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Словакия: Суперлига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Железярне Подбрезова
2:0
Конец матча
Жилина
0'
25' Желтая карточка
Байо Махмуду
38' Желтая карточка
Rene Paraj
45' Желтая карточка
Стойчевски Андрей
1:0
58' Гол
Галчик Роланд
2:0
70' Гол
Christophe Kabongo
76' Желтая карточка
Капралик Адриан
90'+5
1
Лудга
Рихард
39
Marek
Kristian
Bartos
4
Оравец
Матей
14
Matej
Gresak
20
Ковачик
Петер
6
Байо
Махмуду
15
Rene
Paraj
19
Martin
Talakov
7
Галчик
Роланд
29
Кузма
Марек
30
Andy
Masaryk
30
Белько
Любомир
23
Минарик
Ян
18
Стойчевски
Андрей
17
James
Ndjeungoue
21
Martin
Gomola
11
Samuel
Gidi
6
Xavier
Adang
27
Яворчек
Доминик
16
Илько
Патрик
19
Ямбор
Тимотей
29
Дурис
Давид
Железярне Подбрезова
3-4-3
Жилина
3-4-3

История личных встреч

Железярне Подбрезова
Жилина

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

112.5%
12.5%
9 побед 1 ничья 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед

18 матчей

38.9%
5.6%
55.5%
7 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

16.7%
22.2%
61.1%
3 победы 4 ничьи 11 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
9 побед 3 ничьи 6 побед

История матчей

С
0:1
С
3:2
С
3:1
ТМК
2:3
С
0:1
К
1:1
С
0:2
С
2:0
С
1:0
К
3:0
С
2:4
С
4:0
С
2:2
С
1:0
С
2:0
С
1:3
С
2:3
С
2:3

Голы

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

2
0.9

Среднее время на гол

45
100

Всего голов

15
17

Голов в среднем за матч

1.5
2.13

Среднее время на гол

60
42

Всего голов

31
26

Голов в среднем за матч

1.72
1.44

Тотал матчей

2.5
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

52
62

Бомбардиры внутри турнира

Железярне Подбрезова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ковачик Петер 3 1.5
Christophe Kabongo 2 1
Галчик Роланд 1 0.5
Marek Kristian Bartos 0 0
Кузма Марек 0 0
Jozef Spyrka 0 0
Жилина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Henry Addo 2 1
Зауэр Марио 1 0.5
Илько Патрик 0 0

Карточки

Железярне Подбрезова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байо Махмуду 2 0
Кузма Марек 1 0
Rene Paraj 1 0
Christophe Kabongo 1 0
Жилина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стойчевски Андрей 2 0
Капралик Адриан 1 0

Результаты матчей

Железярне Подбрезова
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Жилина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Железярне Подбрезова
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Жилина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
3
Железярне Подбрезова
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Жилина
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
3

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
2
33%
1
33%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Железярне Подбрезова
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4 Татран Прешов - Железярне Подбрезова 0:0 Погронье - Железярне Подбрезова 3:5 Славия Прага - Железярне Подбрезова 4:1
Железярне Подбрезова - Диошдьёр 1:2 Татран Липтовски-Микулаш - Железярне Подбрезова 1:4 Словацко - Железярне Подбрезова 4:0 Карвина - Железярне Подбрезова 3:2 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:3 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 0:1 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:3 Жилина - Железярне Подбрезова 0:1 Железярне Подбрезова - ДАК 2:0 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:2 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - Жилина 3:2 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 3:1 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 1:2 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 6:1 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:1
Жилина
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Жилина - Гент 2:5 Жилина - Ружомберок 3:1 Гент - Жилина 5:1 Левадия Таллин - Жилина 1:2
Жилина - Баник Острава 0:0 Жилина - Левадия Таллин 2:1 Вольфсбергер - Жилина 2:2 Университатя Клуж - Жилина 1:1 Фастав Злин - Жилина 2:2 Поважска-Бистрица - Жилина 1:4 Жилина - Ружомберок 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:3 Спартак Трнава - Жилина 4:2 Жилина - ДАК 0:1 Жилина - Железярне Подбрезова 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:1 Жилина - Слован Братислава 2:4 Жилина - Спартак Трнава 1:1 Железярне Подбрезова - Жилина 3:2 ДАК - Жилина 1:0

Результаты матчей

Железярне Подбрезова
Жилина

Точный счет

2:0
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:4
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:4
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Железярне Подбрезова
Жилина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
1
1
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Железярне Подбрезова
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Тренчин
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
ДАК
 2 1 1 0 5 - 2 4
4.
Скалица
 2 1 0 1 3 - 2 3
5.
Жилина
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Ружомберок
 2 1 0 1 3 - 4 3
7.
Слован Братислава
 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Спартак Трнава
 2 0 1 1 2 - 3 1
9.
Михаловце
 2 0 1 1 0 - 2 1
10.
Злате Моравце
 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Дукла Банска-Бистрица
 2 0 1 1 3 - 6 1
12.
Кошице
 2 0 1 1 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ДАК
 1 1 0 0 5 - 2 3
2.
Жилина
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Скалица
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Тренчин
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Железярне Подбрезова
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Ружомберок
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Кошице
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Злате Моравце
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Михаловце
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Слован Братислава
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Спартак Трнава
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Дукла Банска-Бистрица
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Железярне Подбрезова
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Тренчин
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Дукла Банска-Бистрица
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Спартак Трнава
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Слован Братислава
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
ДАК
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Скалица
 1 0 0 1 1 - 2 0
8.
Злате Моравце
 1 0 0 1 0 - 2 0
9.
Михаловце
 1 0 0 1 0 - 2 0
10.
Ружомберок
 1 0 0 1 1 - 3 0
11.
Жилина
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Кошице
 1 0 0 1 2 - 5 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Железярне Подбрезова Ковачик Петер 3
ДАК Крстович Никола 2
Ружомберок Домонкос Кристоф 2
Железярне Подбрезова Christophe Kabongo 2
Жилина Henry Addo 2
Весь список

Топ нарушителей
Спартак Трнава Adrian Zeljkovic 1 1
Тренчин Бариш Дамьян 2
Скалица Denis Baumgartner 2
Дукла Банска-Бистрица Слебодник Тибор 2
Жилина Стойчевски Андрей 2
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Стойчевски Андрей получил желтую карточку от судьи
    • 38'
      Rene Paraj получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Байо Махмуду получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Железярне Подбрезова 2:0 Жилина онлайн

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