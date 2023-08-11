Тур: 1. Стадион: Крас. Зрители: 6382 Главный судья: Хиглер Деннис
0'
1:0
10' ГолМюрен Роберт
38' Желтая карточкаМёркин Дерри
45' Undefined phrase: football_event_Мюрен Роберт
45' Красная карточкаМюрен Роберт
1:1
60' ГолТилеманс Матейс
78' Желтая карточкаУлд-Ших Биляль
78' Желтая карточкаТилеманс Матейс
1:2
86' ГолВан Гинкел Марко
90' Желтая карточкаПлат Брайан
90'+7
Ход матча
10'
1:0
38'
45'
45'
60'
1:1
78'
78'
86'
1:2
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
0 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 9
-
3 Угловые 7
-
2 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
133 Количество передач 263
-
31 Владение мячом, % 69
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Deron
Payne
17
Твигт
Калвин
21
Мюрен
Роберт
1
Ром
Элой
10
Хамулич
Саид
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Deron PayneЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Твигт КалвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Мюрен РобертНападающий
- Запасные игроки
-
22 Лауэрс БарриВратарь
- Защитник
-
14 Куол ГарангПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
27 Quincy Hoeve
-
30 Flip Klomp
-
-
Главный тренер: Matthias Kohler
- Основной состав
-
1 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хамулич СаидНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
27 Япи РомарикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Уйсман ДанПолузащитник
-
25 Де Регт ГианПолузащитник
- Нападающий
-
56 Mats Egbrink
-
-
44 Jordi Altena
-
Главный тренер: Коку Филлип
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Волендам
Витесс
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
6 матчей
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
2.67
1.67
Среднее время на гол
33
54
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.83
1.33
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
49
67
Бомбардиры внутри турнира
Волендам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мюрен Роберт
|1
|1
|Улд-Ших Биляль
|0
|0
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Гинкел Марко
|1
|1
|Тилеманс Матейс
|1
|1
|Аркус Карлан
|0
|0
|Хамулич Саид
|0
|0
Карточки
Волендам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мюрен Роберт
|0
|1
|Улд-Ших Биляль
|1
|0
|Мёркин Дерри
|1
|0
|Плат Брайан
|1
|0
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тилеманс Матейс
|1
|0
Результаты матчей
Волендам
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Витесс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
0
Волендам
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Витесс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Волендам
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Хераклес - Волендам 1:3 Волендам - Аланьяспор 1:1 Волендам - Ламия 2:0 Кортрейк - Волендам 2:1
Волендам - Гент 1:2 СВЗВ Вирден - Волендам 1:6 Волендам - Эксельсиор 3:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 3:0 Волендам - Спарта Роттердам 2:1 Валвейк - Волендам 4:1 Волендам - Камбюр 2:0 Волендам - ПСВ 2:3 Херенвен - Волендам 2:1 Утрехт - Волендам 0:0 Волендам - Фортуна Ситтард 2:1 Фейеноорд - Волендам 2:1 Волендам - Эммен 3:1 НЕК Неймеген - Волендам 3:0 Волендам - Витесс 2:0 Твенте - Волендам 3:0
Витесс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Хетафе - Витесс 4:1 Витесс - Патро Эйсден 2:2 Айнтрахт Фр - Витесс 1:1 Штутгарт - Витесс 2:1
ДИНО - Витесс 0:9 Фейеноорд - Витесс 0:1 Витесс - Гронинген 6:0 Витесс - Дуанес 0:1 Салитас - Витесс 4:0 Витесс - Камбюр 2:0 Фортуна Ситтард - Витесс 2:0 Витесс - Мажестик 3:1 Реал дю Фасо - Витесс 0:0 Витесс - Эксельсиор 0:0 НЕК Неймеген - Витесс 1:4 Витесс - Полис Уагудугу 3:0 Витесс - Гоу Эхед Иглс 2:0 Валвейк - Витесс 1:0 Расинг Бобо Диулассо - Витесс 1:2 Херенвен - Витесс 1:1
Результаты матчей
Волендам
Витесс
Точный счет
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Волендам
Витесс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Витесс
|Ван Гинкел Марко
|1
|Волендам
|Мюрен Роберт
|1
|Витесс
|Тилеманс Матейс
|1
|Волендам
|Улд-Ших Биляль
|0 (1)
|Витесс
|Аркус Карлан
|0 (1)
|Волендам
|Мюрен Роберт
|1
|Волендам
|Улд-Ших Биляль
|1
|Волендам
|Мёркин Дерри
|1
|Волендам
|Плат Брайан
|1
|Витесс
|Тилеманс Матейс
|1