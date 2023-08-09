  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Кубок лиги 2023-2024

Англия: Кубок лиги
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Бёртон
 
Позже
Лестер
Прогнозы 115
Бёртон 2.6% (3)
X 8.7% (10)
Лестер 88.7% (102)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бёртон
Ничья
Лестер
7.10
5.00
1.76
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Бёртон
Лестер

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

ТМК
0:0
КЛ
1:3
ТМК
2:1
ТМК
1:2
К
2:0
КЛ
2:4

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

1.33
1.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
54

Результаты последних матчей

Бёртон
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Блэкпул - Бёртон 2:0 Сканторп - Бёртон 2:1 Белпер Таун - Бёртон 2:4 Бёртон - Сток Сити 0:1
Бёртон - Вест Бромвич 2:2 Брэкли - Бёртон 2:2 Крю Александра - Бёртон 2:2 Микловер Спортс - Бёртон 0:1 Альфретон - Бёртон 1:4 Нанитон Бороу - Бёртон 1:1 Бёртон - Милтон-Кейнс Донс 0:0 Бёртон - Кембридж Юнайтед 1:0 Плимут - Бёртон 1:0 Линкольн Сити - Бёртон 0:1 Дерби - Бёртон 1:0 Бёртон - Болтон 1:1 Бёртон - Шеффилд Уэнсдей 3:2 Чарльтон - Бёртон 3:2 Бёртон - Барнсли 2:1 Челтенем - Бёртон 0:0
Лестер
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Лестер - Ковентри 2:1 Ливерпуль - Лестер 4:0 Лестер - АХ Лёвен 4:2 Нортгемптон - Лестер 0:1
Лестер - Вест Хэм 2:1 Ньюкасл - Лестер 0:0 Лестер - Ливерпуль 0:3 Фулхэм - Лестер 5:3 Лестер - Эвертон 2:2 Лидс - Лестер 1:1 Лестер - Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Сити - Лестер 3:1 Лестер - Борнмут 0:1 Лестер - Астон Вилла 1:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:1 Брентфорд - Лестер 1:1 Лестер - Челси 1:3 Саутгемптон - Лестер 1:0 Лестер - Блэкберн 1:2 Лестер - Арсенал 0:1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Донкастер Миллер Джордж 2
Блэкпул Jake Beesley 2
Бирмингем Бакуна Жуниньо 2
Солфорд Сити Макленнан Коннор 2
Суонси Пиру Йоэл 2
Весь список

Топ нарушителей
Ноттс Каунти Aden Baldwin 1
Хаддерсфилд Таун Jaheim Headley 1
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче Кубка английской лиги "Бёртон" принимает "Лестер". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Бёртон - Лестер от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 августа 2023, осталось 34 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 115
Бёртон 2.6% (3)
X 8.7% (10)
Лестер 88.7% (102)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бёртон
Ничья
Лестер
7.10
5.00
1.76
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Бёртон - Лестер онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Бёртон - Лестер

Исход игры
Бёртон
2.6% (3)
Ничья
8.7% (10)
Лестер
88.7% (102)
Тотал 2.5
Больше
68.75% (77)
Меньше
31.25% (35)
Обе команды забьют
Да
74.11% (83)
Нет
25.89% (29)
Популярный счёт
1:2 Лестер
56.5% (65)
0:2 Лестер
12.2% (14)
0:1 Лестер
10.4% (12)
1:1 Ничья
7.8% (9)
1:3 Лестер
3.5% (4)
2:1 Бёртон
2.6% (3)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Бёртон
Лестер
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 