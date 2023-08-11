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  4. Экстракласса 2023-2024

Польша: Экстракласса
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Стефански Даниэль
Краковия
0:0
Первый тайм: 8'
Заглембе Любин
0'
2' Желтая карточка
Налепа Михал

Ход матча

2'
 
Налепа Михал
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Краковия
Ничья
Заглембе Любин
2.34
3.50
3.20
Все Коэффициенты
13
Sebastian
Madejski
5
Гицэ
Вирджил
24
Югас
Якуб
22
Хосконен
Артту
2
Рыпэ
Корнел
18
Takuto
Oshima
6
Атанасов
Яни
4
Ярошински
Павел
10
Ракочи
Михал
9
Кялльман
Беньямин
7
Patryk
Makuch
22
Szymon
Weirauch
27
Bartlomiej
Kludka
2
Копац
Бартош
25
Налепа
Михал
13
Mateusz
Grzybek
8
Дабровски
Дамьян
6
Маковский
Томаш
7
Ходына
Кацпер
21
Пьенько
Томаш
39
Бохар
Дамьян
90
Курминовски
Давид
Краковия
3-4-3
Заглембе Любин
4-2-3-1

История личных встреч

Краковия
Заглембе Любин

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
50%
10 побед 7 ничьих 0 побед

17 матчей

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед

31 матч

32.3%
38.7%
29%
10 побед 12 ничьих 9 побед

Первый тайм

12.9%
54.8%
32.3%
4 победы 17 ничьих 10 побед

Второй тайм

32.3%
48.4%
19.3%
10 побед 15 ничьих 6 побед

История матчей

Э
0:1
Э
0:2
Э
1:0
Э
1:1
Э
2:4
Э
1:1
Э
2:0
Э
1:1
ЭГА
1:2
Э
1:2
Э
0:1
Э
2:2
Э
1:2
К
0:3
ЭГБ
2:2
Э
1:1
Э
1:1
ЭГА
1:0
Э
1:2
Э
4:2
Э
1:2
Э
2:0
Э
0:1
Э
0:2
Э
1:1
Э
2:2
Э
0:0
Э
0:0
Э
1:1
OE
3:1
OE
1:2

Голы

Всего голов

16
21

Голов в среднем за матч

1.07
1.31

Среднее время на гол

84
68

Всего голов

18
21

Голов в среднем за матч

1.13
1.4

Среднее время на гол

80
64

Всего голов

34
42

Голов в среднем за матч

1.1
1.35

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
13
Больше 42%
Меньше 58%
18
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
29

Среднее время на гол

82
66

Бомбардиры внутри турнира

Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ракочи Михал 1 0.5
Ярошински Павел 1 0.5
Кялльман Беньямин 1 0.5
Takuto Oshima 0 0
Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Курминовски Давид 2 0.67
Бохар Дамьян 1 0.33
Маковский Томаш 1 0.33
Bartlomiej Kludka 1 0.33
Mateusz Grzybek 0 0
Ходына Кацпер 0 0

Карточки

Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Patryk Makuch 1 0
Karol Knap 1 0
Takuto Oshima 1 0
Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дабровски Дамьян 2 0
Копац Бартош 1 0
Ходына Кацпер 1 0
Пьенько Томаш 1 0
Bartlomiej Kludka 1 0

Результаты матчей

Краковия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Заглембе Любин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0
Краковия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Заглембе Любин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
4
Краковия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Заглембе Любин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

3
4

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Краковия
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Радомьяк Радом - Краковия 0:1 Краковия - ПАС Янина 0:0 Краковия - Хапоэль Иерусалим 1:0 Сталь Мелец - Краковия 2:2
Краковия - Ружомберок 1:0 Краковия - Млада Болеслав 1:1 Варта Познань - Краковия 1:1 Краковия - Баник Острава 0:1 Краковия - Спишска-Нова-Вес 2:0 Краковия - Висла Плоцк 3:0 Ягеллония Белосток - Краковия 1:1 Краковия - Заглембе Любин 0:1 Лех - Краковия 3:0 Краковия - Медзь Легница 1:1 Лехия Гданьск - Краковия 1:2 Краковия - Радомьяк Радом 3:0 Погонь Щецин - Краковия 3:2 Краковия - Видзев Лодзь 1:1 Ракув - Краковия 4:1 Варта Познань - Краковия 0:0
Заглембе Любин
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Заглембе Любин - Лех 1:1 Шленск Вроцлав - Заглембе Любин 1:2 Заглембе Любин - Рух Хожув 2:1 Заглембе Любин - Яблонец 0:1
Хробры Глогув - Заглембе Любин 1:0 Энерги Коттбус - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Р. Жешув 1:0 Заглембе Любин - Михаловце 3:0 Заглембе Любин - Медзь Легница 1:1 Ракув - Заглембе Любин 1:1 Заглембе Любин - Сталь Мелец 2:0 Краковия - Заглембе Любин 0:1 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 1:3 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 2:0 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Гурник Забже 0:2 Висла Плоцк - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Варта Познань 0:0 Ягеллония Белосток - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Погонь Щецин 0:1

Результаты матчей

Краковия
Заглембе Любин

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Краковия
Заглембе Любин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Заглембе Любин
 0:0 4 2 2 0 5 - 3 8
2.
Лех
 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Легия
 2 2 0 0 6 - 0 6
4.
Погонь Щецин
 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Ягеллония Белосток
 3 2 0 1 6 - 5 6
6.
Краковия
 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
7.
Ракув
 2 1 1 0 5 - 2 4
8.
Варта Познань
 3 1 1 1 4 - 3 4
9.
Видзев Лодзь
 3 1 0 2 5 - 6 3
10.
Радомьяк Радом
 3 1 0 2 2 - 3 3
11.
Рух Хожув
 3 1 0 2 3 - 5 3
12.
Пуща Неполомице
 3 1 0 2 4 - 7 3
13.
ЛКС Лодзь
 3 1 0 2 2 - 6 3
14.
Пяст
 3 0 2 1 1 - 2 2
15.
Сталь Мелец
 3 0 2 1 2 - 3 2
16.
Шленск Вроцлав
 2 0 1 1 2 - 3 1
17.
Корона Кельце
 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Гурник Забже
 3 0 1 2 0 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Ракув
 2 1 1 0 5 - 2 4
4.
Заглембе Любин
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Рух Хожув
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Лех
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
ЛКС Лодзь
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Пуща Неполомице
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Видзев Лодзь
 1 1 0 0 3 - 2 3
11.
Варта Познань
 2 1 0 1 2 - 1 3
12.
Сталь Мелец
 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Краковия
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Корона Кельце
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Гурник Забже
 2 0 1 1 0 - 2 1
16.
Шленск Вроцлав
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Пяст
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Радомьяк Радом
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Заглембе Любин
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Краковия
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Лех
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Радомьяк Радом
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Пяст
 2 0 2 0 0 - 0 2
7.
Варта Познань
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Шленск Вроцлав
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Ракув
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Легия
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сталь Мелец
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Корона Кельце
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Гурник Забже
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Ягеллония Белосток
 1 0 0 1 0 - 3 0
15.
Видзев Лодзь
 2 0 0 2 2 - 4 0
16.
Пуща Неполомице
 2 0 0 2 3 - 7 0
17.
Рух Хожув
 2 0 0 2 1 - 5 0
18.
ЛКС Лодзь
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Легия Пекхарт Томаш 4
Ракув Зволински Лукаш 3
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 2 (1)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 2
Заглембе Любин Курминовски Давид 2
Весь список

Топ нарушителей
Лех Муравски Радослав 1 2
Гурник Забже Щесняк Криспин 1 2
ЛКС Лодзь Michal Mokrzycki 1 1
Рух Хожув Садлок Мацей 2
Заглембе Любин Дабровски Дамьян 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 9'
    Bartlomiej Kludka получил желтую карточку от судьи
  • 2'
    Налепа Михал получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Краковия
Ничья
Заглембе Любин
2.34
3.50
3.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Краковия 0:0 Заглембе Любин онлайн

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Краковия
Заглембе Любин
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