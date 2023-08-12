Угловой у ворот "Локомотива". Бейл выполнил подачу на ближний угол вратарской, "железнодорожники" сыграли внимательно и без особого труда выбили мяч к центру поля.

Пенальти назначается в ворота "Локомотива"! Во второй "волне" атаки самарский клуб смог дожать хозяев поля. Салтыков в с правого фланга выполнил подачу в центр к линии штрафной площади, Сарвели сразу не стал выбивать мяч к центру поля, тут же Владислава накрыл Костанца, Фернандо в итоге убежал на левый угол штрафной площади, а Сарвели пытаясь исправиться сбил полузащитника "Крыльев Советов".

Лантратов!!! Гарре с "точки" хотел пробить "паненкой", но получилось не особо хорошо, Лантратов сыграл по удару и рукой смахнул мяч с линии ворот, Илья изначально всё же дёрнулся к левой штанге, а затем уже Бенхамин при попытке сыграть на добивании от линии вратарской зарядил над перекладиной.

Бейл нарушил правила против Глушенкова на левом фланге у углового флажка. "Локомотив" тщательно готовится к стандарту.

Глушенков со стандарта выполнил подачу на ближний угол вратарской, Гарре неплохо выпрыгнул и головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

Евгеньев при игре в подкате на левой половине поля у своей штрафной площади нарушил правила против Рыбчинского. "Локомотив" заработал неплохой стандарт.

Глушенков со стандарта выполнил подачу в центр к линии вратарской, Баринов выпрыгнул под давлением соперников и рукой сбросил мяч к правому углу вратарской, где уже Сарвели удачно сыграл в подкате и отправил мяч в ближний угол ворот. Футболисты "Локомотива" не успели толком отпраздновать, а взятие ворот было отменено, рука Баринова была зафиксирована практически сразу же.

Поднялся Бейл после паузы, Гленн показал, что с ним всё нормально, он готов продолжать матч.

Баринов в подкате в центре поля зацепил Хубулова. Игроки "Крыльев Советов" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Салтыков разогнал атаку по правому флангу, далее Никита выполнил передачу на правый угол штрафной площади на Костанцу, Тикнизян грамотно отработал в обороне и перехватил мяч.

Костанца вошёл в штрафную площадь и пробил по воротам, Карпукас успел сыграть в подкате, мяч в итоге от полузащитника "Локомотива" полетел к правому углу вратарской, Лантратов быстро выбежал из ворот и не дал ему уйти на угловой.

Бейл пробил по воротам с правой половины поля от линии штрафной площади, мяч полетел куда-то в сторону от цели, но Шитов, который был в центре штрафной площади, опасно подставил ногу, мяч в итоге полетел под правый угол ворот, но слабовато, Лантратов успел переместиться и намертво поймать его.

Шитов по правому флангу убежал к углу штрафной площади и затем Владислав пробил по воротам, мяч попал в Тикнизяна и улетел в аут.

Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумает "Локомотив", чтобы при своих болельщиках всё же начать показывать куда более качественный футбол, а иначе команда Михаила Галактионова доиграется и окажется в роли догоняющей стороны.

Гарре попытался разогнать атаку по правой половине поля, но Глушенков хорошо отработал в обороне и перехватил мяч.

Миранчук с левого фланга выполнил подачу в центр к линии штрафной площади, защитники "Крыльев Советов" сыграли внимательно и перехватили мяч.

Шитов разогнал атаку по правой половине поля, далее Владислав выполнил передачу в центр к линии штрафной площади, Хубулов продвинулся вперёд, но затем из-под Погостнова Владимир пробил точно в руки Лантратову.

Костанца теперь уже разогнал атаку по правой половине поля, далее Фернандо выполнил передачу на правый угол штрафной площади, мяч отскочил от Тикнизяна обратно в Костанце, Фернандо на этот раз пробил в ближний угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел над перекладиной, но Лантратов всё контролировал.

Из центра поля последовал заброс на ход Тикнизяну по левому флангу, Бейл очень хорошо сыграл в обороне и от боковой линии штрафной площади в подкате выбил мяч в аут.

Пиняев в борьбе за мяч на половине поля соперника плечом попал по лицу Бейлу, Гленн при этом тянулся головой к мячу и как раз фланговый защитник "Крыльев Советов" получил неприятное повреждение.

Бейл со стандарта выполнил подачу к ближнему углу вратарской, Солдатенков немного не успел к мячу, но он в итоге был выбит на угловой защитниками "Локомотива".

Гарре и Бейл разыграли корнер между собой, но затем Гленн с правого фланга выполнил далеко не самую лучшую подачу, футболисты "Локомотива" без особого труда выбили мяч к центру поля.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма московский "Локомотив" на домашнем поле без ударов в створ ворот, а также только одним ударом в направлении владений Ивана Ломаева, пока что играет вничью с самарскими "Крыльями Советов". Будем надеяться, что во второй половине матча игра у нас будет более яркой, а пока что немного отдохнём.

45' Полузащитник "Локомотива" Сергей Пиняев получил жёлтую карточку за грубую игру на правом фланге против Гарре.

45' Одну минуту добавил Павел Кукуян к основному времени первого тайма.

45' Из глубины поля последовал заброс на ход Глушенкову по правой половине поля, Ломаев выскочил далеко из ворот, Иван при игре ногами едва не выкатил мяч на соперника, но всё же голкипер "Крыльев Советов" успел выполнить пас к центру поля на партнёра по команде.

44' Бейл с углового выполнил подачу на дальний угол вратарской, Евгеньев в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Карпукаса.

43' Гарре совершил рывок вперёд по правому флангу и от углового флажка выполнил подачу в центр штрафной площади, Ненахов головой выбил мяч к линии штрафной площади. Горшков был первым на подборе, Юрий подработал мяч и пробил в левый угол ворот на исполнение, Лантратов за счёт грамотной позиции перевёл мяч на угловой без особого труда.

42' Сарвели перестарался в борьбе за мяч у правой боковой линии штрафной площади, Бабкин получил по ногам.

41' Глушенков заигрался на правом фланге у углового флажка, в итоге под давлением Салтыкова и Горшкова Максим потерял мяч.

40' Гарре на левом фланге зацепил Пиняева. Футболисты "Локомотива" довольно долго разыгрывали стандарт.

39' Глушенков со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Фассон вновь оторвался от соперников и головой пробил в правый угол ворот, мяч сильно ушёл в сторону от цели.

38' Костанца на правой половине поля огрел по ногам Глушенкова. Павел Кукуян пока что решил обойтись без жёлтой карточки.

37' Бейл с правого фланга выполнил опасную подачу в центр к линии вратарской, совсем немного не хватило Хубулову, чтобы подставить ногу и направить мяч в правый угол ворот, а так мяч пришёл точно в руки Лантратову.

36' Бейл с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Евгеньев хорошо выпрыгнул и под давлением соперника Роман головой пробил по воротам, мяч полетел значительно выше цели.

35' "Крылья Советов" теперь уже попытались провести атаку по левому флангу, но передача к боковой линии штрафной площади на Хубулова была слабой, Ненахов в итоге оказался первым на мяче и выбил его на угловой.

34' Стали футболисты "Локомотива" чаще пытаться атаковать по правому флангу, но с завершающими передачами к штрафной площади у хозяев поля проблемы никуда не делись.

33' Бейл со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Погостнов в борьбе с соперником хорошо выпрыгнул и запустил "свечу" к правому углу вратарской, Лантратов в итоге сыграл на выходе и выловил мяч.

32' Карпукас на правой половине поля нарушил правила против Бейла. Футболисты "Крыльев Советов" тщательно готовятся к стандарту.

31' Костанца выполнил передачу на ход Бейлу по правому флангу, Гленн также был накрыт, мяч был выбит в аут.

30' Баринов в центре поля нарушил правила против Хубулова. Игроки "Крыльев Советов" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

29' Пиняев попытался разогнать атаку по левому флангу, Гарре накрыл Сергея и выбил мяч в аут.

28' Всё же в очень среднем темпе проходит первый тайм, видно, что сегодня команды лишний раз не хотят рисковать.

27' Бабкин на левой половине поля "Локомотива" у штрафной площади получил мяч от Шитова, а затем Сергей сразу же пробил по воротам на исполнение, мяч слабо полетел точно в руки Лантратову.

26' Салтыков вновь разогнал атаку по левой половине поля, но затем у Никиты не прошла передача к левому углу штрафной площади на Хубулова.

25' С левого фланга Салтыков выполнил передачу к ближнему углу вратарской на ход Хубулову, Лантратов вовремя вышел из ворот и перехватил мяч.

24' Едва сейчас футболисты "Локомотива" не провели опасную контратаку, но Шитов прочитал передачу к левому углу штрафной площади на Пиняева, Владислав опередил Сергея и выбил мяч в аут.

23' Гарре с углового очень опасно направил мяч низом к ближней штанге, Лантратову в итоге пришлось быстро складываться, также повезло Илье что от отбил мяч на своего партнёра по команде.

22' Гарре с левого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, Евгеньев выиграл верховую борьбу за мяч у Тикнизяна и сбросил его к линии вратарской, но тут грамотно в обороне сыграл Погостнов, который выбил мяч на угловой.

21' Бейл и Гарре вновь разыграли корнер между собой, далее Гленн с левого ланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Фассон головой выбил мяч подальше от своих владений.

20' Бейл с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Локомотива" не стали рисковать, мяч был выбит на угловой.

19' Ошиблись футболисты "Крыльев Советов" при выходе из обороны по левому флангу, игроки "Локомотива" перехватили мяч, но затем с левой половины поля Пиняев внешней стороной стопы выполнил подачу за спину Сарвели, а Владислав уже убежал к центу штрафной, далее после рикошетов мяч от Евгеньева прилетел в руки Ломаеву, который вовремя вышел из ворот.

18' Глушенков при развитии атаки по левому флангу выполнил передачу на ход Тикнизяну к боковой линии штрафной площади, Костанца хорошо сыграл в обороне и перехватил мяч.

17' В центр поля у нас пока что перешла игра, в целом, "Локомотив" и "Крылья Советов" по большей части выжидают ошибки от соперника.

16' Евгеньев из центра поля выполнил заброс на ход Салтыкову по левому флангу, мяч полетел слишком высоко и вновь ушёл в аут.

15' Гарре при развитии атаки выполнил передачу на ход Шитову, но Владислав под давлением соперника не смог зацепиться за мяч.

14' Погостнов в центре поля нарушил правила против Хубулова. Футболисты самарского клуба также не стали торопиться при розыгрыше мяча.

13' Сарвели при развитии атаки по левой половине поля выполнил передачу к углу штрафной площади на Тикнизяна, Наир выполнил прострел в центр штрафной площади, Солдатенков выбил мяч на угловой, но мяч в итоге попал в угловой флажок и остался в игре.

12' Костанца в центре поля огрел по ногам Карпукаса. "Локомотив" не стал торопиться при розыгрыше мяча.

11' Болельщиков "Локомотива" сегодня на "РЖД Арене" собралось довольно немало, даже дождь их не отпугнул.

10' Бейл не очень удачно сыграл на левом фланге при обработке мяча, Гленн теперь уже упустил мяч в аут.

9' Ненахов получил передачу на ход по правому флангу от Глушенкова, Салтыков очень хорошо отработал в обороне, мяч в итоге ушёл в аут от флангового защитника "Локомотива".

8' Глушенков с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Фассон оторвался от игроков "Крыльев Советов" и головой пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

7' Пиняев от правого угла штрафной площади выполнил подачу в центр к линии вратарской, Солдатенков оказался первым на мяче и головой выбил его на угловой.

6' Бейл разыграл корнер с Гарре, далее Бенхамин с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Евгеньев под давлением соперника головой пробил в правый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

5' Горшков разогнал атаку по левому флангу, далее Юрий выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Хубулов от лицевой линии поля выполнил прострел к линии вратарской, Карпукас грамотно сыграл в подкате и выбил мяч на угловой.

4' Евгеньеву досталось в борьбе за мяч на своей половине поля, Павел Кукуян быстро остановил игру, но Роман сам показал, что помощь врачей ему не нужна. Защитник "Крыльев Советов" готов продолжать матч.

3' Миранчук разогнал атаку по левой половине поля, но затем передача в штрафную площадь у Антона не прошла, мяч полетел за спину Глушенкову.

2' Сегодня в Москве идёт довольно приличный дождь, это как раз дополнительный повод для футболистов чаще бить по воротам из-за пределов штрафной площади.