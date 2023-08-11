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  4. Экстракласса 2023-2024

Польша: Экстракласса
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Стефански Даниэль
Краковия
2:1
Конец матча
Заглембе Любин
0'
2' Желтая карточка
Налепа Михал
9' Желтая карточка
Bartlomiej Kludka
1:0
10' Гол
Patryk Makuch
2:0
35' Гол
Patryk Makuch
55' Желтая карточка
Ходына Кацпер
73' Желтая карточка
Takuto Oshima
77' Желтая карточка
Бурич Ясмин
2:1
90' Пенальти
Ходына Кацпер
90' Желтая карточка
Kacper Smiglewski
90'+10
13
Sebastian
Madejski
5
Гицэ
Вирджил
24
Югас
Якуб
22
Хосконен
Артту
2
Рыпэ
Корнел
18
Takuto
Oshima
6
Атанасов
Яни
4
Ярошински
Павел
10
Ракочи
Михал
9
Кялльман
Беньямин
7
Patryk
Makuch
22
Szymon
Weirauch
27
Bartlomiej
Kludka
2
Копац
Бартош
25
Налепа
Михал
13
Mateusz
Grzybek
8
Дабровски
Дамьян
6
Маковский
Томаш
7
Ходына
Кацпер
21
Пьенько
Томаш
39
Бохар
Дамьян
90
Курминовски
Давид
Краковия
3-4-3
Заглембе Любин
4-2-3-1

История личных встреч

Краковия
Заглембе Любин

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
50%
10 побед 7 ничьих 0 побед

17 матчей

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед

31 матч

32.3%
38.7%
29%
10 побед 12 ничьих 9 побед

Первый тайм

12.9%
54.8%
32.3%
4 победы 17 ничьих 10 побед

Второй тайм

32.3%
48.4%
19.3%
10 побед 15 ничьих 6 побед

История матчей

Э
0:1
Э
0:2
Э
1:0
Э
1:1
Э
2:4
Э
1:1
Э
2:0
Э
1:1
ЭГА
1:2
Э
1:2
Э
0:1
Э
2:2
Э
1:2
К
0:3
ЭГБ
2:2
Э
1:1
Э
1:1
ЭГА
1:0
Э
1:2
Э
4:2
Э
1:2
Э
2:0
Э
0:1
Э
0:2
Э
1:1
Э
2:2
Э
0:0
Э
0:0
Э
1:1
OE
3:1
OE
1:2

Голы

Всего голов

16
21

Голов в среднем за матч

1.07
1.31

Среднее время на гол

84
68

Всего голов

18
21

Голов в среднем за матч

1.13
1.4

Среднее время на гол

80
64

Всего голов

34
42

Голов в среднем за матч

1.1
1.35

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
13
Больше 42%
Меньше 58%
18
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
29

Среднее время на гол

82
66

Бомбардиры внутри турнира

Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Patryk Makuch 2 0.67
Кялльман Беньямин 1 0.33
Ракочи Михал 1 0.33
Ярошински Павел 1 0.33
Takuto Oshima 0 0
Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Курминовски Давид 2 0.5
Ходына Кацпер 1 (1) 0.25
Бохар Дамьян 1 0.25
Маковский Томаш 1 0.25
Bartlomiej Kludka 1 0.25
Mateusz Grzybek 0 0

Карточки

Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Takuto Oshima 2 0
Patryk Makuch 1 0
Karol Knap 1 0
Kacper Smiglewski 1 0
Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дабровски Дамьян 2 0
Ходына Кацпер 2 0
Bartlomiej Kludka 2 0
Копац Бартош 1 0
Бурич Ясмин 1 0
Налепа Михал 1 0
Пьенько Томаш 1 0

Результаты матчей

Краковия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Заглембе Любин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
1
Краковия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Заглембе Любин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
4
Краковия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Заглембе Любин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

3
5

Голы по времени матча

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

5
7
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Краковия
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Радомьяк Радом - Краковия 0:1 Краковия - ПАС Янина 0:0 Краковия - Хапоэль Иерусалим 1:0 Сталь Мелец - Краковия 2:2
Краковия - Ружомберок 1:0 Краковия - Млада Болеслав 1:1 Варта Познань - Краковия 1:1 Краковия - Баник Острава 0:1 Краковия - Спишска-Нова-Вес 2:0 Краковия - Висла Плоцк 3:0 Ягеллония Белосток - Краковия 1:1 Краковия - Заглембе Любин 0:1 Лех - Краковия 3:0 Краковия - Медзь Легница 1:1 Лехия Гданьск - Краковия 1:2 Краковия - Радомьяк Радом 3:0 Погонь Щецин - Краковия 3:2 Краковия - Видзев Лодзь 1:1 Ракув - Краковия 4:1 Варта Познань - Краковия 0:0
Заглембе Любин
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Заглембе Любин - Лех 1:1 Шленск Вроцлав - Заглембе Любин 1:2 Заглембе Любин - Рух Хожув 2:1 Заглембе Любин - Яблонец 0:1
Хробры Глогув - Заглембе Любин 1:0 Энерги Коттбус - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Р. Жешув 1:0 Заглембе Любин - Михаловце 3:0 Заглембе Любин - Медзь Легница 1:1 Ракув - Заглембе Любин 1:1 Заглембе Любин - Сталь Мелец 2:0 Краковия - Заглембе Любин 0:1 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 1:3 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 2:0 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Гурник Забже 0:2 Висла Плоцк - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Варта Познань 0:0 Ягеллония Белосток - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Погонь Щецин 0:1

Результаты матчей

Краковия
Заглембе Любин

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Краковия
Заглембе Любин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Краковия
 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Заглембе Любин
 4 2 1 1 6 - 5 7
4.
Легия
 2 2 0 0 6 - 0 6
5.
Погонь Щецин
 2 2 0 0 3 - 1 6
6.
Ягеллония Белосток
 3 2 0 1 6 - 5 6
7.
Ракув
 2 1 1 0 5 - 2 4
8.
Варта Познань
 3 1 1 1 4 - 3 4
9.
Видзев Лодзь
 3 1 0 2 5 - 6 3
10.
Радомьяк Радом
 3 1 0 2 2 - 3 3
11.
Рух Хожув
 3 1 0 2 3 - 5 3
12.
Пуща Неполомице
 3 1 0 2 4 - 7 3
13.
ЛКС Лодзь
 3 1 0 2 2 - 6 3
14.
Пяст
 3 0 2 1 1 - 2 2
15.
Сталь Мелец
 3 0 2 1 2 - 3 2
16.
Шленск Вроцлав
 2 0 1 1 2 - 3 1
17.
Корона Кельце
 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Гурник Забже
 3 0 1 2 0 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Ракув
 2 1 1 0 5 - 2 4
4.
Заглембе Любин
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Лех
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Рух Хожув
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
ЛКС Лодзь
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Пуща Неполомице
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Краковия
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Видзев Лодзь
 1 1 0 0 3 - 2 3
11.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Варта Познань
 2 1 0 1 2 - 1 3
13.
Сталь Мелец
 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Корона Кельце
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Гурник Забже
 2 0 1 1 0 - 2 1
16.
Шленск Вроцлав
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Пяст
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Радомьяк Радом
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Краковия
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Заглембе Любин
 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Радомьяк Радом
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Пяст
 2 0 2 0 0 - 0 2
7.
Варта Познань
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Шленск Вроцлав
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Ракув
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Легия
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сталь Мелец
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Корона Кельце
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Гурник Забже
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Ягеллония Белосток
 1 0 0 1 0 - 3 0
15.
Видзев Лодзь
 2 0 0 2 2 - 4 0
16.
Пуща Неполомице
 2 0 0 2 3 - 7 0
17.
Рух Хожув
 2 0 0 2 1 - 5 0
18.
ЛКС Лодзь
 2 0 0 2 0 - 5 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Легия Пекхарт Томаш 4
Ракув Зволински Лукаш 3
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 2 (1)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 2
Заглембе Любин Курминовски Давид 2
Весь список

Топ нарушителей
Лех Муравски Радослав 1 2
Гурник Забже Щесняк Криспин 1 2
ЛКС Лодзь Michal Mokrzycki 1 1
Рух Хожув Садлок Мацей 2
Заглембе Любин Дабровски Дамьян 2
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Takuto Oshima сделал результативную передачу.
    • 35'
      Г О О О О Л - Patryk Makuch бьет в цель!
    • 10'
      Кялльман Беньямин сделал результативную передачу.
    • 10'
      Г О О О О Л - Patryk Makuch бьет в цель!
    • 9'
      Bartlomiej Kludka получил желтую карточку от судьи
    • 2'
      Налепа Михал получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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