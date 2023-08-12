Волков теперь уже перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Гюрлюка.

Из центра поля последовал неудачный заброс на ход Печенину по левому флангу, Кирилл в борьбе с Кайо не смог зацепиться за мяч.

Сперцян с левой половины поля от линии штрафной площади на исполнение пробил под правый угол ворот, Сысуев ногой отбил мяч перед собой, но защитники "Оренбурга" успели подстраховать своего голкипера.

Петров довольно неплохо поработал на левом фланге в окружении нескольких соперников, но всё же под давлением Адамова Сергей не смог заработать даже угловой для своей команды.

Две минуты добавил Василий Казарцев к основному времени первого тайма.

Кордоба от радиуса штрафной площади с левой половины поля пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Оренбург" на домашнем поле играет вничью с "Краснодаром" со счётом 0:0. Первую половину тайма команда Владимира Ивича осваивалась на поле соперника, но затем "быки" стали смотреться куда интереснее. "Краснодар" уже вполне наиграл на забитый мяч, но пока что гостям немного не хватает удачи в завершении атак.

Фланговый защитник "Краснодара" Кайо получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Печенина.

Сперцян с левой половины поля из-за пределов штрафной площади на исполнение пробил в дальний угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

Батчи разогнал атаку по левому флангу, но затем Жоау передержал мяч и передачу на Черникова уже в подкате перехватил Флорентин.

Марин попытался убежать к боковой линии штрафной площади по левому флангу, но на этот раз от Кайо убежать не удалось.

Флорентин с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил в ближний угол ворот, мяч полетел слишком высоко.

Сперцян получил повреждение в борьбе за мяч в центре поля с Флорентином. Василий Казарцев остановил игру и дал небольшую паузу одному из лидеров "Краснодара".

Поднялся после паузы Сперцян, Эдуард показал, что с ним всё нормально, он готов продолжать матч.

Гюрлюк при проходе вперёд по левой половине поля в борьбе с Волковым оказался на газоне, Василий Казарцев показал, что нужно играть дальше.

Сперцян из центра поля выполнил хорошую проникающую передачу к левому углу штрафной площади на ход Кордобе, но Сысуев вовремя выскочил из ворот и выбил мяч в аут.

Футболисты "Краснодара" уже освоились на поле соперника, постепенно "быки" начинают попытки играть уже первым номером.

Олусегун перехватил мяч на правом фланге у Печенина, следом последовал прострел в центр к линии вратарской, но мяч полетел слишком близко к Сысуеву, в итоге Николай перехватил его без особого труда.

Батчи пробил в дальний угол ворот с левой половины поля из-за пределов штрафной площади, штанга спасла "Оренбург" от пропущенного мяча.

Сперцян с левой половины поля выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Кривцов под давлением соперника в касание выполнил передачу в центр штрафной на Кордобу, но Джон не смог подстроиться под мяч, чтобы завершить момент ударом по воротам.

Кайо из глубины поля выполнил заброс на ход Кордобе по правому флангу, Перес очень хорошо сыграл в обороне и перехватил мяч у Джона у угла штрафной площади.

Марин с правого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади на ход Флорентину, Черников вновь грамотно отработал в обороне и выбил мяч на угловой.

Башич с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской вновь, игроки "Краснодара" вновь сыграли очень внимательно и выбили мяч к центру поля.

Олусегун от радиуса штрафной площади довольно опасно пробил в левый угол ворот, Сысуев в красивом прыжке перевёл мяч на угловой.

Сперцян с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Капленко выбил мяч на левую половину поля, Олусегун вновь пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника "Оренбурга".

22' Марин совершил рывок вперёд по правому флангу и выполнил подачу на ближний угол вратарской, Алонсо оказался первым на мяче и выбил его подальше от своих ворот.

21' Башич перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Кривцова.

20' Игроки "Оренбурга" ошиблись на ровном месте в центре поля, Кривцов в итоге перехватил мяч и быстро выполнил передачу в центр к радиусу штрафной площади на ход Кордобе, форвард "Краснодара" оказался в офсайде.

19' Печенин из аута на левом фланге вбросил мяч на Башича, Иван убежал к лицевой линии поля и выполнил подачу на дальний угол вратарской, Марин головой сбросил мяч к дальней штанге, Оганесяну совсем немного не хватило, чтобы завершить момент ударом в касание по воротам.

18' Сперцян попытался войти в штрафную площадь по левой половине поля, но в борьбе с Гойковичем Эдуард потерял мяч.

17' Флорентин со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Волков хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч на правый фланг.

16' Кайо на левом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Оганесяна. "Оренбург" заработал неплохой стандарт.

15' Флорентин из центра поля выполнил потенциально опасный заброс в центр к линии штрафной площади на партнёров по команде, но всё же мяч полетел довольно сильно, а поэтому его при игре на выходе перехватил Сафонов.

14' Перес вновь неудачно сыграл на правой половине поля под давлением соперника, в итоге Олусегун и Алонсо за счёт совместных действий довели мяч до правого угла штрафной площади, Кордоба подработал мяч и пробил в ближний угол ворот, мяч полетел выше цели.

13' Угловой у ворот "Краснодара". Башич выполнил подачу на ближний угол вратарской, Гойкович под давлением соперника головой пробил по воротам, мяч полетел значительно выше цели.

12' Батчи пробил под правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, Сысуев изначально отбил мяч перед собой, но затем Николай смог накрыть мяч, Олусегун не получил шанса, чтобы сыграть на добивании.

11' Ещё одну атаку по правому флангу разогнал "Оренбург". Марин после рывка вперёд выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Оганесян попытался перебросить мяч в правый угол ворот, но Сафонов не стал сильно сближаться со Степаном, а поэтому достаточно легко выловил мяч.

10' Печенин с левого фланга выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, оттуда Капленко выполнил скидку во вратарскую, где уже внимательно сыграл Сафонов, который забрал мяч в руки.

9' Сысуев попал под давление Олусегуна на правом углу штрафной площади, Николай не стал рисковать и выбил мяч в аут.

8' Сперцян с углового выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Батчи не смог сразу обработать мяч и в итоге "Краснодар" потерял остроту момента, Жоау пришлось делать пас назад к центру поля.

7' Перес проиграл борьбу за верховой мяч на правой половине поля у своей штрафной площади, Олусегун в итоге подхватил мяч и покатил его на правый угол штрафной площади, Кривцов под давлением соперника в касание пробил по воротам, Сысуев успел сократить дистанцию и спасти свою команду.

6' Батчи с левого фланга выполнил неудачную подачу на дальний угол штрафной площади, партнёры по команде не ждали таких действий от Жоау, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля.

5' Адамов в центре поля нарушил правила против Кордобы. Игроки "Краснодара" сейчас конечно же не стали торопиться при розыгрыше мяча.

4' Марин теперь уже совершил рывок вперёд по правому флангу, но Джимми попал под давление Петрова, который также выбил мяч в аут.

3' Оганесян совершил рывок вперёд по левому флангу, но Степан не смог убежать от Черникова, Александр грамотно отработал в обороне и выбил мяч в аут.

2' Сегодня в Оренбурге довольно жарко, но конечно же футболистов "Краснодара" погодой особо не напугать, а вот фактор искусственного поля всё же вполне может сыграть за "Оренбург".