
0:0
КЛ
1:0

Голы

Всего голов

17
16

Голов в среднем за матч

1.13
0.89

Среднее время на гол

79
101

Всего голов

22
17

Голов в среднем за матч

1.22
1.13

Среднее время на гол

73
79

Всего голов

39
33

Голов в среднем за матч

1.18
1

Тотал матчей

2.5
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
22
Больше 67%
Меньше 33%
11
13
Больше 39%
Меньше 61%
20
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

76
90

Бомбардиры внутри турнира

Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Курминовски Давид 2 0.67
Бохар Дамьян 1 0.33
Маковский Томаш 1 0.33
Bartlomiej Kludka 1 0.33
Mateusz Grzybek 0 0
Ходына Кацпер 0 0
Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мархвиньски Филип 2 0.67
Исхак Микаэль 1 0.33
Блажич Миха 1 0.33
Шимчак Филип 1 0.33
Перейра Жоэл III 0 0
Хотич Дино 0 0
Вельде Кристоффер 0 0

Карточки

Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дабровски Дамьян 2 0
Копац Бартош 1 0
Ходына Кацпер 1 0
Пьенько Томаш 1 0
Bartlomiej Kludka 1 0
Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муравски Радослав 2 1
Собех Артур 1 0
Дуглас Барри 1 0
Исхак Микаэль 1 0
Беднарек Филип 1 0
Андерссон Элиас 1 0
Милич Антонио 1 0
Карлстрём Йеспер 1 0
Вельде Кристоффер 1 0
Соуза Афонсу 1 0

Результаты матчей

Заглембе Любин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лех
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0
Заглембе Любин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Лех
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2
Заглембе Любин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Лех
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

2
2

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
40%
2
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Заглембе Любин
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Шленск Вроцлав - Заглембе Любин 1:2 Заглембе Любин - Рух Хожув 2:1 Заглембе Любин - Яблонец 0:1 Хробры Глогув - Заглембе Любин 1:0
Энерги Коттбус - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Р. Жешув 1:0 Заглембе Любин - Михаловце 3:0 Заглембе Любин - Медзь Легница 1:1 Ракув - Заглембе Любин 1:1 Заглембе Любин - Сталь Мелец 2:0 Краковия - Заглембе Любин 0:1 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 1:3 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 2:0 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Гурник Забже 0:2 Висла Плоцк - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Варта Познань 0:0 Ягеллония Белосток - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Погонь Щецин 0:1 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 0:1
Лех
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Кауно Жальгирис - Лех 1:2 Лех - Радомьяк Радом 2:0 Лех - Кауно Жальгирис 3:1 Пяст - Лех 1:2
АЗ Алкмаар - Лех 4:0 Лех - Баник Острава 1:1 Лех - Слован Либерец 1:3 Лех - Ягеллония Белосток 2:0 Корона Кельце - Лех 0:3 Ракув - Лех 0:2 Лех - Краковия 3:0 Лех - Гурник Забже 0:1 Радомьяк Радом - Лех 1:1 Фиорентина - Лех 2:3 Легия - Лех 2:2 Лех - Фиорентина 1:4 Лех - Варта Познань 2:0 Лех - Погонь Щецин 2:2 Видзев Лодзь - Лех 1:2 Юргорден - Лех 0:3

Результаты матчей

Заглембе Любин
Лех

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Заглембе Любин
Лех

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Заглембе Любин
 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Погонь Щецин
 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Ягеллония Белосток
 3 2 0 1 6 - 5 6
5.
Ракув
 2 1 1 0 5 - 2 4
6.
Краковия
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Варта Познань
 3 1 1 1 4 - 3 4
8.
Легия
 1 1 0 0 3 - 0 3
9.
Рух Хожув
 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Видзев Лодзь
 3 1 0 2 5 - 6 3
11.
Радомьяк Радом
 3 1 0 2 2 - 3 3
12.
ЛКС Лодзь
 3 1 0 2 2 - 6 3
13.
Сталь Мелец
 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Пяст
 3 0 2 1 1 - 2 2
15.
Шленск Вроцлав
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Корона Кельце
 2 0 1 1 2 - 3 1
17.
Гурник Забже
 3 0 1 2 0 - 4 1
18.
Пуща Неполомице
 2 0 0 2 3 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Ракув
 2 1 1 0 5 - 2 4
3.
Заглембе Любин
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Легия
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Лех
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Рух Хожув
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Видзев Лодзь
 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
ЛКС Лодзь
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Варта Познань
 2 1 0 1 2 - 1 3
11.
Сталь Мелец
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Корона Кельце
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Гурник Забже
 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Краковия
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Пуща Неполомице
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Пяст
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Шленск Вроцлав
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Радомьяк Радом
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Краковия
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Заглембе Любин
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Радомьяк Радом
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Пяст
 2 0 2 0 0 - 0 2
7.
Шленск Вроцлав
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Варта Познань
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Сталь Мелец
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Легия
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ракув
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Корона Кельце
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Рух Хожув
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Гурник Забже
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Ягеллония Белосток
 1 0 0 1 0 - 3 0
16.
Видзев Лодзь
 2 0 0 2 2 - 4 0
17.
Пуща Неполомице
 2 0 0 2 3 - 7 0
18.
ЛКС Лодзь
 2 0 0 2 0 - 5 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Легия Пекхарт Томаш 3
Ракув Зволински Лукаш 3
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 2 (1)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 2
Заглембе Любин Курминовски Давид 2
Весь список

Топ нарушителей
Лех Муравски Радослав 1 2
Гурник Забже Щесняк Криспин 1 2
ЛКС Лодзь Michal Mokrzycki 1 1
Заглембе Любин Дабровски Дамьян 2
Корона Кельце Дякону Роналдо 2
Весь список
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    • 50'
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    • 48'
      Муравски Радослав получил желтую карточку от судьи
    • 48'
      Исхак Микаэль получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Bartlomiej Kludka получил желтую карточку от судьи
    • 47'
      Пьенько Томаш получил желтую карточку от судьи
    • 41'
      Г О О О О Л - Курминовски Давид бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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