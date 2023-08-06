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  4. Первый дивизион А 2023-2024

Бельгия: Первый дивизион А
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Кортрейк
0:1
Конец матча
Сент-Трейден
0'
54' Желтая карточка
Nayel Mehssatou
55' Желтая карточка
Rein Van Helden
0:1
56' Гол
Jarne Steuckers
89' Желтая карточка
Хасиока Даики
90'+5
1
Tom
Vandenberghe
21
Martin
Wasinski
44
Сильва
Жоао
66
Радованович
Александар
98
Опрут
Рауль
7
Мбайо
Дилан
6
Nayel
Mehssatou
48
Lars
Montegnies
10
Abdelkahar
Kadri
70
Бруно
Массимо
20
Авенатти
Фелипе
21
Шмидт
Дэниел
20
Rein
Van
Helden
16
Matte
Smets
31
Годо
Бруно
27
Анану
Фредерик
77
Бока
Эрик
17
Mathias
Delorge
13
Ито
Рётаро
18
Jarne
Steuckers
7
Койта
Абубакари
11
Кая
Фатих
Кортрейк
4-4-2
Сент-Трейден
3-4-2-1

История личных встреч

Кортрейк
Сент-Трейден

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 2 победы

18 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
8 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
55.6%
11.1%
6 побед 10 ничьих 2 победы

История матчей

ПДА
1:0
ПДА
0:0
ПДА
1:3
ПДА
0:2
ПДА
0:2
ПДА
0:0
ПДА
2:0
ПДА
4:0
ПДА
0:0
ПДА
3:1
ПДА
0:2
ПДА
3:2
ЛП
0:1
ЛП
1:2
ЛП
3:0
ЛП
2:1
КБ
1:0
КБ
0:0

Голы

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

1.67
0.78

Среднее время на гол

54
115

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

21
16

Голов в среднем за матч

1.17
0.89

Тотал матчей

2.5
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

77
101

Бомбардиры внутри турнира

Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авенатти Фелипе 1 0.5
Abdelkahar Kadri 1 0.5
Бруно Массимо 0 0
Dion De Neve 0 0
Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Койта Абубакари 1 0.5
Jarne Steuckers 1 0.5
Анану Фредерик 0 0
Mathias Delorge 0 0

Карточки

Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nayel Mehssatou 2 0
Сильва Жоао 1 0
Авенатти Фелипе 1 0
Lars Montegnies 1 0
Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Годо Бруно 1 0
Хасиока Даики 1 0
Rein Van Helden 1 0

Результаты матчей

Кортрейк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сент-Трейден
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Кортрейк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сент-Трейден
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
1
Кортрейк
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сент-Трейден
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кортрейк
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Гент - Кортрейк 3:2 Кортрейк - Волендам 2:1 Беерсхот-Вилрейк - Кортрейк 1:0 Валвейк - Кортрейк 0:0
Кортрейк - РВДМ 47 2:1 Кортрейк - Васланд-Беверен 0:2 Уденаарде - Кортрейк 2:4 КРК Харелбеке - Кортрейк 2:6 ФК Вервик - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:4 Антверпен - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Эйпен 0:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Брюгге 1:0 Вестерло - Кортрейк 3:1 Кортрейк - Шарлеруа 0:1 Зульте-Варегем - Кортрейк 3:3 Кортрейк - Андерлехт 2:2 Стандард - Кортрейк 0:2 Сент-Трейден - Кортрейк 1:0
Сент-Трейден
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
РБ Лейпциг - Сент-Трейден 4:0 Сент-Трейден - Стандард 1:0 Сент-Трейден - Аль-Таавун Бурайда 2:0 Льерс Кемпензонен - Сент-Трейден 1:3
Веен Висбаден - Сент-Трейден 1:0 Сент-Трейден - Хельмонд 0:2 ПСВ - Сент-Трейден 1:2 Патро Эйсден - Сент-Трейден 0:0 Вестерло - Сент-Трейден 2:2 Тес Спорт - Сент-Трейден 0:3 Сент-Трейден - Дессель 3:0 Сент-Трейден - Цепперен Брустем 3:1 Сент-Трейден - Антверпен 0:1 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 3:1 Сент-Трейден - Остенде 5:0 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Кёльн - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Серен Юнайтед 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 1:0 Сент-Трейден - Генк 2:2

Результаты матчей

Кортрейк
Сент-Трейден

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

3:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Кортрейк
Сент-Трейден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Гент
 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Сент-Трейден
 2 2 0 0 2 - 0 6
4.
Эйпен
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Брюгге
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Генк
 2 1 0 1 4 - 1 3
7.
Серкль Брюгге
 2 1 0 1 2 - 1 3
8.
Антверпен
 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Андерлехт
 2 1 0 1 1 - 2 3
10.
РВДМ 47
 2 1 0 1 2 - 5 3
11.
Вестерло
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
АХ Лёвен
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Мехелен
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Спортинг Шарлеруа
 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Кортрейк
 2 0 0 2 2 - 4 0
16.
Стандард
 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серкль Брюгге
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Андерлехт
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Антверпен
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Сент-Трейден
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Гент
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Спортинг Шарлеруа
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Эйпен
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Стандард
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Кортрейк
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Мехелен
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
АХ Лёвен
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Вестерло
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Генк
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
РВДМ 47
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
РВДМ 47
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Брюгге
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Эйпен
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Сент-Трейден
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Гент
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Унион Сент-Жиллуаз
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Мехелен
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
АХ Лёвен
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Вестерло
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Стандард
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Кортрейк
 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Антверпен
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Серкль Брюгге
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Спортинг Шарлеруа
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Андерлехт
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эйпен Yentil van Genechten 2
Унион Сент-Жиллуаз Эккерт Айенса Деннис 2
Брюгге Родригеш Тьяго 2
РВДМ 47 Бирон Микаэль 2
Унион Сент-Жиллуаз Пуэртас Кэмерон 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Стандард Баликвиша Вильям 1 1
Брюгге Кюйпер Максим 1 1
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 2
Эйпен Нуруден Абдул Манаф 2
Кортрейк Nayel Mehssatou 2
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