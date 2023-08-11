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  4. Первый дивизион А 2023-2024

Бельгия: Первый дивизион А
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Антверпен
6:0
Конец матча
Кортрейк
0'
1:0
9' Гол
Янссен Винсент
2:0
21' Гол в свои ворота
Martin Wasinski
3:0
35' Гол
Янссен Винсент
4:0
43' Гол
Керк Джирано
48' Желтая карточка
Martin Wasinski
54' Желтая карточка
Мбайо Дилан
5:0
58' Гол
Янссен Винсент
6:0
67' Гол
Муйя Арбнор
90'+3
1
Бутез
Жан
34
Батай
Йелле
23
Алдервейрельд
Тоби
2
Де
Лат
Ричи
22
Авила
Гастон
24
Эккеленкамп
Юрген
48
Arthur
Vermeeren
7
Керк
Джирано
17
Ондрейка
Якоб
10
Баликвиша
Мишель-Анже
18
Янссен
Винсент
1
Tom
Vandenberghe
21
Martin
Wasinski
5
Christalino
Atemona
66
Радованович
Александар
11
Dion
De
Neve
98
Опрут
Рауль
70
Бруно
Массимо
6
Nayel
Mehssatou
10
Abdelkahar
Kadri
7
Мбайо
Дилан
20
Авенатти
Фелипе
Антверпен
4-2-3-1
Кортрейк
5-3-2

История личных встреч

Антверпен
Кортрейк

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

17 матчей

47.1%
11.8%
41.1%
8 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

47.1%
23.5%
29.4%
8 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

ПДА
1:0
ПДА
2:1
ПДА
0:2
ПДА
0:1
ПДА
4:2
ПДА
1:3
ПДА
0:1
К
0:1
К
1:1
ПДА
3:1
ПДА
2:0
ПДА
0:0
ПДА
4:0
К
4:2
ПДА
3:0
ТМК
0:1
ТМК
0:1

Голы

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.33
1.25

Среднее время на гол

67
72

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.63
0.78

Среднее время на гол

55
115

Всего голов

25
17

Голов в среднем за матч

1.47
1

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

61
90

Бомбардиры внутри турнира

Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янссен Винсент 3 1
Керк Джирано 1 0.33
Муйя Арбнор 1 0.33
Баликвиша Мишель-Анже 0 0
Ондрейка Якоб 0 0
Авила Гастон 0 0
Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авенатти Фелипе 1 0.33
Abdelkahar Kadri 1 0.33
Бруно Массимо 0 0
Dion De Neve 0 0

Карточки

Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баликвиша Мишель-Анже 1 0
Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nayel Mehssatou 2 0
Сильва Жоао 1 0
Авенатти Фелипе 1 0
Мбайо Дилан 1 0
Martin Wasinski 1 0
Lars Montegnies 1 0

Результаты матчей

Антверпен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Кортрейк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
3
Антверпен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Кортрейк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
0
Антверпен
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Кортрейк
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

0
3

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Антверпен
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Андерлехт - Антверпен 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:0 Антверпен - Мехелен 1:1 Антверпен - Герта 1:0
Антверпен - АЕК 0:3 Антверпен - Льерс Кемпензонен 1:1 Генк - Антверпен 2:2 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Брюгге - Антверпен 2:0 Антверпен - Брюгге 3:2 Антверпен - Генк 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:2 Мехелен - Антверпен 0:2 Сент-Трейден - Антверпен 0:1 Антверпен - Кортрейк 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 2:1 Зульте-Варегем - Антверпен 0:2 Антверпен - Шарлеруа 0:1 Серен Юнайтед - Антверпен 0:2 Антверпен - Мехелен 5:0
Кортрейк
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Кортрейк - Сент-Трейден 0:1 Гент - Кортрейк 3:2 Кортрейк - Волендам 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Кортрейк 1:0
Валвейк - Кортрейк 0:0 Кортрейк - РВДМ 47 2:1 Кортрейк - Васланд-Беверен 0:2 Уденаарде - Кортрейк 2:4 КРК Харелбеке - Кортрейк 2:6 ФК Вервик - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:4 Антверпен - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Эйпен 0:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Брюгге 1:0 Вестерло - Кортрейк 3:1 Кортрейк - Шарлеруа 0:1 Зульте-Варегем - Кортрейк 3:3 Кортрейк - Андерлехт 2:2 Стандард - Кортрейк 0:2

Результаты матчей

Антверпен
Кортрейк

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:0
2 раза 100%
0:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Антверпен
Кортрейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Гент
 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Сент-Трейден
 2 2 0 0 2 - 0 6
4.
Антверпен
 3 2 0 1 7 - 1 6
5.
Эйпен
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Брюгге
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Генк
 2 1 0 1 4 - 1 3
8.
Серкль Брюгге
 2 1 0 1 2 - 1 3
9.
Андерлехт
 2 1 0 1 1 - 2 3
10.
РВДМ 47
 2 1 0 1 2 - 5 3
11.
Вестерло
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
АХ Лёвен
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Мехелен
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Спортинг Шарлеруа
 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Стандард
 2 0 0 2 0 - 2 0
16.
Кортрейк
 3 0 0 3 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Антверпен
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Серкль Брюгге
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Андерлехт
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Сент-Трейден
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Гент
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Спортинг Шарлеруа
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Эйпен
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Кортрейк
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Стандард
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Мехелен
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
АХ Лёвен
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Вестерло
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Генк
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
РВДМ 47
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
РВДМ 47
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Брюгге
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Эйпен
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Сент-Трейден
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Гент
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Унион Сент-Жиллуаз
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Мехелен
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
АХ Лёвен
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Вестерло
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Стандард
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Серкль Брюгге
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Антверпен
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Спортинг Шарлеруа
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Андерлехт
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Кортрейк
 2 0 0 2 2 - 9 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Антверпен Янссен Винсент 3
Эйпен Yentil van Genechten 2
Унион Сент-Жиллуаз Эккерт Айенса Деннис 2
Брюгге Родригеш Тьяго 2
РВДМ 47 Бирон Микаэль 2
Весь список

Топ нарушителей
Стандард Баликвиша Вильям 1 1
Брюгге Кюйпер Максим 1 1
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 2
Эйпен Нуруден Абдул Манаф 2
Кортрейк Nayel Mehssatou 2
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