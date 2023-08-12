Тур: 3. Стадион: Лавантталь Арена.
0:0
Первый тайм: 14'
Ход матча
5'
13'
Прогноз на матч от Liveresult
11
Балло
Тьерно
44
Омич
Эрвин
31
Маак
Маттиас
11
Диалло
Байла
23
Pius
Grabher
15
Namory
Cisse
22
Диаби
Ядали
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Балло ТьерноПолузащитник
-
44 Омич ЭрвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Яшич АдисПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шмид Манфред
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Маак МаттиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Диалло БайлаЗащитник
-
23 Pius GrabherПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Namory CisseПолузащитник
-
22 Диаби ЯдалиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Хелак АммарВратарь
- Защитник
-
19 Бобциен БенНападающий
-
-
-
-
17 Raul Marte
-
Главный тренер: Markus Mader
История личных встреч
Вольфсбергер
Аустрия Лустенау
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
1
1.67
Среднее время на гол
90
54
Всего голов
5
11
Голов в среднем за матч
1
2.2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
Среднее время на гол
90
40
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Балло Тьерно
|2
|0.67
|Augustine Boakye
|1
|0.33
|Омич Эрвин
|1
|0.33
|Ридер Флориан
|0
|0
|Циммерманн Бернхард
|0
|0
|Верачниг Николас
|0
|0
Аустрия Лустенау
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lukas Fridrikas
|2 (1)
|0.67
|Dario Grujic
|0
|0
Карточки
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баумгартнер Доминик
|1
|0
|Балло Тьерно
|1
|0
|Pascal Muller
|1
|0
Аустрия Лустенау
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оливейра Андерсон
|1
|0
|Маак Маттиас
|1
|0
|Pius Grabher
|1
|0
|Daniel Tiefenbach
|1
|0
Результаты матчей
Вольфсбергер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Аустрия Лустенау
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
2
Вольфсбергер
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аустрия Лустенау
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
2
0
Вольфсбергер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Аустрия Лустенау
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
2
2
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
2
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбергер
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:2 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 2:1 Куфштайн - Вольфсбергер 0:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Вольфсбергер 2:1
Вольфсбергер - Дебрецен 1:0 Динамо Киев - Вольфсбергер 8:0 Вольфсбергер - Жилина 2:2 Леобен - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 0:9 Атус Велден - Вольфсбергер 0:3 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:2 Рид - Вольфсбергер 1:2 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:0 Хартберг - Вольфсбергер 0:2 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 2:2 Вольфсбергер - Альтах 0:0 Альтах - Вольфсбергер 0:2 Вольфсбергер - Хартберг 2:2 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 1:3 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 4:0
Аустрия Лустенау
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 0:2 Хартберг - Аустрия Лустенау 2:2 СПГ Силз/Метц - Аустрия Лустенау 0:8 Аустрия Лустенау - Хольштайн Киль 1:6
Аустрия Лустенау - Дорнбирнер 5:0 Аустрия Лустенау - Санкт-Паули 1:7 Санкт-Галлен - Аустрия Лустенау 1:2 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 5:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:2 Аустрия Лустенау - Хартберг 5:1 Альтах - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:4 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 2:2 Аустрия Лустенау - Рид 2:2 Рид - Аустрия Лустенау 4:4 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 1:3 Аустрия Лустенау - Альтах 1:0
Результаты матчей
Вольфсбергер
Аустрия Лустенау
Точный счет
2:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Вольфсбергер
Аустрия Лустенау
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|4.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|5.
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|6.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|7.
|2
|0
|2
|0
|5 - 5
|2
|8.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|9.
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|11.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|2.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|11.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|6.
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|2 (1)
|Рапид Вена
|Кюн Николас
|2 (1)
|Аустрия Клагенфурт
|Andy Irving
|2 (1)
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|2 (1)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|2
|ЛАСК
|Стойкович Филип
|2
|Хартберг
|Прокоп Доминик
|2
|Блау-Вайсс Линц
|Штраусс Фабио
|2
|Штурм
|Китеишвили Отар
|2
|Хартберг
|Диаките Усман
|2