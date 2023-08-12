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  4. Премьер-лига 2023-2024

РОССИЯ: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: .
Ростов
0:0
Первый тайм: 17'
Рубин
0'
Прогнозы 139
Ростов 75.5% (105)
X 13.7% (19)
Рубин 10.8% (15)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Ростов
Ничья
Рубин
2.15
3.60
4.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Песьяков
Сергей
40
Вахания
Илья
18
Прохин
Данила
4
Мелёхин
Виктор
28
Чернов
Евгений
7
Акбашев
Роман
15
Глебов
Данил
47
Уткин
Даниил
11
Ионов
Алексей
27
Комличенко
Николай
9
Мохеби
Мохаммад
22
Дюпин
Юрий
5
Ашурматов
Рустам
27
Грицаенко
Алексей
4
Мартынович
Александр
11
Кузнецов
Даниил
18
Апшацев
Марат
19
Иванов
Олег
33
Рахмоналиев
Умарали
51
Рожков
Илья
44
Даку
Мирлинд
70
Кабутов
Дмитрий
Ростов
4-3-3
Рубин
3-5-2

История личных встреч

Ростов
Рубин

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
53.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед

28 матчей

39.3%
25%
35.7%
11 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

25%
53.6%
21.4%
7 побед 15 ничьих 6 побед

Второй тайм

32.1%
39.3%
28.6%
9 побед 11 ничьих 8 побед

История матчей

К
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
5:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:4
К
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

17
17

Голов в среднем за матч

1.21
1.21

Среднее время на гол

74
74

Всего голов

11
20

Голов в среднем за матч

0.79
1.43

Среднее время на гол

114
63

Всего голов

28
37

Голов в среднем за матч

1
1.32

Тотал матчей

2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
11
Больше 39%
Меньше 61%
17
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
26

Среднее время на гол

90
68

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Комличенко Николай 2 (1) 0.67
Осипенко Максим 1 0.33
Тугарев Роман 1 0.33
Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фамейе Джоэль 2 0.67
Даку Мирлинд 1 0.33
Иву Угучукву 1 0.33
Зотов Александр 0 0
Рожков Илья 0 0

Карточки

Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байрамян Хорен 2 0
Миронов Алексей 2 0
Песьяков Сергей 1 0
Терентьев Денис 1 0
Акбашев Роман 1 0
Комличенко Николай 1 0
Уткин Даниил 1 0
Мохеби Мохаммад 1 0
Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грицаенко Алексей 2 0
Фамейе Джоэль 1 0
Лисакович Виталий 1 0
Апшацев Марат 1 0
Иву Угучукву 1 0

Результаты матчей

Ростов
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Рубин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
2
Ростов
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Рубин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
4

Волевые поражения

0
1
Ростов
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Рубин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
4

Волевые поражения

1
3

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

7
7
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
1
14%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Ростов
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Урал - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 5:1 Ростов - Зенит 1:1 Ростов - Рубин 1:0
Ростов - Факел 2:1 Факел - Ростов 1:0 Ростов - Факел 3:0 Ростов - Динамо Махачкала 2:1 Черноморец Нв - Ростов 1:4 Ростов - Форте 4:2 ЦСКА Москва - Ростов 4:1 Ростов - Ахмат 3:2 Краснодар - Ростов 3:0 Сочи - Ростов 1:0 Ростов - Факел 0:2 Спартак Москва - Ростов 1:1 Урал - Ростов 1:3 Ростов - Зенит 0:0 Оренбург - Ростов 2:2 Краснодар - Ростов 1:1
Рубин
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Рубин - Локомотив Москва 0:1 Рубин - Спартак Москва 1:4 Рубин - Оренбург 1:1 Ростов - Рубин 1:0
Локомотив Москва - Рубин 2:2 Рубин - Крылья Советов 2:1 Торпедо Москва - Рубин 1:1 Рубин - КАМАЗ 5:1 Родина Москва - Рубин 0:0 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Рубин 0:1 Рубин - Акрон 3:2 Краснодар-2 - Рубин 0:1 Рубин - СКА-Хабаровск 3:1 Арсенал Тула - Рубин 0:1 Рубин - Шинник 3:0 Волгарь - Рубин 0:0 Рубин - Велес Москва 1:1 Алания - Рубин 0:0 КАМАЗ - Рубин 0:0

Результаты матчей

Ростов
Рубин

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

5:1
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Ростов
Рубин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 4 4 0 0 8 - 1 12
2.
Урал
 Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
3.
Спартак Москва
 Заявка 4 3 0 1 11 - 7 9
4.
Крылья Советов
 Заявка 4 2 2 0 11 - 6 8
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 0 1 8 - 5 6
6.
Локомотив Москва
 Заявка 4 1 2 1 8 - 8 5
7.
Зенит
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
8.
Динамо Москва
 Заявка 3 1 1 1 7 - 8 4
9.
Ростов
 Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
10.
Сочи
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
11.
Ахмат
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
12.
Балтика
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
13.
Рубин
 Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
14.
Пари НН
 Заявка 3 0 1 2 0 - 3 1
15.
Оренбург
 Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
16.
Факел
 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Урал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
2.
Краснодар
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Спартак Москва
 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
4.
Крылья Советов
 Заявка 2 1 1 0 8 - 4 4
5.
Ростов
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
7.
Балтика
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Сочи
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Локомотив Москва
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
10.
Рубин
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
11.
Зенит
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
12.
Пари НН
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Динамо Москва
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Факел
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
15.
Ахмат
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
16.
Оренбург
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Зенит
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Динамо Москва
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
4.
Крылья Советов
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Урал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Ахмат
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Спартак Москва
 Заявка 2 1 0 1 6 - 4 3
8.
Локомотив Москва
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
9.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
Рубин
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Оренбург
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
12.
Пари НН
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
13.
Сочи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Ростов
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
15.
Факел
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
16.
Балтика
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 4 (1)
Краснодар Сперцян Эдуард 3 (2)
Спартак Москва Бонгонда Тео 3 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 3 (1)
Зенит Кассьерра Матео 3
Весь список

Топ нарушителей
Факел Божин Сергей 3
Оренбург Перес Матиас 3
Ахмат Семёнов Андрей 1 1
Урал Гильерме Шеттине 1 1
Оренбург Мансилья Брайан Эсекиэль 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Угловой
    25'
    Угловой снова заработан в нашем матче. Апшацев не торопится с левого фланга выполнять подачу. Посмотрим, что получится из этого.
  • 24'
    Даку снова на газоне оказался. Остановил игру арбитр. Как раз у нас пауза, связанная с водопоем образовалась. Немного передохнут игроки и вернуться на поле. 
  • 23'
    Публика продолжает гнать "Ростов" вперед, и тот пытается придумать что-то впереди. Глебов с левого края выполнил заброс в штрафную соперника - на выходе вратарь казанцев сработал.
  • Желтая карточка
    21'
    Акбашев сейчас получает карточку желтого цвета в свои перчатки. Первая во встрече карточка желтого цвета. Отметим ее в нашем протоколе. 
  • 20'
    При этом, Карпин и Рахимов выиграли по 4 раза друг у другу, сыграв в 2 случаях вничью. У нас же на стадионе фанаты затянули традиционное: "Нужен гол". Маловато моментов в матче пока что. 
  • 19'
    Валерия Карпина нам часто показывают. По кромки поля ходит наставник "Ростова", не сидит на месте и Рашид Рахимов. Сегодня 10-я очная встреча наставников в чемпионатах России.
  • 18'
    Ничем не закончился угловой у ворот казанцев. Последовала подача с левого края в штрафную гостей, где первым на выходе оказался голкипер казанского клуба.
  • Угловой
    16'
    УХ! Классная атака хозяев. На Чернова с правого края пошла передача в касание, и Кабутов отбивает сферу на угловой. С левого края будут мяч подавать в штрафную ростовчане.
  • 15'
    "Ростов" забирает мяч под свой контроль на продолжительное время. Сегодня в планах у подопечных Валерия Карпина одержать победу и добыть три очка.
  • 14'
    Оба наставника вышли к кромке поля. Активнейшим образом они призывают своих подопечных действовать впереди и постоянно обострять.
  • Фол, нарушение
    13'
    Иванов получил толчок в спину. Явный фол был против футболиста, который смог придти в себя практически сразу. Встречу он продолжил. 
  • Угловой
    11'
    Интересно, что у Апщацева не было офсайда в предыдущем эпизоде, и судьи смогли в этом эпизоде разобраться. В итоге угловой подали не лучшим образом у ворот соперника казанцы.
  • Опасный момент
    10'
    МОМЕНТИЩЕ! АПШАЦЕВ! Получил он передачу из глубины, вышел на свидание с Песьяковым и пробил. Ногами удалось вратарю "Ростова" отбиться сферу за лицевую линию.
  • 9'
    Уже появились на поле медики. Прикладывают к голове лед врачи. Будем надеяться, что с футболистом казанского коллектива все будет в полном порядке.
  • Травма, повреждение
    7'
    Теперь уже Даку оказался на газоне. Игрок гостей под 44-м номером получил толчок от оппонента. Вероятно, что он ударился головой. Оказывается футболисту помощь.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Фол, нарушение
      6'
      Комличенко сейчас снес соперника на газон. Вратарь далеко из рамки выскочил, и его форвард ростовского коллектива определил на газон.
    • 5'
      После розыгрыша стандарта теперь игроками "Ростова" Прохин с правого края штрафной попытался направить мяч в ближний угол, но послал сферу чуть выше цели. 
    • Фол, нарушение
      4'
      Первая атака "Ростова" по левому флангу, где Уткин сейчас нарушил правила против соперника. Первый фол в нашем поединке. Судья все видит. 
    • 2'
      Футболисты "Ростова" вышли на поле в синих цветах, а игроки "Рубина" предстали перед нами в красном обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме справа по ТВ-картинке, а рамка гостей - слева.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча в Ростове-на-Дону!
    • Первый тайм
    • 21'
      Акбашев Роман получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ростов 0:0 Рубин

    Исход игры
    Ростов
    75% (105)
    Ничья
    13.6% (19)
    Рубин
    11.4% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.2% (69)
    Меньше
    44.8% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    66.4% (83)
    Нет
    33.6% (42)
    Популярный счёт
    2:1 Ростов
    39.3% (55)
    1:0 Ростов
    22.9% (32)
    1:1 Ничья
    10% (14)
    2:0 Ростов
    4.3% (6)
    1:2 Рубин
    2.9% (4)
    0:1 Рубин
    2.1% (3)
    2:2 Ничья
    2.1% (3)
    3:2 Ростов
    1.4% (2)
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