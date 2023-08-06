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  4. Кубок лиги 2023-2024

Англия: Кубок лиги
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Бёртон
 
Позже
Лестер
Прогнозы 43
Бёртон 4.7% (2)
X 4.7% (2)
Лестер 90.7% (39)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бёртон
Ничья
Лестер
4.70
4.05
1.76
Все Коэффициенты

История личных встреч

Бёртон
Лестер

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

ТМК
0:0
КЛ
1:3
ТМК
2:1
ТМК
1:2
К
2:0
КЛ
2:4

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

1.33
1.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
54

Результаты последних матчей

Бёртон
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Блэкпул - Бёртон 2:0 Сканторп - Бёртон 2:1 Белпер Таун - Бёртон 2:4 Бёртон - Сток Сити 0:1
Бёртон - Вест Бромвич 2:2 Брэкли - Бёртон 2:2 Крю Александра - Бёртон 2:2 Микловер Спортс - Бёртон 0:1 Альфретон - Бёртон 1:4 Нанитон Бороу - Бёртон 1:1 Бёртон - Милтон-Кейнс Донс 0:0 Бёртон - Кембридж Юнайтед 1:0 Плимут - Бёртон 1:0 Линкольн Сити - Бёртон 0:1 Дерби - Бёртон 1:0 Бёртон - Болтон 1:1 Бёртон - Шеффилд Уэнсдей 3:2 Чарльтон - Бёртон 3:2 Бёртон - Барнсли 2:1 Челтенем - Бёртон 0:0
Лестер
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Лестер - Ковентри 2:1 Ливерпуль - Лестер 4:0 Лестер - АХ Лёвен 4:2 Нортгемптон - Лестер 0:1
Лестер - Вест Хэм 2:1 Ньюкасл - Лестер 0:0 Лестер - Ливерпуль 0:3 Фулхэм - Лестер 5:3 Лестер - Эвертон 2:2 Лидс - Лестер 1:1 Лестер - Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Сити - Лестер 3:1 Лестер - Борнмут 0:1 Лестер - Астон Вилла 1:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:1 Брентфорд - Лестер 1:1 Лестер - Челси 1:3 Саутгемптон - Лестер 1:0 Лестер - Блэкберн 1:2 Лестер - Арсенал 0:1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Текстовая онлайн трансляция матча Бёртон - Лестер от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 августа 2023, осталось 2 дня 14 часов 12 минут.



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    • Прогнозы 43
    Бёртон 4.7% (2)
    X 4.7% (2)
    Лестер 90.7% (39)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бёртон
    Ничья
    Лестер
    4.70
    4.05
    1.76
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Бёртон - Лестер онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бёртон - Лестер

    Исход игры
    Бёртон
    4.7% (2)
    Ничья
    4.7% (2)
    Лестер
    90.7% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.43% (30)
    Меньше
    28.57% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    73.81% (31)
    Нет
    26.19% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Лестер
    60.5% (26)
    0:2 Лестер
    11.6% (5)
    0:1 Лестер
    11.6% (5)
    1:1 Ничья
    4.7% (2)
    2:1 Бёртон
    4.7% (2)
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