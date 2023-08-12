  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024

Нидерланды: Эредивизие
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Зрители: 32486 Главный судья: Гозубуик Сердар
ПСВ
2:0
Конец матча
Утрехт
0'
1:0
45' Гол
Ланг Ноа
47' Желтая карточка
Ван дер Хорн Майк
48' Желтая карточка
Рамальо Андре
55' Желтая карточка
Тезе Джордан
2:0
77' Гол
Вертессен Йорбе
90'+5

Ход матча

41'
 
Азаркан Маруан
Бут Тейлор
45'
Ланг Ноа
(Сангаре Ибрахим)
1:0
46'
Сайбари Исмаэль
Бабади Исаак
 
47'
 
Ван дер Хорн Майк
48'
Рамальо Андре
 
55'
Тезе Джордан
 
67'
 
Лабьяд Закария
Йенсен Виктор
67'
 
Ван дер Марел Марк
Тер Авест Хидде
68'
Вертессен Йорбе
Ланг Ноа
 
77'
Вертессен Йорбе
(Сайбари Исмаэль)
2:0
82'
 
Дескотт Антони
Тоорнстра Йенс
83'
Пепи Рикардо
Де Йонг Люк
 
83'
Тиль Гус
Бакайоко Жоан
 
90'
Tygo Land
Веерман Йоэй
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 2
  • 4 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 656 Количество передач 310
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бенитес
Вальтер
3
Тезе
Джордан
5
Рамальо
Андре
18
Боскальи
Оливье
30
Ван
Анхольт
Патрик
6
Сангаре
Ибрахим
23
Веерман
Йоэй
11
Бакайоко
Жоан
26
Бабади
Исаак
7
Ланг
Ноа
9
Де
Йонг
Люк
1
Баркас
Василис
5
Тер
Авест
Хидде
3
Ван
дер
Хорн
Майк
27
Модибо
Саньян
16
Эль-Каруани
Суфьян
18
Тоорнстра
Йенс
7
Йенсен
Виктор
6
Боздоган
Джан
10
Бут
Тейлор
9
Дувикас
Анастасиос
21
Сёнтьенс
Матс
ПСВ
4-2-3-1
Утрехт
4-3-3

История личных встреч

ПСВ
Утрехт

24 матча

100%
24 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
29.2%
8.3%
15 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
8.3%
4.2%
21 победа 2 ничьи 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

33 матча

72.7%
15.2%
12.1%
24 победы 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

45.5%
42.4%
12.1%
15 побед 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

63.6%
24.2%
12.2%
21 победа 8 ничьих 4 победы

История матчей

Э
2:2
Э
6:1
Э
0:1
Э
4:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
3:0
Э
2:2
Э
4:0
Э
3:0
Э
1:7
Э
3:0
Э
1:2
Э
0:2
К
1:3
Э
3:1
Э
3:1
Э
1:5
К
2:0
Э
1:0
Э
1:5
Э
2:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
1:0
Э
1:0
Э
1:2
Э
2:1
Э
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:5
ПЛ
3:1
ПЛ
4:1

Голы

Всего голов

44
36

Голов в среднем за матч

2.59
2.25

Среднее время на гол

34
40

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

1.19
0.65

Среднее время на гол

75
139

Всего голов

63
47

Голов в среднем за матч

1.91
1.42

Тотал матчей

2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 82%
Меньше 18%
6
22
Больше 67%
Меньше 33%
11
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

47
63

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ланг Ноа 1 1
Вертессен Йорбе 1 1
Сангаре Ибрахим 0 0
Сайбари Исмаэль 0 0
Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамальо Андре 1 0
Тезе Джордан 1 0
Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Хорн Майк 1 0

Результаты матчей

ПСВ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Утрехт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
ПСВ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Утрехт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
ПСВ - Штурм 4:1 Фейеноорд - ПСВ 0:1 ПСВ - Ноттингем Форест 1:0 ПСВ - Эйндховен 3:1
Аугсбург - ПСВ 1:2 Блау-Вайсс Линц - ПСВ 1:2 ПСВ - Сент-Трейден 1:2 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 ПСВ - Херенвен 3:3 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:1 Спарта Роттердам - ПСВ 0:1 Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Аякс 3:0 Волендам - ПСВ 2:3 ПСВ - Эксельсиор 4:0 Спакенбург - ПСВ 1:2 НЕК Неймеген - ПСВ 2:4 Витесс - ПСВ 1:1 ПСВ - Камбюр 5:2 Валвейк - ПСВ 0:1
Утрехт
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Утрехт - Эспаньол 3:0 Утрехт - Болонья 1:2 Утрехт - ОФИ 2:0 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:4
Спарта Роттердам - Утрехт 0:1 Утрехт - Спарта Роттердам 1:2 Утрехт - Эммен 3:2 Аякс - Утрехт 3:1 Утрехт - Валвейк 2:0 Камбюр - Утрехт 0:3 Фейеноорд - Утрехт 3:1 Утрехт - Твенте 1:0 Гронинген - Утрехт 1:2 Утрехт - Волендам 0:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 НЕК Неймеген - Утрехт 2:2 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:2 Утрехт - Спакенбург 1:4 Спарта Роттердам - Утрехт 0:3 Утрехт - ПСВ 2:2

Результаты матчей

ПСВ
Утрехт

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

ПСВ
Утрехт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Витесс
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Валвейк
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Херенвен
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Алмере Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Фортуна Ситтард
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Гоу Эхед Иглс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
НЕК Неймеген
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
ПЕК Зволле
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Спарта Роттердам
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Хераклес
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Эксельсиор
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Волендам
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Утрехт
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Херенвен
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Валвейк
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Алмере Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Фортуна Ситтард
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Гоу Эхед Иглс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Витесс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
ПЕК Зволле
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Спарта Роттердам
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Хераклес
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Эксельсиор
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
НЕК Неймеген
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Утрехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Волендам
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Витесс
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Валвейк
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Херенвен
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Алмере Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Фортуна Ситтард
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Гоу Эхед Иглс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
ПСВ
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
ПЕК Зволле
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Спарта Роттердам
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Хераклес
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Эксельсиор
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Волендам
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
НЕК Неймеген
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Утрехт
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Витесс Ван Гинкел Марко 1
Волендам Мюрен Роберт 1
ПСВ Ланг Ноа 1
ПСВ Вертессен Йорбе 1
Витесс Тилеманс Матейс 1
Весь список

Топ нарушителей
Волендам Мюрен Роберт 1
Утрехт Ван дер Хорн Майк 1
ПСВ Рамальо Андре 1
Волендам Улд-Ших Биляль 1
ПСВ Тезе Джордан 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: ПСВ: 68%, Утрехт: 32%.
  • 94'
    Удар от ворот произведет Утрехт
  • 94'
    Тиль Гус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 94'
    Вертессен Йорбе создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 94'
    Ван дер Хорн Майк выиграл воздушное противоборство у Вертессен Йорбе.
  • 93'
    Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 93'
    Дескотт Антони из команды Утрехт в офсайде
  • 93'
    Удар от ворот произведет Утрехт
  • 93'
    Шанс! Сайбари Исмаэль из команды ПСВ пробил головой, но мимо
  • 92'
    Удар от ворот произведет Утрехт
  • 92'
    Сегодняшная посещаемость составляет 32486 болельщиков
  • 92'
    Тиль Гус из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 92'
    ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 91'
    ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 91'
      Рамальо Андре выиграл воздушное противоборство у Дескотт Антони.
    • 91'
      Удар от ворот произведет Утрехт
    • 90'
      Тактическая замена. Веерман Йоэй уходит с поля и его заменяет Tygo Land
    • 90'
      Контроль мяча: ПСВ: 67%, Утрехт: 33%.
    • 90'
      Рикардо Пепи не смог попасть в створ ударом издали
    • 89'
      Дескотт Антони из команды Утрехт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 88'
      Веерман Йоэй навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 87'
      Веерман Йоэй пробует нанести удар издали, но Василиос Баркас держит все под контролем
    • 87'
      ПСВ начинает контратаку
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч ПСВ 2:0 Утрехт онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     