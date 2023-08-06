  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024

Польша: Экстракласса
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Pawel Malec
Легия
3:0
Второй тайм: 77'
Рух Хожув
0'
8' Желтая карточка
Челхака Юрген
1:0
20' Гол
Гуаль Марк
23' Красная карточка
Konrad Kasolik
27' Желтая карточка
Михальский Кацпер
2:0
43' Гол
Пекхарт Томаш
45' Желтая карточка
Енджейчик Артур
59' Желтая карточка
Remigiusz Szywacz
3:0
69' Гол
Жозуэ Филипе
1
Тобиаш
Кацпер
12
Панков
Радован
55
Енджейчик
Артур
5
Рибейру
Юри
13
Вшолек
Павел
32
Баку
Макана
21
Челхака
Юрген
22
Элитим
Хуэрхен
39
Росолек
Мацей
28
Гуаль
Марк
7
Пекхарт
Томаш
82
Jakub
Bielecki
2
Konrad
Kasolik
21
Садлок
Мацей
71
Remigiusz
Szywacz
26
Михальский
Кацпер
5
Tomasz
Wojtowicz
20
Szymon
Szymanski
6
Tomasz
Swedrowski
7
Летневски
Юлиуш
22
Стажиньски
Филип
95
Щепан
Даниэль
Легия
3-4-2-1
Рух Хожув
3-4-2-1

История личных встреч

Легия
Рух Хожув

16 матчей

100%
16 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
25%
14 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 5 побед

31 матч

51.6%
19.4%
29%
16 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

41.9%
38.7%
19.4%
13 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

45.2%
38.7%
16.1%
14 побед 12 ничьих 5 побед

История матчей

ТМК
2:1
Э
1:3
Э
0:2
ЭГА
0:0
Э
2:0
Э
1:4
Э
0:0
Э
2:1
Э
1:2
Э
2:0
Э
2:1
Э
0:0
КП
2:1
КП
0:0
Э
3:0
Э
0:1
Э
2:3
К
2:0
К
1:1
Э
1:0
Э
1:0
К
2:1
К
1:0
Э
2:0
Э
4:1
К
1:0
К
0:1
OE
0:1
OE
0:0
КЛ
0:1
OE
2:0

Голы

Всего голов

29
11

Голов в среднем за матч

1.93
0.69

Среднее время на гол

46
130

Всего голов

8
14

Голов в среднем за матч

0.5
0.93

Среднее время на гол

180
96

Всего голов

37
25

Голов в среднем за матч

1.19
0.81

Тотал матчей

2.5
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
18
Больше 58%
Меньше 42%
13
11
Больше 35%
Меньше 65%
20
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
3
Больше 10%
Меньше 90%
28

Среднее время на гол

75
111

Бомбардиры внутри турнира

Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пекхарт Томаш 4 2
Гуаль Марк 1 0.5
Вшолек Павел 0 0
Слиш Бартош 0 0
Росолек Мацей 0 0
Рух Хожув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tomasz Swedrowski 1 0.33
Михальский Кацпер 1 0.33
Щепан Даниэль 0 0

Карточки

Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Енджейчик Артур 1 0
Челхака Юрген 1 0
Рух Хожув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Remigiusz Szywacz 2 0
Konrad Kasolik 0 1
Садлок Мацей 1 0
Барановски Павел 1 0
Tomasz Swedrowski 1 0
Szymon Szymanski 1 0
Михальский Кацпер 1 0
Летневски Юлиуш 1 0

Результаты матчей

Легия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Рух Хожув
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Легия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Рух Хожув
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2
Легия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Рух Хожув
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Легия
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Легия - Ордабасы 3:2 Ордабасы - Легия 2:2 Легия - ЛКС Лодзь 3:0 Ракув - Легия 0:0
Ред Булл Зальцбург - Легия 0:2 Легия - Карабах 2:0 Легия - Ботошани 5:0 Легия - Лехия Гданьск 3:1 Легия - Шленск Вроцлав 3:1 Лехия Гданьск - Легия 1:0 Легия - Ягеллония Белосток 5:1 Погонь Щецин - Легия 2:1 Легия - Ракув 0:0 Легия - Висла Плоцк 2:0 Варта Познань - Легия 1:0 Легия - Лех 2:2 Медзь Легница - Легия 2:2 ККС 1925 Калиш - Легия 0:1 Легия - Ракув 3:1 Легия - ГКС Катовице 3:0
Рух Хожув
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Рух Хожув - ЛКС Лодзь 2:0 Заглембе Любин - Рух Хожув 2:1 Одра Ополе - Рух Хожув 0:2 Рух Хожув - Пяст 0:1
Рух Хожув - Сталь Жешув 1:1 Рух Хожув - Хутник Краков 1:1 Рух Хожув - Волунтари 0:0 Рух Хожув - Тыхы 1:0 ГКС Катовице - Рух Хожув 2:1 Рух Хожув - Одра Ополе 3:0 Арка Гдыня - Рух Хожув 0:2 Рух Хожув - ЦВКС Ресовия 1:3 Сандецья - Рух Хожув 0:1 Рух Хожув - Висла Краков 2:0 Заглембе Сосновец - Рух Хожув 2:0 Рух Хожув - Подбескидзе 2:2 Брук-Бет Термалица - Рух Хожув 2:1 Рух Хожув - Пуща Неполомице 5:2 Рух Хожув - ЛКС Лодзь 3:3 Хойничанка Хойнице - Рух Хожув 0:1

Результаты матчей

Легия
Рух Хожув

Точный счет

3:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Легия
Рух Хожув

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Заглембе Любин
 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Легия
 3:0 2 2 0 0 6 - 0 6
4.
Погонь Щецин
 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Ягеллония Белосток
 3 2 0 1 6 - 5 6
6.
Ракув
 2 1 1 0 5 - 2 4
7.
Краковия
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Варта Познань
 3 1 1 1 4 - 3 4
9.
Видзев Лодзь
 3 1 0 2 5 - 6 3
10.
Радомьяк Радом
 3 1 0 2 2 - 3 3
11.
Рух Хожув
 0:3 3 1 0 2 3 - 5 3
12.
ЛКС Лодзь
 3 1 0 2 2 - 6 3
13.
Сталь Мелец
 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Пяст
 3 0 2 1 1 - 2 2
15.
Шленск Вроцлав
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Корона Кельце
 2 0 1 1 2 - 3 1
17.
Гурник Забже
 3 0 1 2 0 - 4 1
18.
Пуща Неполомице
 2 0 0 2 3 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 3:0 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Ракув
 2 1 1 0 5 - 2 4
4.
Заглембе Любин
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Лех
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Рух Хожув
 0:3 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
ЛКС Лодзь
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Видзев Лодзь
 1 1 0 0 3 - 2 3
10.
Варта Познань
 2 1 0 1 2 - 1 3
11.
Сталь Мелец
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Корона Кельце
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Гурник Забже
 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Пуща Неполомице
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Краковия
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Пяст
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Шленск Вроцлав
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Радомьяк Радом
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Краковия
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Заглембе Любин
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Радомьяк Радом
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Пяст
 2 0 2 0 0 - 0 2
7.
Шленск Вроцлав
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Варта Познань
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Сталь Мелец
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ракув
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Легия
 3:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Корона Кельце
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Гурник Забже
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Ягеллония Белосток
 1 0 0 1 0 - 3 0
15.
Видзев Лодзь
 2 0 0 2 2 - 4 0
16.
Пуща Неполомице
 2 0 0 2 3 - 7 0
17.
Рух Хожув
 0:3 2 0 0 2 1 - 5 0
18.
ЛКС Лодзь
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Легия Пекхарт Томаш 4
Ракув Зволински Лукаш 3
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 2 (1)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 2
Заглембе Любин Курминовски Давид 2
Весь список

Топ нарушителей
Лех Муравски Радослав 1 2
Гурник Забже Щесняк Криспин 1 2
ЛКС Лодзь Michal Mokrzycki 1 1
Заглембе Любин Дабровски Дамьян 2
Корона Кельце Дякону Роналдо 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Енджейчик Артур получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Легия
    Ничья
    Рух Хожув
    1.53
    4.40
    6.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Легия 3:0 Рух Хожув онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Легия
    Рух Хожув
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     