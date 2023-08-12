Ничем не закончился угловой у ворот казанцев. Последовала подача с левого края в штрафную гостей, где первым на выходе оказался голкипер казанского клуба.

Валерия Карпина нам часто показывают. По кромки поля ходит наставник "Ростова", не сидит на месте и Рашид Рахимов. Сегодня 10-я очная встреча наставников в чемпионатах России.

При этом, Карпин и Рахимов выиграли по 4 раза друг у другу, сыграв в 2 случаях вничью. У нас же на стадионе фанаты затянули традиционное: "Нужен гол". Маловато моментов в матче пока что.

Акбашев сейчас получает карточку желтого цвета в свои перчатки. Первая во встрече карточка желтого цвета. Отметим ее в нашем протоколе.

Публика продолжает гнать "Ростов" вперед, и тот пытается придумать что-то впереди. Глебов с левого края выполнил заброс в штрафную соперника - на выходе вратарь казанцев сработал.

Даку снова на газоне оказался. Остановил игру арбитр. Как раз у нас пауза, связанная с водопоем образовалась. Немного передохнут игроки и вернуться на поле.

Угловой снова заработан в нашем матче. Апшацев не торопится с левого фланга выполнять подачу. Посмотрим, что получится из этого.

16' УХ! Классная атака хозяев. На Чернова с правого края пошла передача в касание, и Кабутов отбивает сферу на угловой. С левого края будут мяч подавать в штрафную ростовчане.

15' "Ростов" забирает мяч под свой контроль на продолжительное время. Сегодня в планах у подопечных Валерия Карпина одержать победу и добыть три очка.

14' Оба наставника вышли к кромке поля. Активнейшим образом они призывают своих подопечных действовать впереди и постоянно обострять.

13' Иванов получил толчок в спину. Явный фол был против футболиста, который смог придти в себя практически сразу. Встречу он продолжил.

11' Интересно, что у Апщацева не было офсайда в предыдущем эпизоде, и судьи смогли в этом эпизоде разобраться. В итоге угловой подали не лучшим образом у ворот соперника казанцы.

10' МОМЕНТИЩЕ! АПШАЦЕВ! Получил он передачу из глубины, вышел на свидание с Песьяковым и пробил. Ногами удалось вратарю "Ростова" отбиться сферу за лицевую линию.

9' Уже появились на поле медики. Прикладывают к голове лед врачи. Будем надеяться, что с футболистом казанского коллектива все будет в полном порядке.