Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Рикардо Пепи не смог попасть в створ ударом издали

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Удар от ворот произведет ПСВ

48' Г О О О О Л - Ланг Ноа забивает с левой ноги!

47' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

46' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Баркас Василис взял и забрал мяч на выходе

44' Тоорнстра Йенс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Матч возобновлен

40' Ох, нехорошо это выглядит. Бут Тейлор получил травму и медбригада забирает его с поля.

39' Бут Тейлор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Удар от ворот произведет Утрехт

37' Веерман Йоэй навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Де Йонг Люк создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Веерман Йоэй выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

35' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Удар от ворот произведет ПСВ

31' Дувикас Анастасиос нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

30' Тезе Джордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

26' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Тоорнстра Йенс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

24' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

24' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Матч возобновлен

23' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Удар от ворот произведет ПСВ

22' Оооо... вот это был удар! Дувикас Анастасиос должен был забить с этой позиции.

22' Дувикас Анастасиос оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

21' Дувикас Анастасиос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Эль-Каруани Суфьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

20' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Удар от ворот произведет Утрехт

16' Удар от ворот произведет Утрехт

16' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Игра в одни ворота сейчас. ПСВ доминирует и владеет мячом

13' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

12' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Хорошую попытку сделал Бабади Исаак . Удар в створ, но вратарь начеку

8' Удар от ворот произведет Утрехт

7' Эль-Каруани Суфьян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Эль-Каруани Суфьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.