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  4. Бундеслига 2023-2024

Австрия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Вольфсбергер
1:1
Конец матча
Аустрия Лустенау
0'
5' Желтая карточка
Балло Тьерно
13' Желтая карточка
Pius Grabher
17' Желтая карточка
Stefano Surdanovic
0:1
46' Гол
Namory Cisse
0:1
71' Не забитый пенальти
Anthony Schmid
82' Желтая карточка
Domenik Schierl
1:1
90' Пенальти
Циммерманн Бернхард
90'+7
1
Бонманн
Хендрик
17
Верачниг
Николас
22
Баумгартнер
Доминик
4
Кеннеди
Скотт
3
Шерцер
Йонатан
19
Алтунашвили
Сандро
44
Омич
Эрвин
11
Балло
Тьерно
20
Augustine
Boakye
10
Забитцер
Томас
23
Ридер
Флориан
27
Domenik
Schierl
28
Оливейра
Андерсон
31
Маак
Маттиас
6
Dario
Grujic
11
Диалло
Байла
18
Anthony
Schmid
33
Daniel
Tiefenbach
23
Pius
Grabher
22
Диаби
Ядали
70
Stefano
Surdanovic
15
Namory
Cisse
Вольфсбергер
4-3-3
Аустрия Лустенау
4-4-2

История личных встреч

Вольфсбергер
Аустрия Лустенау

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

БE
1:2
Б
2:2
Б
1:3
Б
0:1
Б
1:3

Голы

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

1
1.67

Среднее время на гол

90
54

Всего голов

5
11

Голов в среднем за матч

1
2.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2

Среднее время на гол

90
40

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балло Тьерно 2 0.67
Циммерманн Бернхард 1 (1) 0.33
Augustine Boakye 1 0.33
Омич Эрвин 1 0.33
Ридер Флориан 0 0
Верачниг Николас 0 0
Аустрия Лустенау
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lukas Fridrikas 2 (1) 0.67
Namory Cisse 1 0.33
Dario Grujic 0 0
Torben Rhein 0 0

Карточки

Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баумгартнер Доминик 1 0
Балло Тьерно 1 0
Pascal Muller 1 0
Аустрия Лустенау
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оливейра Андерсон 1 0
Маак Маттиас 1 0
Pius Grabher 1 0
Domenik Schierl 1 0
Daniel Tiefenbach 1 0
Stefano Surdanovic 1 0

Результаты матчей

Вольфсбергер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Аустрия Лустенау
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
3
Вольфсбергер
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аустрия Лустенау
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
0
Вольфсбергер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Аустрия Лустенау
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

3
3

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
67%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбергер
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:2 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 2:1 Куфштайн - Вольфсбергер 0:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Вольфсбергер 2:1
Вольфсбергер - Дебрецен 1:0 Динамо Киев - Вольфсбергер 8:0 Вольфсбергер - Жилина 2:2 Леобен - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 0:9 Атус Велден - Вольфсбергер 0:3 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:2 Рид - Вольфсбергер 1:2 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:0 Хартберг - Вольфсбергер 0:2 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 2:2 Вольфсбергер - Альтах 0:0 Альтах - Вольфсбергер 0:2 Вольфсбергер - Хартберг 2:2 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 1:3 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 4:0
Аустрия Лустенау
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 0:2 Хартберг - Аустрия Лустенау 2:2 СПГ Силз/Метц - Аустрия Лустенау 0:8 Аустрия Лустенау - Хольштайн Киль 1:6
Аустрия Лустенау - Дорнбирнер 5:0 Аустрия Лустенау - Санкт-Паули 1:7 Санкт-Галлен - Аустрия Лустенау 1:2 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 5:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:2 Аустрия Лустенау - Хартберг 5:1 Альтах - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:4 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 2:2 Аустрия Лустенау - Рид 2:2 Рид - Аустрия Лустенау 4:4 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 1:3 Аустрия Лустенау - Альтах 1:0

Результаты матчей

Вольфсбергер
Аустрия Лустенау

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Вольфсбергер
Аустрия Лустенау

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм
 3 2 1 0 5 - 0 7
2.
Ред Булл Зальцбург
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Аустрия Клагенфурт
 3 1 2 0 5 - 3 5
4.
Вольфсбергер
 3 1 2 0 5 - 4 5
5.
Рапид Вена
 2 1 1 0 5 - 1 4
6.
Аустрия Вена
 2 1 0 1 2 - 3 3
7.
Хартберг
 2 0 2 0 5 - 5 2
8.
Аустрия Лустенау
 3 0 2 1 3 - 5 2
9.
Блау-Вайсс Линц
 2 0 1 1 4 - 5 1
10.
ЛАСК
 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Сваровски Тироль
 2 0 0 2 1 - 6 0
12.
Альтах
 2 0 0 2 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм
 2 1 1 0 2 - 0 4
2.
Вольфсбергер
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Рапид Вена
 1 1 0 0 4 - 0 3
4.
Ред Булл Зальцбург
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
ЛАСК
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Блау-Вайсс Линц
 1 0 1 0 3 - 3 1
7.
Хартберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Аустрия Клагенфурт
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Альтах
 1 0 0 1 0 - 2 0
10.
Сваровски Тироль
 1 0 0 1 1 - 3 0
11.
Аустрия Лустенау
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Аустрия Вена
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аустрия Клагенфурт
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Штурм
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Аустрия Вена
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Ред Булл Зальцбург
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Аустрия Лустенау
 2 0 2 0 3 - 3 2
6.
Хартберг
 1 0 1 0 3 - 3 1
7.
Рапид Вена
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Вольфсбергер
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Блау-Вайсс Линц
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
ЛАСК
 1 0 0 1 0 - 2 0
11.
Сваровски Тироль
 1 0 0 1 0 - 3 0
12.
Альтах
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Хартберг Энтруп Максимилиан 2 (1)
Рапид Вена Кюн Николас 2 (1)
Аустрия Клагенфурт Andy Irving 2 (1)
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 2 (1)
Аустрия Вена Грубер Андреас 2
Весь список

Топ нарушителей
ЛАСК Стойкович Филип 2
Хартберг Прокоп Доминик 2
Блау-Вайсс Линц Штраусс Фабио 2
Штурм Китеишвили Отар 2
Хартберг Диаките Усман 2
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 31'
      Пиус Грабер уходит с поля. Fabian Gmeiner выходит вместо него
    • 17'
      Stefano Surdanovic получил желтую карточку от судьи
    • 13'
      Пиус Грабер получил желтую карточку от судьи
    • 5'
      Thierno Ballo получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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