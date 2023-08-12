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  4. Суперлига 2023-2024

Швейцария: Суперлига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: .
Винтертур
3:1
Конец матча
Грасcхоппер
0'
0:1
7' Гол
Брэдли Финк
1:1
18' Гол
Ди Джусто Маттео
41' Желтая карточка
Брэдли Финк
47' Желтая карточка
Сидлер Сильван
60' Желтая карточка
Абелс Дирк
2:1
62' Пенальти
Туркес Алдин
63' Желтая карточка
Абраши Амир
67' Желтая карточка
Damian Nigg
3:1
84' Гол
Randy Schneider
90'+5

Ход матча

7'
0:1
Брэдли Финк
(Нденге Тсии-Виллиам)
18'
Ди Джусто Маттео
1:1
41'
 
Брэдли Финк
46'
Араз Муса
Дзуффи Лука
 
46'
Лтайеф Сайфалла
Буркарт Нишан
 
47'
Сидлер Сильван
 
60'
 
Абелс Дирк
62'
Туркес Алдин
2:1
62'
 
Какури Дион
Нденге Тсии-Виллиам
62'
 
Растодер Элмин
Tim Meyer
63'
 
Абраши Амир
65'
 
Damian Nigg
Феррейра Филипе
67'
 
Damian Nigg
74'
Randy Schneider
Ди Джусто Маттео
 
76'
Adrian Gantenbein
Сидлер Сильван
 
84'
Randy Schneider
(Samuel Ballet)
3:1
84'
 
Francis Momoh
Корбяну Теодор
90'
Арнольд Ремо
Янкевиц Александр
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 4
  • 3 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 423 Количество передач 349
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
30
Кустер
Маркус
24
Сидлер
Сильван
4
Стильхарт
Базиль
23
Granit
Lekaj
18
Диаби
Сулейман
45
Янкевиц
Александр
77
Дзуффи
Лука
17
Samuel
Ballet
10
Ди
Джусто
Маттео
99
Буркарт
Нишан
11
Туркес
Алдин
71
Хаммель
Джастин
2
Абелс
Дирк
4
Кристерс
Тоберс
15
Секо
Аюму
24
Кемптер
Михаэль
53
Tim
Meyer
6
Абраши
Амир
7
Нденге
Тсии-Виллиам
19
Корбяну
Теодор
9
Брэдли
Финк
77
Феррейра
Филипе
Винтертур
4-2-3-1
Грасcхоппер
4-3-3

История личных встреч

Винтертур
Грасcхоппер

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
12.5%
8 побед 1 ничья 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед

20 матчей

30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 побед

История матчей

С
1:2
С
2:1
С
1:0
С
3:0
ТМК
1:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
0:1
ЧЛ
2:3
ЧЛ
3:2
ЧЛ
0:6
ЧЛ
1:1
ЧЛ
1:1
ЧЛ
2:2
ТМК
3:1
ТМК
3:4
ТМС
3:1
ТМС
4:0
ТМС
1:3
ТМС
1:0
К
2:3

Голы

Всего голов

16
17

Голов в среднем за матч

1.78
1.55

Среднее время на гол

50
58

Всего голов

20
16

Голов в среднем за матч

1.82
1.78

Среднее время на гол

49
50

Всего голов

36
33

Голов в среднем за матч

1.8
1.65

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

50
54

Бомбардиры внутри турнира

Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Джусто Маттео 2 0.5
Samuel Ballet 1 0.25
Стильхарт Базиль 1 0.25
Лтайеф Сайфалла 1 0.25
Randy Schneider 1 0.25
Туркес Алдин 1 (1) 0.25
Янкевиц Александр 0 0
Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Giotto Morandi 2 0.5
Нденге Тсии-Виллиам 1 0.25
Феррейра Филипе 1 0.25
Дадашов Ренат 1 0.25
Брэдли Финк 1 0.25
Корбяну Теодор 0 0
Абраши Амир 0 0

Карточки

Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидлер Сильван 4 0
Буэсс Роман 1 0
Диаби Сулейман 1 0
Thibault Corbaz 1 0
Шмид Янник 1 0
Samuel Ballet 1 0
Янкевиц Александр 1 0
Лтайеф Сайфалла 1 0
Randy Schneider 1 0
Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абраши Амир 2 0
Абелс Дирк 1 0
Секо Аюму 1 0
Francis Momoh 1 0
Кристерс Тоберс 1 0
Брэдли Финк 1 0
Damian Nigg 1 0

Результаты матчей

Винтертур
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Грасcхоппер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
2
Винтертур
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Грасcхоппер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
3

Волевые поражения

0
3
Винтертур
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Грасcхоппер
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

11
3

Волевые поражения

0
5

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

10
4
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
25%
61-75
3
30%
1
25%
76-90

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
14%
2
33%
1-15
1
14%
2
33%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
1
17%
76-90

Пропущено

11
8
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
3
27%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
2
18%
1
13%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
3
27%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Винтертур
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Янг Бойз - Винтертур 5:2 Базель - Винтертур 5:2 Винтертур - Люцерн 0:0 Винтертур - Вильярреал-2 3:1
Винтертур - Баден 5:0 Винтертур - Брюль 5:0 Винтертур - Арау 2:0 Винтертур - ЯФ Ювентус 7:0 Янг Бойз - Винтертур 2:1 Винтертур - Цюрих 0:2 Винтертур - Серветт 0:1 Лугано - Винтертур 2:1 Сьон - Винтертур 0:1 Винтертур - Базель 1:4 Люцерн - Винтертур 3:1 Винтертур - Грасcхоппер 1:2 Санкт-Галлен - Винтертур 2:3 Винтертур - Люцерн 1:2 Базель - Винтертур 2:0 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0
Грасcхоппер
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Грасcхоппер - Базель 3:1 Грасcхоппер - Рапперсвиль-Йона 3:0 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Серветт 1:3
Фрайбург - Грасcхоппер 6:1 Лозанна Уши - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1 Грасcхоппер - Вадуц 4:3 Базель - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 2:2 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Люцерн 2:0 Грасcхоппер - Серветт 2:3 Лугано - Грасcхоппер 5:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 4:1 Винтертур - Грасcхоппер 1:2 Грасcхоппер - Сьон 1:3 Янг Бойз - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Сьон - Грасcхоппер 1:2

Результаты матчей

Винтертур
Грасcхоппер

Точный счет

0:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

5:2
2 раза 100%
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

5:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Винтертур
Грасcхоппер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
1
1
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
1
3
1
3
2.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 4 3 1 0 10 - 2 10
2.
Серветт
 1:0 4 2 2 0 7 - 4 8
3.
Янг Бойз
 3 2 1 0 9 - 5 7
4.
Лугано
 3 2 0 1 4 - 3 6
5.
Санкт-Галлен
 0:1 4 2 0 2 4 - 4 6
6.
Люцерн
 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
Ивердон
 3 1 1 1 4 - 5 4
8.
Грасcхоппер
 4 1 1 2 6 - 8 4
9.
Винтертур
 4 1 1 2 7 - 11 4
10.
Базель
 3 1 0 2 7 - 7 3
11.
Лозанна-Спорт
 3 0 1 2 3 - 5 1
12.
Стад Лозанна-Уши
 4 0 1 3 2 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Янг Бойз
 2 2 0 0 7 - 3 6
3.
Санкт-Галлен
 0:1 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Винтертур
 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Серветт
 1:0 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Базель
 1 1 0 0 5 - 2 3
7.
Люцерн
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Лугано
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Грасcхоппер
 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
Ивердон
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Лозанна-Спорт
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Стад Лозанна-Уши
 3 0 1 2 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 2 1 1 0 5 - 2 4
2.
Серветт
 1:0 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Лугано
 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Ивердон
 2 1 0 1 2 - 3 3
5.
Янг Бойз
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Люцерн
 2 0 1 1 1 - 2 1
7.
Грасcхоппер
 2 0 1 1 2 - 4 1
8.
Стад Лозанна-Уши
 1 0 0 1 1 - 2 0
9.
Лозанна-Спорт
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Санкт-Галлен
 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
11.
Базель
 2 0 0 2 2 - 5 0
12.
Винтертур
 2 0 0 2 4 - 10 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 4 (1)
Базель Фрай Фабиан 3
Цюрих Окита Жонатан 3
Грасcхоппер Giotto Morandi 2 (1)
Люцерн Lars Villiger 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Винтертур Сидлер Сильван 4
Санкт-Галлен Кинтилья Хорди 3
Янг Бойз Али Мохамед 3
Стад Лозанна-Уши Giovani Bamba 3
Стад Лозанна-Уши Махмуд Элиес 1 1
Весь список
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