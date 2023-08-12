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Румыния: Суперлига
2023-2024

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Ковач Иштван
Политехника Яссы
1:4
Конец матча
Университатя Крайова
0'
35' Желтая карточка
Alin Roman II
40' Желтая карточка
Катанец Матия
1:0
44' Гол
Alin Roman II
47' Желтая карточка
Мартак Мариус
55' Желтая карточка
Банку Никусор
58' Вторая желтая карточка
Alin Roman II
61' Желтая карточка
Luis Phelipe
1:1
65' Гол
Маркович Йован
1:2
78' Гол
Иван Андрей
1:3
90' Гол
Митрицэ Александру
90' Желтая карточка
Дансиу Мариан
1:4
90' Гол
Рогульич Анте
90'+7
12
Ionut
Ailenei
2
Мартак
Мариус
6
Илие
Флорин
32
Катанец
Матия
18
Stefan
Stefanovici
95
Carlos
Jatoba
37
Бордеяну
Михай
10
Alin
Roman
II
21
Luis
Phelipe
9
Харрисон
Шейон
80
Andrei
Gheorghita
21
Попеску
Лаурентиу
12
Нчамаа
Базилио
26
Зайков
Джоко
34
Раул
Силва
11
Банку
Никусор
4
Крецу
Александру
10
Баярам
Штефан
6
Скречу
Владимир
9
Иван
Андрей
20
Маркович
Йован
28
Митрицэ
Александру
Политехника Яссы
Университатя Крайова

История личных встреч

Политехника Яссы
Университатя Крайова

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 8 побед

13 матчей

23.1%
7.7%
69.2%
3 победы 1 ничья 9 побед

Первый тайм

15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

15.4%
23.1%
61.5%
2 победы 3 ничьи 8 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
К
3:2
ПЛ
2:5
ПЛ
1:1
Л1
1:2
ДА
2:1
ДА
1:0
ДА
1:0
ДА
2:0
ДА
2:1

Голы

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.33
0.6

Среднее время на гол

67
150

Всего голов

10
14

Голов в среднем за матч

1.43
1.75

Среднее время на гол

63
51

Всего голов

18
17

Голов в среднем за матч

1.38
1.31

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

65
68

Бомбардиры внутри турнира

Политехника Яссы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luis Phelipe 2 0.4
Carlos Jatoba 1 0.2
Alin Roman II 1 0.2
Войтуш Якуб 1 0.2
Мартак Мариус 0 0
Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иван Андрей 3 (2) 0.6
Маркович Йован 2 0.4
Митрицэ Александру 1 0.2
Крецу Александру 1 0.2
Рогульич Анте 1 0.2
Влэдою Штефан 0 0

Карточки

Политехника Яссы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alin Roman II 1 1
Самайоа Николас 1 1
Мартак Мариус 2 0
Luis Phelipe 2 0
Stefan Stefanovici 2 0
Andrei Gheorghita 2 0
Ион Роберт 0 1
Катанец Матия 1 0
Войтуш Якуб 1 0
Илие Флорин 1 0
Васвари Габриэл 1 0
Catalin Hlistei 1 0
Leontin Grozavu 1 0
Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Митрицэ Александру 2 0
Банку Никусор 2 0
Маркович Йован 2 0
Борца Флорин 2 0
Лаурентин Рехекампф 1 0
Крецу Александру 1 0
Кэпэцынэ Михай 1 0
Влэдою Штефан 1 0
Дансиу Мариан 1 0

Результаты матчей

Политехника Яссы
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Университатя Крайова
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

2
1
Политехника Яссы
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Университатя Крайова
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

3
1
Политехника Яссы
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Университатя Крайова
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

5
2

Голы по времени матча

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
50%
1
14%
61-75
0
0%
4
57%
76-90

Пропущено

7
2
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
4
57%
0
0%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
8
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
0
0%
4
50%
76-90

Пропущено

11
2
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
3
27%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
2
100%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Политехника Яссы
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
УТА Арад - Политехника Яссы 1:0 Фарул Констанца - Политехника Яссы 1:3 Политехника Яссы - Германнштадт 1:3 ЧФР Клуж - Политехника Яссы 2:0
Политехника Яссы - Динамо Бухарест 4:1 Униря Деж - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - Стяуа Бухарест 5:1 Глория Бузау - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Оцелул Галац 2:0 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:3 Политехника Яссы - Униря Деж 0:0 Стяуа Бухарест - Политехника Яссы 2:2 Политехника Яссы - Глория Бузау 1:1 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:2 Политехника Яссы - Прогресул Спартак 3:1 АСУ Политехнича - Политехника Яссы 1:3 Политехника Яссы - Виторул Селимбар 4:1 Униря Констанца - Политехника Яссы 1:2 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 1:0 Брашов - Политехника Яссы 2:2
Университатя Крайова
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Университатя Крайова - Германнштадт 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:2
Университатя Крайова - Славия София 3:2 Локомотив Пловдив - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Лудогорец 0:2 Университатя Крайова - Дрита 2:0 Ботев Пловдив - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Стяуа 1:2 Сепси - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:1 Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:2 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 Стяуа - Университатя Крайова 1:1

Результаты матчей

Политехника Яссы
Университатя Крайова

Точный счет

1:3
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:3
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Политехника Яссы
Университатя Крайова

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1
1
2
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
2
3
1
4
2.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Стяуа
 4 4 0 0 8 - 2 12
2.
Университатя Крайова
 5 3 2 0 8 - 2 11
3.
Волунтари
 5 3 0 2 8 - 9 9
4.
Сепси
 4 2 2 0 5 - 1 8
5.
ЧФР Клуж
 4 2 1 1 6 - 3 7
6.
Фарул Констанца
 4 2 0 2 8 - 7 6
7.
Германнштадт
 4 2 0 2 5 - 4 6
8.
У Крайова 1948
 5 2 0 3 8 - 9 6
9.
Университатя Клуж
 5 1 3 1 7 - 9 6
10.
Рапид Бухарест
 4 1 2 1 6 - 4 5
11.
Петролул Плоешти
 4 1 2 1 5 - 6 5
12.
УТА Арад
 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
Оцелул Галац
 5 0 4 1 3 - 5 4
14.
Политехника Яссы
 5 1 0 4 5 - 11 3
15.
Ботошани
 4 0 2 2 4 - 6 2
16.
Динамо Бухарест
 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волунтари
 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Стяуа
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
ЧФР Клуж
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Сепси
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Университатя Крайова
 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Петролул Плоешти
 3 1 1 1 4 - 5 4
7.
Фарул Констанца
 2 1 0 1 5 - 4 3
8.
Германнштадт
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
УТА Арад
 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
У Крайова 1948
 3 1 0 2 7 - 8 3
11.
Рапид Бухарест
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Оцелул Галац
 3 0 2 1 2 - 4 2
13.
Ботошани
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Университатя Клуж
 2 0 1 1 1 - 4 1
15.
Динамо Бухарест
 2 0 0 2 0 - 5 0
16.
Политехника Яссы
 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 3 2 1 0 7 - 2 7
2.
Стяуа
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Университатя Клуж
 3 1 2 0 6 - 5 5
4.
Сепси
 2 1 1 0 3 - 0 4
5.
Рапид Бухарест
 2 1 0 1 4 - 2 3
6.
Германнштадт
 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
ЧФР Клуж
 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
У Крайова 1948
 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Фарул Констанца
 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Политехника Яссы
 3 1 0 2 3 - 4 3
11.
Волунтари
 3 1 0 2 4 - 7 3
12.
Оцелул Галац
 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Петролул Плоешти
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Динамо Бухарест
 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
УТА Арад
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Ботошани
 2 0 1 1 3 - 4 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 4
Университатя Клуж Кипчу Александру 3 (1)
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 3 (1)
У Крайова 1948 Сидибе Секу 3 (1)
Университатя Клуж Нистор Дан 3 (1)
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Топ нарушителей
Динамо Бухарест Рошу Нелуц 3
Сепси Штефэнеску Мариус 3
Политехника Яссы Alin Roman II 1 1
У Крайова 1948 Маскареньяс Матеус 1 1
Политехника Яссы Самайоа Николас 1 1
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