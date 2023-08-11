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  4. Эредивизие 2023-2024

Нидерланды: Эредивизие
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Зрители: 6382 Главный судья: Хиглер Деннис
Волендам
1:2
Конец матча
Витесс
0'
1:0
10' Гол
Мюрен Роберт
38' Желтая карточка
Мёркин Дерри
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Мюрен Роберт
45' Красная карточка
Мюрен Роберт
1:1
60' Гол
Тилеманс Матейс
78' Желтая карточка
Улд-Ших Биляль
78' Желтая карточка
Тилеманс Матейс
1:2
86' Гол
Ван Гинкел Марко
90' Желтая карточка
Плат Брайан
90'+7

Ход матча

10'
Мюрен Роберт
(Улд-Ших Биляль)
1:0
38'
Мёркин Дерри
 
45'
Мюрен Роберт
 
45'
Мюрен Роберт
 
60'
1:1
Тилеманс Матейс
(Хамулич Саид)
64'
 
Milano Jonathans
Манхуф Миллион
66'
Куол Гаранг
Ван Мигем Дарил
 
73'
 
Ван Гинкел Марко
Козловски Кацпер
73'
 
Де Регт Гиан
Хамулич Саид
75'
Ezechiel Fiemawhle
Deron Payne
 
75'
Бенамар Бенаисса
Джонсон Дариус
 
78'
Улд-Ших Биляль
 
78'
 
Тилеманс Матейс
85'
Flip Klomp
Твигт Калвин
 
86'
1:2
Ван Гинкел Марко
(Аркус Карлан)
90'
Плат Брайан
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 0 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 9
  • 3 Угловые 7
  • 2 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 133 Количество передач 263
  • 31 Владение мячом, % 69

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мио
Бакхаус
26
Deron
Payne
31
Мбуямба
Ксавьер
3
Плат
Брайан
5
Мёркин
Дерри
4
Мирани
Деймон
17
Твигт
Калвин
11
Улд-Ших
Биляль
7
Ван
Мигем
Дарил
38
Джонсон
Дариус
21
Мюрен
Роберт
1
Ром
Элой
2
Аркус
Карлан
6
Ороз
Алоис
29
Исима-Мирен
Николя
32
Виттек
Максимилиан
21
Тилеманс
Матейс
20
Мёленстен
Мелле
42
Манхуф
Миллион
17
Козловски
Кацпер
7
Amine
Boutrah
10
Хамулич
Саид
Волендам
4-2-3-1
Витесс
4-2-3-1

История личных встреч

Волендам
Витесс

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

Э
2:0
Э
1:1
ТМС
0:5
ММ(
4:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

2.67
1.67

Среднее время на гол

33
54

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.83
1.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

49
67

Бомбардиры внутри турнира

Волендам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюрен Роберт 1 1
Улд-Ших Биляль 0 0
Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Гинкел Марко 1 1
Тилеманс Матейс 1 1
Аркус Карлан 0 0
Хамулич Саид 0 0

Карточки

Волендам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мюрен Роберт 0 1
Улд-Ших Биляль 1 0
Мёркин Дерри 1 0
Плат Брайан 1 0
Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тилеманс Матейс 1 0

Результаты матчей

Волендам
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Витесс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Волендам
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Витесс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Волендам
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Хераклес - Волендам 1:3 Волендам - Аланьяспор 1:1 Волендам - Ламия 2:0 Кортрейк - Волендам 2:1
Волендам - Гент 1:2 СВЗВ Вирден - Волендам 1:6 Волендам - Эксельсиор 3:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 3:0 Волендам - Спарта Роттердам 2:1 Валвейк - Волендам 4:1 Волендам - Камбюр 2:0 Волендам - ПСВ 2:3 Херенвен - Волендам 2:1 Утрехт - Волендам 0:0 Волендам - Фортуна Ситтард 2:1 Фейеноорд - Волендам 2:1 Волендам - Эммен 3:1 НЕК Неймеген - Волендам 3:0 Волендам - Витесс 2:0 Твенте - Волендам 3:0
Витесс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Хетафе - Витесс 4:1 Витесс - Патро Эйсден 2:2 Айнтрахт Фр - Витесс 1:1 Штутгарт - Витесс 2:1
ДИНО - Витесс 0:9 Фейеноорд - Витесс 0:1 Витесс - Гронинген 6:0 Витесс - Дуанес 0:1 Салитас - Витесс 4:0 Витесс - Камбюр 2:0 Фортуна Ситтард - Витесс 2:0 Витесс - Мажестик 3:1 Реал дю Фасо - Витесс 0:0 Витесс - Эксельсиор 0:0 НЕК Неймеген - Витесс 1:4 Витесс - Полис Уагудугу 3:0 Витесс - Гоу Эхед Иглс 2:0 Валвейк - Витесс 1:0 Расинг Бобо Диулассо - Витесс 1:2 Херенвен - Витесс 1:1

Результаты матчей

Волендам
Витесс

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Волендам
Витесс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Витесс
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Фортуна Ситтард
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Гоу Эхед Иглс
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Эксельсиор
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
НЕК Неймеген
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Алмере Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
ПЕК Зволле
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хераклес
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Валвейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Херенвен
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Утрехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
ПСВ
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Спарта Роттердам
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Волендам
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПЕК Зволле
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Фортуна Ситтард
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Гоу Эхед Иглс
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Эксельсиор
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
НЕК Неймеген
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Алмере Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Витесс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Валвейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Херенвен
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Утрехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
ПСВ
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Спарта Роттердам
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Хераклес
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Волендам
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Витесс
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Фортуна Ситтард
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Гоу Эхед Иглс
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Эксельсиор
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
НЕК Неймеген
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Алмере Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
ПЕК Зволле
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Валвейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Херенвен
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Утрехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
ПСВ
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Спарта Роттердам
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Хераклес
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Волендам
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Витесс Ван Гинкел Марко 1
Волендам Мюрен Роберт 1
Витесс Тилеманс Матейс 1
Волендам Улд-Ших Биляль 0 (1)
Витесс Аркус Карлан 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Волендам Мюрен Роберт 1
Волендам Улд-Ших Биляль 1
Волендам Мёркин Дерри 1
Волендам Плат Брайан 1
Витесс Тилеманс Матейс 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    После классного второго тайма Витесс совершает камбэк и уходит с поля победителем!
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Волендам: 28%, Витесс: 72%.
  • 97'
    Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 97'
    Удар от ворот произведет Волендам
  • 96'
    Мёленстен Мелле оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 95'
    Витесс пытается что-то создать.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 93'
      Flip Klomp ослабляет давление, выбив мяч.
    • 93'
      Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 93'
      Виттек Максимилиан из команды Витесс разыграл угловой с левого угла.
    • 92'
      Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      Оооо... вот это был удар! Milano Jonathans должен был забить с этой позиции.
    • 92'
      Хорошую попытку сделал Milano Jonathans. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 92'
      Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 92'
      Витесс начинает контратаку
    • 91'
      Ороз Алоис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 91'
      Ороз Алоис наказан за толчок Flip Klomp
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kras Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Волендам 1:2 Витесс онлайн

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