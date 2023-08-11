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Словакия: Суперлига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Михаловце
0:3
Конец матча
Дукла Банска-Бистрица
0'
0:1
3' Гол
Рымаренко Мартин
0:2
19' Гол
Jakub Uhrincat
26' Желтая карточка
Polydefkis Volanakis
33' Желтая карточка
Lukas Migala
81' Желтая карточка
Беднар Мартин
83' Желтая карточка
Lubomir Willweber
0:3
88' Гол
Полиевка Роберт
90'+3
1
Сараз
Беньямин
15
Марьянович
Саша
66
Беднар
Мартин
5
Polydefkis
Volanakis
2
Lukas
Simko
8
Yushi
Shimamura
91
Карасюк
Роман
12
Franck
Bahi
9
Matus
Marcin
10
Жофчак
Игор
11
Issa
Adekunle
22
Грушка
Матуш
7
Jakub
Uhrincat
88
Глинка
Марек
41
Lubomir
Willweber
21
Lukas
Migala
44
Загуменски
Тимотей
10
Branislav
Luptak
6
Рихтарех
Давид
29
Enzo
Arevalo
11
Рымаренко
Мартин
17
Полиевка
Роберт
Михаловце
3-4-3
Дукла Банска-Бистрица
5-3-2

История личных встреч

Михаловце
Дукла Банска-Бистрица

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ТМК
2:1
С
3:1
С
2:0

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
0.5

Среднее время на гол

30
180

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

2.33
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

38
135

Бомбардиры внутри турнира

Михаловце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дукла Банска-Бистрица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полиевка Роберт 2 0.67
Загуменски Тимотей 1 0.33
Рымаренко Мартин 1 0.33
Enzo Arevalo 1 0.33
Jakub Uhrincat 1 0.33
Lukas Migala 0 0

Карточки

Михаловце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беднар Мартин 1 0
Сараз Беньямин 1 0
Polydefkis Volanakis 1 0
Franck Bahi 1 0
Дукла Банска-Бистрица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lukas Migala 2 0
Слебодник Тибор 2 0
Branislav Luptak 1 0
Рихтарех Давид 1 0
Lubomir Willweber 1 0

Результаты матчей

Михаловце
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Дукла Банска-Бистрица
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2
Михаловце
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Дукла Банска-Бистрица
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

0
0
Михаловце
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Дукла Банска-Бистрица
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Михаловце
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Тренчин - Михаловце 2:0 Михаловце - ДАК 0:0 Михаловце - Татран Липтовски-Микулаш 0:3 Ягеллония Белосток - Михаловце 1:0
Заря - Михаловце 2:1 Михаловце - Казинцбарцика 1:0 Заглембе Любин - Михаловце 3:0 Михаловце - ФК Гуменне 0:0 ФК Гуменне - Михаловце 2:0 Михаловце - Злате Моравце 1:0 Ружомберок - Михаловце 2:0 Михаловце - Тренчин 0:2 Скалица - Михаловце 3:2 Татран Липтовски-Микулаш - Михаловце 1:3 Михаловце - Скалица 1:1 Тренчин - Михаловце 3:3 Михаловце - Ружомберок 2:2 Казинцбарцика - Михаловце 0:3 Михаловце - Татран Липтовски-Микулаш 0:0 Злате Моравце - Михаловце 2:5
Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4 Дукла Банска-Бистрица - Петржалка 4:1 Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 4:1
Зброёвка - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Сигма Оломоуц - Дукла Банска-Бистрица 4:0 Дукла Банска-Бистрица - Поважска-Бистрица 4:0 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:3 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:2 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:1 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 4:0 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 3:1 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 6:4 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 2:3 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 2:0

Результаты матчей

Михаловце
Дукла Банска-Бистрица

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Михаловце
Дукла Банска-Бистрица

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Железярне Подбрезова
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Тренчин
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
ДАК
 2 1 1 0 5 - 2 4
4.
Дукла Банска-Бистрица
 3 1 1 1 6 - 6 4
5.
Скалица
 2 1 0 1 3 - 2 3
6.
Жилина
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Ружомберок
 2 1 0 1 3 - 4 3
8.
Слован Братислава
 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Спартак Трнава
 2 0 1 1 2 - 3 1
10.
Злате Моравце
 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Кошице
 2 0 1 1 2 - 5 1
12.
Михаловце
 3 0 1 2 0 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ДАК
 1 1 0 0 5 - 2 3
2.
Жилина
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Скалица
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Тренчин
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Железярне Подбрезова
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Ружомберок
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Кошице
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Злате Моравце
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Слован Братислава
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Михаловце
 2 0 1 1 0 - 3 1
11.
Спартак Трнава
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Дукла Банска-Бистрица
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 2 1 1 0 5 - 2 4
2.
Железярне Подбрезова
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Тренчин
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Спартак Трнава
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Слован Братислава
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
ДАК
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Скалица
 1 0 0 1 1 - 2 0
8.
Михаловце
 1 0 0 1 0 - 2 0
9.
Злате Моравце
 1 0 0 1 0 - 2 0
10.
Жилина
 1 0 0 1 0 - 2 0
11.
Ружомберок
 1 0 0 1 1 - 3 0
12.
Кошице
 1 0 0 1 2 - 5 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Железярне Подбрезова Ковачик Петер 3
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 2 (1)
ДАК Крстович Никола 2
Ружомберок Домонкос Кристоф 2
Железярне Подбрезова Christophe Kabongo 2
Весь список

Топ нарушителей
Спартак Трнава Adrian Zeljkovic 1 1
Тренчин Бариш Дамьян 2
Дукла Банска-Бистрица Lukas Migala 2
Скалица Denis Baumgartner 2
Дукла Банска-Бистрица Слебодник Тибор 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 33'
      Lukas Migala получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      Polydefkis Volanakis получил желтую карточку от судьи
    • 19'
      Рымаренко Мартин сделал результативную передачу.
    • 19'
      Г О О О О Л - Jakub Uhrincat бьет в цель!
    • 3'
      Lukas Migala сделал результативную передачу.
    • 3'
      Г О О О О Л - Рымаренко Мартин бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Михаловце 0:3 Дукла Банска-Бистрица онлайн

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