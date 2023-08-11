Тур: 1. Стадион: Крас. Главный судья: Хиглер Деннис
Ход матча
10'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Deron
Payne
17
Твигт
Калвин
21
Мюрен
Роберт
1
Ром
Элой
10
Хамулич
Саид
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Deron PayneЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Твигт КалвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Мюрен РобертНападающий
- Запасные игроки
-
22 Лауэрс БарриВратарь
- Защитник
-
14 Куол ГарангПолузащитник
- Нападающий
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27 Quincy Hoeve
-
30 Flip Klomp
-
-
Главный тренер: Matthias Kohler
- Основной состав
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1 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хамулич СаидНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
27 Япи РомарикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Уйсман ДанПолузащитник
-
25 Де Регт ГианПолузащитник
- Нападающий
-
56 Mats Egbrink
-
-
44 Jordi Altena
-
Главный тренер: Коку Филлип
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Волендам
Витесс
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
6 матчей
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
2.67
1.67
Среднее время на гол
33
54
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.83
1.33
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
49
67
Бомбардиры внутри турнира
Волендам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мюрен Роберт
|1
|1
|Улд-Ших Биляль
|0
|0
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Результаты последних матчей
Волендам
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Хераклес - Волендам 1:3 Волендам - Аланьяспор 1:1 Волендам - Ламия 2:0 Кортрейк - Волендам 2:1
Волендам - Гент 1:2 СВЗВ Вирден - Волендам 1:6 Волендам - Эксельсиор 3:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 3:0 Волендам - Спарта Роттердам 2:1 Валвейк - Волендам 4:1 Волендам - Камбюр 2:0 Волендам - ПСВ 2:3 Херенвен - Волендам 2:1 Утрехт - Волендам 0:0 Волендам - Фортуна Ситтард 2:1 Фейеноорд - Волендам 2:1 Волендам - Эммен 3:1 НЕК Неймеген - Волендам 3:0 Волендам - Витесс 2:0 Твенте - Волендам 3:0
Витесс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Хетафе - Витесс 4:1 Витесс - Патро Эйсден 2:2 Айнтрахт Фр - Витесс 1:1 Штутгарт - Витесс 2:1
ДИНО - Витесс 0:9 Фейеноорд - Витесс 0:1 Витесс - Гронинген 6:0 Витесс - Дуанес 0:1 Салитас - Витесс 4:0 Витесс - Камбюр 2:0 Фортуна Ситтард - Витесс 2:0 Витесс - Мажестик 3:1 Реал дю Фасо - Витесс 0:0 Витесс - Эксельсиор 0:0 НЕК Неймеген - Витесс 1:4 Витесс - Полис Уагудугу 3:0 Витесс - Гоу Эхед Иглс 2:0 Валвейк - Витесс 1:0 Расинг Бобо Диулассо - Витесс 1:2 Херенвен - Витесс 1:1
|Команда
|И
|В
|Н
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|Г
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|1.
|1:0
|1
|1
|0
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|2.
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|14.
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|16.
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|17.
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|0 - 0
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|18.
|0:1
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|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|И
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|П
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|1.
|1:0
|1
|1
|0
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|1 - 0
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|2.
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|5.
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|0 - 0
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|6.
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|7.
|0
|0
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|13.
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|14.
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|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
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|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
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|18.
|0:1
|0
|0
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|Команда
|И
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|Г
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|0 - 0
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|6.
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|7.
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|8.
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|0 - 0
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|9.
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|0 - 0
|0
|10.
|1:0
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|11.
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|0 - 0
|0
|12.
|0
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|0 - 0
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|13.
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|14.
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|15.
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|16.
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- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Волендам
|Мюрен Роберт
|1
|Волендам
|Улд-Ших Биляль
|0 (1)