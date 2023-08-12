Тур: 5. Стадион: Stadionul E. Alexandrescu. Главный судья: Ковач Иштван
1:0
Первый тайм: 45+'
Ход матча
35'
40'
44'
1:0
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
21
Luis
Phelipe
26
Зайков
Джоко
34
Раул
Силва
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Luis PhelipeПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Шербан СоринЗащитник
-
19 Иту КэтэлинПолузащитник
-
23 Ион РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Войтуш ЯкубНападающий
-
-
Главный тренер: Грозаву Леонтин
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Зайков ДжокоЗащитник
-
34 Раул СилваЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
17 Борца ФлоринЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Регекампф Лауренциу
История личных встреч
Политехника Яссы
Университатя Крайова
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 8 побед
13 матчей
23.1%
7.7%
69.2%
3 победы 1 ничья 9 побед
Первый тайм
15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
15.4%
23.1%
61.5%
2 победы 3 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
1.33
0.6
Среднее время на гол
67
150
Всего голов
10
14
Голов в среднем за матч
1.43
1.75
Среднее время на гол
63
51
Всего голов
18
17
Голов в среднем за матч
1.38
1.31
Тотал матчей
2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
65
68
Бомбардиры внутри турнира
Политехника Яссы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luis Phelipe
|2
|0.4
|Carlos Jatoba
|1
|0.2
|Войтуш Якуб
|1
|0.2
|Мартак Мариус
|0
|0
|Alin Roman II
|0
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иван Андрей
|2 (2)
|0.4
|Крецу Александру
|1
|0.2
|Маркович Йован
|1
|0.2
|Митрицэ Александру
|0
|0
Карточки
Политехника Яссы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Самайоа Николас
|1
|1
|Stefan Stefanovici
|2
|0
|Andrei Gheorghita
|2
|0
|Ион Роберт
|0
|1
|Войтуш Якуб
|1
|0
|Илие Флорин
|1
|0
|Васвари Габриэл
|1
|0
|Мартак Мариус
|1
|0
|Alin Roman II
|1
|0
|Catalin Hlistei
|1
|0
|Luis Phelipe
|1
|0
|Leontin Grozavu
|1
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Митрицэ Александру
|2
|0
|Маркович Йован
|2
|0
|Борца Флорин
|2
|0
|Лаурентин Рехекампф
|1
|0
|Крецу Александру
|1
|0
|Банку Никусор
|1
|0
|Кэпэцынэ Михай
|1
|0
|Влэдою Штефан
|1
|0
Результаты матчей
Политехника Яссы
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Университатя Крайова
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
Политехника Яссы
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Университатя Крайова
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
3
1
Политехника Яссы
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Университатя Крайова
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
4
2
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
7
1
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
100%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Политехника Яссы
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
УТА Арад - Политехника Яссы 1:0 Фарул Констанца - Политехника Яссы 1:3 Политехника Яссы - Германнштадт 1:3 ЧФР Клуж - Политехника Яссы 2:0
Политехника Яссы - Динамо Бухарест 4:1 Униря Деж - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - Стяуа Бухарест 5:1 Глория Бузау - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Оцелул Галац 2:0 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:3 Политехника Яссы - Униря Деж 0:0 Стяуа Бухарест - Политехника Яссы 2:2 Политехника Яссы - Глория Бузау 1:1 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:2 Политехника Яссы - Прогресул Спартак 3:1 АСУ Политехнича - Политехника Яссы 1:3 Политехника Яссы - Виторул Селимбар 4:1 Униря Констанца - Политехника Яссы 1:2 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 1:0 Брашов - Политехника Яссы 2:2
Университатя Крайова
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Университатя Крайова - Германнштадт 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:2
Университатя Крайова - Славия София 3:2 Локомотив Пловдив - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Лудогорец 0:2 Университатя Крайова - Дрита 2:0 Ботев Пловдив - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Стяуа 1:2 Сепси - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:1 Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:2 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 Стяуа - Университатя Крайова 1:1
Результаты матчей
Политехника Яссы
Университатя Крайова
Точный счет
1:3
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:3
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Политехника Яссы
Университатя Крайова
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
13
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|2.
|5
|3
|0
|2
|8 - 9
|9
|3.
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|4.
|0:1
|5
|2
|2
|1
|4 - 2
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|6.
|4
|2
|0
|2
|8 - 7
|6
|7.
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|8.
|5
|2
|0
|3
|8 - 9
|6
|9.
|1:0
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|10.
|5
|1
|3
|1
|7 - 9
|6
|11.
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|12.
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|13.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|5
|0
|4
|1
|3 - 5
|4
|15.
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|16.
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|0:1
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|7.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|7 - 8
|3
|12.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|14.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|16.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|4.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|5.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|12.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|4
|Университатя Клуж
|Кипчу Александру
|3 (1)
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|3 (1)
|У Крайова 1948
|Сидибе Секу
|3 (1)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|3 (1)
|Динамо Бухарест
|Рошу Нелуц
|3
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|3
|У Крайова 1948
|Маскареньяс Матеус
|1 1
|Политехника Яссы
|Самайоа Николас
|1 1
|Петролул Плоешти
|Guilherme Gomes Garutti
|1 1