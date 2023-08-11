Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Ром Элой взял и забрал мяч на выходе

86' Г О О О О Л - Ван Гинкел Марко забивает с правой ноги!

86' Аркус Карлан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

86' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Виттек Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' Твигт Калвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Milano Jonathans из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

82' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Волендам идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Тилеманс Матейс получил желтую карточку от судьи

78' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Виттек Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

77' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Оооо... вот это был удар! Куол Гаранг должен был забить с этой позиции.

76' Хорошую попытку сделал Куол Гаранг . Удар в створ, но вратарь начеку

75' Виттек Максимилиан из команды Витесс нанес удар, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.

74' Виттек Максимилиан бьет со штрафного в створ, но Mio Backhaus держит все под контролем

72' Хорошую попытку сделал Козловски Кацпер . Удар в створ, но вратарь начеку

72' Виттек Максимилиан из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

72' Виттек Максимилиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Удар от ворот произведет Волендам

68' Козловски Кацпер не смог попасть в створ ударом издали

67' Мёленстен Мелле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Удар от ворот произведет Витесс

66' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Мио Бакхаус взял и забрал мяч на выходе

64' Тилеманс Матейс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Виттек Максимилиан бьет со штрафного в створ, но Mio Backhaus держит все под контролем

60' Г О О О О Л - Тилеманс Матейс забивает с левой ноги!

60' Хамулич Саид создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Близко! Amine Boutrah нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

60' Козловски Кацпер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Матч возобновлен

58' Мирани Деймон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Манхуф Миллион из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

57' Мёленстен Мелле навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Хорошую попытку сделал Amine Boutrah . Удар в створ, но вратарь начеку

56' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Хорошую попытку сделал Хамулич Саид . Удар в створ, но вратарь начеку

55' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Мёленстен Мелле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Мёркин Дерри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Улд-Ших Биляль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Удар от ворот произведет Волендам

51' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Твигт Калвин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Тилеманс Матейс из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.