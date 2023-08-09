Тур: 4. Стадион: Ростов Арена.
История личных встреч
Ростов
Рубин
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
53.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед
28 матчей
39.3%
25%
35.7%
11 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
25%
53.6%
21.4%
7 побед 15 ничьих 6 побед
Второй тайм
32.1%
39.3%
28.6%
9 побед 11 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
17
Голов в среднем за матч
1.21
1.21
Среднее время на гол
74
74
Всего голов
11
20
Голов в среднем за матч
0.79
1.43
Среднее время на гол
114
63
Всего голов
28
37
Голов в среднем за матч
1
1.32
Тотал матчей
2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
11
Больше 39%
Меньше 61%
17
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
Среднее время на гол
90
68
Бомбардиры внутри турнира
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Комличенко Николай
|2 (1)
|0.67
|Осипенко Максим
|1
|0.33
|Тугарев Роман
|1
|0.33
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фамейе Джоэль
|2
|0.67
|Даку Мирлинд
|1
|0.33
|Иву Угучукву
|1
|0.33
|Зотов Александр
|0
|0
|Рожков Илья
|0
|0
Карточки
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Байрамян Хорен
|2
|0
|Миронов Алексей
|2
|0
|Песьяков Сергей
|1
|0
|Терентьев Денис
|1
|0
|Акбашев Роман
|1
|0
|Комличенко Николай
|1
|0
|Уткин Даниил
|1
|0
|Мохеби Мохаммад
|1
|0
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грицаенко Алексей
|2
|0
|Фамейе Джоэль
|1
|0
|Лисакович Виталий
|1
|0
|Апшацев Марат
|1
|0
|Иву Угучукву
|1
|0
Результаты матчей
Ростов
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Рубин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
2
Ростов
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Рубин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
4
Волевые поражения
0
1
Ростов
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Рубин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
4
Волевые поражения
1
3
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
7
7
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
1
14%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Ростов
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Урал - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 5:1 Ростов - Зенит 1:1 Ростов - Рубин 1:0
Ростов - Факел 2:1 Факел - Ростов 1:0 Ростов - Факел 3:0 Ростов - Динамо Махачкала 2:1 Черноморец Нв - Ростов 1:4 Ростов - Форте 4:2 ЦСКА Москва - Ростов 4:1 Ростов - Ахмат 3:2 Краснодар - Ростов 3:0 Сочи - Ростов 1:0 Ростов - Факел 0:2 Спартак Москва - Ростов 1:1 Урал - Ростов 1:3 Ростов - Зенит 0:0 Оренбург - Ростов 2:2 Краснодар - Ростов 1:1
Рубин
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Рубин - Локомотив Москва 0:1 Рубин - Спартак Москва 1:4 Рубин - Оренбург 1:1 Ростов - Рубин 1:0
Локомотив Москва - Рубин 2:2 Рубин - Крылья Советов 2:1 Торпедо Москва - Рубин 1:1 Рубин - КАМАЗ 5:1 Родина Москва - Рубин 0:0 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Рубин 0:1 Рубин - Акрон 3:2 Краснодар-2 - Рубин 0:1 Рубин - СКА-Хабаровск 3:1 Арсенал Тула - Рубин 0:1 Рубин - Шинник 3:0 Волгарь - Рубин 0:0 Рубин - Велес Москва 1:1 Алания - Рубин 0:0 КАМАЗ - Рубин 0:0
Результаты матчей
Ростов
Рубин
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Точный счет
5:1
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Ростов
Рубин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 4
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 5
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 5
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 7
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 8
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|8 - 4
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|12.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
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|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|4 (1)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|3 (1)
|Зенит
|Кассьерра Матео
|3
|Локомотив Москва
|Тикнизян Наир
|3
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|2 (2)
|Факел
|Божин Сергей
|3
|Оренбург
|Перес Матиас
|3
|Ахмат
|Семёнов Андрей
|1 1
|Оренбург
|Мансилья Брайан Эсекиэль
|1 1
|Пари НН
|Сергей Юран
|1 1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ростов - Рубин
Исход игры
Ростов
81.6% (40)
Ничья
14.3% (7)
Рубин
4.1% (2)
Тотал 2.5
Больше
63.83% (30)
Меньше
36.17% (17)
Обе команды забьют
Да
76.6% (36)
Нет
23.4% (11)
Популярный счёт
2:1 Ростов
55.1% (27)
1:0 Ростов
14.3% (7)
1:1 Ничья
12.2% (6)
2:0 Ростов
6.1% (3)
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