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  4. Суперлига 2023-2024

Швейцария: Суперлига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: .
Винтертур
2:1
Второй тайм: 63'
Грасcхоппер
0'
0:1
7' Гол
Брэдли Финк
1:1
18' Гол
Ди Джусто Маттео
41' Желтая карточка
Брэдли Финк
47' Желтая карточка
Сидлер Сильван
60' Желтая карточка
Абелс Дирк
2:1
60' Пенальти
Туркес Алдин
63' Желтая карточка

Ход матча

7'
0:1
Брэдли Финк
(Нденге Тсии-Виллиам)
18'
Ди Джусто Маттео
1:1
41'
 
Брэдли Финк
46'
Араз Муса
Дзуффи Лука
 
46'
Лтайеф Сайфалла
Буркарт Нишан
 
47'
Сидлер Сильван
 
60'
 
Абелс Дирк
60'
Туркес Алдин
2:1
63'
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 62 Владение мячом, % 38
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Винтертур
Ничья
Грасcхоппер
2.85
3.50
3.90
Все Коэффициенты
30
Кустер
Маркус
24
Сидлер
Сильван
4
Стильхарт
Базиль
23
Granit
Lekaj
18
Диаби
Сулейман
45
Янкевиц
Александр
77
Дзуффи
Лука
17
Samuel
Ballet
10
Ди
Джусто
Маттео
99
Буркарт
Нишан
11
Туркес
Алдин
71
Хаммель
Джастин
2
Абелс
Дирк
4
Кристерс
Тоберс
15
Секо
Аюму
24
Кемптер
Михаэль
53
Tim
Meyer
6
Абраши
Амир
7
Нденге
Тсии-Виллиам
19
Корбяну
Теодор
9
Брэдли
Финк
77
Феррейра
Филипе
Винтертур
4-2-3-1
Грасcхоппер
4-3-3

История личных встреч

Винтертур
Грасcхоппер

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
12.5%
8 побед 1 ничья 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед

20 матчей

30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 побед

История матчей

С
1:2
С
2:1
С
1:0
С
3:0
ТМК
1:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
0:1
ЧЛ
2:3
ЧЛ
3:2
ЧЛ
0:6
ЧЛ
1:1
ЧЛ
1:1
ЧЛ
2:2
ТМК
3:1
ТМК
3:4
ТМС
3:1
ТМС
4:0
ТМС
1:3
ТМС
1:0
К
2:3

Голы

Всего голов

16
17

Голов в среднем за матч

1.78
1.55

Среднее время на гол

50
58

Всего голов

20
16

Голов в среднем за матч

1.82
1.78

Среднее время на гол

49
50

Всего голов

36
33

Голов в среднем за матч

1.8
1.65

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

50
54

Бомбардиры внутри турнира

Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Джусто Маттео 2 0.5
Стильхарт Базиль 1 0.25
Samuel Ballet 1 0.25
Лтайеф Сайфалла 1 0.25
Янкевиц Александр 0 0
Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Giotto Morandi 2 0.5
Нденге Тсии-Виллиам 1 0.25
Феррейра Филипе 1 0.25
Дадашов Ренат 1 0.25
Брэдли Финк 1 0.25
Корбяну Теодор 0 0
Абраши Амир 0 0

Карточки

Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидлер Сильван 3 0
Буэсс Роман 1 0
Диаби Сулейман 1 0
Thibault Corbaz 1 0
Шмид Янник 1 0
Samuel Ballet 1 0
Янкевиц Александр 1 0
Лтайеф Сайфалла 1 0
Randy Schneider 1 0
Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абраши Амир 1 0
Секо Аюму 1 0
Francis Momoh 1 0
Кристерс Тоберс 1 0
Брэдли Финк 1 0

Результаты матчей

Винтертур
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Грасcхоппер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Винтертур
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Грасcхоппер
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
3

Волевые поражения

0
3
Винтертур
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Грасcхоппер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
3

Волевые поражения

0
4

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

10
4
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
25%
61-75
3
30%
1
25%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Пропущено

10
5
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
20%
1
20%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
3
30%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Винтертур
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Янг Бойз - Винтертур 5:2 Базель - Винтертур 5:2 Винтертур - Люцерн 0:0 Винтертур - Вильярреал-2 3:1
Винтертур - Баден 5:0 Винтертур - Брюль 5:0 Винтертур - Арау 2:0 Винтертур - ЯФ Ювентус 7:0 Янг Бойз - Винтертур 2:1 Винтертур - Цюрих 0:2 Винтертур - Серветт 0:1 Лугано - Винтертур 2:1 Сьон - Винтертур 0:1 Винтертур - Базель 1:4 Люцерн - Винтертур 3:1 Винтертур - Грасcхоппер 1:2 Санкт-Галлен - Винтертур 2:3 Винтертур - Люцерн 1:2 Базель - Винтертур 2:0 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0
Грасcхоппер
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Грасcхоппер - Базель 3:1 Грасcхоппер - Рапперсвиль-Йона 3:0 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Серветт 1:3
Фрайбург - Грасcхоппер 6:1 Лозанна Уши - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1 Грасcхоппер - Вадуц 4:3 Базель - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 2:2 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Люцерн 2:0 Грасcхоппер - Серветт 2:3 Лугано - Грасcхоппер 5:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 4:1 Винтертур - Грасcхоппер 1:2 Грасcхоппер - Сьон 1:3 Янг Бойз - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Сьон - Грасcхоппер 1:2

Результаты матчей

Винтертур
Грасcхоппер

Точный счет

0:0
1 раз 100%
1:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

5:2
2 раза 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

5:2
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Винтертур
Грасcхоппер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 1:0 4 3 1 0 8 - 2 10
2.
Янг Бойз
 3 2 1 0 9 - 5 7
3.
Санкт-Галлен
 3 2 0 1 4 - 3 6
4.
Лугано
 3 2 0 1 4 - 3 6
5.
Серветт
 3 1 2 0 6 - 4 5
6.
Люцерн
 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
Ивердон
 3 1 1 1 4 - 5 4
8.
Грасcхоппер
 1:2 4 1 1 2 6 - 7 4
9.
Винтертур
 2:1 4 1 1 2 6 - 11 4
10.
Базель
 3 1 0 2 7 - 7 3
11.
Лозанна-Спорт
 3 0 1 2 3 - 5 1
12.
Стад Лозанна-Уши
 0:1 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 1:0 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Янг Бойз
 2 2 0 0 7 - 3 6
3.
Санкт-Галлен
 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Винтертур
 2:1 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Базель
 1 1 0 0 5 - 2 3
6.
Люцерн
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Лугано
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Грасcхоппер
 1:2 2 1 0 1 4 - 4 3
9.
Серветт
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Ивердон
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Лозанна-Спорт
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Стад Лозанна-Уши
 0:1 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 2 1 1 0 4 - 2 4
2.
Цюрих
 1:0 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Лугано
 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Ивердон
 2 1 0 1 2 - 3 3
5.
Янг Бойз
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Грасcхоппер
 1:2 2 0 1 1 2 - 3 1
7.
Люцерн
 2 0 1 1 1 - 2 1
8.
Стад Лозанна-Уши
 0:1 1 0 0 1 1 - 2 0
9.
Лозанна-Спорт
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Базель
 2 0 0 2 2 - 5 0
12.
Винтертур
 2:1 2 0 0 2 4 - 10 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 3 (1)
Базель Фрай Фабиан 3
Цюрих Окита Жонатан 3
Грасcхоппер Giotto Morandi 2 (1)
Люцерн Lars Villiger 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Кинтилья Хорди 3
Винтертур Сидлер Сильван 3
Янг Бойз Али Мохамед 3
Стад Лозанна-Уши Махмуд Элиес 1 1
Базель Барри Тьерно 1 1
Весь список
  • 46'
    Дзуффи Лука уходит с поля. Араз Муса выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • 7'
      Г О О О О Л - Брэдли Финк бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Винтертур
    Ничья
    Грасcхоппер
    2.85
    3.50
    3.90
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Винтертур 2:1 Грасcхоппер онлайн

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