Тур: 5. Стадион: Оцелул. Главный судья: Horia Mladinovici
1:1
Конец матча
0'
44' Undefined phrase: football_event_Жардан Василий
47' Желтая карточкаAriel Lopez1
1:0
59' ГолAlexandru Pop
63' Желтая карточкаПеряну Овидиу
77' Желтая карточкаМирон Джордже
89' Желтая карточкаRelu Stoian
1:1
90' ПенальтиНистор Дан
90'+5
Ход матча
44'
47'
59'
1:0
63'
77'
89'
90'
1:1
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
12
Relu
Stoian
30
Yuri
Cisotti
94
Бик
Овидиу
59
Попадюк
Дору
10
Нистор
Дан
19
Попа
Даньел
- Основной состав
-
12 Relu StoianВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Yuri CisottiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
67 ФредерикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мунтяну Доринел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
94 Бик ОвидиуПолузащитник
-
59 Попадюк ДоруПолузащитник
-
10 Нистор ДанПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Попа ДаньелНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Филип ИоанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Петря Антон
История личных встреч
Оцелул Галац
Университатя Клуж
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
9 матчей
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
1.8
0.75
Среднее время на гол
50
120
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.25
0.8
Среднее время на гол
72
112
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
1.56
0.78
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
Среднее время на гол
57
115
Бомбардиры внутри турнира
Оцелул Галац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alexandru Pop
|3
|0.6
|Гайтан Пабло
|0
|0
|Teles
|0
|0
|Танасе Рэзван
|0
|0
Университатя Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кипчу Александру
|3
|0.6
|Нистор Дан
|3 (2)
|0.6
|Попа Даньел
|1
|0.2
|Вэтэжелу Богдан
|0
|0
Карточки
Оцелул Галац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yuri Cisotti
|2
|0
|Желев Милен
|2
|0
|Relu Stoian
|2
|0
|Ariel Lopez1
|2
|0
|Andrei Rus
|2
|0
|Доринель Мунтеану
|1
|0
|George Carjan
|1
|0
|Жардан Василий
|1
|0
|Танасе Рэзван
|1
|0
Университатя Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нистор Дан
|2
|0
|Митря Богдан
|2
|0
|Димитров Радослав
|1
|0
|Пициан Андрей
|1
|0
|Вэтэжелу Богдан
|1
|0
|Мирон Джордже
|1
|0
|Бик Овидиу
|1
|0
|Перяну Овидиу
|1
|0
|Горчеа Андрей
|1
|0
Результаты матчей
Оцелул Галац
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Университатя Клуж
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
2
2
Оцелул Галац
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Университатя Клуж
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
1
1
Оцелул Галац
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Университатя Клуж
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
5
Волевые поражения
3
3
Голы по времени матча
Забито
2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
20%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
3
8
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
1
33%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
1
33%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
40%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
60%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Оцелул Галац
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Сепси - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Стяуа 0:2 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - УТА Арад 1:1
Оцелул Галац - Войводина Нови Сад 2:2 Оцелул Галац - Марибор 0:0 Оцелул Галац - Полесье 2:2 Капфенберг - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Униря Деж 1:0 Глория Бузау - Оцелул Галац 1:0 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 0:2 Стяуа Бухарест - Оцелул Галац 1:1 Политехника Яссы - Оцелул Галац 2:0 Униря Деж - Оцелул Галац 0:1 Оцелул Галац - Глория Бузау 1:0 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:0 Оцелул Галац - Стяуа Бухарест 3:2 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:2 КСМ Думбрэвица - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Чиксереда Меркуря-Чук 1:0
Университатя Клуж
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:1 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:4 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:3 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 1:1
Ракув - Университатя Клуж 2:1 Университатя Клуж - Жилина 1:1 Маккаби Хайфа - Университатя Клуж 3:0 Слован Братислава - Университатя Клуж 3:0 Целе - Университатя Клуж 1:1 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2 Университатя Клуж - Киндия Тырговиште 2:0 Ботошани - Университатя Клуж 0:0 Университатя Клуж - Волунтари 2:3 Университатя Клуж - УТА Арад 1:0 Университатя Клуж - Миовени 1:0 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 0:2 Университатя Клуж - У Крайова 1948 1:3 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2 УТА Арад - Университатя Клуж 2:0
Результаты матчей
Оцелул Галац
Университатя Клуж
Точный счет
1:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
2 раза 67%
3:4
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Точный счет
1:1
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
3 раза 60%
0:3
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Оцелул Галац
Университатя Клуж
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|2.
|5
|3
|0
|2
|8 - 9
|9
|3.
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|4.
|0:1
|5
|2
|2
|1
|4 - 2
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|6.
|4
|2
|0
|2
|8 - 7
|6
|7.
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|8.
|5
|2
|0
|3
|8 - 9
|6
|9.
|1:0
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|10.
|5
|1
|3
|1
|7 - 9
|6
|11.
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|12.
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|13.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|5
|0
|4
|1
|3 - 5
|4
|15.
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|16.
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|0:1
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|7.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|7 - 8
|3
|12.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|14.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|16.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|4.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|5.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|12.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|4
|Университатя Клуж
|Кипчу Александру
|3 (1)
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|3 (1)
|У Крайова 1948
|Сидибе Секу
|3 (1)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|3 (1)
|Динамо Бухарест
|Рошу Нелуц
|3
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|3
|У Крайова 1948
|Маскареньяс Матеус
|1 1
|Политехника Яссы
|Самайоа Николас
|1 1
|Петролул Плоешти
|Guilherme Gomes Garutti
|1 1