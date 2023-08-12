Тур: 4. Стадион: Schuetzenwiese Stadion.
3:1
Конец матча
0'
0:1
7' ГолБрэдли Финк
1:1
18' ГолДи Джусто Маттео
41' Желтая карточкаБрэдли Финк
47' Желтая карточкаСидлер Сильван
60' Желтая карточкаАбелс Дирк
2:1
62' ПенальтиТуркес Алдин
63' Желтая карточкаАбраши Амир
67' Желтая карточкаDamian Nigg
3:1
84' ГолRandy Schneider
90'+5
Ход матча
7'
18'
1:1
41'
46'
47'
60'
62'
2:1
63'
67'
84'
3:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 3
-
2 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
423 Количество передач 349
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
23
Granit
Lekaj
77
Дзуффи
Лука
11
Туркес
Алдин
15
Секо
Аюму
53
Tim
Meyer
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Granit LekajЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Дзуффи ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Туркес АлдинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Шмид ЯнникЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
40 Араз МусаПолузащитник
-
16 Арнольд РемоПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Рахмен Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Секо АюмуЗащитник
- Защитник
-
53 Tim MeyerПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Какури ДионПолузащитник
- Нападающий
-
54 Liam Bollati
-
-
57 Elvir Zukaj
-
55 Damian Nigg
-
40 Robin Kalem
-
Главный тренер: Bruno Berner
История личных встреч
Винтертур
Грасcхоппер
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
12.5%
8 побед 1 ничья 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед
20 матчей
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
17
Голов в среднем за матч
1.78
1.55
Среднее время на гол
50
58
Всего голов
20
16
Голов в среднем за матч
1.82
1.78
Среднее время на гол
49
50
Всего голов
36
33
Голов в среднем за матч
1.8
1.65
Тотал матчей
2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
50
54
Бомбардиры внутри турнира
Винтертур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ди Джусто Маттео
|2
|0.5
|Samuel Ballet
|1
|0.25
|Стильхарт Базиль
|1
|0.25
|Лтайеф Сайфалла
|1
|0.25
|Randy Schneider
|1
|0.25
|Туркес Алдин
|1 (1)
|0.25
|Янкевиц Александр
|0
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Giotto Morandi
|2
|0.5
|Нденге Тсии-Виллиам
|1
|0.25
|Феррейра Филипе
|1
|0.25
|Дадашов Ренат
|1
|0.25
|Брэдли Финк
|1
|0.25
|Корбяну Теодор
|0
|0
|Абраши Амир
|0
|0
Карточки
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сидлер Сильван
|4
|0
|Буэсс Роман
|1
|0
|Диаби Сулейман
|1
|0
|Thibault Corbaz
|1
|0
|Шмид Янник
|1
|0
|Samuel Ballet
|1
|0
|Янкевиц Александр
|1
|0
|Лтайеф Сайфалла
|1
|0
|Randy Schneider
|1
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абраши Амир
|2
|0
|Абелс Дирк
|1
|0
|Секо Аюму
|1
|0
|Francis Momoh
|1
|0
|Кристерс Тоберс
|1
|0
|Брэдли Финк
|1
|0
|Damian Nigg
|1
|0
Результаты матчей
Винтертур
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Грасcхоппер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
2
Винтертур
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Грасcхоппер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
10
3
Волевые поражения
0
3
Винтертур
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Грасcхоппер
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
11
3
Волевые поражения
0
5
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
10
4
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
25%
61-75
3
30%
1
25%
76-90
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
14%
2
33%
1-15
1
14%
2
33%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
1
17%
76-90
Пропущено
11
8
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
3
27%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
2
18%
1
13%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
3
27%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Винтертур
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Янг Бойз - Винтертур 5:2 Базель - Винтертур 5:2 Винтертур - Люцерн 0:0 Винтертур - Вильярреал-2 3:1
Винтертур - Баден 5:0 Винтертур - Брюль 5:0 Винтертур - Арау 2:0 Винтертур - ЯФ Ювентус 7:0 Янг Бойз - Винтертур 2:1 Винтертур - Цюрих 0:2 Винтертур - Серветт 0:1 Лугано - Винтертур 2:1 Сьон - Винтертур 0:1 Винтертур - Базель 1:4 Люцерн - Винтертур 3:1 Винтертур - Грасcхоппер 1:2 Санкт-Галлен - Винтертур 2:3 Винтертур - Люцерн 1:2 Базель - Винтертур 2:0 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0
Грасcхоппер
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Грасcхоппер - Базель 3:1 Грасcхоппер - Рапперсвиль-Йона 3:0 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Серветт 1:3
Фрайбург - Грасcхоппер 6:1 Лозанна Уши - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1 Грасcхоппер - Вадуц 4:3 Базель - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 2:2 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Люцерн 2:0 Грасcхоппер - Серветт 2:3 Лугано - Грасcхоппер 5:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 4:1 Винтертур - Грасcхоппер 1:2 Грасcхоппер - Сьон 1:3 Янг Бойз - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Сьон - Грасcхоппер 1:2
Результаты матчей
Винтертур
Грасcхоппер
Точный счет
0:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
5:2
2 раза 100%
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
5:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Винтертур
Грасcхоппер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
13
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|10 - 2
|10
|2.
|1:0
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|3.
|3
|2
|1
|0
|9 - 5
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|5.
|0:1
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|6.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|7 - 11
|4
|10.
|3
|1
|0
|2
|7 - 7
|3
|11.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|12.
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|3.
|0:1
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|10.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|2.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|5.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|7.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|8.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|9.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|11.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|4 - 10
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|4 (1)
|Базель
|Фрай Фабиан
|3
|Цюрих
|Окита Жонатан
|3
|Грасcхоппер
|Giotto Morandi
|2 (1)
|Люцерн
|Lars Villiger
|2 (1)
|Винтертур
|Сидлер Сильван
|4
|Санкт-Галлен
|Кинтилья Хорди
|3
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|3
|Стад Лозанна-Уши
|Giovani Bamba
|3
|Стад Лозанна-Уши
|Махмуд Элиес
|1 1