Тур: 1. Стадион: Филипс. Главный судья: Гозубуик Сердар
0'
Ход матча
Статистика матча
-
1 Голы 0
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1 Удары по воротам 2
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3 Удары в створ 0
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2 Угловые 0
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3 Офсайды 0
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8 Нарушения правил 8
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0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
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0 Замены 1
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349 Количество передач 165
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Веерман
Йоэй
26
Бабади
Исаак
7
Ланг
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Веерман ЙоэйПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Бабади ИсаакПолузащитник
-
7 Ланг НоаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
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16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Тиль ГусПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Пепи РикардоНападающий
- Нападающий
-
31 Tygo Land
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Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бут ТейлорНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
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24 Виргевер НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
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38 Йеннер ИварПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
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Главный тренер: Сильбербауэр Микаэль
История личных встреч
ПСВ
Утрехт
24 матча
100%
24 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
29.2%
8.3%
15 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.5%
8.3%
4.2%
21 победа 2 ничьи 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
33 матча
72.7%
15.2%
12.1%
24 победы 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
45.5%
42.4%
12.1%
15 побед 14 ничьих 4 победы
Второй тайм
63.6%
24.2%
12.2%
21 победа 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
44
36
Голов в среднем за матч
2.59
2.25
Среднее время на гол
34
40
Всего голов
19
11
Голов в среднем за матч
1.19
0.65
Среднее время на гол
75
139
Всего голов
63
47
Голов в среднем за матч
1.91
1.42
Тотал матчей
2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 82%
Меньше 18%
6
22
Больше 67%
Меньше 33%
11
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
47
63
Результаты последних матчей
ПСВ
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
ПСВ - Штурм 4:1 Фейеноорд - ПСВ 0:1 ПСВ - Ноттингем Форест 1:0 ПСВ - Эйндховен 3:1
Аугсбург - ПСВ 1:2 Блау-Вайсс Линц - ПСВ 1:2 ПСВ - Сент-Трейден 1:2 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 ПСВ - Херенвен 3:3 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:1 Спарта Роттердам - ПСВ 0:1 Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Аякс 3:0 Волендам - ПСВ 2:3 ПСВ - Эксельсиор 4:0 Спакенбург - ПСВ 1:2 НЕК Неймеген - ПСВ 2:4 Витесс - ПСВ 1:1 ПСВ - Камбюр 5:2 Валвейк - ПСВ 0:1
Утрехт
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Утрехт - Эспаньол 3:0 Утрехт - Болонья 1:2 Утрехт - ОФИ 2:0 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:4
Спарта Роттердам - Утрехт 0:1 Утрехт - Спарта Роттердам 1:2 Утрехт - Эммен 3:2 Аякс - Утрехт 3:1 Утрехт - Валвейк 2:0 Камбюр - Утрехт 0:3 Фейеноорд - Утрехт 3:1 Утрехт - Твенте 1:0 Гронинген - Утрехт 1:2 Утрехт - Волендам 0:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 НЕК Неймеген - Утрехт 2:2 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:2 Утрехт - Спакенбург 1:4 Спарта Роттердам - Утрехт 0:3 Утрехт - ПСВ 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|0
|0
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|5.
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|0 - 0
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|6.
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|7.
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|8.
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|9.
|0
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|0 - 0
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|10.
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|11.
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|12.
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|13.
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|14.
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|15.
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|16.
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|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
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|0 - 0
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0:0
|0
|0
|0
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|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
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|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
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|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
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|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
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|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Витесс
|Ван Гинкел Марко
|1
|Волендам
|Мюрен Роберт
|1
|Витесс
|Тилеманс Матейс
|1
|Волендам
|Улд-Ших Биляль
|0 (1)
|Витесс
|Аркус Карлан
|0 (1)
|Волендам
|Мюрен Роберт
|1
|Волендам
|Улд-Ших Биляль
|1
|Волендам
|Мёркин Дерри
|1
|Волендам
|Плат Брайан
|1
|Витесс
|Тилеманс Матейс
|1