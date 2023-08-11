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Нидерланды: Эредивизие
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Хиглер Деннис
Волендам
1:0
Первый тайм: 27'
Витесс
0'
1:0
10' Гол
Мюрен Роберт

Ход матча

10'
Мюрен Роберт
(Улд-Ших Биляль)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Волендам
Ничья
Витесс
3.75
3.95
4.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мио
Бакхаус
26
Deron
Payne
31
Мбуямба
Ксавьер
3
Плат
Брайан
5
Мёркин
Дерри
4
Мирани
Деймон
17
Твигт
Калвин
11
Улд-Ших
Биляль
7
Ван
Мигем
Дарил
38
Джонсон
Дариус
21
Мюрен
Роберт
1
Ром
Элой
2
Аркус
Карлан
6
Ороз
Алоис
29
Исима-Мирен
Николя
32
Виттек
Максимилиан
21
Тилеманс
Матейс
20
Мёленстен
Мелле
42
Манхуф
Миллион
17
Козловски
Кацпер
7
Amine
Boutrah
10
Хамулич
Саид
Волендам
4-2-3-1
Витесс
4-2-3-1

История личных встреч

Волендам
Витесс

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

Э
2:0
Э
1:1
ТМС
0:5
ММ(
4:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

2.67
1.67

Среднее время на гол

33
54

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.83
1.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

49
67

Бомбардиры внутри турнира

Волендам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюрен Роберт 1 1
Улд-Ших Биляль 0 0
Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Результаты последних матчей

Волендам
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Хераклес - Волендам 1:3 Волендам - Аланьяспор 1:1 Волендам - Ламия 2:0 Кортрейк - Волендам 2:1
Волендам - Гент 1:2 СВЗВ Вирден - Волендам 1:6 Волендам - Эксельсиор 3:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 3:0 Волендам - Спарта Роттердам 2:1 Валвейк - Волендам 4:1 Волендам - Камбюр 2:0 Волендам - ПСВ 2:3 Херенвен - Волендам 2:1 Утрехт - Волендам 0:0 Волендам - Фортуна Ситтард 2:1 Фейеноорд - Волендам 2:1 Волендам - Эммен 3:1 НЕК Неймеген - Волендам 3:0 Волендам - Витесс 2:0 Твенте - Волендам 3:0
Витесс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Хетафе - Витесс 4:1 Витесс - Патро Эйсден 2:2 Айнтрахт Фр - Витесс 1:1 Штутгарт - Витесс 2:1
ДИНО - Витесс 0:9 Фейеноорд - Витесс 0:1 Витесс - Гронинген 6:0 Витесс - Дуанес 0:1 Салитас - Витесс 4:0 Витесс - Камбюр 2:0 Фортуна Ситтард - Витесс 2:0 Витесс - Мажестик 3:1 Реал дю Фасо - Витесс 0:0 Витесс - Эксельсиор 0:0 НЕК Неймеген - Витесс 1:4 Витесс - Полис Уагудугу 3:0 Витесс - Гоу Эхед Иглс 2:0 Валвейк - Витесс 1:0 Расинг Бобо Диулассо - Витесс 1:2 Херенвен - Витесс 1:1
Команда И В Н П Г О
1.
Волендам
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Гоу Эхед Иглс
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Фортуна Ситтард
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
НЕК Неймеген
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Эксельсиор
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Алмере Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Спарта Роттердам
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Хераклес
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Херенвен
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Валвейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Утрехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
ПСВ
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
ПЕК Зволле
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Витесс
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда И В Н П Г О
1.
Волендам
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Гоу Эхед Иглс
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Фортуна Ситтард
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
НЕК Неймеген
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Эксельсиор
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Алмере Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Спарта Роттердам
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хераклес
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Херенвен
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Валвейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Утрехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
ПСВ
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
ПЕК Зволле
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Витесс
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Спарта Роттердам
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Гоу Эхед Иглс
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Фортуна Ситтард
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
НЕК Неймеген
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Эксельсиор
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Алмере Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Волендам
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хераклес
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Херенвен
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Валвейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Утрехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
ПСВ
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
ПЕК Зволле
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Витесс
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Волендам Мюрен Роберт 1
Волендам Улд-Ших Биляль 0 (1)
Весь список
  • Первый тайм
  • 34'
    Витесс пытается что-то создать.
  • 34'
    Витесс пытается что-то создать.
  • 34'
    Витесс контролирует мяч.
  • 34'
    Мирани Деймон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 33'
    Amine Boutrah из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 33'
    Витесс пытается что-то создать.
  • 33'
    Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 30'
      Твигт Калвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 30'
      Витесс пытается что-то создать.
    • 30'
      Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 29'
      Аркус Карлан выиграл воздушное противоборство у Мирани Деймон.
    • 29'
      Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 29'
      Витесс пытается что-то создать.
    • 29'
      Витесс контролирует мяч.
    • 28'
      Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Витесс пытается что-то создать.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kras Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Волендам
    Ничья
    Витесс
    3.75
    3.95
    4.20
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    Где смотреть матч Волендам 1:0 Витесс онлайн

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