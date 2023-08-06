Тур: 1. Стадион: Пирелли.
История личных встреч
Бёртон
Лестер
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
1.33
1.67
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
67
54
Результаты последних матчей
Бёртон
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Блэкпул - Бёртон 2:0 Сканторп - Бёртон 2:1 Белпер Таун - Бёртон 2:4 Бёртон - Сток Сити 0:1
Бёртон - Вест Бромвич 2:2 Брэкли - Бёртон 2:2 Крю Александра - Бёртон 2:2 Микловер Спортс - Бёртон 0:1 Альфретон - Бёртон 1:4 Нанитон Бороу - Бёртон 1:1 Бёртон - Милтон-Кейнс Донс 0:0 Бёртон - Кембридж Юнайтед 1:0 Плимут - Бёртон 1:0 Линкольн Сити - Бёртон 0:1 Дерби - Бёртон 1:0 Бёртон - Болтон 1:1 Бёртон - Шеффилд Уэнсдей 3:2 Чарльтон - Бёртон 3:2 Бёртон - Барнсли 2:1 Челтенем - Бёртон 0:0
Лестер
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Лестер - Ковентри 2:1 Ливерпуль - Лестер 4:0 Лестер - АХ Лёвен 4:2 Нортгемптон - Лестер 0:1
Лестер - Вест Хэм 2:1 Ньюкасл - Лестер 0:0 Лестер - Ливерпуль 0:3 Фулхэм - Лестер 5:3 Лестер - Эвертон 2:2 Лидс - Лестер 1:1 Лестер - Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Сити - Лестер 3:1 Лестер - Борнмут 0:1 Лестер - Астон Вилла 1:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:1 Брентфорд - Лестер 1:1 Лестер - Челси 1:3 Саутгемптон - Лестер 1:0 Лестер - Блэкберн 1:2 Лестер - Арсенал 0:1
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бёртон - Лестер
Исход игры
Бёртон
4.7% (2)
Ничья
4.7% (2)
Лестер
90.7% (39)
Тотал 2.5
Больше
71.43% (30)
Меньше
28.57% (12)
Обе команды забьют
Да
73.81% (31)
Нет
26.19% (11)
Популярный счёт
1:2 Лестер
60.5% (26)
0:2 Лестер
11.6% (5)
0:1 Лестер
11.6% (5)
1:1 Ничья
4.7% (2)
2:1 Бёртон
4.7% (2)
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