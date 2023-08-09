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  4. Премьер-лига 2023-2024

РОССИЯ: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: .
Оренбург
 
Позже
Краснодар
Прогнозы 51
Оренбург 19.6% (10)
X 11.8% (6)
Краснодар 68.6% (35)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Оренбург
Ничья
Краснодар
3.20
3.80
2.32
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Оренбург
Краснодар

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

133.3%
66.7%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед

10 матчей

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед

История матчей

ПЛ
5:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ТМК
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:3
К
3:2

Голы

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1.75
1.33

Среднее время на гол

51
67

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

2
1.25

Среднее время на гол

45
72

Всего голов

19
13

Голов в среднем за матч

1.9
1.3

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

47
69

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 1 0.33
Флорентин Сесар Габриэль 1 0.33
Перес Матиас 1 0.33
Капленко Кирилл 0 0
Вера Лукас Габриэль 0 0
Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 2 0.67
Сперцян Эдуард 1 (1) 0.33
Кайо Панталеао 1 0.33
Черников Александр 1 0.33
Батчи Жоау 1 0.33

Карточки

Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Матиас 3 0
Мансилья Брайан Эсекиэль 1 1
Гогличидзе Лео 1 0
Сысуев Николай 1 0
Вера Лукас Габриэль 1 0
Флорентин Сесар Габриэль 1 0
Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кордоба Джон 2 0
Черников Александр 1 0

Результаты матчей

Оренбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Краснодар
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0
Оренбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Краснодар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

1
3
Оренбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Краснодар
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

1
3

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

3
6
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Пропущено

6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Оренбург
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Оренбург - Сочи 2:0 Оренбург - Урал 0:2 Рубин - Оренбург 1:1 Оренбург - ЦСКА Москва 0:6
Спартак Москва - Оренбург 3:2 Оренбург - Габала 1:1 Суклея - Оренбург 1:6 Оренбург - Маниса ФК 2:2 Газиантепспор - Оренбург 2:2 Оренбург - Трактор 3:3 Оренбург - Эгнатия 0:0 Оренбург - Динамо Москва 3:0 Торпедо Москва - Оренбург 1:3 Оренбург - Зенит 2:2 Урал - Оренбург 2:1 ЦСКА Москва - Оренбург 2:1 Оренбург - Пари НН 1:0 Факел - Оренбург 1:3 Оренбург - Локомотив Москва 1:4 Оренбург - Ростов 2:2
Краснодар
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Динамо Москва - Краснодар 4:3 Краснодар - Пари НН 1:0 Краснодар - Сочи 2:0 Краснодар - Спартак Москва 1:2
Динамо Москва - Краснодар 1:3 Краснодар - Сочи 2:2 Краснодар - ФК Кубань 3:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:1 Ахмат - Краснодар 2:2 Краснодар - ЦСКА Москва 0:0 Краснодар - Ростов 3:0 Краснодар - Урал 2:1 Зенит - Краснодар 2:2 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Краснодар - Акрон 0:0 Краснодар - Урал 1:1 Спартак Москва - Краснодар 4:3 Краснодар - Крылья Советов 2:2 Сочи - Краснодар 0:2 Краснодар - Пари НН 3:1

Результаты матчей

Оренбург
Краснодар

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Оренбург
Краснодар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 3 3 0 0 9 - 4 9
2.
Краснодар
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
3.
Крылья Советов
 Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
4.
Урал
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 0 1 8 - 5 6
6.
Зенит
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
7.
Локомотив Москва
 Заявка 3 1 1 1 7 - 7 4
8.
Динамо Москва
 Заявка 3 1 1 1 7 - 8 4
9.
Ростов
 Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
10.
Сочи
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
11.
Ахмат
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
12.
Балтика
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
13.
Рубин
 Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
14.
Оренбург
 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
15.
Пари НН
 Заявка 3 0 1 2 0 - 3 1
16.
Факел
 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Спартак Москва
 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
3.
Крылья Советов
 Заявка 2 1 1 0 8 - 4 4
4.
Ростов
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Урал
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
7.
Балтика
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Сочи
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Локомотив Москва
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Рубин
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
11.
Зенит
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
12.
Пари НН
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Оренбург
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Динамо Москва
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Факел
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
16.
Ахмат
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Динамо Москва
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
3.
Спартак Москва
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Урал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Краснодар
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Ахмат
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Крылья Советов
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
9.
Локомотив Москва
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
10.
Рубин
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Пари НН
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Оренбург
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Сочи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Ростов
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
15.
Факел
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
16.
Балтика
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 4 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 3 (1)
Зенит Кассьерра Матео 3
Локомотив Москва Тикнизян Наир 3
Спартак Москва Промес Квинси 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Факел Божин Сергей 3
Оренбург Перес Матиас 3
Ахмат Семёнов Андрей 1 1
Оренбург Мансилья Брайан Эсекиэль 1 1
Пари НН Сергей Юран 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - Краснодар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 августа 2023, осталось 2 дня 8 часов 52 минуты.



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    • Прогнозы 51
    Оренбург 19.6% (10)
    X 11.8% (6)
    Краснодар 68.6% (35)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Оренбург
    Ничья
    Краснодар
    3.20
    3.80
    2.32
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Оренбург - Краснодар

    Исход игры
    Оренбург
    19.6% (10)
    Ничья
    11.8% (6)
    Краснодар
    68.6% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.39% (31)
    Меньше
    32.61% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    71.74% (33)
    Нет
    28.26% (13)
    Популярный счёт
    1:2 Краснодар
    31.4% (16)
    0:1 Краснодар
    13.7% (7)
    1:3 Краснодар
    11.8% (6)
    2:1 Оренбург
    7.8% (4)
    2:2 Ничья
    5.9% (3)
    1:1 Ничья
    5.9% (3)
    0:2 Краснодар
    5.9% (3)
    1:0 Оренбург
    3.9% (2)
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    Краснодар
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