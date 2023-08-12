Тур: 3. Стадион: Mestsky stadion Skalica.
1:2
Второй тайм: 64'
Ход матча
21'
0:1
41'
0:2
60'
1:2
39
Юнас
Мартин
37
Adam
Krcik
22
Mario
Holly
21
Jakub
Kousal
23
Гаша
Роман
34
Собчик
Алекс
35
Хрдина
Адам
26
Лихи
Филип
27
Войтко
Матуш
24
Толич
Марко
- Основной состав
-
39 Юнас МартинВратарь
-
37 Adam KrcikЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Mario HollyПолузащитник
-
21 Jakub KousalПолузащитник
-
23 Гаша РоманПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Собчик АлексНападающий
- Запасные игроки
-
10 Власко ЯнПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
19 Martin Masik
-
Главный тренер: Pavol Majernik
- Основной состав
-
35 Хрдина АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Лихи ФилипПолузащитник
-
27 Войтко МатушПолузащитник
-
24 Толич МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
36 Ловат ЛукасЗащитник
-
12 Байрич КенанЗащитник
- Полузащитник
-
3 Агбо УчеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
История личных встреч
Скалица
Слован Братислава
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
9 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
10%
10%
80%
1 победа 1 ничья 8 побед
Второй тайм
10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.17
0.5
Среднее время на гол
77
180
Всего голов
11
18
Голов в среднем за матч
2.75
3
Среднее время на гол
32
30
Всего голов
18
20
Голов в среднем за матч
1.8
2
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
50
45
Бомбардиры внутри турнира
Скалица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гаша Роман
|1
|0.33
|Подгорин Оливер
|1
|0.33
|Denis Baumgartner
|1
|0.33
|Яо Янн Майкл
|0
|0
|Daniel Smekal
|0
|0
|Martin Masik
|0
|0
Слован Братислава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барсегян Тигран
|1
|0.33
|Толич Марко
|1
|0.33
|Абубакари Малик
|1
|0.33
|Марчелли Нино
|1
|0.33
|Вайсс Владимир
|0
|0
|Стрелец Давид
|0
|0
Карточки
Скалица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Denis Baumgartner
|2
|0
|Michael Ranko
|1
|0
|Jakub Kousal
|1
|0
Слован Братислава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Агбо Уче
|1
|0
|Лихи Филип
|1
|0
Результаты матчей
Скалица
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Слован Братислава
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Скалица
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Слован Братислава
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
2
Скалица
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Слован Братислава
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
2
Голы по времени матча
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Скалица
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ружомберок - Скалица 2:1 Скалица - Злате Моравце 2:0 Скалица - Мошонмадьяровар 0:1 МФК Вышков - Скалица 1:1
Скалица - Петржалка 1:0 Поважска-Бистрица - Скалица 0:1 Словацко - Скалица 3:1 Баник Острава - Скалица 1:2 Тренчин - Скалица 1:3 Скалица - Татран Липтовски-Микулаш 4:0 Ружомберок - Скалица 1:2 Скалица - Михаловце 3:2 Скалица - Злате Моравце 0:1 Скалица - Слован Братислава 3:3 Михаловце - Скалица 1:1 Слован Братислава - Скалица 2:1 Скалица - Ружомберок 1:1 Злате Моравце - Скалица 0:0 Скалица - Тренчин 2:0 Татран Липтовски-Микулаш - Скалица 0:3
Слован Братислава
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Слован Братислава - Маккаби Хайфа 1:2 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Слован Братислава - Зриньски 2:2 Кошице - Слован Братислава 0:0
Зриньски - Слован Братислава 0:1 Свифт Эсперанж - Слован Братислава 0:2 Слован Братислава - Свифт Эсперанж 1:1 Слован Братислава - Рапид Бухарест 4:1 Слован Братислава - Висла Плоцк 2:0 Слован Братислава - Олимпия Любляна 2:1 Слован Братислава - Университатя Клуж 3:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:2 ДАК - Слован Братислава 2:3 Спартак Трнава - Слован Братислава 3:1 Слован Братислава - Спартак Трнава 1:0 Жилина - Слован Братислава 2:4 Скалица - Слован Братислава 3:3 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 4:0 Слован Братислава - Скалица 2:1
Результаты матчей
Скалица
Слован Братислава
Точный счет
2:0
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Скалица
Слован Братислава
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|3:1
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|3.
|1:3
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|4.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|5.
|2:1
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|8.
|1:2
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|9.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|11.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|12.
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|5.
|1:3
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|1:2
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|0:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|2:1
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|2.
|2:1
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|1:3
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|7.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|8.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|9.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|10.
|3:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|12.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Ружомберок
|Домонкос Кристоф
|3
|Железярне Подбрезова
|Ковачик Петер
|3
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|2 (1)
|Скалица
|Подгорин Оливер
|2
|ДАК
|Крстович Никола
|2
|Спартак Трнава
|Adrian Zeljkovic
|1 1
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|2
|Дукла Банска-Бистрица
|Lukas Migala
|2
|Скалица
|Denis Baumgartner
|2
|Дукла Банска-Бистрица
|Слебодник Тибор
|2