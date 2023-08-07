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  4. Экстракласса 2023-2024

Польша: Экстракласса
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Marcin Kochanek
Пуща Неполомице
0:0
Первый тайм: 27'
Сталь Мелец
0'
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Пуща Неполомице
Ничья
Сталь Мелец
2.60
3.30
3.55
Все Коэффициенты
1
Kewin
Komar
8
Piotr
Mrozinski
22
Крачун
Артур
27
Lukasz
Solowiej
3
Якуба
Роман
5
Konrad
Stepien
14
Jacub
Serafin
9
Семашко
Артур
70
Хайда
Войцех
11
Холевяк
Матеуш
25
Запольник
Камиль
1
Кохальски
Матеуш
3
Эсселинк
Берт
21
Матрас
Матеуш
4
Kamil
Pajnowski
7
Lukasz
Gerstenstein
19
Тромбка
Михал
18
Piotr
Wlazlo
23
Гетингер
Крыстян
10
Доманьски
Мацей
42
Мерилуото
Кай
8
Koki
Hinokio
Пуща Неполомице
4-2-3-1
Сталь Мелец
3-4-3

История личных встреч

Пуща Неполомице
Сталь Мелец

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

9 матчей

11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

ПД
0:0
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
1:1
ВД
0:0
ВД
2:1
ВД
3:3

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

0.8
0.5

Среднее время на гол

112
180

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
0.8

Среднее время на гол

90
112

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

0.89
0.67

Тотал матчей

2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

101
135

Бомбардиры внутри турнира

Пуща Неполомице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lukasz Solowiej 1 0.33
Семашко Артур 1 0.33
Кидрич Рок 1 0.33
Piotr Mrozinski 0 0
Холевяк Матеуш 0 0
Якуба Роман 0 0
Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Доманьски Мацей 1 0.33
Шкурин Илья 1 0.33

Карточки

Пуща Неполомице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тромбка Михал 1 0
Эхманн Марко 1 0

Результаты матчей

Пуща Неполомице
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сталь Мелец
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Волевые поражения

0
2
Пуща Неполомице
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сталь Мелец
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

7
2
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
50%
46-60
1
14%
1
50%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

7
2
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
50%
46-60
1
14%
1
50%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Пуща Неполомице
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 4:1 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 ГКС Катовице - Пуща Неполомице 3:1 Пуща Неполомице - Хапоэль Беэр-Шева 2:0
Пуща Неполомице - Вишиста Краков 0:0 Подбескидзе - Пуща Неполомице 1:3 Гурник Забже - Пуща Неполомице 1:3 Ракув - Пуща Неполомице 4:0 Брук-Бет Термалица - Пуща Неполомице 2:3 Висла Краков - Пуща Неполомице 1:4 Пуща Неполомице - Хробры Глогув 0:1 СКРА Ченстохова - Пуща Неполомице 0:3 Пуща Неполомице - Тыхы 2:1 ГКС Катовице - Пуща Неполомице 2:2 Пуща Неполомице - Одра Ополе 1:0 Арка Гдыня - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - ЦВКС Ресовия 0:0 Сандецья - Пуща Неполомице 2:3 Брук-Бет Термалица - Пуща Неполомице 2:1 Пуща Неполомице - Висла Краков 2:1
Сталь Мелец
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Сталь Мелец - Пяст 0:0 Сталь Мелец - Краковия 2:2 Сталь Мелец - Сталь Жешув 3:2 Сталь Мелец - Сярка Тарнобжег 1:1
Сталь Мелец - Заря 0:1 Сталь Мелец - Висла Краков 2:3 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 2:1 Сталь Мелец - Варта Познань 1:0 Заглембе Любин - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 0:0 Висла Плоцк - Сталь Мелец 0:0 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:1 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:2 Сталь Мелец - Медзь Легница 1:1 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 0:2 Сталь Мелец - Ягеллония Белосток 1:1 Сталь Мелец - Сталь Жешув 1:1 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 1:1 Легия - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - Пяст 0:2

Результаты матчей

Пуща Неполомице
Сталь Мелец

Точный счет

3:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

3:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Пуща Неполомице
Сталь Мелец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Заглембе Любин
 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Легия
 2 2 0 0 6 - 0 6
4.
Погонь Щецин
 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Ягеллония Белосток
 3 2 0 1 6 - 5 6
6.
Ракув
 2 1 1 0 5 - 2 4
7.
Краковия
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Варта Познань
 3 1 1 1 4 - 3 4
9.
Видзев Лодзь
 3 1 0 2 5 - 6 3
10.
Радомьяк Радом
 3 1 0 2 2 - 3 3
11.
Рух Хожув
 3 1 0 2 3 - 5 3
12.
ЛКС Лодзь
 3 1 0 2 2 - 6 3
13.
Сталь Мелец
 0:0 3 0 3 0 2 - 2 3
14.
Пяст
 3 0 2 1 1 - 2 2
15.
Шленск Вроцлав
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Корона Кельце
 2 0 1 1 2 - 3 1
17.
Пуща Неполомице
 0:0 3 0 1 2 3 - 7 1
18.
Гурник Забже
 3 0 1 2 0 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Ракув
 2 1 1 0 5 - 2 4
4.
Заглембе Любин
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Лех
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Рух Хожув
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
ЛКС Лодзь
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Видзев Лодзь
 1 1 0 0 3 - 2 3
10.
Варта Познань
 2 1 0 1 2 - 1 3
11.
Сталь Мелец
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Пуща Неполомице
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Корона Кельце
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Гурник Забже
 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Краковия
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Пяст
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Шленск Вроцлав
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Радомьяк Радом
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Краковия
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Заглембе Любин
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Радомьяк Радом
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Пяст
 2 0 2 0 0 - 0 2
7.
Сталь Мелец
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Шленск Вроцлав
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Варта Познань
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Ракув
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Легия
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Корона Кельце
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Гурник Забже
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Ягеллония Белосток
 1 0 0 1 0 - 3 0
15.
Видзев Лодзь
 2 0 0 2 2 - 4 0
16.
Пуща Неполомице
 0:0 2 0 0 2 3 - 7 0
17.
Рух Хожув
 2 0 0 2 1 - 5 0
18.
ЛКС Лодзь
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Легия Пекхарт Томаш 4
Ракув Зволински Лукаш 3
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 2 (1)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 2
Заглембе Любин Курминовски Давид 2
Весь список

Топ нарушителей
Лех Муравски Радослав 1 2
Гурник Забже Щесняк Криспин 1 2
ЛКС Лодзь Michal Mokrzycki 1 1
Рух Хожув Садлок Мацей 2
Заглембе Любин Дабровски Дамьян 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Пуща Неполомице
Ничья
Сталь Мелец
2.60
3.30
3.55
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Пуща Неполомице 0:0 Сталь Мелец онлайн

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