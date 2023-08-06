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Словакия: Суперлига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Железярне Подбрезова
0:0
Второй тайм: 52'
Жилина
0'
38' Желтая карточка
Rene Paraj
44' Желтая карточка
Стойчевски Андрей

Ход матча

38'
Rene Paraj
 
44'
 
Стойчевски Андрей
46'
Christophe Kabongo
Andy Masaryk
 
46'
Jozef Spyrka
Байо Махмуду
 
Лучшие коэффициенты
Железярне Подбрезова
Ничья
Жилина
2.08
3.85
5.00
Все Коэффициенты
1
Лудга
Рихард
39
Marek
Kristian
Bartos
4
Оравец
Матей
14
Matej
Gresak
20
Ковачик
Петер
6
Байо
Махмуду
15
Rene
Paraj
19
Martin
Talakov
7
Галчик
Роланд
29
Кузма
Марек
30
Andy
Masaryk
30
Белько
Любомир
23
Минарик
Ян
18
Стойчевски
Андрей
17
James
Ndjeungoue
21
Martin
Gomola
11
Samuel
Gidi
6
Xavier
Adang
27
Яворчек
Доминик
16
Илько
Патрик
19
Ямбор
Тимотей
29
Дурис
Давид
Железярне Подбрезова
3-4-3
Жилина
3-4-3

История личных встреч

Железярне Подбрезова
Жилина

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

112.5%
12.5%
9 побед 1 ничья 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед

18 матчей

38.9%
5.6%
55.5%
7 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

16.7%
22.2%
61.1%
3 победы 4 ничьи 11 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
9 побед 3 ничьи 6 побед

История матчей

С
0:1
С
3:2
С
3:1
ТМК
2:3
С
0:1
К
1:1
С
0:2
С
2:0
С
1:0
К
3:0
С
2:4
С
4:0
С
2:2
С
1:0
С
2:0
С
1:3
С
2:3
С
2:3

Голы

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

2
0.9

Среднее время на гол

45
100

Всего голов

15
17

Голов в среднем за матч

1.5
2.13

Среднее время на гол

60
42

Всего голов

31
26

Голов в среднем за матч

1.72
1.44

Тотал матчей

2.5
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

52
62

Бомбардиры внутри турнира

Железярне Подбрезова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ковачик Петер 3 1.5
Christophe Kabongo 1 0.5
Marek Kristian Bartos 0 0
Кузма Марек 0 0
Галчик Роланд 0 0
Жилина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Henry Addo 2 1
Зауэр Марио 1 0.5
Илько Патрик 0 0

Карточки

Железярне Подбрезова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кузма Марек 1 0
Rene Paraj 1 0
Christophe Kabongo 1 0
Байо Махмуду 1 0
Жилина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стойчевски Андрей 2 0

Результаты матчей

Железярне Подбрезова
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Жилина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
3
Железярне Подбрезова
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Жилина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
3

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Железярне Подбрезова
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4 Татран Прешов - Железярне Подбрезова 0:0 Погронье - Железярне Подбрезова 3:5 Славия Прага - Железярне Подбрезова 4:1
Железярне Подбрезова - Диошдьёр 1:2 Татран Липтовски-Микулаш - Железярне Подбрезова 1:4 Словацко - Железярне Подбрезова 4:0 Карвина - Железярне Подбрезова 3:2 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:3 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 0:1 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:3 Жилина - Железярне Подбрезова 0:1 Железярне Подбрезова - ДАК 2:0 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:2 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - Жилина 3:2 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 3:1 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 1:2 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 6:1 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:1
Жилина
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Жилина - Гент 2:5 Жилина - Ружомберок 3:1 Гент - Жилина 5:1 Левадия Таллин - Жилина 1:2
Жилина - Баник Острава 0:0 Жилина - Левадия Таллин 2:1 Вольфсбергер - Жилина 2:2 Университатя Клуж - Жилина 1:1 Фастав Злин - Жилина 2:2 Поважска-Бистрица - Жилина 1:4 Жилина - Ружомберок 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:3 Спартак Трнава - Жилина 4:2 Жилина - ДАК 0:1 Жилина - Железярне Подбрезова 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:1 Жилина - Слован Братислава 2:4 Жилина - Спартак Трнава 1:1 Железярне Подбрезова - Жилина 3:2 ДАК - Жилина 1:0

Результаты матчей

Железярне Подбрезова
Жилина

Точный счет

1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%

Точный счет

1:4
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Железярне Подбрезова
Жилина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Железярне Подбрезова
 0:0 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
ДАК
 2 1 1 0 5 - 2 4
4.
Жилина
 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Скалица
 2 1 0 1 3 - 2 3
6.
Ружомберок
 2 1 0 1 3 - 4 3
7.
Слован Братислава
 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Спартак Трнава
 2 0 1 1 2 - 3 1
9.
Михаловце
 2 0 1 1 0 - 2 1
10.
Злате Моравце
 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Дукла Банска-Бистрица
 2 0 1 1 3 - 6 1
12.
Кошице
 2 0 1 1 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ДАК
 1 1 0 0 5 - 2 3
2.
Скалица
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Жилина
 0:0 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Тренчин
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Ружомберок
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Кошице
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Злате Моравце
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Михаловце
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Железярне Подбрезова
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Слован Братислава
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Спартак Трнава
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Дукла Банска-Бистрица
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Железярне Подбрезова
 0:0 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Тренчин
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Дукла Банска-Бистрица
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Спартак Трнава
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Слован Братислава
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Жилина
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
ДАК
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Скалица
 1 0 0 1 1 - 2 0
9.
Злате Моравце
 1 0 0 1 0 - 2 0
10.
Ружомберок
 1 0 0 1 1 - 3 0
11.
Михаловце
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Кошице
 1 0 0 1 2 - 5 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Железярне Подбрезова Ковачик Петер 3
ДАК Крстович Никола 2
Ружомберок Домонкос Кристоф 2
Жилина Henry Addo 2
Спартак Трнава Джуричин Марко 2
Весь список

Топ нарушителей
Спартак Трнава Adrian Zeljkovic 1 1
Тренчин Бариш Дамьян 2
Скалица Denis Baumgartner 2
Дукла Банска-Бистрица Слебодник Тибор 2
Жилина Стойчевски Андрей 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Байо Махмуду уходит с поля. Jozef Spyrka выходит вместо него
  • 46'
    Andy Masaryk уходит с поля. Christophe Kabongo выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Стойчевски Андрей получил желтую карточку от судьи
  • 38'
    Rene Paraj получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Железярне Подбрезова
Ничья
Жилина
2.08
3.85
5.00
Все Коэффициенты
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