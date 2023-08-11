Тур: 4. Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски. Главный судья: Стефански Даниэль
0:0
Первый тайм: 8'
Ход матча
2'
Прогноз на матч от Liveresult
24
Югас
Якуб
10
Ракочи
Михал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Югас ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ракочи МихалНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
73 Зауха ПатрикПолузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Бохар ДамьянПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
74 Крук КамильЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Marek Mroz
-
-
35 Filip Kocaba
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
История личных встреч
Краковия
Заглембе Любин
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
50%
10 побед 7 ничьих 0 побед
17 матчей
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед
31 матч
32.3%
38.7%
29%
10 побед 12 ничьих 9 побед
Первый тайм
12.9%
54.8%
32.3%
4 победы 17 ничьих 10 побед
Второй тайм
32.3%
48.4%
19.3%
10 побед 15 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
21
Голов в среднем за матч
1.07
1.31
Среднее время на гол
84
68
Всего голов
18
21
Голов в среднем за матч
1.13
1.4
Среднее время на гол
80
64
Всего голов
34
42
Голов в среднем за матч
1.1
1.35
Тотал матчей
2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
13
Больше 42%
Меньше 58%
18
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
Среднее время на гол
82
66
Бомбардиры внутри турнира
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ракочи Михал
|1
|0.5
|Ярошински Павел
|1
|0.5
|Кялльман Беньямин
|1
|0.5
|Takuto Oshima
|0
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Курминовски Давид
|2
|0.67
|Бохар Дамьян
|1
|0.33
|Маковский Томаш
|1
|0.33
|Bartlomiej Kludka
|1
|0.33
|Mateusz Grzybek
|0
|0
|Ходына Кацпер
|0
|0
Карточки
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Patryk Makuch
|1
|0
|Karol Knap
|1
|0
|Takuto Oshima
|1
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дабровски Дамьян
|2
|0
|Копац Бартош
|1
|0
|Ходына Кацпер
|1
|0
|Пьенько Томаш
|1
|0
|Bartlomiej Kludka
|1
|0
Результаты матчей
Краковия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Заглембе Любин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
0
0
Краковия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Заглембе Любин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
4
Краковия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Заглембе Любин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
3
4
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Краковия
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Радомьяк Радом - Краковия 0:1 Краковия - ПАС Янина 0:0 Краковия - Хапоэль Иерусалим 1:0 Сталь Мелец - Краковия 2:2
Краковия - Ружомберок 1:0 Краковия - Млада Болеслав 1:1 Варта Познань - Краковия 1:1 Краковия - Баник Острава 0:1 Краковия - Спишска-Нова-Вес 2:0 Краковия - Висла Плоцк 3:0 Ягеллония Белосток - Краковия 1:1 Краковия - Заглембе Любин 0:1 Лех - Краковия 3:0 Краковия - Медзь Легница 1:1 Лехия Гданьск - Краковия 1:2 Краковия - Радомьяк Радом 3:0 Погонь Щецин - Краковия 3:2 Краковия - Видзев Лодзь 1:1 Ракув - Краковия 4:1 Варта Познань - Краковия 0:0
Заглембе Любин
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Заглембе Любин - Лех 1:1 Шленск Вроцлав - Заглембе Любин 1:2 Заглембе Любин - Рух Хожув 2:1 Заглембе Любин - Яблонец 0:1
Хробры Глогув - Заглембе Любин 1:0 Энерги Коттбус - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Р. Жешув 1:0 Заглембе Любин - Михаловце 3:0 Заглембе Любин - Медзь Легница 1:1 Ракув - Заглембе Любин 1:1 Заглембе Любин - Сталь Мелец 2:0 Краковия - Заглембе Любин 0:1 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 1:3 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 2:0 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Гурник Забже 0:2 Висла Плоцк - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Варта Познань 0:0 Ягеллония Белосток - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Погонь Щецин 0:1
Результаты матчей
Краковия
Заглембе Любин
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Краковия
Заглембе Любин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|6.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|9.
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|13.
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|14.
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|15.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|4.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|12.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|16.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|7.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|15.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|17.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|18.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Легия
|Пекхарт Томаш
|4
|Ракув
|Зволински Лукаш
|3
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|2 (1)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|2
|Заглембе Любин
|Курминовски Давид
|2
|Лех
|Муравски Радослав
|1 2
|Гурник Забже
|Щесняк Криспин
|1 2
|ЛКС Лодзь
|Michal Mokrzycki
|1 1
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|2
|Заглембе Любин
|Дабровски Дамьян
|2