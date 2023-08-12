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  4. Премьер-лига 2023-2024

РОССИЯ: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: .
Оренбург
0:0
Первый тайм: 43'
Краснодар
0'
32' Желтая карточка
Кайо Панталеао
Батчи попадает в штангу (видео)....
Гол Кордобы из офсайда (видео). ...
Оганесян упускает шанс забить (в...

Ход матча

32'
 
Кайо Панталеао
Прогнозы 152
Оренбург 17.1% (26)
X 19.7% (30)
Краснодар 63.2% (96)
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3.75
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4-3-3

История личных встреч

Оренбург
Краснодар

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

133.3%
66.7%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед

10 матчей

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед

История матчей

ПЛ
5:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ТМК
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:3
К
3:2

Голы

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1.75
1.33

Среднее время на гол

51
67

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

2
1.25

Среднее время на гол

45
72

Всего голов

19
13

Голов в среднем за матч

1.9
1.3

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

47
69

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 1 0.25
Флорентин Сесар Габриэль 1 0.25
Перес Матиас 1 0.25
Капленко Кирилл 0 0
Вера Лукас Габриэль 0 0
Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 2 0.5
Сперцян Эдуард 1 (1) 0.25
Кайо Панталеао 1 0.25
Черников Александр 1 0.25
Батчи Жоау 1 0.25

Карточки

Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Матиас 3 0
Мансилья Брайан Эсекиэль 1 1
Гогличидзе Лео 1 0
Сысуев Николай 1 0
Вера Лукас Габриэль 1 0
Флорентин Сесар Габриэль 1 0
Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кордоба Джон 2 0
Кайо Панталеао 1 0
Черников Александр 1 0

Результаты матчей

Оренбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Краснодар
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0
Оренбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Краснодар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

1
3
Оренбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Краснодар
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

1
3

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

3
6
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Пропущено

6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Оренбург
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Оренбург - Сочи 2:0 Оренбург - Урал 0:2 Рубин - Оренбург 1:1 Оренбург - ЦСКА Москва 0:6
Спартак Москва - Оренбург 3:2 Оренбург - Габала 1:1 Суклея - Оренбург 1:6 Оренбург - Маниса ФК 2:2 Газиантепспор - Оренбург 2:2 Оренбург - Трактор 3:3 Оренбург - Эгнатия 0:0 Оренбург - Динамо Москва 3:0 Торпедо Москва - Оренбург 1:3 Оренбург - Зенит 2:2 Урал - Оренбург 2:1 ЦСКА Москва - Оренбург 2:1 Оренбург - Пари НН 1:0 Факел - Оренбург 1:3 Оренбург - Локомотив Москва 1:4 Оренбург - Ростов 2:2
Краснодар
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Динамо Москва - Краснодар 4:3 Краснодар - Пари НН 1:0 Краснодар - Сочи 2:0 Краснодар - Спартак Москва 1:2
Динамо Москва - Краснодар 1:3 Краснодар - Сочи 2:2 Краснодар - ФК Кубань 3:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:1 Ахмат - Краснодар 2:2 Краснодар - ЦСКА Москва 0:0 Краснодар - Ростов 3:0 Краснодар - Урал 2:1 Зенит - Краснодар 2:2 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Краснодар - Акрон 0:0 Краснодар - Урал 1:1 Спартак Москва - Краснодар 4:3 Краснодар - Крылья Советов 2:2 Сочи - Краснодар 0:2 Краснодар - Пари НН 3:1

Результаты матчей

Оренбург
Краснодар

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Оренбург
Краснодар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 0:0 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
2.
Урал
 Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
3.
Спартак Москва
 Заявка 4 3 0 1 11 - 7 9
4.
Крылья Советов
 Заявка 4 2 2 0 11 - 6 8
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 0 1 8 - 5 6
6.
Локомотив Москва
 Заявка 4 1 2 1 8 - 8 5
7.
Зенит
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
8.
Динамо Москва
 Заявка 3 1 1 1 7 - 8 4
9.
Ростов
 Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
10.
Сочи
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
11.
Ахмат
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
12.
Балтика
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
13.
Рубин
 Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
14.
Оренбург
 0:0 Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
15.
Пари НН
 Заявка 3 0 1 2 0 - 3 1
16.
Факел
 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Урал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
2.
Краснодар
 0:0 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Спартак Москва
 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
4.
Крылья Советов
 Заявка 2 1 1 0 8 - 4 4
5.
Ростов
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
7.
Балтика
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Сочи
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Локомотив Москва
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
10.
Оренбург
 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
Рубин
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
12.
Зенит
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Пари НН
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Динамо Москва
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Факел
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
16.
Ахмат
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Краснодар
 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Динамо Москва
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
4.
Крылья Советов
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Урал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Ахмат
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Спартак Москва
 Заявка 2 1 0 1 6 - 4 3
8.
Локомотив Москва
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
9.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
Рубин
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Пари НН
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Оренбург
 0:0 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Сочи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Ростов
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
15.
Факел
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
16.
Балтика
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 4 (1)
Спартак Москва Бонгонда Тео 3 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 3 (1)
Зенит Кассьерра Матео 3
Локомотив Москва Тикнизян Наир 3
Весь список

Топ нарушителей
Факел Божин Сергей 3
Оренбург Перес Матиас 3
Ахмат Семёнов Андрей 1 1
Урал Гильерме Шеттине 1 1
Оренбург Мансилья Брайан Эсекиэль 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Оренбург" на домашнем поле играет вничью с "Краснодаром" со счётом 0:0. Первую половину тайма команда Владимира Ивича осваивалась на поле соперника, но затем "быки" стали смотреться куда интереснее. "Краснодар" уже вполне наиграл на забитый мяч, но пока что гостям немного не хватает удачи в завершении атак. 
  • Опасный момент
    45'
    Кордоба от радиуса штрафной площади с левой половины поля пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты добавил Василий Казарцев к основному времени первого тайма. 
  • 44'
    Петров довольно неплохо поработал на левом фланге в окружении нескольких соперников, но всё же под давлением Адамова Сергей не смог заработать даже угловой для своей команды. 
  • Опасный момент
    43'
    Сперцян с левой половины поля от линии штрафной площади на исполнение пробил под правый угол ворот, Сысуев ногой отбил мяч перед собой, но защитники "Оренбурга" успели подстраховать своего голкипера. 
  • 42'
    Из центра поля последовал неудачный заброс на ход Печенину по левому флангу, Кирилл в борьбе с Кайо не смог зацепиться за мяч. 
  • Фол, нарушение
    41'
    Волков теперь уже перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Гюрлюка. 
  • Судья
    40'
    Гюрлюк при проходе вперёд по левой половине поля в борьбе с Волковым оказался на газоне, Василий Казарцев показал, что нужно играть дальше. 
  • 39'
    Поднялся после паузы Сперцян, Эдуард показал, что с ним всё нормально, он готов продолжать матч. 
  • Травма, повреждение
    38'
    Сперцян получил повреждение в борьбе за мяч в центре поля с Флорентином. Василий Казарцев остановил игру и дал небольшую паузу одному из лидеров "Краснодара". 
  • 37'
    Флорентин с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил в ближний угол ворот, мяч полетел слишком высоко. 
  • 36'
    Марин попытался убежать к боковой линии штрафной площади по левому флангу, но на этот раз от Кайо убежать не удалось. 
  • 35'
    Батчи разогнал атаку по левому флангу, но затем Жоау передержал мяч и передачу на Черникова уже в подкате перехватил Флорентин. 
  • 34'
    Сперцян с левой половины поля из-за пределов штрафной площади на исполнение пробил в дальний угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
  • Желтая карточка
    33'
    Фланговый защитник "Краснодара" Кайо получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Печенина. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Угловой
      32'
      Сперцян с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Капленко выбил мяч на левую половину поля, Олусегун вновь пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника "Оренбурга". 
    • Опасный момент
      31'
      Олусегун от радиуса штрафной площади довольно опасно пробил в левый угол ворот, Сысуев в красивом прыжке перевёл мяч на угловой.
    • Угловой
      30'
      Башич с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской вновь, игроки "Краснодара" вновь сыграли очень внимательно и выбили мяч к центру поля. 
    • 29'
      Марин с правого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади на ход Флорентину, Черников вновь грамотно отработал в обороне и выбил мяч на угловой. 
    • 28'
      Кайо из глубины поля выполнил заброс на ход Кордобе по правому флангу, Перес очень хорошо сыграл в обороне и перехватил мяч у Джона у угла штрафной площади. 
    • 27'
      Сперцян с левой половины поля выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Кривцов под давлением соперника в касание выполнил передачу в центр штрафной на Кордобу, но Джон не смог подстроиться под мяч, чтобы завершить момент ударом по воротам. 
    • Штанга
      26'
      Батчи пробил в дальний угол ворот с левой половины поля из-за пределов штрафной площади, штанга спасла "Оренбург" от пропущенного мяча. 
    • 25'
      Олусегун перехватил мяч на правом фланге у Печенина, следом последовал прострел в центр к линии вратарской, но мяч полетел слишком близко к Сысуеву, в итоге Николай перехватил его без особого труда. 
    • 24'
      Футболисты "Краснодара" уже освоились на поле соперника, постепенно "быки" начинают попытки играть уже первым номером. 
    • 23'
      Сперцян из центра поля выполнил хорошую проникающую передачу к левому углу штрафной площади на ход Кордобе, но Сысуев вовремя выскочил из ворот и выбил мяч в аут. 
    • 22'
      Марин совершил рывок вперёд по правому флангу и выполнил подачу на ближний угол вратарской, Алонсо оказался первым на мяче и выбил его подальше от своих ворот. 
    • Фол, нарушение
      21'
      Башич перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Кривцова. 
    • Офсайд
      20'
      Игроки "Оренбурга" ошиблись на ровном месте в центре поля, Кривцов в итоге перехватил мяч и быстро выполнил передачу в центр к радиусу штрафной площади на ход Кордобе, форвард "Краснодара" оказался в офсайде. 
    • Опасный момент
      19'
      Печенин из аута на левом фланге вбросил мяч на Башича, Иван убежал к лицевой линии поля и выполнил подачу на дальний угол вратарской, Марин головой сбросил мяч к дальней штанге, Оганесяну совсем немного не хватило, чтобы завершить момент ударом в касание по воротам. 
    • 18'
      Сперцян попытался войти в штрафную площадь по левой половине поля, но в борьбе с Гойковичем Эдуард потерял мяч. 
    • 17'
      Флорентин со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Волков хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч на правый фланг. 
    • Фол, нарушение
      16'
      Кайо на левом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Оганесяна. "Оренбург" заработал неплохой стандарт. 
    • 15'
      Флорентин из центра поля выполнил потенциально опасный заброс в центр к линии штрафной площади на партнёров по команде, но всё же мяч полетел довольно сильно, а поэтому его при игре на выходе перехватил Сафонов. 
    • 14'
      Перес вновь неудачно сыграл на правой половине поля под давлением соперника, в итоге Олусегун и Алонсо за счёт совместных действий довели мяч до правого угла штрафной площади, Кордоба подработал мяч и пробил в ближний угол ворот, мяч полетел выше цели. 
    • Угловой
      13'
      Угловой у ворот "Краснодара". Башич выполнил подачу на ближний угол вратарской, Гойкович под давлением соперника головой пробил по воротам, мяч полетел значительно выше цели. 
    • 12'
      Батчи пробил под правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, Сысуев изначально отбил мяч перед собой, но затем Николай смог накрыть мяч, Олусегун не получил шанса, чтобы сыграть на добивании. 
    • Опасный момент
      11'
      Ещё одну атаку по правому флангу разогнал "Оренбург". Марин после рывка вперёд выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Оганесян попытался перебросить мяч в правый угол ворот, но Сафонов не стал сильно сближаться со Степаном, а поэтому достаточно легко выловил мяч. 
    • 10'
      Печенин с левого фланга выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, оттуда Капленко выполнил скидку во вратарскую, где уже внимательно сыграл Сафонов, который забрал мяч в руки. 
    • 9'
      Сысуев попал под давление Олусегуна на правом углу штрафной площади, Николай не стал рисковать и выбил мяч в аут. 
    • Угловой
      8'
      Сперцян с углового выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Батчи не смог сразу обработать мяч и в итоге "Краснодар" потерял остроту момента, Жоау пришлось делать пас назад к центру поля. 
    • Опасный момент
      7'
      Перес проиграл борьбу за верховой мяч на правой половине поля у своей штрафной площади, Олусегун в итоге подхватил мяч и покатил его на правый угол штрафной площади, Кривцов под давлением соперника в касание пробил по воротам, Сысуев успел сократить дистанцию и спасти свою команду. 
    • 6'
      Батчи с левого фланга выполнил неудачную подачу на дальний угол штрафной площади, партнёры по команде не ждали таких действий от Жоау, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
    • Фол, нарушение
      5'
      Адамов в центре поля нарушил правила против Кордобы. Игроки "Краснодара" сейчас конечно же не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 4'
      Марин теперь уже совершил рывок вперёд по правому флангу, но Джимми попал под давление Петрова, который также выбил мяч в аут. 
    • 3'
      Оганесян совершил рывок вперёд по левому флангу, но Степан не смог убежать от Черникова, Александр грамотно отработал в обороне и выбил мяч в аут. 
    • 2'
      Сегодня в Оренбурге довольно жарко, но конечно же футболистов "Краснодара" погодой особо не напугать, а вот фактор искусственного поля всё же вполне может сыграть за "Оренбург". 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная и наверняка результативная игра в Оренбурге. Пару дней назад в Кубке России команда Иржи Ярошика наконец-то добыла первую победу в этом сезоне, а теперь сегодня в матче с "Краснодаром" нужно постараться хотя бы сыграть вничью. 
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 32'
      Кайо Панталеао получил желтую карточку от судьи
    • 19'
      ГОООООЛ Краснодар забивает
    • Судья начинает матч
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 33.6% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Оренбург 0:0 Краснодар

    Исход игры
    Оренбург
    17.1% (26)
    Ничья
    19.7% (30)
    Краснодар
    63.2% (96)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.6% (87)
    Меньше
    30.4% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    81.6% (102)
    Нет
    18.4% (23)
    Популярный счёт
    1:2 Краснодар
    33.6% (51)
    1:1 Ничья
    10.5% (16)
    2:1 Оренбург
    7.9% (12)
    0:1 Краснодар
    7.9% (12)
    2:2 Ничья
    7.2% (11)
    1:3 Краснодар
    6.6% (10)
    0:2 Краснодар
    4.6% (7)
    1:0 Оренбург
    1.3% (2)
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