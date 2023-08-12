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  4. Эредивизие 2023-2024

Нидерланды: Эредивизие
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Гозубуик Сердар
ПСВ
0:0
Первый тайм: 43'
Утрехт
0'

Ход матча

41'
 
Азаркан Маруан
Бут Тейлор

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 3 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 349 Количество передач 165
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ПСВ
Ничья
Утрехт
1.32
9.30
9.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бенитес
Вальтер
3
Тезе
Джордан
5
Рамальо
Андре
18
Боскальи
Оливье
30
Ван
Анхольт
Патрик
6
Сангаре
Ибрахим
23
Веерман
Йоэй
11
Бакайоко
Жоан
26
Бабади
Исаак
7
Ланг
Ноа
9
Де
Йонг
Люк
1
Баркас
Василис
5
Тер
Авест
Хидде
3
Ван
дер
Хорн
Майк
27
Модибо
Саньян
16
Эль-Каруани
Суфьян
18
Тоорнстра
Йенс
7
Йенсен
Виктор
6
Боздоган
Джан
10
Бут
Тейлор
9
Дувикас
Анастасиос
21
Сёнтьенс
Матс
ПСВ
4-2-3-1
Утрехт
4-3-3

История личных встреч

ПСВ
Утрехт

24 матча

100%
24 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
29.2%
8.3%
15 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
8.3%
4.2%
21 победа 2 ничьи 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

33 матча

72.7%
15.2%
12.1%
24 победы 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

45.5%
42.4%
12.1%
15 побед 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

63.6%
24.2%
12.2%
21 победа 8 ничьих 4 победы

История матчей

Э
2:2
Э
6:1
Э
0:1
Э
4:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
3:0
Э
2:2
Э
4:0
Э
3:0
Э
1:7
Э
3:0
Э
1:2
Э
0:2
К
1:3
Э
3:1
Э
3:1
Э
1:5
К
2:0
Э
1:0
Э
1:5
Э
2:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
1:0
Э
1:0
Э
1:2
Э
2:1
Э
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:5
ПЛ
3:1
ПЛ
4:1

Голы

Всего голов

44
36

Голов в среднем за матч

2.59
2.25

Среднее время на гол

34
40

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

1.19
0.65

Среднее время на гол

75
139

Всего голов

63
47

Голов в среднем за матч

1.91
1.42

Тотал матчей

2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 82%
Меньше 18%
6
22
Больше 67%
Меньше 33%
11
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

47
63

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
ПСВ - Штурм 4:1 Фейеноорд - ПСВ 0:1 ПСВ - Ноттингем Форест 1:0 ПСВ - Эйндховен 3:1
Аугсбург - ПСВ 1:2 Блау-Вайсс Линц - ПСВ 1:2 ПСВ - Сент-Трейден 1:2 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 ПСВ - Херенвен 3:3 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:1 Спарта Роттердам - ПСВ 0:1 Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Аякс 3:0 Волендам - ПСВ 2:3 ПСВ - Эксельсиор 4:0 Спакенбург - ПСВ 1:2 НЕК Неймеген - ПСВ 2:4 Витесс - ПСВ 1:1 ПСВ - Камбюр 5:2 Валвейк - ПСВ 0:1
Утрехт
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Утрехт - Эспаньол 3:0 Утрехт - Болонья 1:2 Утрехт - ОФИ 2:0 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:4
Спарта Роттердам - Утрехт 0:1 Утрехт - Спарта Роттердам 1:2 Утрехт - Эммен 3:2 Аякс - Утрехт 3:1 Утрехт - Валвейк 2:0 Камбюр - Утрехт 0:3 Фейеноорд - Утрехт 3:1 Утрехт - Твенте 1:0 Гронинген - Утрехт 1:2 Утрехт - Волендам 0:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 НЕК Неймеген - Утрехт 2:2 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:2 Утрехт - Спакенбург 1:4 Спарта Роттердам - Утрехт 0:3 Утрехт - ПСВ 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Витесс
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Утрехт
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
ПСВ
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Алмере Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Фортуна Ситтард
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Гоу Эхед Иглс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Эксельсиор
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
ПЕК Зволле
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Спарта Роттердам
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Хераклес
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Херенвен
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Валвейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
НЕК Неймеген
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Волендам
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Эксельсиор
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Алмере Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Фортуна Ситтард
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Гоу Эхед Иглс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Утрехт
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Витесс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Спарта Роттердам
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Хераклес
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Херенвен
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Валвейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
НЕК Неймеген
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
ПЕК Зволле
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Волендам
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Витесс
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Утрехт
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
ПСВ
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Алмере Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Фортуна Ситтард
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Гоу Эхед Иглс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Эксельсиор
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Спарта Роттердам
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Хераклес
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Херенвен
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Валвейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
НЕК Неймеген
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
ПЕК Зволле
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Волендам
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Витесс Ван Гинкел Марко 1
Волендам Мюрен Роберт 1
Витесс Тилеманс Матейс 1
Волендам Улд-Ших Биляль 0 (1)
Витесс Аркус Карлан 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Волендам Мюрен Роберт 1
Волендам Улд-Ших Биляль 1
Волендам Мёркин Дерри 1
Волендам Плат Брайан 1
Витесс Тилеманс Матейс 1
Весь список
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ПСВ
    Ничья
    Утрехт
    1.32
    9.30
    9.40
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