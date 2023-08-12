  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024

Бельгия: Первый дивизион А
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
РВДМ 47
1:0
Конец матча
Мехелен
0'
1:0
73' Гол
Бирон Микаэль
82' Желтая карточка
Klaus
90' Желтая карточка
Дефурни Тео
90' Желтая карточка
Rikelmi
90' Желтая карточка
Маледе Йонас
90'+7
33
Дефурни
Тео
19
Эрис
Жонатан
4
Klaus
3
Ле
Жонкур
Флориан
77
Zakaria
El
Ouahdi
26
Abner
II
11
Дайлли
Никло
6
Двомо
Пьер
5
Де
Сарт
Алексис
69
Да
Сильва
Флоран
7
Бирон
Микаэль
1
Куке
Гетан
17
Rafik
Belghali
30
Ванлерберге
Йорди
27
Бейтс
Дэвид
23
Фулон
Дам
34
Ngal
Ayel
Mukau
16
Схоофс
Роб
7
Хайреманс
Джеффри
19
Мрабти
Керим
11
Сторм
Никола
20
Лаубербах
Лион
РВДМ 47
5-4-1
Мехелен
4-2-3-1

История личных встреч

РВДМ 47
Мехелен

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

ТМК
0:0
К
2:0
ТМК
1:1
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1
0.5

Тотал матчей

0.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1

Среднее время на гол

90
180

Бомбардиры внутри турнира

РВДМ 47
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бирон Микаэль 3 (1) 1
Мерсье Ксавье 0 0
Де Сарт Алексис 0 0
Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Схоофс Роб 1 0.33

Карточки

РВДМ 47
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрис Жонатан 1 0
Дефурни Тео 1 0
Klaus 1 0
Abner II 1 0
Rikelmi 1 0
Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайреманс Джеффри 1 0
Нгой Жульен 1 0
Маледе Йонас 1 0
Фулон Дам 1 0
Rafik Belghali 1 0

Результаты матчей

РВДМ 47
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Мехелен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
РВДМ 47
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Мехелен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0
РВДМ 47
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Мехелен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

РВДМ 47
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
АХ Лёвен - РВДМ 47 1:2 РВДМ 47 - Генк 0:4 РВДМ 47 - Лион 1:0 РВДМ 47 - Герта 1:2
Кортрейк - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Андерлехт (до 23 лет) 1:0 Брюгге-2 - РВДМ 47 1:3 Льерс Кемпензонен - РВДМ 47 0:3 РВДМ 47 - Васланд-Беверен 1:1 РВДМ 47 - Беерсхот-Вильрейк 4:0 Беерсхот-Вильрейк - РВДМ 47 1:1 РВДМ 47 - Виртон 0:0 Андерлехт (до 23 лет) - РВДМ 47 0:4 РВДМ 47 - Брюгге-2 3:2 Васланд-Беверен - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Льерс Кемпензонен 3:1 Беерсхот-Вильрейк - РВДМ 47 0:1 РВДМ 47 - СЛ 16 ФК 3:1 Льерс Кемпензонен - РВДМ 47 1:2 РВДМ 47 - Дейнзе 2:1
Мехелен
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Мехелен - Гент 0:1 Брюгге - Мехелен 1:1 Антверпен - Мехелен 1:1 Мехелен - Маккаби Нетания 3:2
Васланд-Беверен - Мехелен 0:3 Рюпель Бом - Мехелен 0:3 Темпо Оверийсе - Мехелен 0:5 Мехелен - Антверпен 0:2 Андерлехт - Мехелен 2:3 Мехелен - Гент 1:1 АХ Лёвен - Мехелен 4:1 Мехелен - Брюгге 0:3 Мехелен - Ломмель 0:4 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 1:0 Антверпен - Мехелен 5:0 Мехелен - Зульте-Варегем 1:0 Серен Юнайтед - Мехелен 0:2 Мехелен - Генк 2:2 Эйпен - Мехелен 2:1

Результаты матчей

РВДМ 47
Мехелен

Точный счет

0:4
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:4
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

РВДМ 47
Мехелен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 2:1 3 3 0 0 5 - 1 9
2.
Гент
 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Сент-Трейден
 2 2 0 0 2 - 0 6
4.
Антверпен
 3 2 0 1 7 - 1 6
5.
РВДМ 47
 3 2 0 1 3 - 5 6
6.
Брюгге
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Эйпен
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Генк
 2 1 0 1 4 - 1 3
9.
Серкль Брюгге
 2 1 0 1 2 - 1 3
10.
Андерлехт
 2 1 0 1 1 - 2 3
11.
Вестерло
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Спортинг Шарлеруа
 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
АХ Лёвен
 1:2 3 0 1 2 3 - 5 1
14.
Мехелен
 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Стандард
 2 0 0 2 0 - 2 0
16.
Кортрейк
 3 0 0 3 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Антверпен
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 2:1 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Серкль Брюгге
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Андерлехт
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Сент-Трейден
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Гент
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
РВДМ 47
 2 1 0 1 1 - 4 3
8.
Спортинг Шарлеруа
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Эйпен
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Кортрейк
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Стандард
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Мехелен
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
АХ Лёвен
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Генк
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Вестерло
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Эйпен
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Брюгге
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
РВДМ 47
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Сент-Трейден
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Гент
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Унион Сент-Жиллуаз
 2:1 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Вестерло
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Мехелен
 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
АХ Лёвен
 1:2 2 0 1 1 2 - 3 1
11.
Стандард
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Антверпен
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Серкль Брюгге
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Спортинг Шарлеруа
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Андерлехт
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Кортрейк
 2 0 0 2 2 - 9 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Антверпен Янссен Винсент 3
РВДМ 47 Бирон Микаэль 3
Унион Сент-Жиллуаз Эккерт Айенса Деннис 2 (1)
Унион Сент-Жиллуаз Пуэртас Кэмерон 2 (1)
Эйпен Yentil van Genechten 2
Весь список

Топ нарушителей
Стандард Баликвиша Вильям 1 1
Брюгге Кюйпер Максим 1 1
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 2
Эйпен Нуруден Абдул Манаф 2
Кортрейк Nayel Mehssatou 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч РВДМ 47 1:0 Мехелен онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     