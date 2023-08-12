  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024

Австрия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Вольфсбергер
0:0
Первый тайм: 14'
Аустрия Лустенау
0'
5' Желтая карточка
Балло Тьерно
13' Желтая карточка
Pius Grabher

Ход матча

5'
Балло Тьерно
 
13'
 
Pius Grabher
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вольфсбергер
Ничья
Аустрия Лустенау
1.85
4.05
4.50
Все Коэффициенты
1
Бонманн
Хендрик
22
Баумгартнер
Доминик
20
Augustine
Boakye
4
Кеннеди
Скотт
3
Шерцер
Йонатан
17
Верачниг
Николас
11
Балло
Тьерно
44
Омич
Эрвин
19
Алтунашвили
Сандро
23
Ридер
Флориан
10
Забитцер
Томас
27
Domenik
Schierl
33
Daniel
Tiefenbach
31
Маак
Маттиас
6
Dario
Grujic
28
Оливейра
Андерсон
11
Диалло
Байла
23
Pius
Grabher
70
Stefano
Surdanovic
15
Namory
Cisse
22
Диаби
Ядали
18
Anthony
Schmid
Вольфсбергер
4-1-4-1
Аустрия Лустенау
3-4-2-1

История личных встреч

Вольфсбергер
Аустрия Лустенау

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

БE
1:2
Б
2:2
Б
1:3
Б
0:1
Б
1:3

Голы

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

1
1.67

Среднее время на гол

90
54

Всего голов

5
11

Голов в среднем за матч

1
2.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2

Среднее время на гол

90
40

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балло Тьерно 2 0.67
Augustine Boakye 1 0.33
Омич Эрвин 1 0.33
Ридер Флориан 0 0
Циммерманн Бернхард 0 0
Верачниг Николас 0 0
Аустрия Лустенау
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lukas Fridrikas 2 (1) 0.67
Dario Grujic 0 0

Карточки

Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баумгартнер Доминик 1 0
Балло Тьерно 1 0
Pascal Muller 1 0
Аустрия Лустенау
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оливейра Андерсон 1 0
Маак Маттиас 1 0
Pius Grabher 1 0
Daniel Tiefenbach 1 0

Результаты матчей

Вольфсбергер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Аустрия Лустенау
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
2
Вольфсбергер
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аустрия Лустенау
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
0
Вольфсбергер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Аустрия Лустенау
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
2
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбергер
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:2 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 2:1 Куфштайн - Вольфсбергер 0:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Вольфсбергер 2:1
Вольфсбергер - Дебрецен 1:0 Динамо Киев - Вольфсбергер 8:0 Вольфсбергер - Жилина 2:2 Леобен - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 0:9 Атус Велден - Вольфсбергер 0:3 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:2 Рид - Вольфсбергер 1:2 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:0 Хартберг - Вольфсбергер 0:2 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 2:2 Вольфсбергер - Альтах 0:0 Альтах - Вольфсбергер 0:2 Вольфсбергер - Хартберг 2:2 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 1:3 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 4:0
Аустрия Лустенау
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 0:2 Хартберг - Аустрия Лустенау 2:2 СПГ Силз/Метц - Аустрия Лустенау 0:8 Аустрия Лустенау - Хольштайн Киль 1:6
Аустрия Лустенау - Дорнбирнер 5:0 Аустрия Лустенау - Санкт-Паули 1:7 Санкт-Галлен - Аустрия Лустенау 1:2 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 5:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:2 Аустрия Лустенау - Хартберг 5:1 Альтах - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:4 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 2:2 Аустрия Лустенау - Рид 2:2 Рид - Аустрия Лустенау 4:4 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 1:3 Аустрия Лустенау - Альтах 1:0

Результаты матчей

Вольфсбергер
Аустрия Лустенау

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Вольфсбергер
Аустрия Лустенау

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм
 0:0 3 2 1 0 5 - 0 7
2.
Ред Булл Зальцбург
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Аустрия Клагенфурт
 0:0 3 1 2 0 5 - 3 5
4.
Вольфсбергер
 0:0 3 1 2 0 4 - 3 5
5.
Рапид Вена
 2 1 1 0 5 - 1 4
6.
Аустрия Вена
 2 1 0 1 2 - 3 3
7.
Хартберг
 2 0 2 0 5 - 5 2
8.
Аустрия Лустенау
 0:0 3 0 2 1 2 - 4 2
9.
Блау-Вайсс Линц
 2 0 1 1 4 - 5 1
10.
ЛАСК
 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Сваровски Тироль
 2 0 0 2 1 - 6 0
12.
Альтах
 2 0 0 2 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
2.
Вольфсбергер
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Рапид Вена
 1 1 0 0 4 - 0 3
4.
Ред Булл Зальцбург
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
ЛАСК
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Блау-Вайсс Линц
 1 0 1 0 3 - 3 1
7.
Хартберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Аустрия Клагенфурт
 0:0 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Альтах
 1 0 0 1 0 - 2 0
10.
Сваровски Тироль
 1 0 0 1 1 - 3 0
11.
Аустрия Лустенау
 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Аустрия Вена
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аустрия Клагенфурт
 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Штурм
 0:0 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Аустрия Вена
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Ред Булл Зальцбург
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Аустрия Лустенау
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
6.
Хартберг
 1 0 1 0 3 - 3 1
7.
Рапид Вена
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Вольфсбергер
 0:0 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Блау-Вайсс Линц
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
ЛАСК
 1 0 0 1 0 - 2 0
11.
Сваровски Тироль
 1 0 0 1 0 - 3 0
12.
Альтах
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Хартберг Энтруп Максимилиан 2 (1)
Рапид Вена Кюн Николас 2 (1)
Аустрия Клагенфурт Andy Irving 2 (1)
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 2 (1)
Аустрия Вена Грубер Андреас 2
Весь список

Топ нарушителей
ЛАСК Стойкович Филип 2
Хартберг Прокоп Доминик 2
Блау-Вайсс Линц Штраусс Фабио 2
Штурм Китеишвили Отар 2
Хартберг Диаките Усман 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 18'
    Stefano Surdanovic получил желтую карточку от судьи
  • 13'
    Пиус Грабер получил желтую карточку от судьи
  • 5'
    Thierno Ballo получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вольфсбергер
Ничья
Аустрия Лустенау
1.85
4.05
4.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Вольфсбергер 0:0 Аустрия Лустенау онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Вольфсбергер
Аустрия Лустенау
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 