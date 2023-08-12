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  4. Суперлига 2023-2024

Румыния: Суперлига
2023-2024

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Horia Mladinovici
Оцелул Галац
1:1
Конец матча
Университатя Клуж
0'
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Жардан Василий
47' Желтая карточка
Ariel Lopez1
1:0
59' Гол
Alexandru Pop
63' Желтая карточка
Перяну Овидиу
77' Желтая карточка
Мирон Джордже
89' Желтая карточка
Relu Stoian
1:1
90' Пенальти
Нистор Дан
90'+5
12
Relu
Stoian
2
Желев
Милен
15
Francois
Tobasegnou
Yabre
25
Ловрич
Драган
22
Dan
Lucian
Panait
30
Yuri
Cisotti
5
Ariel
Lopez1
23
Жардан
Василий
11
Alexandru
Pop
9
Iliya
Dimitrov
20
Бодиштяну
Штефан
33
Горчеа
Андрей
88
Димитров
Радослав
6
Мирон
Джордже
3
Митря
Богдан
5
Вэтэжелу
Богдан
18
Перяну
Овидиу
94
Бик
Овидиу
59
Попадюк
Дору
10
Нистор
Дан
27
Кипчу
Александру
19
Попа
Даньел
Оцелул Галац
Университатя Клуж

История личных встреч

Оцелул Галац
Университатя Клуж

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

9 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ДА
1:1
ДА
3:0
ДА
2:1

Голы

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

1.8
0.75

Среднее время на гол

50
120

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.25
0.8

Среднее время на гол

72
112

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

1.56
0.78

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
4
Больше 44%
Меньше 56%
5

Среднее время на гол

57
115

Бомбардиры внутри турнира

Оцелул Галац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alexandru Pop 3 0.6
Гайтан Пабло 0 0
Teles 0 0
Танасе Рэзван 0 0
Университатя Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кипчу Александру 3 0.6
Нистор Дан 3 (2) 0.6
Попа Даньел 1 0.2
Вэтэжелу Богдан 0 0

Карточки

Оцелул Галац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yuri Cisotti 2 0
Желев Милен 2 0
Relu Stoian 2 0
Ariel Lopez1 2 0
Andrei Rus 2 0
Доринель Мунтеану 1 0
George Carjan 1 0
Жардан Василий 1 0
Танасе Рэзван 1 0
Университатя Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нистор Дан 2 0
Митря Богдан 2 0
Димитров Радослав 1 0
Пициан Андрей 1 0
Вэтэжелу Богдан 1 0
Мирон Джордже 1 0
Бик Овидиу 1 0
Перяну Овидиу 1 0
Горчеа Андрей 1 0

Результаты матчей

Оцелул Галац
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Университатя Клуж
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

2
2
Оцелул Галац
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Университатя Клуж
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

1
1
Оцелул Галац
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Университатя Клуж
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
5

Волевые поражения

3
3

Голы по времени матча

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
1
33%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
1
33%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
40%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
60%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Оцелул Галац
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Сепси - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Стяуа 0:2 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - УТА Арад 1:1
Оцелул Галац - Войводина Нови Сад 2:2 Оцелул Галац - Марибор 0:0 Оцелул Галац - Полесье 2:2 Капфенберг - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Униря Деж 1:0 Глория Бузау - Оцелул Галац 1:0 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 0:2 Стяуа Бухарест - Оцелул Галац 1:1 Политехника Яссы - Оцелул Галац 2:0 Униря Деж - Оцелул Галац 0:1 Оцелул Галац - Глория Бузау 1:0 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:0 Оцелул Галац - Стяуа Бухарест 3:2 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:2 КСМ Думбрэвица - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Чиксереда Меркуря-Чук 1:0
Университатя Клуж
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:1 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:4 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:3 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 1:1
Ракув - Университатя Клуж 2:1 Университатя Клуж - Жилина 1:1 Маккаби Хайфа - Университатя Клуж 3:0 Слован Братислава - Университатя Клуж 3:0 Целе - Университатя Клуж 1:1 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2 Университатя Клуж - Киндия Тырговиште 2:0 Ботошани - Университатя Клуж 0:0 Университатя Клуж - Волунтари 2:3 Университатя Клуж - УТА Арад 1:0 Университатя Клуж - Миовени 1:0 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 0:2 Университатя Клуж - У Крайова 1948 1:3 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2 УТА Арад - Университатя Клуж 2:0

Результаты матчей

Оцелул Галац
Университатя Клуж

Точный счет

1:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
2 раза 67%
3:4
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:1
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
3 раза 60%
0:3
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Оцелул Галац
Университатя Клуж

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Стяуа
 4 4 0 0 8 - 2 12
2.
Волунтари
 5 3 0 2 8 - 9 9
3.
Сепси
 4 2 2 0 5 - 1 8
4.
Университатя Крайова
 0:1 5 2 2 1 4 - 2 8
5.
ЧФР Клуж
 4 2 1 1 6 - 3 7
6.
Фарул Констанца
 4 2 0 2 8 - 7 6
7.
Германнштадт
 4 2 0 2 5 - 4 6
8.
У Крайова 1948
 5 2 0 3 8 - 9 6
9.
Политехника Яссы
 1:0 5 2 0 3 5 - 7 6
10.
Университатя Клуж
 5 1 3 1 7 - 9 6
11.
Рапид Бухарест
 4 1 2 1 6 - 4 5
12.
Петролул Плоешти
 4 1 2 1 5 - 6 5
13.
УТА Арад
 4 1 1 2 4 - 6 4
14.
Оцелул Галац
 5 0 4 1 3 - 5 4
15.
Ботошани
 4 0 2 2 4 - 6 2
16.
Динамо Бухарест
 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волунтари
 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Стяуа
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
ЧФР Клуж
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Университатя Крайова
 0:1 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Сепси
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Петролул Плоешти
 3 1 1 1 4 - 5 4
7.
Фарул Констанца
 2 1 0 1 5 - 4 3
8.
Германнштадт
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
УТА Арад
 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Политехника Яссы
 1:0 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
У Крайова 1948
 3 1 0 2 7 - 8 3
12.
Рапид Бухарест
 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Оцелул Галац
 3 0 2 1 2 - 4 2
14.
Ботошани
 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Университатя Клуж
 2 0 1 1 1 - 4 1
16.
Динамо Бухарест
 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Стяуа
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Университатя Клуж
 3 1 2 0 6 - 5 5
3.
Сепси
 2 1 1 0 3 - 0 4
4.
Университатя Крайова
 0:1 3 1 1 1 3 - 2 4
5.
Рапид Бухарест
 2 1 0 1 4 - 2 3
6.
Германнштадт
 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
ЧФР Клуж
 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
У Крайова 1948
 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Фарул Констанца
 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Политехника Яссы
 1:0 3 1 0 2 3 - 4 3
11.
Волунтари
 3 1 0 2 4 - 7 3
12.
Оцелул Галац
 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Петролул Плоешти
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Динамо Бухарест
 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
УТА Арад
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Ботошани
 2 0 1 1 3 - 4 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 4
Университатя Клуж Кипчу Александру 3 (1)
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 3 (1)
У Крайова 1948 Сидибе Секу 3 (1)
Университатя Клуж Нистор Дан 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Бухарест Рошу Нелуц 3
Сепси Штефэнеску Мариус 3
У Крайова 1948 Маскареньяс Матеус 1 1
Политехника Яссы Самайоа Николас 1 1
Петролул Плоешти Guilherme Gomes Garutti 1 1
Весь список
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