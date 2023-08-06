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  4. Первый дивизион А 2023-2024

Бельгия: Первый дивизион А
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Вестерло
0:1
Перерыв
Брюгге
0'
0:1
36' Гол
Родригеш Тьяго

Ход матча

36'
0:1
Родригеш Тьяго
(Ванакен Ханс)
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вестерло
Ничья
Брюгге
3.50
5.50
2.29
Все Коэффициенты
1
Болат
Синан
22
Рейнолдс
Брайан
33
Нойштедтер
Роман
24
Тагир
Равиль
5
Бос
Джордан
39
Томас
ван
ден
Кейбус
4
Mathias
Fixelles
8
Мадсен
Николас
79
Мацуо
Юсуке
21
Даци
Эрдон
9
Фриган
Матия
22
Миньоле
Симон
17
Бушанан
Тажон
44
Мехеле
Брэндон
58
Спилеерс
Йорне
64
Саббе
Кириани
15
Рафаэль
Онедика
10
Ветлесен
Уго
7
Сков-Ольсен
Андреас
20
Ванакен
Ханс
32
Нуса
Антонио
99
Родригеш
Тьяго
Вестерло
4-4-2
Брюгге
4-2-3-1

История личных встреч

Вестерло
Брюгге

6 матчей

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
2 победы 6 ничьих 0 побед

15 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 15 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Второй тайм

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

21 матч

4.8%
23.8%
71.4%
1 победа 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

9.5%
33.3%
57.2%
2 победы 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

9.5%
33.3%
57.2%
2 победы 7 ничьих 12 побед

История матчей

ПДА
0:0
ПДА
0:2
ЛП
1:2
ЛП
4:0
ЛП
6:0
К
0:2
ЛП
0:2
ЛЖ
1:3
ЛЖ
5:0
ТМС
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
5:0
ПЛ
4:3
ПЛ
1:2
ТМС
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:4
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

0.58
0.67

Среднее время на гол

154
135

Всего голов

32
19

Голов в среднем за матч

3.56
1.58

Среднее время на гол

25
56

Всего голов

39
25

Голов в среднем за матч

1.86
1.19

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

48
75

Бомбардиры внутри турнира

Вестерло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стассин Лукас 1 0.5
Мадсен Николас 1 (1) 0.5
Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригеш Тьяго 2 (1) 1
Ванакен Ханс 0 0

Карточки

Вестерло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кюйпер Максим 1 1

Результаты матчей

Вестерло
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Брюгге
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
1
Вестерло
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Брюгге
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерло
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Эйпен - Вестерло 2:2 Вестерло - Виллем II 2:1 Вестерло - ПАОК 3:2 Херенвен - Вестерло 0:2
ПЕК Зволле - Вестерло 3:1 Вестерло - Сент-Трейден 2:2 Серкль Брюгге - Вестерло 2:0 Вестерло - Гент 1:3 Вестерло - Стандард 3:0 Стандард - Вестерло 2:2 Вестерло - Серкль Брюгге 3:5 Гент - Вестерло 3:1 Серен Юнайтед - Вестерло 1:1 Вестерло - Брюгге 0:0 Андерлехт - Вестерло 0:0 Вестерло - Шарлеруа 2:3 Васланд-Беверен - Вестерло 2:2 Остенде - Вестерло 1:2 Вестерло - Кортрейк 3:1 Стандард - Вестерло 2:0
Брюгге
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
АГФ Орхус - Брюгге 1:0 Брюгге - Мехелен 1:1 Брюгге - АГФ Орхус 3:0 Брюгге - АЗ Алкмаар 1:2
Гоу Эхед Иглс - Брюгге 1:2 Фейеноорд - Брюгге 2:0 Брюгге - Беерсхот-Вилрейк 3:0 Брюгге - Зульте-Варегем 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:3 Брюгге - Генк 1:3 Брюгге - Антверпен 2:0 Антверпен - Брюгге 3:2 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Генк - Брюгге 3:1 Брюгге - Эйпен 7:0 Вестерло - Брюгге 0:0 Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Мехелен - Брюгге 0:3 Кортрейк - Брюгге 1:0 Брюгге - Стандард 2:0

Результаты матчей

Вестерло
Брюгге

Точный счет

2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Вестерло
Брюгге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Гент
 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Эйпен
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Брюгге
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Сент-Трейден
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Генк
 2 1 0 1 4 - 1 3
7.
Серкль Брюгге
 2 1 0 1 2 - 1 3
8.
Антверпен
 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Андерлехт
 2 1 0 1 1 - 2 3
10.
РВДМ 47
 2 1 0 1 2 - 5 3
11.
Вестерло
 0:1 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
АХ Лёвен
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Кортрейк
 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Мехелен
 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Спортинг Шарлеруа
 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
Стандард
 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серкль Брюгге
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Андерлехт
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Антверпен
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Сент-Трейден
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Гент
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Спортинг Шарлеруа
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Кортрейк
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Брюгге
 1:0 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Эйпен
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Стандард
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Мехелен
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
АХ Лёвен
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Вестерло
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Генк
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
РВДМ 47
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
РВДМ 47
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Брюгге
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Эйпен
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Гент
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Унион Сент-Жиллуаз
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Мехелен
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
АХ Лёвен
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Вестерло
 0:1 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Сент-Трейден
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Стандард
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Кортрейк
 0:0 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Антверпен
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Серкль Брюгге
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Андерлехт
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Спортинг Шарлеруа
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эйпен Yentil van Genechten 2
Унион Сент-Жиллуаз Эккерт Айенса Деннис 2
Брюгге Родригеш Тьяго 2
РВДМ 47 Бирон Микаэль 2
Унион Сент-Жиллуаз Пуэртас Кэмерон 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Стандард Баликвиша Вильям 1 1
Брюгге Кюйпер Максим 1 1
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 2
Эйпен Нуруден Абдул Манаф 2
Спортинг Шарлеруа Nikola Stulic 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Ванакен Ханс сделал результативную передачу.
  • 36'
    Г О О О О Л - Родригеш Тьяго бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вестерло
Ничья
Брюгге
3.50
5.50
2.29
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Вестерло 0:1 Брюгге онлайн

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