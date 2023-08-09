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  4. Премьер-лига 2023-2024

РОССИЯ: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: .
Ростов
 
Позже
Рубин

История личных встреч

Ростов
Рубин

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
53.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед

28 матчей

39.3%
25%
35.7%
11 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

25%
53.6%
21.4%
7 побед 15 ничьих 6 побед

Второй тайм

32.1%
39.3%
28.6%
9 побед 11 ничьих 8 побед

История матчей

К
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
5:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:4
К
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

17
17

Голов в среднем за матч

1.21
1.21

Среднее время на гол

74
74

Всего голов

11
20

Голов в среднем за матч

0.79
1.43

Среднее время на гол

114
63

Всего голов

28
37

Голов в среднем за матч

1
1.32

Тотал матчей

2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
11
Больше 39%
Меньше 61%
17
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
26

Среднее время на гол

90
68

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Комличенко Николай 2 (1) 0.67
Осипенко Максим 1 0.33
Тугарев Роман 1 0.33
Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фамейе Джоэль 2 0.67
Даку Мирлинд 1 0.33
Иву Угучукву 1 0.33
Зотов Александр 0 0
Рожков Илья 0 0

Карточки

Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байрамян Хорен 2 0
Миронов Алексей 2 0
Песьяков Сергей 1 0
Терентьев Денис 1 0
Акбашев Роман 1 0
Комличенко Николай 1 0
Уткин Даниил 1 0
Мохеби Мохаммад 1 0
Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грицаенко Алексей 2 0
Фамейе Джоэль 1 0
Лисакович Виталий 1 0
Апшацев Марат 1 0
Иву Угучукву 1 0

Результаты матчей

Ростов
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Рубин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
2
Ростов
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Рубин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
4

Волевые поражения

0
1
Ростов
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Рубин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
4

Волевые поражения

1
3

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

7
7
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
1
14%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Ростов
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Урал - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 5:1 Ростов - Зенит 1:1 Ростов - Рубин 1:0
Ростов - Факел 2:1 Факел - Ростов 1:0 Ростов - Факел 3:0 Ростов - Динамо Махачкала 2:1 Черноморец Нв - Ростов 1:4 Ростов - Форте 4:2 ЦСКА Москва - Ростов 4:1 Ростов - Ахмат 3:2 Краснодар - Ростов 3:0 Сочи - Ростов 1:0 Ростов - Факел 0:2 Спартак Москва - Ростов 1:1 Урал - Ростов 1:3 Ростов - Зенит 0:0 Оренбург - Ростов 2:2 Краснодар - Ростов 1:1
Рубин
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Рубин - Локомотив Москва 0:1 Рубин - Спартак Москва 1:4 Рубин - Оренбург 1:1 Ростов - Рубин 1:0
Локомотив Москва - Рубин 2:2 Рубин - Крылья Советов 2:1 Торпедо Москва - Рубин 1:1 Рубин - КАМАЗ 5:1 Родина Москва - Рубин 0:0 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Рубин 0:1 Рубин - Акрон 3:2 Краснодар-2 - Рубин 0:1 Рубин - СКА-Хабаровск 3:1 Арсенал Тула - Рубин 0:1 Рубин - Шинник 3:0 Волгарь - Рубин 0:0 Рубин - Велес Москва 1:1 Алания - Рубин 0:0 КАМАЗ - Рубин 0:0

Результаты матчей

Ростов
Рубин

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

5:1
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Ростов
Рубин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 3 3 0 0 9 - 4 9
2.
Краснодар
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
3.
Крылья Советов
 Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
4.
Урал
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 0 1 8 - 5 6
6.
Зенит
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
7.
Локомотив Москва
 Заявка 3 1 1 1 7 - 7 4
8.
Динамо Москва
 Заявка 3 1 1 1 7 - 8 4
9.
Ростов
 Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
10.
Сочи
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
11.
Ахмат
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
12.
Балтика
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
13.
Рубин
 Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
14.
Оренбург
 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
15.
Пари НН
 Заявка 3 0 1 2 0 - 3 1
16.
Факел
 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Спартак Москва
 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
3.
Крылья Советов
 Заявка 2 1 1 0 8 - 4 4
4.
Ростов
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Урал
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
7.
Балтика
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Сочи
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Локомотив Москва
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Рубин
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
11.
Зенит
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
12.
Пари НН
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Оренбург
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Динамо Москва
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Факел
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
16.
Ахмат
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Динамо Москва
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
3.
Спартак Москва
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Урал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Краснодар
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Ахмат
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Крылья Советов
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
9.
Локомотив Москва
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
10.
Рубин
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Пари НН
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Оренбург
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Сочи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Ростов
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
15.
Факел
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
16.
Балтика
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 4 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 3 (1)
Зенит Кассьерра Матео 3
Локомотив Москва Тикнизян Наир 3
Спартак Москва Промес Квинси 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Факел Божин Сергей 3
Оренбург Перес Матиас 3
Ахмат Семёнов Андрей 1 1
Оренбург Мансилья Брайан Эсекиэль 1 1
Пари НН Сергей Юран 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Рубин от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 августа 2023, осталось 2 дня 11 часов 22 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Ростов 81.6% (40)
    X 14.3% (7)
    Рубин 4.1% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ростов
    Ничья
    Рубин
    2.32
    3.50
    3.35
    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ростов - Рубин

    Исход игры
    Ростов
    81.6% (40)
    Ничья
    14.3% (7)
    Рубин
    4.1% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.83% (30)
    Меньше
    36.17% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    76.6% (36)
    Нет
    23.4% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Ростов
    55.1% (27)
    1:0 Ростов
    14.3% (7)
    1:1 Ничья
    12.2% (6)
    2:0 Ростов
    6.1% (3)
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    Ростов
    Рубин
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