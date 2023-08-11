Тур: 4. Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски. Главный судья: Стефански Даниэль
2:1
Конец матча
0'
2' Желтая карточкаНалепа Михал
9' Желтая карточкаBartlomiej Kludka
1:0
10' ГолPatryk Makuch
2:0
35' ГолPatryk Makuch
55' Желтая карточкаХодына Кацпер
73' Желтая карточкаTakuto Oshima
77' Желтая карточкаБурич Ясмин
2:1
90' ПенальтиХодына Кацпер
90' Желтая карточкаKacper Smiglewski
90'+10
Ход матча
2'
10'
35'
2:0
55'
73'
77'
90'
2:1
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.30 Победит «Краковия»
-
24
Югас
Якуб
10
Ракочи
Михал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Югас ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ракочи МихалНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
73 Зауха ПатрикПолузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Бохар ДамьянПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
74 Крук КамильЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Marek Mroz
-
-
35 Filip Kocaba
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
История личных встреч
Краковия
Заглембе Любин
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
50%
10 побед 7 ничьих 0 побед
17 матчей
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед
31 матч
32.3%
38.7%
29%
10 побед 12 ничьих 9 побед
Первый тайм
12.9%
54.8%
32.3%
4 победы 17 ничьих 10 побед
Второй тайм
32.3%
48.4%
19.3%
10 побед 15 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
21
Голов в среднем за матч
1.07
1.31
Среднее время на гол
84
68
Всего голов
18
21
Голов в среднем за матч
1.13
1.4
Среднее время на гол
80
64
Всего голов
34
42
Голов в среднем за матч
1.1
1.35
Тотал матчей
2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
13
Больше 42%
Меньше 58%
18
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
Среднее время на гол
82
66
Бомбардиры внутри турнира
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Patryk Makuch
|2
|0.67
|Кялльман Беньямин
|1
|0.33
|Ракочи Михал
|1
|0.33
|Ярошински Павел
|1
|0.33
|Takuto Oshima
|0
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Курминовски Давид
|2
|0.5
|Ходына Кацпер
|1 (1)
|0.25
|Бохар Дамьян
|1
|0.25
|Маковский Томаш
|1
|0.25
|Bartlomiej Kludka
|1
|0.25
|Mateusz Grzybek
|0
|0
Карточки
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Takuto Oshima
|2
|0
|Patryk Makuch
|1
|0
|Karol Knap
|1
|0
|Kacper Smiglewski
|1
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дабровски Дамьян
|2
|0
|Ходына Кацпер
|2
|0
|Bartlomiej Kludka
|2
|0
|Копац Бартош
|1
|0
|Бурич Ясмин
|1
|0
|Налепа Михал
|1
|0
|Пьенько Томаш
|1
|0
Результаты матчей
Краковия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Заглембе Любин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
0
1
Краковия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Заглембе Любин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
4
Краковия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Заглембе Любин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
3
5
Голы по времени матча
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
5
7
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Краковия
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Радомьяк Радом - Краковия 0:1 Краковия - ПАС Янина 0:0 Краковия - Хапоэль Иерусалим 1:0 Сталь Мелец - Краковия 2:2
Краковия - Ружомберок 1:0 Краковия - Млада Болеслав 1:1 Варта Познань - Краковия 1:1 Краковия - Баник Острава 0:1 Краковия - Спишска-Нова-Вес 2:0 Краковия - Висла Плоцк 3:0 Ягеллония Белосток - Краковия 1:1 Краковия - Заглембе Любин 0:1 Лех - Краковия 3:0 Краковия - Медзь Легница 1:1 Лехия Гданьск - Краковия 1:2 Краковия - Радомьяк Радом 3:0 Погонь Щецин - Краковия 3:2 Краковия - Видзев Лодзь 1:1 Ракув - Краковия 4:1 Варта Познань - Краковия 0:0
Заглембе Любин
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Заглембе Любин - Лех 1:1 Шленск Вроцлав - Заглембе Любин 1:2 Заглембе Любин - Рух Хожув 2:1 Заглембе Любин - Яблонец 0:1
Хробры Глогув - Заглембе Любин 1:0 Энерги Коттбус - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Р. Жешув 1:0 Заглембе Любин - Михаловце 3:0 Заглембе Любин - Медзь Легница 1:1 Ракув - Заглембе Любин 1:1 Заглембе Любин - Сталь Мелец 2:0 Краковия - Заглембе Любин 0:1 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 1:3 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 2:0 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Гурник Забже 0:2 Висла Плоцк - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Варта Познань 0:0 Ягеллония Белосток - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Погонь Щецин 0:1
Результаты матчей
Краковия
Заглембе Любин
Точный счет
2:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Тоталы голов в матче
Краковия
Заглембе Любин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Легия
|Пекхарт Томаш
|4
|Ракув
|Зволински Лукаш
|3
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|2 (1)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|2
|Заглембе Любин
|Курминовски Давид
|2
|Лех
|Муравски Радослав
|1 2
|Гурник Забже
|Щесняк Криспин
|1 2
|ЛКС Лодзь
|Michal Mokrzycki
|1 1
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|2
|Заглембе Любин
|Дабровски Дамьян
|2