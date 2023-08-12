Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Г О О О О Л - Alexandru Pop забивает с правой ноги!

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Alexandru Pop не смог попасть в створ ударом издали

Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Оцелул Галац , будет отменен из-за фола.

45' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Оцелул Галац

44' Iliya Dimitrov создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Жардан Василий выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Juri Cisotti выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Жардан Василий выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Перяну Овидиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Relu Stoian взял и забрал мяч на выходе

41' Университатя Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Университатя Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Университатя Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Кипчу Александру оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

37' Университатя Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Бик Овидиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Ловрич Драган выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Университатя Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Университатя Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Вэтэжелу Богдан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Университатя Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Перяну Овидиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Iliya Dimitrov выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Университатя Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Вэтэжелу Богдан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Жардан Василий выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Университатя Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Alexandru Pop из команды Оцелул Галац своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

28' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Митря Богдан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Горчеа Андрей взял и забрал мяч на выходе

25' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Желев Милен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Жардан Василий пробует нанести удар издали, но Andrei Gorcea держит все под контролем

24' Матч возобновлен

23' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

22' Университатя Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Перяну Овидиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Мирон Джордже выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Dan Panait выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Университатя Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Кипчу Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Ябре Тобасегноу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Juri Cisotti выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Желев Милен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Митря Богдан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Relu Stoian взял и забрал мяч на выходе

19' Университатя Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Димитров Радослав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Желев Милен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Бодиштяну Штефан не смог попасть в створ ударом издали

16' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Игрок из команды Оцелул Галац делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

15' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Митря Богдан выиграл воздушное противоборство у Alexandru Pop.

14' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Университатя Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Университатя Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Университатя Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Нистор Дан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Alexandru Pop выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Попадюк Дору выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Ловрич Драган выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Перяну Овидиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Перяну Овидиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Ariel Lopez нанес удар головой, но Andrei Gorcea спокойно отбил мяч.

7' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Мирон Джордже выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Ariel Lopez выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Горчеа Андрей взял и забрал мяч на выходе

3' Ловрич Драган выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Juri Cisotti выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Желев Милен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.