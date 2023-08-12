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  4. Премьер-лига 2023-2024

РОССИЯ: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: .
Локомотив Москва
0:0
Второй тайм: 63'
Крылья Советов
0'
45' Желтая карточка
Пиняев Сергей
0:0
60' Не забитый пенальти
Нереализованный пенальти Гарре (...
Интервью Владислава Шитова в пер...
Интервью Владислава Сарвели в пе...

Ход матча

45'
Пиняев Сергей
 
54'
Изидор Вильсон
Пиняев Сергей
 
54'
Рыбчинский Дмитрий
Миранчук Антон
 
60'
0:0
Прогнозы 164
Локомотив Москва 68.9% (113)
X 13.4% (22)
Крылья Советов 17.7% (29)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Локомотив Москва
Ничья
Крылья Советов
2.70
4.10
4.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Лантратов
Илья
24
Ненахов
Максим
59
Погостнов
Егор
3
Фассон
Лукас
71
Тикнизян
Наир
9
Пиняев
Сергей
6
Баринов
Дмитрий
11
Миранчук
Антон
93
Карпукас
Артём
8
Сарвели
Владислав
15
Глушенков
Максим
1
Ломаев
Иван
5
Горшков
Юрий
24
Евгеньев
Роман
4
Солдатенков
Александр
23
Бейл
Гленн
10
Гарре
Бенхамин
22
Костанца
Фернандо
6
Бабкин
Сергей
14
Салтыков
Никита
73
Шитов
Владислав
9
Хубулов
Владимир
Локомотив Москва
4-5-1
Крылья Советов
4-4-2

История личных встреч

Локомотив Москва
Крылья Советов

21 матч

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
47.6%
19.1%
7 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
23.8%
4.8%
15 побед 5 ничьих 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

28 матчей

57.1%
32.1%
10.8%
16 побед 9 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
60.7%
14.3%
7 побед 17 ничьих 4 победы

Второй тайм

53.6%
35.7%
10.7%
15 побед 10 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
К
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
К
3:2
ПЛ
0:3
К
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ТМК
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

23
19

Голов в среднем за матч

1.64
1.36

Среднее время на гол

54
66

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

0.86
0.5

Среднее время на гол

105
180

Всего голов

35
26

Голов в среднем за матч

1.25
0.93

Тотал матчей

2.5
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
19
Больше 68%
Меньше 32%
9
11
Больше 39%
Меньше 61%
17
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

72
96

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тикнизян Наир 3 0.75
Пиняев Сергей 1 0.25
Дзюба Артём 1 0.25
Изидор Вильсон 1 0.25
Погостнов Егор 1 0.25
Глушенков Максим 0 0
Миранчук Антон 0 0
Самошников Илья 0 0
Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарре Бенхамин 2 (1) 0.5
Салтыков Никита 2 0.5
Ежов Роман 1 (1) 0.25
Карпицкий Егор 1 0.25
Бейл Гленн 1 0.25
Костанца Фернандо 1 0.25
Хубулов Владимир 1 0.25
Бабкин Сергей 1 0.25
Рассказов Николай 0 0
Витюгов Максим 0 0

Карточки

Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пиняев Сергей 2 0
Дзюба Артём 1 0
Лантратов Илья 1 0
Баринов Дмитрий 1 0
Погостнов Егор 1 0
Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бейл Гленн 1 0
Рахманович Амер 1 0
Ежов Роман 1 0
Евгеньев Роман 1 0
Костанца Фернандо 1 0
Хубулов Владимир 1 0

Результаты матчей

Локомотив Москва
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Крылья Советов
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

2
0
Локомотив Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Крылья Советов
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

4
8
Локомотив Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Крылья Советов
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

6
8

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

5
8
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
20%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
2
25%
61-75
1
20%
2
25%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
2
50%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
10
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
14%
3
30%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
2
20%
61-75
2
29%
3
30%
76-90

Пропущено

7
5
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
2
40%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Рубин - Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 4:1 Факел - Локомотив Москва 1:4 Локомотив Москва - Урал 2:1
Локомотив Москва - Рубин 2:2 Локомотив Москва - Квант 7:0 Локомотив Москва - СКА-Хабаровск 3:0 Локомотив Москва - Балтика 0:1 Локомотив Москва - Волгарь 4:2 Локомотив Москва - Иртыш Омск 1:1 Локомотив Москва - Торпедо Москва 3:1 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:4 Локомотив Москва - Факел 1:0 Крылья Советов - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - Сочи 3:0 Локомотив Москва - Химки 5:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:1 Оренбург - Локомотив Москва 1:4 Локомотив Москва - Зенит 1:2 Пари НН - Локомотив Москва 0:4
Крылья Советов
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Крылья Советов - Зенит 0:1 Крылья Советов - Ростов 5:1 Крылья Советов - Динамо Москва 3:3 Крылья Советов - Балтика 2:3
Ахмат - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Урал 1:1 Рубин - Крылья Советов 2:1 Нефтехимик - Крылья Советов 2:3 Крылья Советов - Сокол 1:2 Крылья Советов - Спартак Москва 1:0 Факел - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Урал 3:0 Крылья Советов - Локомотив Москва 1:1 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Зенит 1:5 Пари НН - Крылья Советов 2:1 Краснодар - Крылья Советов 2:2 Крылья Советов - Химки 0:0 Сочи - Крылья Советов 1:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 1:0

Результаты матчей

Локомотив Москва
Крылья Советов

Точный счет

2:2
1 раз 100%
3:3
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

1:4
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:4
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Локомотив Москва
Крылья Советов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
2
1
1
2
3.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Урал
 Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
2.
Краснодар
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
3.
Спартак Москва
 Заявка 4 3 0 1 11 - 7 9
4.
Крылья Советов
 0:0 Заявка 4 2 2 0 10 - 5 8
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 0 1 8 - 5 6
6.
Локомотив Москва
 0:0 Заявка 4 1 2 1 7 - 7 5
7.
Зенит
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
8.
Динамо Москва
 Заявка 3 1 1 1 7 - 8 4
9.
Ростов
 Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
10.
Сочи
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
11.
Ахмат
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
12.
Балтика
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
13.
Рубин
 Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
14.
Оренбург
 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
15.
Пари НН
 Заявка 3 0 1 2 0 - 3 1
16.
Факел
 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Урал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
2.
Краснодар
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Спартак Москва
 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
4.
Крылья Советов
 0:0 Заявка 2 1 1 0 8 - 4 4
5.
Ростов
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
7.
Балтика
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Сочи
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Локомотив Москва
 0:0 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Рубин
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
11.
Зенит
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
12.
Пари НН
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Оренбург
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Динамо Москва
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Факел
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
16.
Ахмат
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Динамо Москва
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
3.
Крылья Советов
 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Краснодар
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Урал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Ахмат
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Спартак Москва
 Заявка 2 1 0 1 6 - 4 3
8.
Локомотив Москва
 0:0 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
9.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
Рубин
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Пари НН
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Оренбург
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Сочи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Ростов
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
15.
Факел
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
16.
Балтика
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 4 (1)
Спартак Москва Бонгонда Тео 3 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 3 (1)
Зенит Кассьерра Матео 3
Локомотив Москва Тикнизян Наир 3
Весь список

Топ нарушителей
Факел Божин Сергей 3
Оренбург Перес Матиас 3
Ахмат Семёнов Андрей 1 1
Урал Гильерме Шеттине 1 1
Оренбург Мансилья Брайан Эсекиэль 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    67'
    Глушенков со стандарта выполнил подачу в центр к линии вратарской, Баринов выпрыгнул под давлением соперников и рукой сбросил мяч к правому углу вратарской, где уже Сарвели удачно сыграл в подкате и отправил мяч в ближний угол ворот. Футболисты "Локомотива" не успели толком отпраздновать, а взятие ворот было отменено, рука Баринова была зафиксирована практически сразу же. 
  • Фол, нарушение
    66'
    Евгеньев при игре в подкате на левой половине поля у своей штрафной площади нарушил правила против Рыбчинского. "Локомотив" заработал неплохой стандарт. 
  • 65'
    Глушенков со стандарта выполнил подачу на ближний угол вратарской, Гарре неплохо выпрыгнул и головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • Фол, нарушение
    64'
    Бейл нарушил правила против Глушенкова на левом фланге у углового флажка. "Локомотив" тщательно готовится к стандарту. 
  • Не забитый пенальти
    63'
    Лантратов!!! Гарре с "точки" хотел пробить "паненкой", но получилось не особо хорошо, Лантратов сыграл по удару и рукой смахнул мяч с линии ворот, Илья изначально всё же дёрнулся к левой штанге, а затем уже Бенхамин при попытке сыграть на добивании от линии вратарской зарядил над перекладиной.
  • Пенальти!
    62'
    Пенальти назначается в ворота "Локомотива"! Во второй "волне" атаки самарский клуб смог дожать хозяев поля. Салтыков в с правого фланга выполнил подачу в центр к линии штрафной площади, Сарвели сразу не стал выбивать мяч к центру поля, тут же Владислава накрыл Костанца, Фернандо в итоге убежал на левый угол штрафной площади, а Сарвели пытаясь исправиться сбил полузащитника "Крыльев Советов". 
  • Угловой
    61'
    Угловой у ворот "Локомотива". Бейл выполнил подачу на ближний угол вратарской, "железнодорожники" сыграли внимательно и без особого труда выбили мяч к центру поля. 
  • 60'
    Шитов по правому флангу убежал к углу штрафной площади и затем Владислав пробил по воротам, мяч попал в Тикнизяна и улетел в аут. 
  • Опасный момент
    59'
    Бейл пробил по воротам с правой половины поля от линии штрафной площади, мяч полетел куда-то в сторону от цели, но Шитов, который был в центре штрафной площади, опасно подставил ногу, мяч в итоге полетел под правый угол ворот, но слабовато, Лантратов успел переместиться и намертво поймать его. 
  • 58'
    Костанца вошёл в штрафную площадь и пробил по воротам, Карпукас успел сыграть в подкате, мяч в итоге от полузащитника "Локомотива" полетел к правому углу вратарской, Лантратов быстро выбежал из ворот и не дал ему уйти на угловой. 
  • Замена
    57'
    Вторую подряд замену провёл Михаил Галактионов. Вместо Сергея Пиняева на поле вышел Дмитрий Рыбчинский. 
  • Замена
    56'
    В составе "Локомотива" произошла замена. Вместо Антона Миранчука на поле вышел Вильсон Изидор. 
  • 55'
    Салтыков разогнал атаку по правому флангу, далее Никита выполнил передачу на правый угол штрафной площади на Костанцу, Тикнизян грамотно отработал в обороне и перехватил мяч. 
  • Фол, нарушение
    54'
    Баринов в подкате в центре поля зацепил Хубулова. Игроки "Крыльев Советов" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 53'
    Поднялся Бейл после паузы, Гленн показал, что с ним всё нормально, он готов продолжать матч. 
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    • Фол, нарушение
      52'
      Пиняев в борьбе за мяч на половине поля соперника плечом попал по лицу Бейлу, Гленн при этом тянулся головой к мячу и как раз фланговый защитник "Крыльев Советов" получил неприятное повреждение. 
    • 51'
      Из центра поля последовал заброс на ход Тикнизяну по левому флангу, Бейл очень хорошо сыграл в обороне и от боковой линии штрафной площади в подкате выбил мяч в аут. 
    • 50'
      Костанца теперь уже разогнал атаку по правой половине поля, далее Фернандо выполнил передачу на правый угол штрафной площади, мяч отскочил от Тикнизяна обратно в Костанце, Фернандо на этот раз пробил в ближний угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел над перекладиной, но Лантратов всё контролировал. 
    • 49'
      Шитов разогнал атаку по правой половине поля, далее Владислав выполнил передачу в центр к линии штрафной площади, Хубулов продвинулся вперёд, но затем из-под Погостнова Владимир пробил точно в руки Лантратову. 
    • 48'
      Миранчук с левого фланга выполнил подачу в центр к линии штрафной площади, защитники "Крыльев Советов" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
    • 47'
      Гарре попытался разогнать атаку по правой половине поля, но Глушенков хорошо отработал в обороне и перехватил мяч. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумает "Локомотив", чтобы при своих болельщиках всё же начать показывать куда более качественный футбол, а иначе команда Михаила Галактионова доиграется и окажется в роли догоняющей стороны. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма московский "Локомотив" на домашнем поле без ударов в створ ворот, а также только одним ударом в направлении владений Ивана Ломаева, пока что играет вничью с самарскими "Крыльями Советов". Будем надеяться, что во второй половине матча игра у нас будет более яркой, а пока что немного отдохнём. 
    • Угловой
      45'
      Гарре и Бейл разыграли корнер между собой, но затем Гленн с правого фланга выполнил далеко не самую лучшую подачу, футболисты "Локомотива" без особого труда выбили мяч к центру поля. 
    • 45'
      Бейл со стандарта выполнил подачу к ближнему углу вратарской, Солдатенков немного не успел к мячу, но он в итоге был выбит на угловой защитниками "Локомотива". 
    • Желтая карточка
      45'
      Полузащитник "Локомотива" Сергей Пиняев получил жёлтую карточку за грубую игру на правом фланге против Гарре. 
    • Дополнительное время
      45'
      Одну минуту добавил Павел Кукуян к основному времени первого тайма. 
    • Опасный момент
      45'
      Из глубины поля последовал заброс на ход Глушенкову по правой половине поля, Ломаев выскочил далеко из ворот, Иван при игре ногами едва не выкатил мяч на соперника, но всё же голкипер "Крыльев Советов" успел выполнить пас к центру поля на партнёра по команде. 
    • Угловой
      44'
      Бейл с углового выполнил подачу на дальний угол вратарской, Евгеньев в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Карпукаса. 
    • Опасный момент
      43'
      Гарре совершил рывок вперёд по правому флангу и от углового флажка выполнил подачу в центр штрафной площади, Ненахов головой выбил мяч к линии штрафной площади. Горшков был первым на подборе, Юрий подработал мяч и пробил в левый угол ворот на исполнение, Лантратов за счёт грамотной позиции перевёл мяч на угловой без особого труда. 
    • Фол, нарушение
      42'
      Сарвели перестарался в борьбе за мяч у правой боковой линии штрафной площади, Бабкин получил по ногам. 
    • 41'
      Глушенков заигрался на правом фланге у углового флажка, в итоге под давлением Салтыкова и Горшкова Максим потерял мяч.
    • Фол, нарушение
      40'
      Гарре на левом фланге зацепил Пиняева. Футболисты "Локомотива" довольно долго разыгрывали стандарт. 
    • 39'
      Глушенков со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Фассон вновь оторвался от соперников и головой пробил в правый угол ворот, мяч сильно ушёл в сторону от цели. 
    • Фол, нарушение
      38'
      Костанца на правой половине поля огрел по ногам Глушенкова. Павел Кукуян пока что решил обойтись без жёлтой карточки. 
    • Опасный момент
      37'
      Бейл с правого фланга выполнил опасную подачу в центр к линии вратарской, совсем немного не хватило Хубулову, чтобы подставить ногу и направить мяч в правый угол ворот, а так мяч пришёл точно в руки Лантратову. 
    • Угловой
      36'
      Бейл с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Евгеньев хорошо выпрыгнул и под давлением соперника Роман головой пробил по воротам, мяч полетел значительно выше цели. 
    • 35'
      "Крылья Советов" теперь уже попытались провести атаку по левому флангу, но передача к боковой линии штрафной площади на Хубулова была слабой, Ненахов в итоге оказался первым на мяче и выбил его на угловой. 
    • 34'
      Стали футболисты "Локомотива" чаще пытаться атаковать по правому флангу, но с завершающими передачами к штрафной площади у хозяев поля проблемы никуда не делись. 
    • 33'
      Бейл со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Погостнов в борьбе с соперником хорошо выпрыгнул и запустил "свечу" к правому углу вратарской, Лантратов в итоге сыграл на выходе и выловил мяч. 
    • Фол, нарушение
      32'
      Карпукас на правой половине поля нарушил правила против Бейла. Футболисты "Крыльев Советов" тщательно готовятся к стандарту. 
    • 31'
      Костанца выполнил передачу на ход Бейлу по правому флангу, Гленн также был накрыт, мяч был выбит в аут. 
    • Фол, нарушение
      30'
      Баринов в центре поля нарушил правила против Хубулова. Игроки "Крыльев Советов" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 29'
      Пиняев попытался разогнать атаку по левому флангу, Гарре накрыл Сергея и выбил мяч в аут. 
    • 28'
      Всё же в очень среднем темпе проходит первый тайм, видно, что сегодня команды лишний раз не хотят рисковать. 
    • 27'
      Бабкин на левой половине поля "Локомотива" у штрафной площади получил мяч от Шитова, а затем Сергей сразу же пробил по воротам на исполнение, мяч слабо полетел точно в руки Лантратову. 
    • 26'
      Салтыков вновь разогнал атаку по левой половине поля, но затем у Никиты не прошла передача к левому углу штрафной площади на Хубулова. 
    • 25'
      С левого фланга Салтыков выполнил передачу к ближнему углу вратарской на ход Хубулову, Лантратов вовремя вышел из ворот и перехватил мяч. 
    • 24'
      Едва сейчас футболисты "Локомотива" не провели опасную контратаку, но Шитов прочитал передачу к левому углу штрафной площади на Пиняева, Владислав опередил Сергея и выбил мяч в аут. 
    • Угловой
      23'
      Гарре с углового очень опасно направил мяч низом к ближней штанге, Лантратову в итоге пришлось быстро складываться, также повезло Илье что от отбил мяч на своего партнёра по команде. 
    • 22'
      Гарре с левого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, Евгеньев выиграл верховую борьбу за мяч у Тикнизяна и сбросил его к линии вратарской, но тут грамотно в обороне сыграл Погостнов, который выбил мяч на угловой. 
    • Угловой
      21'
      Бейл и Гарре вновь разыграли корнер между собой, далее Гленн с левого ланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Фассон головой выбил мяч подальше от своих владений. 
    • 20'
      Бейл с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Локомотива" не стали рисковать, мяч был выбит на угловой. 
    • 19'
      Ошиблись футболисты "Крыльев Советов" при выходе из обороны по левому флангу, игроки "Локомотива" перехватили мяч, но затем с левой половины поля Пиняев внешней стороной стопы выполнил подачу за спину Сарвели, а Владислав уже убежал к центу штрафной, далее после рикошетов мяч от Евгеньева прилетел в руки Ломаеву, который вовремя вышел из ворот. 
    • 18'
      Глушенков при развитии атаки по левому флангу выполнил передачу на ход Тикнизяну к боковой линии штрафной площади, Костанца хорошо сыграл в обороне и перехватил мяч. 
    • 17'
      В центр поля у нас пока что перешла игра, в целом, "Локомотив" и "Крылья Советов" по большей части выжидают ошибки от соперника. 
    • 16'
      Евгеньев из центра поля выполнил заброс на ход Салтыкову по левому флангу, мяч полетел слишком высоко и вновь ушёл в аут. 
    • 15'
      Гарре при развитии атаки выполнил передачу на ход Шитову, но Владислав под давлением соперника не смог зацепиться за мяч. 
    • Фол, нарушение
      14'
      Погостнов в центре поля нарушил правила против Хубулова. Футболисты самарского клуба также не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 13'
      Сарвели при развитии атаки по левой половине поля выполнил передачу к углу штрафной площади на Тикнизяна, Наир выполнил прострел в центр штрафной площади, Солдатенков выбил мяч на угловой, но мяч в итоге попал в угловой флажок и остался в игре. 
    • Фол, нарушение
      12'
      Костанца в центре поля огрел по ногам Карпукаса. "Локомотив" не стал торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 11'
      Болельщиков "Локомотива" сегодня на "РЖД Арене" собралось довольно немало, даже дождь их не отпугнул. 
    • 10'
      Бейл не очень удачно сыграл на левом фланге при обработке мяча, Гленн теперь уже упустил мяч в аут. 
    • 9'
      Ненахов получил передачу на ход по правому флангу от Глушенкова, Салтыков очень хорошо отработал в обороне, мяч в итоге ушёл в аут от флангового защитника "Локомотива". 
    • Угловой
      8'
      Глушенков с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Фассон оторвался от игроков "Крыльев Советов" и головой пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • 7'
      Пиняев от правого угла штрафной площади выполнил подачу в центр к линии вратарской, Солдатенков оказался первым на мяче и головой выбил его на угловой. 
    • Угловой
      6'
      Бейл разыграл корнер с Гарре, далее Бенхамин с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Евгеньев под давлением соперника головой пробил в правый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
    • 5'
      Горшков разогнал атаку по левому флангу, далее Юрий выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Хубулов от лицевой линии поля выполнил прострел к линии вратарской, Карпукас грамотно сыграл в подкате и выбил мяч на угловой. 
    • Травма, повреждение
      4'
      Евгеньеву досталось в борьбе за мяч на своей половине поля, Павел Кукуян быстро остановил игру, но Роман сам показал, что помощь врачей ему не нужна. Защитник "Крыльев Советов" готов продолжать матч. 
    • 3'
      Миранчук разогнал атаку по левой половине поля, но затем передача в штрафную площадь у Антона не прошла, мяч полетел за спину Глушенкову. 
    • Дождь
      2'
      Сегодня в Москве идёт довольно приличный дождь, это как раз дополнительный повод для футболистов чаще бить по воротам из-за пределов штрафной площади. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня в Москве нас наверняка будет ждать очень интересная и непредсказуемая игра, будем надеяться, что "Локомотив" и "Крылья Советов" оправдают ожидания и будут показывать атакующий футбол. 
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Сергей Пиняев получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 37.8% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Локомотив Москва 0:0 Крылья Советов

    Исход игры
    Локомотив Москва
    68.9% (113)
    Ничья
    13.4% (22)
    Крылья Советов
    17.7% (29)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.5% (87)
    Меньше
    31.5% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    76.38% (97)
    Нет
    23.62% (30)
    Популярный счёт
    2:1 Локомотив Москва
    37.8% (62)
    1:0 Локомотив Москва
    9.8% (16)
    1:1 Ничья
    6.7% (11)
    2:0 Локомотив Москва
    6.1% (10)
    1:2 Крылья Советов
    4.9% (8)
    2:2 Ничья
    3.7% (6)
    3:1 Локомотив Москва
    2.4% (4)
    3:2 Локомотив Москва
    1.8% (3)
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