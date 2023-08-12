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  4. Первый дивизион А 2023-2024

Бельгия: Первый дивизион А
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
РВДМ 47
0:0
Второй тайм: 64'
Мехелен
0'

Ход матча

46'
Rikelmi
Дайлли Никло
 
46'
 
Маледе Йонас
Ngal Ayel Mukau
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
РВДМ 47
Ничья
Мехелен
3.30
3.55
3.20
Все Коэффициенты
33
Дефурни
Тео
19
Эрис
Жонатан
4
Klaus
3
Ле
Жонкур
Флориан
77
Zakaria
El
Ouahdi
26
Abner
II
11
Дайлли
Никло
6
Двомо
Пьер
5
Де
Сарт
Алексис
69
Да
Сильва
Флоран
7
Бирон
Микаэль
1
Куке
Гетан
17
Rafik
Belghali
30
Ванлерберге
Йорди
27
Бейтс
Дэвид
23
Фулон
Дам
34
Ngal
Ayel
Mukau
16
Схоофс
Роб
7
Хайреманс
Джеффри
19
Мрабти
Керим
11
Сторм
Никола
20
Лаубербах
Лион
РВДМ 47
5-4-1
Мехелен
4-2-3-1

История личных встреч

РВДМ 47
Мехелен

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

ТМК
0:0
К
2:0
ТМК
1:1
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1
0.5

Тотал матчей

0.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1

Среднее время на гол

90
180

Бомбардиры внутри турнира

РВДМ 47
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бирон Микаэль 2 (1) 0.67
Мерсье Ксавье 0 0
Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Схоофс Роб 1 0.33

Карточки

РВДМ 47
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрис Жонатан 1 0
Abner II 1 0
Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайреманс Джеффри 1 0
Нгой Жульен 1 0
Фулон Дам 1 0
Rafik Belghali 1 0

Результаты матчей

РВДМ 47
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Мехелен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
РВДМ 47
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Мехелен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0
РВДМ 47
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Мехелен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

РВДМ 47
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
АХ Лёвен - РВДМ 47 1:2 РВДМ 47 - Генк 0:4 РВДМ 47 - Лион 1:0 РВДМ 47 - Герта 1:2
Кортрейк - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Андерлехт (до 23 лет) 1:0 Брюгге-2 - РВДМ 47 1:3 Льерс Кемпензонен - РВДМ 47 0:3 РВДМ 47 - Васланд-Беверен 1:1 РВДМ 47 - Беерсхот-Вильрейк 4:0 Беерсхот-Вильрейк - РВДМ 47 1:1 РВДМ 47 - Виртон 0:0 Андерлехт (до 23 лет) - РВДМ 47 0:4 РВДМ 47 - Брюгге-2 3:2 Васланд-Беверен - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Льерс Кемпензонен 3:1 Беерсхот-Вильрейк - РВДМ 47 0:1 РВДМ 47 - СЛ 16 ФК 3:1 Льерс Кемпензонен - РВДМ 47 1:2 РВДМ 47 - Дейнзе 2:1
Мехелен
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Мехелен - Гент 0:1 Брюгге - Мехелен 1:1 Антверпен - Мехелен 1:1 Мехелен - Маккаби Нетания 3:2
Васланд-Беверен - Мехелен 0:3 Рюпель Бом - Мехелен 0:3 Темпо Оверийсе - Мехелен 0:5 Мехелен - Антверпен 0:2 Андерлехт - Мехелен 2:3 Мехелен - Гент 1:1 АХ Лёвен - Мехелен 4:1 Мехелен - Брюгге 0:3 Мехелен - Ломмель 0:4 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 1:0 Антверпен - Мехелен 5:0 Мехелен - Зульте-Варегем 1:0 Серен Юнайтед - Мехелен 0:2 Мехелен - Генк 2:2 Эйпен - Мехелен 2:1

Результаты матчей

РВДМ 47
Мехелен

Точный счет

0:4
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:4
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

РВДМ 47
Мехелен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Гент
 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Сент-Трейден
 2 2 0 0 2 - 0 6
4.
Антверпен
 3 2 0 1 7 - 1 6
5.
Эйпен
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Брюгге
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
РВДМ 47
 0:0 3 1 1 1 2 - 5 4
8.
Генк
 2 1 0 1 4 - 1 3
9.
Серкль Брюгге
 2 1 0 1 2 - 1 3
10.
Андерлехт
 2 1 0 1 1 - 2 3
11.
Мехелен
 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
12.
АХ Лёвен
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Вестерло
 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Спортинг Шарлеруа
 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Стандард
 2 0 0 2 0 - 2 0
16.
Кортрейк
 3 0 0 3 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Антверпен
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Серкль Брюгге
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Андерлехт
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Сент-Трейден
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Гент
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Спортинг Шарлеруа
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Эйпен
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
РВДМ 47
 0:0 2 0 1 1 0 - 4 1
11.
Кортрейк
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Стандард
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Вестерло
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
АХ Лёвен
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Генк
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Мехелен
 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
РВДМ 47
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Брюгге
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Эйпен
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Сент-Трейден
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Гент
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Унион Сент-Жиллуаз
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Мехелен
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Вестерло
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
АХ Лёвен
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Стандард
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Антверпен
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Серкль Брюгге
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Спортинг Шарлеруа
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Андерлехт
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Кортрейк
 2 0 0 2 2 - 9 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Антверпен Янссен Винсент 3
Эйпен Yentil van Genechten 2
Унион Сент-Жиллуаз Эккерт Айенса Деннис 2
Брюгге Родригеш Тьяго 2
РВДМ 47 Бирон Микаэль 2
Весь список

Топ нарушителей
Стандард Баликвиша Вильям 1 1
Брюгге Кюйпер Максим 1 1
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 2
Эйпен Нуруден Абдул Манаф 2
Кортрейк Nayel Mehssatou 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
РВДМ 47
Ничья
Мехелен
3.30
3.55
3.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч РВДМ 47 0:0 Мехелен онлайн

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РВДМ 47
Мехелен
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