Тур: 3. Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского. Зрители: 25247 Главный судья: Pawel Malec
0'
8' Желтая карточкаЧелхака Юрген
1:0
20' ГолГуаль Марк
23' Красная карточкаKonrad Kasolik
27' Желтая карточкаМихальский Кацпер
2:0
43' ГолПекхарт Томаш
45' Желтая карточкаЕнджейчик Артур
59' Желтая карточкаRemigiusz Szywacz
3:0
68' ГолЖозуэ Филипе
77' Желтая карточкаЖозуэ Филипе
90' Желтая карточкаСадлок Мацей
90'+3
Ход матча
20'
1:0
23'
43'
2:0
45'
68'
3:0
77'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
13
Вшолек
Павел
32
Баку
Макана
28
Гуаль
Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вшолек ПавелЗащитник
-
32 Баку МаканаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Гуаль МаркПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Кун ПатрикПолузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеНападающий
-
20 Мучи ЭрнестНападающий
-
Главный тренер: Руньяич Коста
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Садлок МацейЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jaroslaw Skrobacz
История личных встреч
Легия
Рух Хожув
16 матчей
100%
16 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
25%
14 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 5 побед
31 матч
51.6%
19.4%
29%
16 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
41.9%
38.7%
19.4%
13 побед 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
45.2%
38.7%
16.1%
14 побед 12 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
11
Голов в среднем за матч
1.93
0.69
Среднее время на гол
46
130
Всего голов
8
14
Голов в среднем за матч
0.5
0.93
Среднее время на гол
180
96
Всего голов
37
25
Голов в среднем за матч
1.19
0.81
Тотал матчей
2.5
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
18
Больше 58%
Меньше 42%
13
11
Больше 35%
Меньше 65%
20
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
Среднее время на гол
75
111
Бомбардиры внутри турнира
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пекхарт Томаш
|4
|2
|Жозуэ Филипе
|1
|0.5
|Гуаль Марк
|1
|0.5
|Вшолек Павел
|0
|0
|Росолек Мацей
|0
|0
|Слиш Бартош
|0
|0
Рух Хожув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tomasz Swedrowski
|1
|0.33
|Михальский Кацпер
|1
|0.33
|Щепан Даниэль
|0
|0
Карточки
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Енджейчик Артур
|1
|0
|Жозуэ Филипе
|1
|0
|Челхака Юрген
|1
|0
Рух Хожув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садлок Мацей
|2
|0
|Remigiusz Szywacz
|2
|0
|Konrad Kasolik
|0
|1
|Барановски Павел
|1
|0
|Tomasz Swedrowski
|1
|0
|Szymon Szymanski
|1
|0
|Михальский Кацпер
|1
|0
|Летневски Юлиуш
|1
|0
Результаты матчей
Легия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Рух Хожув
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Легия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Рух Хожув
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
2
Легия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Рух Хожув
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
2
Голы по времени матча
Забито
6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Легия
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Легия - Ордабасы 3:2 Ордабасы - Легия 2:2 Легия - ЛКС Лодзь 3:0 Ракув - Легия 0:0
Ред Булл Зальцбург - Легия 0:2 Легия - Карабах 2:0 Легия - Ботошани 5:0 Легия - Лехия Гданьск 3:1 Легия - Шленск Вроцлав 3:1 Лехия Гданьск - Легия 1:0 Легия - Ягеллония Белосток 5:1 Погонь Щецин - Легия 2:1 Легия - Ракув 0:0 Легия - Висла Плоцк 2:0 Варта Познань - Легия 1:0 Легия - Лех 2:2 Медзь Легница - Легия 2:2 ККС 1925 Калиш - Легия 0:1 Легия - Ракув 3:1 Легия - ГКС Катовице 3:0
Рух Хожув
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Рух Хожув - ЛКС Лодзь 2:0 Заглембе Любин - Рух Хожув 2:1 Одра Ополе - Рух Хожув 0:2 Рух Хожув - Пяст 0:1
Рух Хожув - Сталь Жешув 1:1 Рух Хожув - Хутник Краков 1:1 Рух Хожув - Волунтари 0:0 Рух Хожув - Тыхы 1:0 ГКС Катовице - Рух Хожув 2:1 Рух Хожув - Одра Ополе 3:0 Арка Гдыня - Рух Хожув 0:2 Рух Хожув - ЦВКС Ресовия 1:3 Сандецья - Рух Хожув 0:1 Рух Хожув - Висла Краков 2:0 Заглембе Сосновец - Рух Хожув 2:0 Рух Хожув - Подбескидзе 2:2 Брук-Бет Термалица - Рух Хожув 2:1 Рух Хожув - Пуща Неполомице 5:2 Рух Хожув - ЛКС Лодзь 3:3 Хойничанка Хойнице - Рух Хожув 0:1
Результаты матчей
Легия
Рух Хожув
Точный счет
3:0
2 раза 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
2 раза 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
3:0
2 раза 100%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Легия
Рух Хожув
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Легия
|Пекхарт Томаш
|4
|Ракув
|Зволински Лукаш
|3
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|2 (1)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|2
|Заглембе Любин
|Курминовски Давид
|2
|Лех
|Муравски Радослав
|1 2
|Гурник Забже
|Щесняк Криспин
|1 2
|ЛКС Лодзь
|Michal Mokrzycki
|1 1
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|2
|Заглембе Любин
|Дабровски Дамьян
|2